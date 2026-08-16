Přeskočit na obsah
17. 8. Petra
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Týden podle hvězd: Štíři si spojí souvislosti, Býci pochopí, co už dál nechtějí tolerovat

Horoskop
Týden od 17. do 23. srpna přinese nová rozhodnutí, nečekané momenty i příležitosti, které mohou některým znamením výrazně zamíchat plány.Foto: Shutterstock – agsandrew
Horoskop
Týden od 17. do 23. srpna přinese nová rozhodnutí, nečekané momenty i příležitosti, které mohou některým znamením výrazně zamíchat plány.Foto: Shutterstock – agsandrew
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Nadcházející srpnový týden přinese chvíle, kdy bude potřeba přestat váhat, ale i situace, ve kterých se vyplatí nic neuspěchat. Hvězdy naznačují změny v práci, vztazích i osobních rozhodnutích – a některé mohou přijít ve chvíli, kdy je budete čekat nejméně.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do preferovaných zdrojů pro Google vyhledávání a do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Druhá polovina srpna přináší zvláštní směs letní lehkosti a pomalu se vracející potřeby udělat si v životě pořádek. Zatímco část z nás by ještě nejraději prodloužila prázdninový režim, okolnosti začnou připomínat věci, které jsme během léta odsunuli stranou. Týden od 17. do 23. srpna tak může otevřít témata, která už nějakou dobu čekají na rozhodnutí – od práce přes vztahy až po otázku, kam vlastně chceme v dalších měsících směřovat.

Související

Ne všechno ale bude potřebovat okamžité řešení. Někde bude mnohem důležitější zpomalit, přestat tlačit na výsledek a všimnout si, co nám situace ukazuje sama. Jinde naopak nastane chvíle, kdy další čekání nepřinese nic nového a bude potřeba udělat první krok. Některá znamení čeká změna tempa, jiná důležitý rozhovor nebo nečekaná příležitost. Podstatné bude rozlišit, co je jen momentální neklid a co už skutečný signál, že je čas něco změnit.

Předchozí
1234512
Pokračovat

Beran

Znamení zvěrokruhu - Beran
BeranFoto: Shutterstock

Týden od 17. do 23. srpna vás může přimět zpomalit právě ve chvíli, kdy budete mít největší chuť věci urychlit. Některé situace se totiž nebudou vyvíjet podle vašeho tempa a čím víc na ně budete tlačit, tím větší odpor můžete cítit. Beranům tentokrát prospěje trochu netypická strategie: nechat si čas, pozorovat a reagovat až ve chvíli, kdy budete mít dost informací. Neznamená to rezignovat na vlastní cíle. Naopak. Když přestanete plýtvat energií na věci, které zatím stejně nemůžete ovlivnit, zbude vám mnohem víc sil na něco, co se během týdne může ukázat jako skutečně důležité.

Zdraví

První polovina týdne může být fyzicky poměrně příjemná. Budete mít chuť něco dělat, sportovat, být venku a využít poslední týdny léta. Problém může nastat ve chvíli, kdy si dobré rozpoložení vyložíte jako signál, že zvládnete úplně všechno. Právě přepínání mezi vysokým výkonem a naprostým vyčerpáním vám tentokrát nebude dělat dobře.

Pokuste se držet trochu pravidelnější rytmus. Nemusíte se vzdát pohybu ani společenského života, ale dejte si pozor na kombinaci pozdních večerů, nepravidelného jídla a povinností, které začínají brzy ráno. Kolem středy nebo čtvrtka může přijít únava, kterou byste normálně přetlačili. Tentokrát bude rozumnější ji respektovat.

Vaší hlavě může pomoci fyzická aktivita. Pokud se v něčem začnete příliš vrtat, analyzovat rozhovor nebo přemýšlet nad scénářem, který se možná vůbec nestane, běžte ven. Procházka, plavání, kolo nebo intenzivnější trénink mohou udělat víc než další hodina přemýšlení.

Ke konci týdne si dejte pozor hlavně na to, abyste si skutečný odpočinek nepletli s bezcílným scrollováním na telefonu. Tělo možná odpočívá, hlava ale nikoli. Jeden večer bez neustálého přísunu informací vám může překvapivě rychle vrátit energii.

Kariéra

V práci můžete narazit na situaci, kdy bude potřeba rozhodnout, zda se pustit do něčeho nového, nebo dokončit to, co už máte rozpracované. Vaše přirozenost vás bude táhnout k nové výzvě, protože právě ta bude vypadat zajímavěji. Hvězdy ale tentokrát radí nejprve zavřít alespoň některé staré dveře.

Nedodělané úkoly, rozhovory nebo sliby vás mohou brzdit víc, než si připouštíte. Jakmile si v nich uděláte pořádek, můžete pocítit velkou úlevu a zároveň zjistit, že máte mnohem víc prostoru pro vlastní nápady.

Kolem poloviny týdne se může objevit člověk, který vám nabídne zajímavý pohled na pracovní problém. Nemusí jít o nadřízeného ani někoho, koho běžně považujete za autoritu. Právě proto jeho slova nepodceňujte. Jedna nenápadná poznámka vám může ukázat cestu, která vás dosud nenapadla.

Pokud uvažujete o změně práce nebo větší profesní změně, nemusíte ještě nic rozhodovat. Tento týden je vhodnější pro první konkrétní zjišťování. Podívejte se, co je skutečně možné, s kým by stálo za to mluvit a zda vaše představa odpovídá realitě.

Pozor také na konflikty z ega. Pokud někdo váš nápad odmítne, nemusí tím odmítat vás. Nechte si chvíli na reakci. Možná zjistíte, že kritika obsahuje část pravdy, kterou můžete využít ve svůj prospěch.

Vztahy

V osobních vztazích může být tento týden mnohem méně důležité, co lidé říkají, a mnohem více to, co skutečně dělají. Berani mohou začít pozorněji vnímat rozdíl mezi sliby a činy a u jednoho konkrétního člověka jim může něco konečně dojít.

Pokud jste ve vztahu, partner může potřebovat něco jiného než vy. Zatímco vy budete chtít určité téma rychle vyřešit a mít jasno, druhá strana může potřebovat čas. Nesnažte se odpověď vynutit. Právě prostor může paradoxně přinést mnohem větší otevřenost.

Některé páry mohou řešit plán, který se týká podzimu, společného bydlení, cestování nebo peněz. Praktická otázka se může rychle změnit v emocionální téma, protože pod ní bude schovaná otázka, kdo se komu přizpůsobuje a kdo má pocit, že rozhoduje méně. Pokud se vám podaří mluvit o skutečném problému místo detailů, můžete dojít k překvapivě dobré dohodě.

Nezadaní Berani mohou být tento týden přitahováni někým, kdo je na první pohled úplně jiný než jejich obvyklý typ. Nemusí vás okouzlit během první minuty. Přitažlivost může přijít až s rozhovorem nebo ve chvíli, kdy uvidíte, jak se dotyčný zachová v nějaké konkrétní situaci.

Víkend může přinést rozhodnutí, které nebude dramatické navenek, ale uvnitř pro vás bude důležité. Možná si jednoduše přiznáte, že někoho už nechcete nahánět, něco dál vysvětlovat nebo čekat na změnu. A přesně v okamžiku, kdy přestanete tlačit, se může atmosféra úplně proměnit.

Reklama
Reklama
Reklama
Prohlédnout grafiku
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama