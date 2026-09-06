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Týden podle hvězd: Střelce čeká nový impuls, Kozorozi konečně sklidí výsledky své práce

Horoskop
Týden od 7. do 13. září přinese novou energii, důležitá rozhodnutí i citlivější vztahové momenty a některým znamením ukáže, kde je čas zabrat a kde naopak konečně ubrat.Foto: Shutterstock – Solarisys
Horoskop
Týden od 7. do 13. září přinese novou energii, důležitá rozhodnutí i citlivější vztahové momenty a některým znamením ukáže, kde je čas zabrat a kde naopak konečně ubrat.Foto: Shutterstock – Solarisys
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Týden od 7. do 13. září přinese potřebu srovnat si priority, zpomalit tam, kde už dochází síly, a naopak využít příležitosti, které se začnou nenápadně otevírat. V práci, vztazích i osobním životě bude nejvíc záležet na tom, kdo dokáže správně vycítit, kdy zabrat a kdy raději ustoupit.

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Začátek září přináší zvláštní směs nové energie a potřeby udělat si pořádek v tom, co zůstalo nedořešené přes léto. Některá znamení pocítí chuť pustit se do změn naplno, jiná budou naopak hledat větší klid a jistotu. Společným tématem ale bude schopnost nepřepínat se a dobře rozlišit, které věci skutečně stojí za pozornost.

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Vztahy mohou být o něco citlivější než obvykle, v práci se zase vyplatí méně spěchat a víc vnímat detaily. Týden přeje upřímným rozhovorům, praktickým rozhodnutím i návratu k tomu, co člověku dává pocit stability. Kdo nebude tlačit na výsledek za každou cenu, může být na konci týdne příjemně překvapený tím, co se samo poskládá.

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Beran

Znamení zvěrokruhu - Beran
BeranFoto: Shutterstock

Týden od 7. do 13. září vám přinese zvláštní směs energie a potřeby něco konečně uzavřít. Na jedné straně budete mít chuť vrhnout se do nových věcí po hlavě, na druhé se vám budou připomínat drobnosti, které jste v posledních týdnech odkládali. Právě v tom bude hlavní téma následujících dnů: méně začínat, více dokončovat. Jakmile si uděláte pořádek v tom, co už dlouho visí ve vzduchu, otevře se prostor pro něco mnohem zajímavějšího.

Zdraví

Začátek týdne vás může zastihnout ve vysokém tempu. Energie vám chybět nebude, problémem ale může být spíš to, že ji budete dávkovat nerovnoměrně. Jeden den budete mít pocit, že zvládnete úplně všechno, druhý se vám tělo připomene únavou nebo potřebou zpomalit. Nesnažte se přetlačit vlastní limity jen proto, že máte pocit, že byste „měli fungovat naplno.

Pozornost věnujte hlavně spánku a pravidelnému odpočinku. Právě únava se může během týdne projevit podrážděností, horší koncentrací nebo chutí řešit věci zbytečně ostře. Pokud sportujete, bude vám pohyb dělat dobře, ale mnohem víc než rekordy oceníte aktivitu, při které si pročistíte hlavu. Procházka, lehký běh nebo chvíle venku vám mohou dát víc než další povinnost odškrtnutá ze seznamu.

Ke konci týdne se vám pravděpodobně podaří najít lepší rytmus. Tělo vám ostatně poměrně jasně naznačí, co mu prospívá a co už je navíc. Poslouchejte ho dřív, než začne protestovat hlasitěji.

Kariéra

V pracovní oblasti se může objevit situace, kdy budete mít chuť všechno urychlit. Jenže tentokrát bude mnohem důležitější přesnost než rychlost. Něco, co vypadá jako drobný detail, může mít větší význam, než se na první pohled zdá, proto si dejte pozor na unáhlená rozhodnutí, odeslané e-maily i sliby, které by se vám později těžko plnily.

Dobrou zprávou je, že máte velkou šanci posunout věc, která se už delší dobu nehýbala. Může jít o projekt, jednání, rozhodnutí nadřízených nebo třeba vlastní dilema, zda se vůbec vydat určitým směrem. Kolem poloviny týdne se začnou skládat informace, které vám pomohou udělat si jasno.

Berani, kteří uvažují o změně práce, novém projektu nebo vlastním podnikání, by si měli všímat zejména lidí, s nimiž se nyní potkávají. Někdo může nenápadně otevřít dveře, o kterých jste dosud nevěděli. Neznamená to, že máte hned všechno opouštět. Stačí naslouchat, ptát se a nechat některé možnosti chvíli zrát.

Finance budou vyžadovat trochu disciplíny. Impulzivní nákup vám sice může udělat krátkodobou radost, ale na konci týdne byste si možná raději nechali peníze na něco, co má skutečný smysl.

Vztahy

V osobních vztazích se tento týden bude hodně mluvit. A možná i o věcech, které jste se dosud snažili obejít. Pokud jste ve vztahu, může partner otevřít téma, o kterém se vám příliš nechce diskutovat. První reakcí může být obrana, ale zkuste tentokrát opravdu poslouchat. Nemusíte okamžitě souhlasit, stačí dát druhému najevo, že jeho pohled berete vážně.

Právě otevřenost může váš vztah posunout nečekaně příjemným směrem. Některé napětí totiž nevzniká kvůli skutečnému problému, ale proto, že každý z vás předpokládá, co si asi ten druhý myslí. Jedna upřímná věta může změnit atmosféru celého týdne.

Nezadaní Berani mohou narazit na člověka, který je na první pohled úplně mimo jejich obvyklý „typ. Neodepisujte ho příliš rychle. Přitažlivost tentokrát nemusí přijít jako blesk z čistého nebe, spíš jako postupné zjištění, že si s někým překvapivě dobře rozumíte.

V rodině může být potřeba vaší pomoci nebo pozornosti. Nemusíte řešit všechno za ostatní, ale někdy bude stačit být dostupní a nechat druhého mluvit. Víkend se pak nese v mnohem klidnější energii a může přinést příležitost strávit čas s někým, koho jste v poslední době trochu zanedbávali.

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