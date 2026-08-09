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Týden podle hvězd: Štíři prohlédnou nekalou hru, Vodnářům náhoda ukáže nový směr

Horoskop
Nový srpnový týden zamíchá kartami v práci, vztazích i osobních rozhodnutích a některým znamením přinese moment, po kterém už nebude snadné vrátit se ke starému.Foto: Shutterstock – Solarisys
Horoskop
Nový srpnový týden zamíchá kartami v práci, vztazích i osobních rozhodnutích a některým znamením přinese moment, po kterém už nebude snadné vrátit se ke starému.Foto: Shutterstock – Solarisys
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Nadcházející týden přinese nečekané zvraty, důležitá rozhodnutí i chvíle, kdy bude lepší dát na vlastní intuici než na názory okolí – podívejte se, co si hvězdy připravily právě pro vaše znamení.

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Srpen se pomalu překlápí do své druhé poloviny a s ním přichází i zvláštní období mezi letní lehkostí a návratem k větší disciplíně. Mnozí mohou mít pocit, že by ještě chtěli zpomalit, užívat si dlouhé večery a nic zásadního neřešit, okolnosti ale začnou nenápadně připomínat povinnosti, rozhodnutí i témata, která nebylo možné odkládat donekonečna. Právě tento kontrast může v následujících dnech přinést zajímavé momenty – někde bude potřeba zabrat, jinde naopak vědomě ubrat a přestat tlačit na výsledek.

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Týden od 10. do 16. srpna bude přát především těm, kteří dokážou vnímat jemné signály a nebudou se snažit mít všechno za každou cenu pod kontrolou. Některé změny mohou přijít velmi nenápadně, třeba prostřednictvím jednoho rozhovoru, nečekané zprávy nebo vlastního uvědomění. V oblasti práce, vztahů i zdraví proto bude důležité sledovat nejen to, co se děje navenek, ale také vlastní reakce. Právě ty mohou napovědět, kde je čas něco pustit, kde vytrvat a kde se naopak otevřít úplně nové možnosti.

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Beran

Znamení zvěrokruhu - Beran
BeranFoto: Shutterstock

Týden od 10. do 16. srpna vás může postavit před zajímavý paradox: na jednu stranu budete mít chuť všechno urychlit, rozhodnout a konečně posunout, na druhou stranu vám okolnosti několikrát naznačí, že právě tentokrát se vyplatí nespěchat. Některé věci totiž dozrávají mimo váš dohled. To, že se zatím nic viditelného neděje, ještě neznamená, že se situace nehýbe. Největší výhodu budou mít Berani, kteří dokážou rozeznat, kdy je správné zabrat a kdy je naopak lepší nechat věcem pár dní prostoru.

Zdraví

Vaše energie bude během týdne poměrně proměnlivá. Začátek může působit velmi svižně – budete mít pocit, že zvládnete práci, sport, společenský program i všechny povinnosti, které jste v posledních dnech odkládali. Právě tady ale může přijít první past. Pokud se pokusíte nacpat všechno do několika dnů, tělo si o odpočinek řekne samo, pravděpodobně v momentě, kdy se vám to bude hodit nejméně.

Nejde o týden, kdy byste měli ležet doma a šetřit se, spíš potřebujete lépe dávkovat výkon. Pohyb vám udělá dobře, zejména pokud se v poslední době cítíte přetížení nebo podráždění. Nemusíte ale pokaždé překonávat rekordy. Delší procházka, plavání nebo klidnější trénink mohou tentokrát udělat víc než další výkon na hraně možností.

Pozornost věnujte také spánku. Večer vám může hlavou běžet příliš mnoho plánů a nedokončených rozhovorů. Pokud se přistihnete, že ještě před půlnocí řešíte pracovní e-maily nebo v duchu přehráváte jednu konkrétní situaci stále dokola, berte to jako signál, že potřebujete vypnout dřív, než vám vypne tělo samo.

Kariéra

V práci se mohou objevit dvě možnosti, které na první pohled vypadají podobně, ale každá vede úplně jiným směrem. Jedna bude bezpečnější, předvídatelnější a možná i jednodušší. Druhá vás může trochu znervózňovat právě proto, že v ní bude větší prostor pro změnu. Nemusíte se rozhodnout okamžitě. Tento týden je vhodnější na sbírání informací než na unáhlené závěry.

Berani, kteří pracují v týmu, mohou narazit na člověka, který nebude držet jejich tempo. Vaší první reakcí může být převzít všechno do vlastních rukou. Jenže právě tím byste si mohli přidat práci, kterou dělat vůbec nemusíte. Zkuste místo toho jasně říct, co potřebujete, kdy to potřebujete a kdo za co odpovídá.

Kolem středy nebo čtvrtka se může objevit informace, která vám změní pohled na jeden rozpracovaný projekt. Nemusí jít o nic dramatického, spíš o detail, který ukáže, že původní plán není jedinou možností. Pokud jste už delší dobu přemýšleli o změně zaměstnání, vlastní aktivitě nebo větší samostatnosti, víkend může přinést první konkrétnější představu, jak by takový krok mohl vypadat.

Vztahy

V osobních vztazích budete citlivější na neupřímnost, mlžení a nedořečené věty. Něco, co byste jindy přešli mávnutím ruky, vás tentokrát může začít dráždit mnohem víc. Možná proto, že už nejde o samotnou maličkost, ale o pocit, že se určitý vzorec opakuje.

Ve vztahu se může otevřít téma, o kterém jste oba věděli, ale zatím jste kolem něj chodili po špičkách. Nesnažte se vyhrát debatu. Mnohem zajímavější bude zjistit, proč druhý člověk reaguje tak, jak reaguje. Pokud se vám podaří místo obviňování mluvit konkrétně o tom, co potřebujete, můžete se dostat mnohem dál, než očekáváte.

Nezadaní Berani mohou být přitahováni někým, kdo působí trochu tajemně nebo nedostupně. Přitažlivost může být silná, ale nenechte fantazii, aby doplnila všechno, co o dotyčném zatím nevíte. Tentokrát bude důležitější sledovat činy než zprávy, sliby nebo velká gesta. Konec týdne může přinést překvapivě příjemné setkání, zejména pokud vyrazíte někam, kam byste za normálních okolností nešli.

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