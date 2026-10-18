Přeskočit na obsah
19. 10. Michaela
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Týden podle hvězd: Střelce zláká nový směr, Panny budou muset pustit věci, které už nejde mít pod kontrolou

Horoskop
Druhá polovina října přinese některým znamením důležité prozření ve vztazích, jiným nečekanou pracovní příležitost a dalším chvíli, kdy si budou muset přiznat, že dosavadní způsob už dál nefungujeFoto: Shutterstock – FabrikaSimf
Horoskop
Druhá polovina října přinese některým znamením důležité prozření ve vztazích, jiným nečekanou pracovní příležitost a dalším chvíli, kdy si budou muset přiznat, že dosavadní způsob už dál nefungujeFoto: Shutterstock – FabrikaSimf
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Druhá polovina října přinese potřebu udělat si jasno v tom, kam dál investovat čas, energii i emoce. Některá znamení čekají nové pracovní možnosti, jiná si začnou víc všímat nerovnováhy ve vztazích nebo únavy z příliš vysokého tempa. Týden přeje praktickým změnám, otevřené komunikaci a rozhodnutím, která možná nepůsobí velkolepě, ale mohou přinést výraznou úlevu.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do preferovaných zdrojů pro Google vyhledávání a do oblíbených na Google zprávách

Druhá polovina října bude ve znamení přehodnocování tempa, priorit i vztahů. Některá znamení si uvědomí, že dlouho držela něco jen ze zvyku, jiná dostanou chuť změnit prostředí, práci nebo zaběhnutý způsob fungování. Důležité bude nenechat se strhnout prvním impulzem, ale zároveň neignorovat pocit, že je čas něco posunout.

Související

Ve vztazích se může ukázat, kde chybí otevřenost, kde naopak přebývá kontrola a kde už nestačí jen „fungovat vedle sebe. V práci se vyplatí víc hlídat vlastní hranice a nenechat si automaticky naložit povinnosti druhých. Celý týden přeje menším, ale konkrétním změnám, které mohou přinést větší úlevu než jedno velké gesto.

Předchozí
1234512
Pokračovat

Beran

Znamení zvěrokruhu - Beran
BeranFoto: Shutterstock

Zdraví

Berani mohou tento týden pocítit zvláštní kombinaci vysokého nasazení a potřeby stáhnout se. Na jednu stranu budete mít chuť věci rozhýbat, dokončit, dohnat a konečně si odškrtnout to, co se vleče. Na druhou stranu může tělo poměrně rychle ukázat, že není ochotné fungovat bez přestávky. Největší chybou by bylo ignorovat první náznaky únavy jen proto, že se vám zrovna daří.

Začátek týdne přeje pohybu a aktivitě, ale spíš v rozumné míře. Pokud sportujete, může vás lákat přidat intenzitu nebo si dokázat, že zvládnete víc než obvykle. Jenže tentokrát nebude výhrou maximální výkon, ale schopnost skončit ve chvíli, kdy ještě máte rezervu.

Pozor si dejte i na napětí, které se může hromadit během dne. Pokud dlouho sedíte, pracujete ve stresu nebo jste neustále „v pohotovosti, večer můžete cítit nepříjemnou ztuhlost nebo pocit, že hlava stále odmítá vypnout. Pomůže obyčejné protažení, svižná chůze nebo krátká chvíle bez telefonu a dalších podnětů.

Spánek může být proměnlivý. Některé večery usnete okamžitě, jiné můžete dlouho přemýšlet o tom, co jste měli udělat jinak. Zkuste si připomenout, že ne všechno potřebuje řešení ještě dnes. V druhé polovině týdne se může energie výrazně zlepšit, pokud si dovolíte ubrat tam, kde nic nehoří.

Víkend vám udělá dobře aktivní, ale ne přeplněný. Jeden výlet nebo sportovní plán ano, deset povinností za den už ne.

Kariéra

Pracovně může přijít situace, která vás donutí zareagovat rychleji, než jste plánovali. Může jít o změnu zadání, termínu, rozhodnutí nadřízeného nebo projekt, který se najednou posune úplně jinam. Pro Berany to není špatná zpráva. Improvizace vám jde, jen si tentokrát dejte pozor, abyste nezaměnili rychlost za správné rozhodnutí.

Někdo kolem vás může postupovat pomaleji, což vás bude dráždit. Místo toho, abyste všechno vzali do vlastních rukou, zkuste nejdřív zjistit, proč se věci zadrhávají. Možná nejde o neschopnost, ale o informaci, kterou zatím nemáte.

Týden přeje tomu, abyste jasněji ukázali, co chcete. Pokud dlouho čekáte na odpověď, lepší podmínky nebo větší prostor, může být správná chvíle otevřít téma přímo. Nespoléhejte na to, že si někdo vaše ambice domyslí. Řekněte je.

Některým Beranům se může objevit příležitost, která na první pohled nevypadá nijak zásadně. Právě proto ji nepřehlédněte. Menší projekt nebo nenápadná spolupráce mohou otevřít dveře, které budou důležité až později.

Pozor na konflikty s autoritou. Pokud nesouhlasíte, argumentujte věcně. Příliš ostrý tón může zbytečně zastínit fakt, že máte dobrý point.

Finančně se vyplatí trochu hlídat impulzivitu. Odměnit se můžete, ale pokud vás začne lákat něco dražšího jen proto, že máte pocit, že si to „zasloužíte, nechte rozhodnutí alespoň přes noc uležet.

Vztahy

Ve vztazích budou Berani potřebovat jasnost. Pokud někdo něco naznačuje, ale neřekne to napřímo, můžete rychle ztratit trpělivost. Budete chtít vědět, na čem jste, a příliš dlouhé čekání na odpověď vás nebude bavit.

Zadaní mohou řešit téma společných plánů. Jeden z vás může chtít věci posunout rychleji, zatímco druhý bude potřebovat víc času. Nesnažte se vyhrát. Vztah není závod a rychlost sama o sobě neznamená pokrok.

Může se také objevit drobná hádka, která ve skutečnosti nebude o tom, co zazní nahlas. Za konfliktem o domácnost, čas nebo organizaci může být pocit, že jeden z vás nedostává dost pozornosti. Pokud máte dojem, že se točíme v kruhu, zkuste otázku položit jinak: co vám skutečně chybí?

Nezadaní mohou potkat někoho, kdo se nenechá snadno ohromit. Právě to vás může zaujmout nejvíc. Chemie může být výrazná, ale pozor na to, aby se z flirtu nestala soutěž, kdo bude mít navrch.

V přátelství může přijít zajímavé vystřízlivění. Člověk, kterého jste považovali za méně blízkého, vás může příjemně překvapit, zatímco někdo jiný tentokrát nebude k dispozici. Nemusíte hned přepisovat seznam nejlepších přátel, jen si všímejte, kdo se ozve i bez toho, abyste všechno organizovali vy.

Reklama
Reklama
Reklama
Prohlédnout grafiku
Reklama
Reklama
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama