Druhá polovina srpna přináší zvláštní směs letní lehkosti a pomalu se vracející potřeby udělat si v životě pořádek. Zatímco část z nás by ještě nejraději prodloužila prázdninový režim, okolnosti začnou připomínat věci, které jsme během léta odsunuli stranou. Týden od 17. do 23. srpna tak může otevřít témata, která už nějakou dobu čekají na rozhodnutí – od práce přes vztahy až po otázku, kam vlastně chceme v dalších měsících směřovat.
Týden podle hvězd: Štíři si spojí souvislosti, Býci pochopí, co už dál nechtějí tolerovat
Nadcházející srpnový týden přinese chvíle, kdy bude potřeba přestat váhat, ale i situace, ve kterých se vyplatí nic neuspěchat. Hvězdy naznačují změny v práci, vztazích i osobních rozhodnutích – a některé mohou přijít ve chvíli, kdy je budete čekat nejméně.
Ne všechno ale bude potřebovat okamžité řešení. Někde bude mnohem důležitější zpomalit, přestat tlačit na výsledek a všimnout si, co nám situace ukazuje sama. Jinde naopak nastane chvíle, kdy další čekání nepřinese nic nového a bude potřeba udělat první krok. Některá znamení čeká změna tempa, jiná důležitý rozhovor nebo nečekaná příležitost. Podstatné bude rozlišit, co je jen momentální neklid a co už skutečný signál, že je čas něco změnit.
Beran
Týden od 17. do 23. srpna vás může přimět zpomalit právě ve chvíli, kdy budete mít největší chuť věci urychlit. Některé situace se totiž nebudou vyvíjet podle vašeho tempa a čím víc na ně budete tlačit, tím větší odpor můžete cítit. Beranům tentokrát prospěje trochu netypická strategie: nechat si čas, pozorovat a reagovat až ve chvíli, kdy budete mít dost informací. Neznamená to rezignovat na vlastní cíle. Naopak. Když přestanete plýtvat energií na věci, které zatím stejně nemůžete ovlivnit, zbude vám mnohem víc sil na něco, co se během týdne může ukázat jako skutečně důležité.
Zdraví
První polovina týdne může být fyzicky poměrně příjemná. Budete mít chuť něco dělat, sportovat, být venku a využít poslední týdny léta. Problém může nastat ve chvíli, kdy si dobré rozpoložení vyložíte jako signál, že zvládnete úplně všechno. Právě přepínání mezi vysokým výkonem a naprostým vyčerpáním vám tentokrát nebude dělat dobře.
Pokuste se držet trochu pravidelnější rytmus. Nemusíte se vzdát pohybu ani společenského života, ale dejte si pozor na kombinaci pozdních večerů, nepravidelného jídla a povinností, které začínají brzy ráno. Kolem středy nebo čtvrtka může přijít únava, kterou byste normálně přetlačili. Tentokrát bude rozumnější ji respektovat.
Vaší hlavě může pomoci fyzická aktivita. Pokud se v něčem začnete příliš vrtat, analyzovat rozhovor nebo přemýšlet nad scénářem, který se možná vůbec nestane, běžte ven. Procházka, plavání, kolo nebo intenzivnější trénink mohou udělat víc než další hodina přemýšlení.
Ke konci týdne si dejte pozor hlavně na to, abyste si skutečný odpočinek nepletli s bezcílným scrollováním na telefonu. Tělo možná odpočívá, hlava ale nikoli. Jeden večer bez neustálého přísunu informací vám může překvapivě rychle vrátit energii.
Kariéra
V práci můžete narazit na situaci, kdy bude potřeba rozhodnout, zda se pustit do něčeho nového, nebo dokončit to, co už máte rozpracované. Vaše přirozenost vás bude táhnout k nové výzvě, protože právě ta bude vypadat zajímavěji. Hvězdy ale tentokrát radí nejprve zavřít alespoň některé staré dveře.
Nedodělané úkoly, rozhovory nebo sliby vás mohou brzdit víc, než si připouštíte. Jakmile si v nich uděláte pořádek, můžete pocítit velkou úlevu a zároveň zjistit, že máte mnohem víc prostoru pro vlastní nápady.
Kolem poloviny týdne se může objevit člověk, který vám nabídne zajímavý pohled na pracovní problém. Nemusí jít o nadřízeného ani někoho, koho běžně považujete za autoritu. Právě proto jeho slova nepodceňujte. Jedna nenápadná poznámka vám může ukázat cestu, která vás dosud nenapadla.
Pokud uvažujete o změně práce nebo větší profesní změně, nemusíte ještě nic rozhodovat. Tento týden je vhodnější pro první konkrétní zjišťování. Podívejte se, co je skutečně možné, s kým by stálo za to mluvit a zda vaše představa odpovídá realitě.
Pozor také na konflikty z ega. Pokud někdo váš nápad odmítne, nemusí tím odmítat vás. Nechte si chvíli na reakci. Možná zjistíte, že kritika obsahuje část pravdy, kterou můžete využít ve svůj prospěch.
Vztahy
V osobních vztazích může být tento týden mnohem méně důležité, co lidé říkají, a mnohem více to, co skutečně dělají. Berani mohou začít pozorněji vnímat rozdíl mezi sliby a činy a u jednoho konkrétního člověka jim může něco konečně dojít.
Pokud jste ve vztahu, partner může potřebovat něco jiného než vy. Zatímco vy budete chtít určité téma rychle vyřešit a mít jasno, druhá strana může potřebovat čas. Nesnažte se odpověď vynutit. Právě prostor může paradoxně přinést mnohem větší otevřenost.
Některé páry mohou řešit plán, který se týká podzimu, společného bydlení, cestování nebo peněz. Praktická otázka se může rychle změnit v emocionální téma, protože pod ní bude schovaná otázka, kdo se komu přizpůsobuje a kdo má pocit, že rozhoduje méně. Pokud se vám podaří mluvit o skutečném problému místo detailů, můžete dojít k překvapivě dobré dohodě.
Nezadaní Berani mohou být tento týden přitahováni někým, kdo je na první pohled úplně jiný než jejich obvyklý typ. Nemusí vás okouzlit během první minuty. Přitažlivost může přijít až s rozhovorem nebo ve chvíli, kdy uvidíte, jak se dotyčný zachová v nějaké konkrétní situaci.
Víkend může přinést rozhodnutí, které nebude dramatické navenek, ale uvnitř pro vás bude důležité. Možná si jednoduše přiznáte, že někoho už nechcete nahánět, něco dál vysvětlovat nebo čekat na změnu. A přesně v okamžiku, kdy přestanete tlačit, se může atmosféra úplně proměnit.
Beran
Týden od 17. do 23. srpna vás může přimět zpomalit právě ve chvíli, kdy budete mít největší chuť věci urychlit. Některé situace se totiž nebudou vyvíjet podle vašeho tempa a čím víc na ně budete tlačit, tím větší odpor můžete cítit. Beranům tentokrát prospěje trochu netypická strategie: nechat si čas, pozorovat a reagovat až ve chvíli, kdy budete mít dost informací. Neznamená to rezignovat na vlastní cíle. Naopak. Když přestanete plýtvat energií na věci, které zatím stejně nemůžete ovlivnit, zbude vám mnohem víc sil na něco, co se během týdne může ukázat jako skutečně důležité.
Zdraví
První polovina týdne může být fyzicky poměrně příjemná. Budete mít chuť něco dělat, sportovat, být venku a využít poslední týdny léta. Problém může nastat ve chvíli, kdy si dobré rozpoložení vyložíte jako signál, že zvládnete úplně všechno. Právě přepínání mezi vysokým výkonem a naprostým vyčerpáním vám tentokrát nebude dělat dobře.
Pokuste se držet trochu pravidelnější rytmus. Nemusíte se vzdát pohybu ani společenského života, ale dejte si pozor na kombinaci pozdních večerů, nepravidelného jídla a povinností, které začínají brzy ráno. Kolem středy nebo čtvrtka může přijít únava, kterou byste normálně přetlačili. Tentokrát bude rozumnější ji respektovat.
Vaší hlavě může pomoci fyzická aktivita. Pokud se v něčem začnete příliš vrtat, analyzovat rozhovor nebo přemýšlet nad scénářem, který se možná vůbec nestane, běžte ven. Procházka, plavání, kolo nebo intenzivnější trénink mohou udělat víc než další hodina přemýšlení.
Ke konci týdne si dejte pozor hlavně na to, abyste si skutečný odpočinek nepletli s bezcílným scrollováním na telefonu. Tělo možná odpočívá, hlava ale nikoli. Jeden večer bez neustálého přísunu informací vám může překvapivě rychle vrátit energii.
Kariéra
V práci můžete narazit na situaci, kdy bude potřeba rozhodnout, zda se pustit do něčeho nového, nebo dokončit to, co už máte rozpracované. Vaše přirozenost vás bude táhnout k nové výzvě, protože právě ta bude vypadat zajímavěji. Hvězdy ale tentokrát radí nejprve zavřít alespoň některé staré dveře.
Nedodělané úkoly, rozhovory nebo sliby vás mohou brzdit víc, než si připouštíte. Jakmile si v nich uděláte pořádek, můžete pocítit velkou úlevu a zároveň zjistit, že máte mnohem víc prostoru pro vlastní nápady.
Kolem poloviny týdne se může objevit člověk, který vám nabídne zajímavý pohled na pracovní problém. Nemusí jít o nadřízeného ani někoho, koho běžně považujete za autoritu. Právě proto jeho slova nepodceňujte. Jedna nenápadná poznámka vám může ukázat cestu, která vás dosud nenapadla.
Pokud uvažujete o změně práce nebo větší profesní změně, nemusíte ještě nic rozhodovat. Tento týden je vhodnější pro první konkrétní zjišťování. Podívejte se, co je skutečně možné, s kým by stálo za to mluvit a zda vaše představa odpovídá realitě.
Pozor také na konflikty z ega. Pokud někdo váš nápad odmítne, nemusí tím odmítat vás. Nechte si chvíli na reakci. Možná zjistíte, že kritika obsahuje část pravdy, kterou můžete využít ve svůj prospěch.
Vztahy
V osobních vztazích může být tento týden mnohem méně důležité, co lidé říkají, a mnohem více to, co skutečně dělají. Berani mohou začít pozorněji vnímat rozdíl mezi sliby a činy a u jednoho konkrétního člověka jim může něco konečně dojít.
Pokud jste ve vztahu, partner může potřebovat něco jiného než vy. Zatímco vy budete chtít určité téma rychle vyřešit a mít jasno, druhá strana může potřebovat čas. Nesnažte se odpověď vynutit. Právě prostor může paradoxně přinést mnohem větší otevřenost.
Některé páry mohou řešit plán, který se týká podzimu, společného bydlení, cestování nebo peněz. Praktická otázka se může rychle změnit v emocionální téma, protože pod ní bude schovaná otázka, kdo se komu přizpůsobuje a kdo má pocit, že rozhoduje méně. Pokud se vám podaří mluvit o skutečném problému místo detailů, můžete dojít k překvapivě dobré dohodě.
Nezadaní Berani mohou být tento týden přitahováni někým, kdo je na první pohled úplně jiný než jejich obvyklý typ. Nemusí vás okouzlit během první minuty. Přitažlivost může přijít až s rozhovorem nebo ve chvíli, kdy uvidíte, jak se dotyčný zachová v nějaké konkrétní situaci.
Víkend může přinést rozhodnutí, které nebude dramatické navenek, ale uvnitř pro vás bude důležité. Možná si jednoduše přiznáte, že někoho už nechcete nahánět, něco dál vysvětlovat nebo čekat na změnu. A přesně v okamžiku, kdy přestanete tlačit, se může atmosféra úplně proměnit.
Býk
Býkům přinese týden od 17. do 23. srpna zvláštní směs klidu a neklidu. Na povrchu se nemusí dít nic dramatického, uvnitř ale můžete začít přehodnocovat věci, které jste dlouho považovali za pevně dané. Něco, co vám ještě před pár měsíci vyhovovalo, vám může najednou připadat těsné, unavující nebo příliš předvídatelné. Nebude nutné všechno okamžitě měnit. Mnohem důležitější bude připustit si, že vaše potřeby se mohly posunout. Tento týden vás může naučit, že stabilita není totéž co stagnace a že i Býk může změnit směr, aniž by tím ztratil pevnou půdu pod nohama.
Zdraví
Tělo bude tento týden poměrně spolehlivým ukazatelem toho, jak se skutečně máte. Pokud se budete cítit dobře, energie může být stabilní a příjemná. Pokud ale něco dlouhodobě přecházíte, právě teď můžete začít jasněji vnímat únavu, napětí nebo potřebu odpočinku.
Býkům prospívá pravidelnost a tentokrát to bude platit dvojnásob. Velké experimenty s režimem nejsou potřeba. Zkuste se spíš vrátit k základům: dostatek spánku, pravidelná jídla, pitný režim a pohyb, který vám dělá dobře. Čím jednodušší to bude, tím lépe.
Pokud jste poslední týdny fungovali trochu chaoticky kvůli dovoleným, návštěvám, práci nebo letním akcím, tělo může chtít návrat k nějakému řádu. Nemusíte kvůli tomu ze dne na den měnit život. Stačí několik drobných návyků, které vám dají pocit, že máte sami sebe zase trochu víc v rukou.
Psychicky vás může zatěžovat především jeden problém, který se snažíte neřešit. Můžete si opakovat, že to není tak důležité, ale hlava se k tomu bude vracet. Zkuste si položit otázku, zda vás více vyčerpává samotná situace, nebo fakt, že ji stále odsouváte.
Víkend přeje pomalejšímu tempu. Pokud můžete, nedělejte si program od rána do večera. Volné odpoledne bez pevného plánu vám může udělat lépe než další seznam aktivit, které je potřeba „stihnout“.
Kariéra
V práci se může začít lámat situace, která už nějakou dobu stojí na místě. Odpověď, rozhodnutí nebo informace, na kterou jste čekali, může konečně dorazit. Nemusí být přesně taková, jakou jste si představovali, ale přinese vám něco cennějšího: jasno.
Právě to vám umožní udělat další krok. Pokud jste se dosud báli rozhodnout, protože jste neměli všechny informace, během tohoto týdne se může obraz výrazně doplnit. Důležité bude nepřidržovat se původního plánu jen proto, že jste do něj už investovali čas.
V týmu můžete být tím člověkem, který udrží ostatní při zemi, když začnou panikařit nebo příliš rychle měnit směr. Vaše schopnost postupovat krok za krokem bude velkou výhodou. Jen dejte pozor, aby se z opatrnosti nestalo automatické odmítání všeho nového.
Některým Býkům se může otevřít téma peněz. Může jít o plat, odměnu, nový projekt nebo větší výdaj. Pokud máte o něčem vyjednávat, nepodceňujte vlastní hodnotu. Máte-li argumenty, použijte je. Nečekejte, že si někdo sám všimne, kolik práce děláte.
Pokud přemýšlíte o vlastním projektu nebo změně směru, tento týden vám může dát zajímavý impuls. Nemusí přijít jako velká životní nabídka. Spíš jako rozhovor, kontakt nebo nápad, který začne nenápadně růst. Neodhazujte ho jen proto, že zatím nevypadá dokonale.
Vztahy
Vztahy mohou být pro Býky jednou z nejzajímavějších oblastí týdne. Něco se totiž může změnit v tom, co jste ochotni tolerovat a co už ne. Nejde nutně o konflikt. Spíš o vnitřní pocit, že už nechcete dál dělat kompromis, který je ve skutečnosti jednostranný.
Pokud jste ve vztahu, můžete začít více řešit každodenní fungování než romantiku samotnou. Kdo plánuje, kdo se přizpůsobuje, kdo rozhoduje a kdo na sebe bere víc povinností? Tyto otázky mohou vypadat banálně, ale právě z nich často vzniká největší dlouhodobá nespokojenost.
Nenechte situaci dojít do bodu, kdy vás rozčílí úplná maličkost jen proto, že za ní stojí několik týdnů nevyřčených pocitů. Mluvte dřív. Partner možná vůbec netuší, že něco vnímáte jako problém.
Nezadaným Býkům může do života vstoupit člověk, který nebude okamžitě odpovídat jejich představám. Možná bude trochu živější, spontánnější nebo komplikovanější, než jste zvyklí. Přesto vás na něm může něco silně přitahovat. Dejte tomu čas a nesnažte se během prvních pár setkání rozhodnout, zda jde o vztah na celý život.
Minulost se může připomenout také, ale tentokrát trochu jinak. Nemusí se ozvat přímo bývalý partner. Může se vrátit vzpomínka, místo nebo situace, která vám ukáže, jak moc jste se od určitého období posunuli.
Konec týdne může přinést velmi příjemnou blízkost. Pokud se vám podaří odložit praktické starosti a být s lidmi, se kterými nemusíte nic dokazovat, může být právě obyčejný večer jedním z nejhezčích momentů celého týdne.
Blíženci
Týden od 17. do 23. srpna může Blížencům připadat, jako by se kolem nich všechno zrychlilo. Zprávy, schůzky, nové nápady, změny plánů i lidé, kteří od vás budou něco chtít, se mohou začít vršit rychleji, než je vám příjemné. Přitom právě vy obvykle zvládáte chaos s lehkostí. Tentokrát ale nebude největší výzvou stihnout všechno, nýbrž poznat, co má skutečný význam. Některé věci budou jen hlasité, jiné mohou nenápadně změnit váš další směr. Pokud se nenecháte strhnout každou novinkou a dáte si čas rozlišit podstatné od zbytečného, můžete z týdne vytěžit překvapivě mnoho.
Zdraví
Vaše energie bude silně propojená s tím, kolik podnětů si pustíte do hlavy. Můžete být fyzicky v pořádku, ale přesto se cítit vyčerpaní jen proto, že vám mozek pojede od rána do večera na plné obrátky. Telefon, pracovní komunikace, sociální sítě i neustálé přepínání mezi úkoly mohou postupně vytvořit pocit, že jste pořád ve střehu.
Právě tento týden vám prospěje dělat některé věci vědomě pomaleji. Nemusíte odpovědět na každou zprávu okamžitě a není nutné vyřešit všechny problémy ve chvíli, kdy se objeví. Pokud máte možnost, zkuste si každý den vytvořit alespoň krátký úsek, kdy nebudete nikomu k dispozici.
Pohyb vám může velmi dobře pročistit hlavu, zvlášť pokud bude jednoduchý a bez velkého plánování. Svižná chůze, kolo, plavání nebo cokoli, při čem se dostanete z prostředí plného obrazovek a hluku, vám pomůže srovnat myšlenky. Pokud sportujete pravidelně, hlídejte si, abyste netlačili výkon jen proto, že se chcete „vybít“. Tělo potřebuje i regeneraci.
Pozor na spánek. Večer můžete mít tendenci dohánět věci, které jste přes den nestihli, nebo se ponořit do něčeho, co vás zaujme, a najednou zjistit, že je hluboko po půlnoci. Jeden takový večer nevadí, ale několik po sobě už může být znát.
Ke konci týdne můžete pocítit výraznou úlevu, pokud si dovolíte vypnout a změnit prostředí. Víkend vám prospěje nejvíc tehdy, když nebude přeplněný programem.
Kariéra
V práci budou Blíženci patřit k těm, kteří dokážou velmi rychle zachytit změnu nálady, nový trend nebo příležitost, která ostatním ještě uniká. Může se objevit nápad, jak něco udělat jednodušeji, chytřeji nebo úplně jinak, než bylo původně plánováno.
Vaše síla bude v komunikaci, ale zároveň si dejte pozor, abyste nemluvili rychleji, než ostatní stíhají přemýšlet. Pokud potřebujete někoho přesvědčit, nezahlcujte ho deseti argumenty najednou. Jeden dobře vysvětlený bod může být účinnější než celý proud nápadů.
Kolem poloviny týdne se může objevit pracovní rozhovor, který začne zcela nenápadně, ale později se ukáže jako důležitý. Někdo vám může nabídnout kontakt, spolupráci nebo možnost, o které jste předtím neuvažovali. Nemusíte se rozhodnout hned, ale rozhodně si zjistěte víc.
Pokud už delší dobu přemýšlíte, že byste chtěli změnit práci, rozšířit své kompetence nebo začít něco vlastního, tento týden vás může postrčit k prvnímu skutečnému kroku. Nečekejte ale, že všechno bude dokonale připravené. Některé dveře se otevřou až ve chvíli, kdy na ně zaklepete.
Pozor na nedodělky. Právě v týdnu plném nových podnětů můžete snadno opustit něco, co už je téměř hotové, jen proto, že vás nadchne jiný projekt. Udělejte si pevné priority. Jinak budete mít na konci týdne rozpracováno pět věcí a hotovou žádnou.
Finančně může přijít chuť utrácet za zážitky, cestování nebo něco, co vám má usnadnit život. Dopřejte si, ale nenechte se zlákat každou „výhodnou“ nabídkou.
Vztahy
Vztahy mohou tento týden přinést hodně komunikace, ale ne každá věta bude mít stejnou váhu. Blíženci mají schopnost mluvit o emocích lehce a s humorem, jenže někdo blízký může tentokrát potřebovat, abyste se na chvíli přestali schovávat za vtip.
Pokud jste ve vztahu, může přijít rozhovor o něčem, co se dlouho odkládalo. Nemusí jít o nic dramatického. Možná jen zjistíte, že máte každý trochu jinou představu o společném čase, budoucím plánu nebo o tom, co považujete za dostatečnou pozornost.
Nezlehčujte pocity partnera jen proto, že vám připadají snadno řešitelné. To, co je pro vás malá věc, může mít pro něj mnohem hlubší význam. Když místo rychlé rady chvíli posloucháte, může to vztah výrazně zklidnit.
Nezadaní Blíženci mohou zažít velmi živý týden. Flirt, nové kontakty a zajímavé rozhovory mohou přicházet téměř samy. Jeden člověk vás ale může zaujmout jinak než ostatní – ne okázalostí, ale tím, že vás dokáže překvapit.
Nespěchejte s hodnocením. Někdo, kdo vás při prvním setkání nechá trochu na pochybách, se může při druhém ukázat v úplně jiném světle.
Víkend může přinést nečekané pozvání nebo spontánní plán. Právě tam může vzniknout situace, o které budete přemýšlet ještě další týden. Tentokrát se vyplatí být otevření náhodám, ale neplést si vzrušení s jistotou.
Rak
Raci vstupují do týdne od 17. do 23. srpna s větší potřebou jistoty, ale okolnosti jim mohou ukázat, že některé odpovědi ještě nejsou připravené. Místo rychlého uklidnění může přijít období, kdy budete muset chvíli vydržet v nejistotě a nesnažit se každou mezeru okamžitě zaplnit vlastními domněnkami. Dobrou zprávou je, že právě během těchto dnů můžete velmi přesně pochopit, co vám skutečně chybí a co jste dosud jen omlouvali. Některé situace se mohou zjednodušit ve chvíli, kdy přestanete bojovat za jejich původní podobu.
Zdraví
Vaše tělo bude tento týden reagovat především na psychický tlak. Pokud se budete snažit držet v sobě všechno, co vás trápí, může se únava ozvat rychleji než obvykle. Nejde o slabost, ale o jasný signál, že potřebujete víc prostoru na zpracování emocí.
Raci někdy dokážou velmi dlouho fungovat pro ostatní a vlastní potřeby posouvat stranou. Tento týden ale může přijít moment, kdy už vám nebude příjemné být tím, kdo vždycky všechno chápe, řeší a zachraňuje. Dopřejte si chvíle, kdy nemusíte být nikomu oporou.
Dobře vám udělá klidnější pohyb a pobyt venku. Nemusíte mít ambiciózní sportovní plán. Důležitější bude pravidelnost a pocit, že se tělo rozhýbe, aniž byste ho dál zatěžovali. Pokud můžete, vyrazte k vodě nebo někam, kde nebudete obklopeni příliš mnoha lidmi.
Spánek může být citlivější zejména ve dnech, kdy budete něco intenzivně řešit. Večer proto neotvírejte témata, která vás spolehlivě rozruší, pokud je nemusíte vyřešit právě tehdy. To platí i pro pracovní e-maily nebo rozhovory, které snesou odklad do rána.
Pozornost věnujte také tomu, zda nejíte nebo nepijete ve stresu chaotičtěji než obvykle. Jednoduchý, pravidelný režim vám tento týden udělá větší službu než jakákoli radikální změna.
Víkend může přinést výrazné psychické uvolnění, zejména pokud si dovolíte být s lidmi, vedle kterých nic nemusíte předstírat.
Kariéra
V pracovní oblasti můžete mít pocit, že někdo neříká úplně všechno nebo že určitá situace má ještě druhou vrstvu. Vaše intuice bude silná, ale dejte si pozor, abyste z pocitu automaticky nevytvořili hotový závěr.
Nejlepší strategií bude ptát se. Pokud něčemu nerozumíte, vyžádejte si konkrétní informace. Může se ukázat, že problém je menší, než jste si mysleli, nebo naopak zjistíte něco, co vám pomůže včas změnit plán.
Raci, kteří dlouhodobě přebírají práci za kolegy, mohou během tohoto týdne narazit na vlastní hranici. Pokud se někdo spoléhá na vaši ochotu až příliš, možná nastal čas dát jasně najevo, co už dělat nechcete. Nemusíte kolem toho vytvářet drama. Věcná věta může stačit.
Dobré období čeká ty, kteří pracují s lidmi, zákazníky nebo v kreativním prostředí. Budete velmi dobře odhadovat, co druhá strana potřebuje, a můžete přijít s řešením, které ostatním unikne právě proto, že se soustředí jen na fakta.
Kolem čtvrtka či pátku se může objevit možnost ukázat svou práci někomu, kdo má větší vliv, než jste očekávali. Nesnižujte vlastní zásluhy. Pokud jste něco odvedli dobře, je v pořádku to říct.
Finančně buďte opatrní hlavně u výdajů spojených s domácností, pohodlím nebo rodinou. Můžete mít tendenci říct si, že „tohle se přece počítá“, a postupně utratit víc, než jste zamýšleli.
Vztahy
Právě vztahy mohou být nejsilnějším tématem týdne. Raci budou potřebovat jasně cítit, že jsou pro druhého důležití, ale ne každý člověk bude své city vyjadřovat způsobem, který vám automaticky dává pocit bezpečí.
Pokud jste ve vztahu, může vás začít dráždit něco, co jste dřív přehlíželi. Možná partner nedává dost najevo, co cítí, nebo máte pocit, že se některým rozhovorům vyhýbá. Nenechte nejistotu růst několik dní. Čím dřív se zeptáte přímo, tím méně prostoru vznikne pro domněnky.
Některé páry mohou řešit otázku budoucnosti, společných plánů nebo rodiny. Ne každá odpověď musí přijít okamžitě. Důležité bude spíš zjistit, zda se díváte stejným směrem.
Pokud se dlouhodobě přizpůsobujete, můžete si tento týden uvědomit, že vás to začíná stát příliš mnoho energie. Láska není soutěž v tom, kdo déle vydrží mlčet o vlastních potřebách. Pokud něco chcete, pojmenujte to.
Nezadaní Raci mohou potkat člověka, vedle kterého se budou cítit překvapivě klidně. Tentokrát nemusí být nejsilnějším signálem jiskra nebo okamžitá chemie. Mnohem důležitější může být pocit, že nemusíte nic hrát a můžete se uvolnit.
Minulost se může ozvat také, ale spíš jako test než jako skutečná druhá šance. Někdo může připomenout vztah nebo situaci, kterou jste kdysi nedokázali uzavřít. Tentokrát ale možná zjistíte, že už na ni reagujete úplně jinak.
Víkend přeje blízkosti, rodině a lidem, kteří vám dávají pocit domova. Nemusíte organizovat nic velkého. Právě obyčejný večer nebo spontánní setkání může být tím, co vám připomene, kde se cítíte opravdu dobře.
Lev
Týden od 17. do 23. srpna může být pro Lvy výraznější, než sami čekají. Něco se bude točit kolem vaší pozice, sebevědomí nebo potřeby být viděni takoví, jací skutečně jste. Pokud jste v poslední době příliš často ustupovali, přizpůsobovali se nebo nechávali ostatní určovat tempo, může přijít moment, kdy vám dojde trpělivost. Ne nutně dramaticky. Spíš si velmi jasně uvědomíte, kde už nechcete pokračovat ve starém režimu. Tento týden vám může přinést příležitost znovu si připomenout vlastní hodnotu, ale také vás naučí, že opravdové sebevědomí nepotřebuje neustálý potlesk zvenčí.
Zdraví
Vaše energie může být na začátku týdne velmi dobrá. Budete mít chuť být aktivní, něco podniknout, sportovat a využít poslední týdny léta naplno. Právě proto si dejte pozor, abyste to nepřehnali hned v pondělí nebo úterý. Pokud máte tendenci fungovat stylem „všechno, nebo nic“, tělo vám může kolem poloviny týdne připomenout, že potřebuje trochu rovnováhy.
Pohyb vám udělá dobře, ale tentokrát především takový, který vás baví. Lev potřebuje při sportu pocit radosti a živosti, jinak rychle ztratí motivaci. Pokud vás současná rutina nudí, zkuste změnu. Vyrazte ven, přidejte společnost nebo si dejte aktivitu, kterou jste dlouho nedělali.
Psychicky vás mohou vyčerpávat lidé, kteří mají tendenci neustále si stěžovat nebo z vás dělat zdroj své energie. Možná si uvědomíte, že některé konverzace vás nechávají unavenější než fyzická práce. Není nutné vztahy hned ukončovat, ale můžete si jasněji nastavit, kolik času a pozornosti komu dáváte.
Pozor také na spánek. Společenský program, pozdní večery a chuť ještě něco zažít mohou znamenat, že budete odpočinek odsouvat. Jedna noc navíc se dá zvládnout, ale několik po sobě už může být znát na náladě i výkonu.
Konec týdne je vhodný k regeneraci. Pokud můžete, dopřejte si něco příjemného bez pocitu, že tím „ztrácíte čas“. Vaše tělo vám za trochu klidu poděkuje.
Kariéra
Pracovně můžete být velmi viditelní, a to jak v pozitivním, tak v náročnějším smyslu. Pokud se vám něco podaří, ostatní si toho pravděpodobně všimnou. Pokud ale něco nefunguje, můžete mít pocit, že se pozornost obrací právě k vám. Neberte to osobně. Tento týden vás spíš učí, jak ustát chvíle, kdy jste v centru dění.
Můžete dostat příležitost něco prezentovat, vést nebo rozhodnout. Využijte ji, ale připravte se dobře. Vaše charisma vám pomůže, jenže samotný dojem tentokrát nebude stačit. Pokud budete mít fakta, jasný plán a konkrétní argumenty, můžete zapůsobit výrazněji než obvykle.
Pozor si dejte na konflikty s někým, kdo chce mít poslední slovo. Může vás provokovat už samotný tón, kterým s vámi bude mluvit. Než se pustíte do souboje ega, zvažte, jestli vám opravdu stojí za energii. Někdy je největší vítězství odmítnout hrát hru, která k ničemu nevede.
Finančně se může objevit chuť dopřát si něco většího. Pokud jde o věc, kterou skutečně využijete, nemusíte si ji automaticky odpírat. Jen pozor na nákupy z nálady nebo potřeby „odměnit se“ po náročném dni.
Pokud přemýšlíte o změně práce nebo směru, může se objevit konkrétní impuls. Někdo vás může oslovit, doporučit nebo vám ukázat možnost, kterou jste dosud nebrali vážně. Nesnižujte se předem větami typu „na to asi nemám“. Nejprve zjistěte, co by bylo potřeba.
Vztahy
Ve vztazích budete chtít cítit, že o vás druhý člověk skutečně stojí. Nestačí vám prázdná slova nebo automatická pozornost. Potřebujete vidět konkrétní zájem, snahu a přítomnost. Pokud jste v poslední době měli pocit, že jste ve vztahu trochu na vedlejší koleji, právě tento týden může přinést potřebu to otevřeně pojmenovat.
Zadaní Lvi mohou řešit téma času, pozornosti nebo společných plánů. Partner může mít vlastní povinnosti, ale vy budete citlivější na to, zda vás do svého života skutečně zapojuje. Místo dramatického závěru zkuste položit jednoduchou otázku. Často zjistíte, že problém není v citech, ale v komunikaci.
Pokud je vztah dlouhodobě v nerovnováze, můžete přestat mít chuť být tím, kdo ho stále drží nad vodou. A to může být důležitý moment. Nejde o to druhého trestat, ale přestat dělat práci za oba.
Nezadaní Lvi mohou být tento týden velmi přitažliví pro okolí. Pozornost ale nemusí automaticky znamenat kvalitu. Někdo vás může okouzlit komplimenty, zatímco jiný člověk bude mnohem méně nápadný, ale bude se chovat konzistentně. Právě druhý typ může být z dlouhodobého hlediska zajímavější.
Víkend může přinést velmi příjemné setkání nebo flirt. Pokud vás někdo zaujme, dovolte si být trochu otevřenější. Nemusíte čekat, až všechno udělá druhá strana. Malý krok z vaší strany může odstartovat něco, co by jinak zůstalo jen u pohle
Panna
Panny vstupují do týdne, který může působit jako tiché ladění před jejich vlastním obdobím. Budete mít silnější potřebu srovnat si věci v hlavě, uzavřít nedodělky a zbavit se toho, co vám zbytečně zabírá prostor. Nemusí jít jen o práci nebo domácnost. Stejnou potřebu pořádku můžete pocítit ve vztazích, plánech i ve vlastních očekáváních. Některé věci vám najednou přestanou připadat tak důležité, jiné se naopak dostanou do popředí. Tento týden vám může velmi prospět, pokud si dovolíte přestat řešit detaily, které už nemají skutečný význam, a soustředit se na to, co vám může změnit další týdny.
Zdraví
Vaše tělo bude chtít pravidelnost. Pokud jste v poslední době trochu vypustili režim, budete mít přirozenou potřebu vrátit se k něčemu, co vám dává pocit rovnováhy. Nemusí to být žádný přísný plán. Naopak, čím jednodušší bude, tím lépe.
Panny mohou mít tendenci začít všechno opravovat najednou: více cvičit, lépe jíst, dřív spát a ještě si hlídat každý detail. Tento týden se ale snažte vyhnout extrémům. Vyberte si jednu nebo dvě věci, které skutečně zlepší váš každodenní pocit, a začněte s nimi.
Pokud se cítíte unavení, zkuste si všimnout, zda nejde spíš o mentální přehlcení. Neustálé plánování, kontrolování a přemýšlení nad tím, co ještě není hotové, může být vyčerpávající samo o sobě. Hlava potřebuje stejné pauzy jako tělo.
Velmi vám prospěje pohyb, který vás uzemní. Procházka, plavání, jóga nebo klidnější posilování mohou být ideální. Nemusíte nic dokazovat. Důležitý bude pocit, že se po aktivitě cítíte lépe než před ní.
Ke konci týdne si dejte pozor na to, abyste se zbytečně nepřetěžovali kvůli přípravám, úklidu nebo plánům na další období. Nemusíte mít všechno perfektní ještě před začátkem svého narozeninového období. Některé věci mohou klidně počkat.
Kariéra
Pracovně může přijít týden, kdy se vám podaří dořešit něco, co se táhlo déle, než jste chtěli. Právě dokončování, kontrola a organizace budou vašimi nejsilnějšími stránkami. Můžete si všimnout chyby nebo detailu, který ostatní přehlédli, a tím zabránit větším komplikacím.
Jen pozor, abyste se kvůli perfekcionismu nezasekli na maličkostech. Pokud je něco dostatečně dobré a splňuje svůj účel, nemusí být nutné ladit každý detail do nekonečna. Vaše potřeba kvality je výhoda, ale tento týden může snadno sklouznout do zbytečného přetížení.
Kolem poloviny týdne se může otevřít rozhovor o nové zodpovědnosti, projektu nebo pozici. První reakce může být opatrná a začnete si okamžitě hledat důvody, proč ještě nejste připraveni. Zkuste to tentokrát obrátit: nejprve si napište, co všechno už umíte a co můžete nabídnout.
V týmu budete užiteční zejména tam, kde je potřeba udělat pořádek v chaosu. Nenechte ale ostatní, aby automaticky počítali s tím, že všechno opravíte za ně. Pokud se někdo opakovaně spoléhá na vaši spolehlivost, nastavte hranici.
Finančně může přijít potřeba investovat do něčeho praktického. Pokud jde o věc, kterou opravdu využijete, může to dávat smysl. Pozor jen na tendenci racionalizovat si každý nákup jako „nutnost“.
Vztahy
Ve vztazích můžete být citlivější na nesrovnalosti mezi tím, co někdo říká, a tím, jak se skutečně chová. Panny mají dobrý smysl pro detail a tento týden vám neunikne téměř nic. Otázkou je, co s tím uděláte.
Pokud jste ve vztahu, můžete mít tendenci partnera opravovat nebo mu připomínat drobnosti, které vás už delší dobu štvou. Zkuste si před každou výtkou položit otázku, zda je daná věc opravdu důležitá. Některé problémy si zaslouží rozhovor, jiné možná jen potřebují trochu tolerance.
To ale neznamená, že máte přehlížet všechno. Pokud se jedná o něco zásadního, mluvte jasně. Tento týden vám může pomoci pojmenovat problém mnohem přesněji než dřív. Když místo obecného „tohle mi vadí“ vysvětlíte konkrétní situaci a její dopad, druhá strana vás snáz pochopí.
Nezadané Panny mohou přitahovat lidé, kteří působí velmi kompetentně, klidně a spolehlivě. Zároveň se ale může objevit někdo, kdo je úplně jiný: spontánní, trochu chaotický a překvapivě zábavný. Právě tento kontrast může být zajímavější, než čekáte.
Nespěchejte s vyhodnocením člověka během prvního setkání. To, že někdo nezapadne do vašeho seznamu požadavků, neznamená, že vás nemůže příjemně překvapit.
Víkend vám může přinést potřebu uzavřít jednu starou emocionální kapitolu. Nemusí jít o velké gesto ani kontakt s někým z minulosti. Možná si jen uvědomíte, že už se nechcete vracet k otázce, na kterou jste dostali odpověď dávno. A právě to vám může dát mnohem víc prostoru pro něco nového.
Váhy
Váhy mohou mít v týdnu od 17. do 23. srpna pocit, že se kolem nich začíná něco přeskupovat. Některé vztahy, pracovní vazby nebo plány už nebudou působit stejně jako před pár týdny a vy si toho všimnete velmi rychle. Největší výzvou bude nepokoušet se za každou cenu zachovat klid tam, kde by vám prospěla otevřenost. Vaše přirozená diplomacie je obrovská výhoda, ale někdy vás vede k tomu, že zbytečně dlouho váháte, abyste nikoho nezklamali. Tentokrát může přijít chvíle, kdy budete muset dát přednost vlastnímu pocitu před tím, co se od vás očekává. A právě to vám může přinést překvapivou úlevu.
Zdraví
Vaše psychická pohoda bude mít na fyzickou kondici větší vliv než obvykle. Pokud budete několik dní řešit napětí v práci nebo vztazích, může se únava objevit i bez výraznější fyzické zátěže. Váhy někdy dokážou velmi dlouho fungovat v nepříjemné atmosféře a přesvědčovat samy sebe, že „to není tak hrozné“. Tělo ale může mít jiný názor.
V první polovině týdne si proto hlídejte, zda na sebe nenabíráte příliš mnoho drobných povinností. Každá sama o sobě může vypadat zanedbatelně, dohromady vás ale mohou připravit o energii. Pomůže vám jednodušší program a větší ochota něco odmítnout.
Pohyb bude nejlepší v podobě, která vám přinese radost a lehkost. Nemusíte se nutit do výkonu. Procházka, plavání, kolo nebo taneční lekce mohou fungovat lépe než aktivita, kterou vnímáte jako další úkol na seznamu. Pokud máte možnost spojit pohyb s pobytem venku, využijte ji.
Pozor na večerní přemýšlení. Můžete si v hlavě přehrávat rozhovory a zvažovat, co jste měli říct jinak. Zkuste si připomenout, že ne každou situaci lze vyřešit dokonale a někdy je nejlepší nechat ji přes noc být.
Víkend vám může přinést výrazné uvolnění, pokud si ho nenaplníte dalšími povinnostmi. Udělejte si prostor i na obyčejnou nečinnost. Právě tehdy může přijít myšlenka, která vám pomůže něco důležitého pochopit.
Kariéra
Pracovní oblast může být tento týden velmi zajímavá, protože se můžete dostat mezi dvě možnosti, které budou každá lákat něčím jiným. Jedna může působit bezpečněji a předvídatelněji, druhá vám nabídne větší prostor, ale také určitou míru nejistoty.
Nesnažte se rozhodnout jen podle toho, co bude vypadat nejlépe navenek. Ptejte se sami sebe, která varianta vám dlouhodobě dává větší smysl. Váhy mají tendenci brát v úvahu názory všech okolo a nakonec ztratit kontakt s tím, co chtějí samy.
V týmu můžete sehrát roli prostředníka mezi lidmi, kteří se nedokážou shodnout. Vaše schopnost vidět několik stran problému bude velmi užitečná. Jen si dejte pozor, abyste se nestali odpovědnými za to, že se všichni budou cítit dobře. Nemusíte nést emoce celého týmu na vlastních bedrech.
Kolem čtvrtka nebo pátku může přijít zajímavá informace, která změní váš pohled na jeden pracovní projekt. Nemusí jít o zásadní zlom, ale může vám ukázat, že původní plán není jediná cesta. Buďte otevření úpravám.
Pokud řešíte finance, držte se spíš praktického přístupu. Lákavé nákupy nebo nabídky mohou vypadat výhodněji, než ve skutečnosti jsou. Dejte si čas na rozmyšlenou, hlavně u větších částek.
Vztahy
Vztahy budou pro Váhy jedním z hlavních témat týdne. Může se ukázat, že jste někde příliš dlouho udržovali rovnováhu sami. Možná jste omlouvali partnera, ustupovali nebo se snažili nedělat z drobností problém. Jenže pokud se stejné téma vrací opakovaně, už to není drobnost.
Zadané Váhy mohou potřebovat otevřeněji říct, co jim chybí. Nemusíte z toho dělat dramatický rozhovor. Někdy stačí jednoduchá věta bez obviňování. Pokud druhý člověk opravdu neví, že vás něco trápí, nemůže s tím nic udělat.
Některé páry mohou řešit společné plány na podzim nebo praktické otázky, které odhalí rozdílné priority. Neberte odlišnost jako automatický problém. Spíš jako příležitost zjistit, kde se dokážete potkat.
Nezadané Váhy může zaujmout někdo, kdo nebude snadno čitelný. Chemie tam být může, ale zároveň si nebudete jistí, co druhá strana chce. Nenechte se vtáhnout do dlouhého čekání na signál. Pokud vás někdo skutečně chce poznat, měl by být časem schopný udělat konkrétní krok.
Víkend přeje lehčímu flirtu, setkání s přáteli a situacím, které vzniknou bez velkého plánování. Právě v neformálním prostředí se může objevit člověk nebo moment, který vám zůstane v hlavě déle, než byste čekali.
Štír
Štíři mohou v týdnu od 17. do 23. srpna velmi silně cítit, že se blíží okamžik, kdy už nebude možné některé věci dál přehlížet. To, co jste dosud jen tušili, může začít dostávat konkrétnější obrysy. Nemusí jít o nic dramatického, ale vaše intuice bude velmi ostrá a dokážete si všimnout detailů, které ostatním uniknou. Největší výzvou bude nepodlehnout potřebě mít všechno pod kontrolou. Některé odpovědi přijdou právě ve chvíli, kdy přestanete tlačit. Tento týden může být silný hlavně v tom, že vás naučí rozlišovat mezi intuicí a strachem – a to je pro Štíry důležitější, než se na první pohled zdá.
Zdraví
Vaše energie bude silná, ale může se rychle měnit podle psychického rozpoložení. Pokud budete něco intenzivně řešit, tělo může reagovat napětím, neklidem nebo horším spánkem. Štíři často dokážou své emoce držet pod kontrolou velmi dlouho, jenže právě to vás může vyčerpávat.
Pomůže vám pohyb, při kterém se skutečně zaměstná tělo. Běh, svižná chůze, posilování nebo plavání mohou dobře odvést přebytečné napětí. Nemusíte ale pokaždé trénovat na maximum. Důležitější bude, abyste po aktivitě cítili úlevu, ne další vyčerpání.
Zkuste si také všimnout, zda si nevytváříte stres tím, že potřebujete mít všechno vyřešené hned. Některé věci se tento týden prostě budou vyvíjet pomaleji. Čím dřív to přijmete, tím víc energie si ušetříte.
Večer může být problémem vypnout hlavu. Pokud máte tendenci analyzovat každý detail nebo si představovat různé scénáře, zkuste si před spaním vytvořit klidnější rutinu. Hudba, sprcha, čtení nebo pár minut bez telefonu mohou udělat překvapivě velký rozdíl.
Víkend vám prospěje, pokud ho strávíte s lidmi, u kterých nemusíte být neustále ve střehu. Potřebujete prostředí, kde můžete být sami sebou a nesledovat každý tón nebo gesto.
Kariéra
Pracovně můžete být velmi přesní v odhadu toho, co se děje pod povrchem. Pokud máte pocit, že někdo něco neříká naplno, je možné, že máte pravdu. Neznamená to ale, že musíte okamžitě zasáhnout. Někdy je lepší chvíli pozorovat a nechat situaci, aby se odkryla sama.
Tento týden přeje strategickému přístupu. Pokud plánujete změnu, nový projekt nebo důležitý rozhovor, připravte si půdu. Nemusíte všechno oznamovat dopředu. Čím lépe budete mít promyšlené argumenty a další krok, tím silnější pozici získáte.
Kolem poloviny týdne se může objevit příležitost, která bude na první pohled vypadat méně zajímavě, než ve skutečnosti je. Neodmítejte ji jen proto, že není okázalá. Některé možnosti potřebují trochu času, aby ukázaly svou hodnotu.
Pozor na konflikt s někým, kdo se vás bude snažit zatlačit do kouta nebo vyvolat rychlou reakci. Nechte si čas. Vaše nejsilnější zbraň bude tentokrát klid. Čím méně dáte najevo, že vás něco rozhodilo, tím větší kontrolu nad situací budete mít.
Finančně buďte opatrní u věcí, které vypadají příliš výhodně nebo vyžadují rychlé rozhodnutí. Pokud máte pochybnost, zjistěte si víc. Není důvod spěchat.
Vztahy
Vztahy mohou být intenzivní, protože budete velmi citliví na upřímnost. Pokud vám někdo blízký bude něco zamlčovat nebo se vyhýbat jasné odpovědi, pravděpodobně to vycítíte rychle. Otázkou bude, co s tím uděláte.
Zadaní Štíři by si měli dát pozor na tendenci partnera testovat. Pokud chcete vědět, zda mu na vás záleží, je lepší položit přímou otázku než vytvořit situaci, ve které má něco dokazovat. Hry mohou krátkodobě přinést odpověď, ale dlouhodobě narušují důvěru.
Na druhou stranu může přijít velmi hluboký rozhovor, který vztah posune. Pokud budete ochotni přiznat i vlastní nejistotu a nebudete se snažit mít v debatě navrch, můžete se k sobě přiblížit víc, než jste čekali.
Některé Štíry může čekat moment, kdy si uvědomí, že určitá dynamika už nefunguje. Možná jste příliš dlouho čekali na změnu nebo omlouvali něco, co vás ve skutečnosti zraňuje. Tento týden může přinést jasnější hranici.
Nezadaní Štíři budou přitahovat silné osobnosti. Přitažlivost může být okamžitá a velmi intenzivní, ale nepřeskočte kvůli tomu fázi poznávání. Silná chemie neříká nic o tom, jak bude člověk fungovat ve chvíli, kdy opadne první vzrušení.
Víkend může přinést setkání nebo zprávu, která otevře starou kapitolu. Tentokrát ale můžete reagovat úplně jinak než dřív. Možná zjistíte, že už nepotřebujete odpověď, omluvu ani druhou šanci. A právě to může být největší osvobození celého týdne.
Střelec
Střelci mohou v týdnu od 17. do 23. srpna pocítit silnou potřebu změny. Něco, co ještě před pár týdny působilo snesitelně, vám najednou začne připadat příliš těsné, předvídatelné nebo jednoduše nudné. Může se to týkat práce, vztahu i způsobu, jakým trávíte volný čas. Než ale všechno převrátíte vzhůru nohama, zkuste si ujasnit, jestli opravdu potřebujete nový začátek, nebo jen trochu čerstvého vzduchu. Tento týden vám přeje v odvaze, cestování, nových kontaktech a rozhodnutích, která vás vyvedou ze stereotypu. Nejvíc ale získáte tehdy, když spojíte spontánnost s trochou rozumu. Ne každé lákadlo je totiž příležitost a ne každá nuda znamená, že je čas odejít.
Zdraví
Energie vám pravděpodobně chybět nebude, ale může být trochu nevyzpytatelná. Jeden den budete mít pocit, že zvládnete práci, sport i dlouhý večer s přáteli, a druhý se můžete probudit bez větší chuti cokoli dělat. Nesnažte se proto plánovat každý den podle stejného tempa.
Vašemu tělu bude vyhovovat především pohyb venku. Pokud můžete, vyrazte na delší procházku, výlet, kolo nebo si zaplavte. Střelci potřebují při pohybu pocit prostoru a právě změna prostředí vám může psychicky prospět víc než další hodina v posilovně.
Pozor na přepínání. V dobré náladě můžete snadno ignorovat únavu a říct si, že jednu noc s minimem spánku zvládnete. Možná ano, ale pokud se podobných večerů nakupí několik, ke konci týdne můžete pocítit prudší propad energie. Hlídejte si také pravidelnost jídla a pití, hlavně pokud budete hodně na cestách nebo mimo běžný režim.
Psychicky vás může vyčerpávat pocit, že jste někde uvázli. Pokud vás něco dlouhodobě štve, není nutné hned dělat radikální krok. Zkuste alespoň malou změnu, která vám vrátí pocit pohybu. Někdy stačí jiný program, nové prostředí nebo jeden den bez povinností, abyste se na situaci podívali úplně jinak.
Víkend vám může prospět víc aktivně než pasivně. Pokud budete celý den jen ležet a přemýšlet, můžete být večer paradoxně unavenější. Potřebujete něco zažít, ale ne nutně něco velkého.
Kariéra
Pracovně budete mít silnou chuť posunout se dál. Některým Střelcům může dojít trpělivost s projektem, který se vleče, jiní začnou přemýšlet, zda jejich současná práce nabízí dost prostoru pro růst. Než uděláte závěr, podívejte se na situaci realisticky. Možná potřebujete změnit prostředí, ale možná stačí změnit způsob, jakým v něm fungujete.
Týden přeje komunikaci, prezentacím, vyjednávání a kontaktům s lidmi mimo váš běžný okruh. Pokud máte možnost představit vlastní nápad, ozvat se někomu zajímavému nebo nabídnout spolupráci, neváhejte příliš dlouho. Vaše přirozená otevřenost může tentokrát fungovat jako velká výhoda.
Zároveň si ale hlídejte sliby. Nadšení vás může svést k tomu, že odsouhlasíte termín, projekt nebo spolupráci dřív, než si spočítáte, kolik času vám skutečně zabere. Neříkejte ano jen proto, že vás něco zaujalo v prvních pěti minutách.
Kolem poloviny týdne může přijít informace, která vám otevře nový směr. Může jít o nabídku, rozhovor nebo dokonce jen zmínku od někoho, koho znáte. Neberte všechno okamžitě jako osudovou příležitost, ale rozhodně si zjistěte víc.
Pokud se něco v práci nepovede podle plánu, zkuste nepanikařit. Střelci jsou dobří v improvizaci a právě schopnost rychle změnit směr vám může pomoci otočit nepříjemnou situaci ve svůj prospěch.
Finančně si dejte pozor na spontánní výdaje spojené se zážitky. Může vás lákat dovolená, výlet, dražší večeře nebo něco, co si chcete dopřát jen proto, že je léto. Radost si neodpírejte, ale nepoužívejte ji jako omluvu pro úplné ignorování rozpočtu.
Vztahy
Ve vztazích budete potřebovat především pocit volnosti. Pokud partner začne příliš kontrolovat váš čas, plánovat za vás nebo vyžadovat neustálé ujišťování, můžete reagovat podrážděněji než obvykle. Než se ale stáhnete nebo vybuchnete, zkuste si uvědomit, co druhého k takovému chování vede.
Některé vztahy mohou tento týden potřebovat víc vzduchu. Neznamená to, že je s nimi něco špatně. Možná jste jen příliš dlouho fungovali v rutinním režimu a zapomněli spolu dělat věci, které vás skutečně baví. Spontánní výlet, večer bez plánování nebo společná aktivita může udělat překvapivě mnoho.
Pozor na přílišnou přímost. Budete mít chuť říkat věci bez obalu a někdy to může být osvobozující. Jenže ne všechno musí být řečeno v první podobě, která vás napadne. Některá slova už nejdou vzít zpátky.
Nezadaní Střelci mohou mít velmi společenský týden. Může se objevit někdo nový přes přátele, práci, cestování nebo úplnou náhodu. Přitažlivost může být rychlá a velmi živá, ale nechte vztahu trochu prostoru, než mu dáte velký význam.
Zajímavý může být i člověk, kterého jste dosud vnímali jen jako známého. Jeden rozhovor může změnit atmosféru mezi vámi a vy si najednou začnete všímat věcí, které vám dřív unikaly.
Víkend přeje dobrodružství, flirtu a novým zážitkům. Nehledejte ale za každým setkáním budoucnost. Některé situace mají hodnotu právě proto, že vás probudí, rozesmějí nebo vám připomenou, co vás baví.
Kozoroh
Kozorozi mohou v týdnu od 17. do 23. srpna pocítit, že nastal čas přestat držet pohromadě něco, co už dávno nefunguje jen díky přirozenému řádu, ale hlavně díky jejich vlastnímu úsilí. Může se jednat o pracovní projekt, rodinné fungování nebo vztah, ve kterém jste na sebe převzali větší díl zodpovědnosti, než vám skutečně náleží. Tentokrát vás okolnosti mohou přimět podívat se na situaci bez obvyklého „já to zvládnu“. Ano, pravděpodobně zvládnete. Otázka ale zní, proč byste měli zvládat i to, co by měl řešit někdo jiný. Tento týden vám přeje ve stanovování hranic, dlouhodobém plánování a rozhodnutích, která nejsou efektní, ale mohou vám výrazně usnadnit další měsíce.
Zdraví
Vaše tělo může začít jasněji reagovat na dlouhodobý stres. Nemusí jít o nic dramatického. Spíš si můžete všimnout ztuhlosti, větší únavy, horšího usínání nebo pocitu, že vám běžné věci zabírají víc energie než obvykle.
Kozorozi mají tendenci podobné signály chvíli ignorovat a pokračovat, dokud se věci nedodělají. Tentokrát ale zkuste udělat opak. Pokud potřebujete odpočinek, naplánujte ho stejně důsledně jako pracovní schůzku.
Pohyb vám udělá dobře, zejména pokud nebude spojený s dalším výkonovým cílem. Nemusíte překonávat rekord ani sledovat každý údaj. Procházka, klidnější posilování, jóga nebo plavání mohou být ideální. Důležité bude rozhýbat tělo a současně zklidnit hlavu.
Velkým tématem může být spánek. Pokud si večer berete pracovní problémy do postele, zkuste zavést jasnější hranici mezi dnem a nocí. Nemusíte všechno dokončit před spaním. Některé věci budou ráno vypadat jednodušeji.
Hlídejte si také, zda si neodpíráte příjemné věci jen proto, že „nejdřív musí být všechno hotové“. Všechno hotové nebude nikdy. Jeden příjemný večer, dobré jídlo nebo čas s lidmi, které máte rádi, není odměna za výkon, ale normální součást života.
Ke konci týdne můžete pocítit značnou úlevu, pokud si konečně dovolíte vypnout bez pocitu viny.
Kariéra
V pracovní oblasti můžete velmi jasně vidět, kde systém nefunguje. Možná někdo opakovaně nedodává to, co slíbil, nebo je zodpovědnost nastavená tak, že většina práce nakonec stejně končí u vás. Tento týden může přijít chvíle, kdy se rozhodnete, že podobný režim už nechcete dál udržovat.
Nebojte se jasně pojmenovat, co potřebujete. Nemusíte být tvrdí nebo konfliktní. Právě věcný tón může mít největší sílu. Když vysvětlíte, co je problém a jaké řešení navrhujete, ostatní vás pravděpodobně vezmou vážněji, než když budete ještě další měsíc potichu všechno napravovat.
Týden přeje také dlouhodobému plánování. Pokud se blíží větší pracovní rozhodnutí, nesoustřeďte se jen na příští výplatu nebo nejbližší měsíc. Ptejte se, zda vás daný krok posune tam, kde chcete být za rok nebo dva.
Některým Kozorohům se může nabídnout větší zodpovědnost. Na první pohled může působit jako uznání, ale dobře si zjistěte, co všechno s sebou skutečně nese. Vyšší pozice bez odpovídajících pravomocí nebo odměny nemusí být výhra.
Kolem druhé poloviny týdne můžete zaznamenat uznání od člověka, od kterého jste ho nečekali. Nepřejděte ho automaticky větou, že „to nic nebylo“. Přijmout pochvalu není totéž jako se vytahovat.
Finančně budete mít tendenci chovat se rozumně, možná až příliš. Pokud máte rozpočet pod kontrolou, dovolte si část peněz využít i na něco, co nemá praktický účel. Ne všechno musí být investice do budoucnosti.
Vztahy
Ve vztazích může vyplout na povrch otázka odpovědnosti. Kdo organizuje, kdo zařizuje, kdo pamatuje na všechno důležité a kdo má možnost jen přijít k hotovému? Pokud už delší dobu cítíte, že jste tím prvním člověkem vy, může vám začít docházet trpělivost.
Nečekejte ale, že druhá strana pochopí problém z vašeho mlčení. Kozorozi někdy dlouho všechno zvládají a pak jsou překvapení, že okolí jejich přetížení vůbec nezaregistrovalo. Řekněte jasně, co potřebujete změnit.
Ve stabilních vztazích může přijít praktický rozhovor o penězích, bydlení, práci nebo budoucích plánech. I když téma nezní romanticky, způsob, jakým ho zvládnete, může o vašem vztahu říct hodně. Pokud umíte fungovat jako tým v běžných věcech, posílí to i pocit blízkosti.
Zároveň si dejte pozor, aby se z partnerství nestal jen seznam povinností. Tento týden potřebujete do vztahu vrátit trochu lehkosti. Naplánujte něco, co není „užitečné“. Večeři, výlet nebo několik hodin, kdy nebudete řešit práci ani domácnost.
Nezadaní Kozorozi mohou potkat člověka, který působí velmi sebejistě a samostatně. Právě to vás může přitáhnout, protože nebudete mít pocit, že musíte někoho zachraňovat nebo vést. Nespěchejte ale s hodnocením. Někdo může působit rezervovaně, a přesto mít velký zájem.
Může se také ozvat někdo z minulosti. Tentokrát si ale mnohem rychleji všimnete, jestli se skutečně něco změnilo, nebo se jen opakuje stejný scénář v novém balení.
Víkend vám může přinést velmi jednoduché, ale důležité zjištění: vztahy, které stojí za to, vás nemusí neustále vyčerpávat. Tam, kde se cítíte bezpečně a respektovaně, nemusíte pořád dokazovat svou hodnotu ani držet všechno pod kontrolou.
Vodnář
Vodnáři mohou v týdnu od 17. do 23. srpna pocítit silnou potřebu vystoupit z rutiny a udělat něco jinak než obvykle. Nemusí jít o dramatický životní obrat, ale spíš o vnitřní neklid, který vám bude připomínat, že některé věci už děláte jen ze zvyku. Právě tento týden může přinést nový impuls, nápad nebo člověka, který vám ukáže jiný směr. Ne všechno musíte okamžitě následovat, ale byla by škoda ignorovat to, co ve vás probouzí zvědavost. Čím méně se budete držet představy, že všechno musí být předem naplánované, tím zajímavější může závěr léta být.
Zdraví
Vaše energie může být poměrně proměnlivá. Jeden den budete mít chuť pustit se do všeho najednou, další budete potřebovat víc klidu. Není nutné hledat za tím problém. Spíš si dopřejte trochu pružnější režim a nesnažte se fungovat každý den stejně.
Vodnářům tento týden prospěje především změna prostředí. Pokud většinu dne sedíte na stejném místě, pracujete u počítače nebo se pohybujete stále po stejné trase, zkuste něco narušit. Jiná cesta domů, výlet, práce z jiného místa nebo obyčejný večer venku může mít překvapivě velký vliv na náladu.
Pozor na zahlcení informacemi. Budete mít tendenci přeskakovat mezi zprávami, sociálními sítěmi, prací a konverzacemi, aniž byste si uvědomovali, kolik energie vám to bere. Pokud se začnete cítit roztěkaní, nesoustředění nebo podráždění, možná nepotřebujete další kávu, ale chvíli bez obrazovky.
Pohyb vám udělá dobře, pokud nebude příliš stereotypní. Zkuste něco, co vás baví a zároveň trochu vytrhne z běžného režimu. Nemusí jít o náročný výkon. Důležitý bude pocit, že jste po aktivitě psychicky čerstvější.
Kolem konce týdne můžete pocítit větší potřebu spánku nebo odpočinku. Nesnažte se ji přetlačit jen proto, že je víkend a „měli byste něco podnikat“. Jedna klidnější část dne vám může vrátit energii na zbytek týdne.
Kariéra
Pracovní oblast může být velmi inspirativní, zejména pokud dostanete prostor přicházet s vlastními nápady. Vodnáři budou mít schopnost vidět řešení tam, kde ostatní pořád opakují stejný postup. Pokud vás napadne něco netradičního, nebojte se to vyslovit.
Zároveň si dejte pozor na frustraci z lidí, kteří změny přijímají pomaleji. To, že vám něco připadá jasné, neznamená, že ostatní jsou připraveni udělat stejný skok. Pokud chcete někoho přesvědčit, pomůže vám trpělivost a konkrétní argumenty.
Kolem poloviny týdne se může objevit zajímavá spolupráce, kontakt nebo nabídka, která nebude úplně odpovídat vašemu původnímu plánu. Právě proto může stát za pozornost. Někdy vás nejdál posune možnost, kterou jste vůbec nehledali.
Pokud už delší dobu přemýšlíte o změně práce, větší samostatnosti nebo vlastním projektu, může přijít první reálný impuls. Nemusíte hned podávat výpověď ani měnit celý život. Stačí zjistit informace, navázat kontakt nebo si začít konkrétně počítat, co by změna znamenala.
Pozor na nedokončené věci. Nadšení z nového projektu vás může přimět nechat stranou něco, co už je téměř hotové. Udělejte si jednoduché pravidlo: nejprve zavřít alespoň jednu starou věc, potom otevřít novou.
Finančně se vyplatí trochu opatrnosti. Může vás lákat technika, cestování, zážitky nebo cokoli, co slibuje větší svobodu. Než utratíte větší částku, dejte si den nebo dva na rozmyšlenou.
Vztahy
Ve vztazích budete potřebovat především prostor a přirozenost. Pokud budete mít pocit, že se od vás očekává nějaká konkrétní role nebo že se musíte neustále přizpůsobovat, můžete se začít stahovat. Místo tichého odstupu bude ale lepší říct, co vám vadí.
Zadaní Vodnáři mohou řešit otázku společných plánů. Jeden z vás může chtít větší jistotu, druhý volnost. Nemusí to být rozpor, pokud si dokážete otevřeně říct, co si pod těmito pojmy vlastně představujete.
Důležitý může být také jeden rozhovor, který začne úplně obyčejně a nakonec se dostane k hlubšímu tématu. Partner vám může říct něco, co jste dlouho netušili, nebo vy sami konečně pojmenujete pocit, který jste neuměli vysvětlit.
Nezadaní Vodnáři mohou potkat někoho, kdo je zaujme hlavně hlavou. Společný humor, podobný způsob přemýšlení nebo neobvyklý rozhovor může být silnější než klasická okamžitá chemie. Dejte tomu čas. Některé vztahy se rozhoří pomalu, ale právě proto vydrží déle.
Víkend může přinést spontánní pozvání nebo setkání, které jste vůbec neplánovali. Pokud nemáte zásadní důvod odmítnout, zkuste tentokrát říct ano. Právě neplánované situace mohou být nejzajímavější částí celého týdne.
Ryby
Ryby mohou v týdnu od 17. do 23. srpna začít mnohem jasněji rozlišovat mezi tím, co si přejí, a tím, co je skutečně reálné. Neznamená to, že byste měli přestat snít. Naopak. Právě vaše představivost vám může ukázat nový směr, ale tentokrát bude důležité spojit ji s konkrétními kroky. Některá situace, kterou jste dlouho nechávali otevřenou, může potřebovat rozhodnutí. Ačkoli vás bude lákat ještě chvíli čekat, zda se věci neposkládají samy, tentokrát vám větší klid přinese vlastní aktivita. Tento týden může být citlivý, ale zároveň velmi osvobozující.
Zdraví
Vaše energie bude silně záviset na tom, s kým a kde trávíte čas. Pokud budete obklopeni lidmi, kteří neustále řeší problémy, stěžují si nebo na vás přenášejí své emoce, můžete se cítit vyčerpaní mnohem dřív než obvykle.
Ryby mají často velkou schopnost naslouchat, ale tento týden si hlídejte, aby se z ní nestala povinnost. Nemusíte být k dispozici pokaždé, když někdo potřebuje ventilovat vlastní trápení. Vaše energie není bezedná.
Fyzicky vám prospěje jemnější pohyb, který vás zároveň uklidní. Plavání, jóga, protažení nebo delší procházka budou ideální. Pokud máte chuť na intenzivnější sport, klidně se do něj pusťte, ale nevytvářejte tlak na výkon.
Důležitý bude spánek. Můžete mít živější sny nebo se budit s hlavou plnou myšlenek. Pomůže vám klidnější večerní režim, méně času na telefonu a hlavně omezení náročných rozhovorů těsně před spaním.
Pozor také na to, zda se nesnažíte špatnou náladu zahnat jídlem, nakupováním nebo nekonečným sledováním seriálů. Krátkodobě vás to může rozptýlit, ale dlouhodobě vám větší službu udělá skutečný odpočinek.
Víkend je vhodný k regeneraci, pobytu u vody nebo někam do přírody. Potřebujete na chvíli ztišit hluk zvenčí, abyste slyšeli sami sebe.
Kariéra
V práci budete mít dobrý odhad na lidi i atmosféru. Můžete velmi rychle vycítit, zda je někdo skutečně nadšený z projektu, nebo jen přikyvuje, případně kde se schyluje k problému. Vaše intuice může být velmi užitečná, ale snažte se ji doplnit konkrétními informacemi.
Pokud se vám něco nezdá, ptejte se. Není potřeba dělat závěry pouze podle pocitu. Právě kombinace intuice a faktů vám tento týden umožní vyhnout se zbytečné komplikaci.
Ryby, které pracují kreativně, mohou mít velmi silné období. Nápady mohou přicházet ve chvílích, kdy je nejméně čekáte. Mějte proto možnost si je někam poznamenat. To, co vám bude v úterý připadat jako drobná myšlenka, může být za pár dní základem něčeho zajímavého.
Dejte si pozor na přebírání cizí práce. Někdo vás může požádat o pomoc a vy automaticky řeknete ano, i když sami máte dost. Pomoci jednou je v pořádku, ale pokud se z toho stává pravidlo, začněte být konkrétnější v tom, co ještě zvládnete a co už ne.
Kolem konce týdne může přijít zpráva nebo rozhodnutí, na které jste čekali. Nemusí být přesně podle vašich představ, ale může vám konečně umožnit posunout se dál.
Finančně buďte opatrní hlavně u nákupů, které mají zlepšit náladu. Krásné věci vás budou lákat, ale ne všechno potřebujete mít právě teď.
Vztahy
Vztahy mohou být velmi citlivým tématem. Budete vnímat nejen slova, ale i tón, chování a drobnosti, které ostatní přehlédnou. Někdy vám to pomůže pochopit druhého člověka, jindy vás to může svést k tomu, že začnete číst význam i tam, kde žádný není.
Pokud máte pocit, že se partner chová jinak, nepokoušejte se několik dní hádat proč. Zeptejte se. Jedna přímá otázka vám může ušetřit spoustu zbytečných scénářů.
Zadané Ryby mohou potřebovat větší pocit blízkosti a jistoty. Pokud vám něco chybí, řekněte to. Nečekejte, že druhý člověk automaticky pozná, co potřebujete. Právě otevřenost může tento týden vztah výrazně posílit.
Pokud ale dlouhodobě cítíte, že dáváte víc, než dostáváte, může přijít moment vystřízlivění. Něco, co jste dosud omlouvali, vám najednou přestane připadat přijatelné. Nemusí to znamenat konec vztahu, ale pravděpodobně už nebude možné pokračovat úplně stejně jako dřív.
Nezadané Ryby může zaujmout někdo, kdo působí trochu tajemně. Přitažlivost může být silná, ale nenechte fantazii doplnit všechno, co o dotyčném ještě nevíte. Sledujte hlavně konzistenci a činy.
Minulost se může připomenout prostřednictvím zprávy, náhodného setkání nebo vzpomínky. Než tomu dáte nový význam, položte si otázku, jestli se změnila skutečná situace, nebo se jen vrátila známá emoce.
Víkend přeje romantice, blízkosti a setkáním, při kterých se nemusíte přetvařovat. Právě lidé, vedle kterých se cítíte klidně, vám mohou ukázat, jak by měl zdravý vztah vlastně působit.