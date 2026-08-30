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Týden podle hvězd: Ryby čeká silné procitnutí, Štíři mohou udělat jedno z nejlepších rozhodnutí roku

Horoskop
Týden od 31. srpna do 6. září přinese nový impuls, potřebu udělat si pořádek v prioritách i několik rozhodnutí, která mohou ovlivnit práci, vztahy a plány na celý podzim.Foto: Shutterstock – Rawpixel.com
Horoskop
Týden od 31. srpna do 6. září přinese nový impuls, potřebu udělat si pořádek v prioritách i několik rozhodnutí, která mohou ovlivnit práci, vztahy a plány na celý podzim.Foto: Shutterstock – Rawpixel.com
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

První zářijový týden přinese chuť začít znovu, udělat si pořádek v práci, vztazích i vlastních prioritách a konečně pohnout s tím, co se celé léto odkládalo. Některá znamení čeká zajímavá příležitost, jiná si budou muset přiznat, že je čas něco změnit.

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Začátek září přinese pocit nového startu a s ním i chuť udělat si jasno v tom, co má v dalších týdnech skutečně smysl. Některá znamení pocítí potřebu změnit pracovní tempo, jiná se zaměří hlavně na vztahy a vlastní hranice. Týden od 31. srpna do 6. září nebude tolik o velkých gestech jako spíš o drobných rozhodnutích, která mohou výrazně ovlivnit další vývoj.

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Do popředí se dostane také otázka energie a rovnováhy mezi povinnostmi a odpočinkem. Po volnějším letním režimu může návrat k běžnému tempu působit náročněji, než se zdá, a proto se vyplatí nic nepřepálit hned na začátku. Hvězdy přejí těm, kteří dokážou spojit praktičnost s intuicí a místo unáhlených kroků si nejprve ujasní, co opravdu chtějí.

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Beran

Znamení zvěrokruhu - Beran
BeranFoto: Shutterstock

Týden od 31. srpna do 6. září přinese Beranům pocit, že léto končí rychleji, než čekali, a spolu s tím i potřebu přepnout do praktičtějšího režimu. Něco, co jste v srpnu ještě mohli odkládat, začne najednou vyžadovat konkrétní řešení. Nemusí jít o nic dramatického, spíš o sérii menších rozhodnutí, která vám postupně ukážou, kam chcete v dalších týdnech směřovat. Vaší největší výhodou bude odvaha začít. Největším rizikem naopak to, že se rozběhnete příliš rychle a budete chtít mít všechno hotové ještě předtím, než si vůbec ujasníte, co má skutečně prioritu.

Zdraví

Začátek týdne může být trochu rozkolísaný. Na jednu stranu budete mít chuť do nového režimu, na druhou se může ozvat únava z konce léta. Pokud jste poslední týdny hodně cestovali, ponocovali nebo jen fungovali bez pravidelného rytmu, tělo bude chtít víc klidu.

Berani mají tendenci řešit únavu aktivitou. Řeknete si, že potřebujete „zabrat, a přidáte další trénink, práci nebo úkol. Tentokrát ale může být účinnější přesný opak. Zkuste si během týdne hlídat zejména spánek a nepřetahovat večery jen proto, že ještě nechcete připustit konec letního tempa.

Dobře vám udělá pohyb, ale spíš pravidelný než extrémní. Nemusíte si od prvního zářijového týdne dokazovat, že začíná „nová sezona a všechno musí být perfektní. Kratší, ale častější aktivita bude mít větší efekt než jeden náročný výkon a následné dva dny bez energie.

Pozor také na podrážděnost. Pokud budete mít pocit, že vás lidé kolem zpomalují nebo že všechno trvá příliš dlouho, nemusí být problém v nich. Možná jste jen unavenější, než si chcete přiznat.

O víkendu si dopřejte něco, co vás skutečně nabije. Pro některé Berany to bude sport nebo výlet, pro jiné klidný den bez povinností. Důležité je vybrat si podle sebe, ne podle toho, co byste „měli dělat.

Kariéra

Práce se může rozjet velmi rychle. Začátek září přinese více úkolů, schůzek nebo plánování a vy budete mít pocit, že je potřeba okamžitě ukázat tempo. Tady ale hrozí, že na sebe vezmete víc, než je nutné.

Někdo vám může nabídnout nový projekt nebo odpovědnost, která na první pohled vypadá atraktivně. Než řeknete ano, zjistěte si, co všechno za tím skutečně je. Berani mají tento týden sklon vidět hlavně výzvu, ale už méně čas a energii, které bude potřeba investovat.

Pokud dlouhodobě řešíte nespokojenost v práci, může přijít konkrétní moment, kdy si řeknete, že už nestačí jen nadávat. Možná začnete hledat jinou pozici, otevřete rozhovor o podmínkách nebo si konečně stanovíte, co by se muselo změnit.

Velmi dobrý bude týden pro lidi, kteří potřebují něco rozjet, oslovit nové kontakty nebo prosadit nápad. Vaše energie bude působit přesvědčivě. Jen nepřebíjejte druhé. Někdy bude lepší nechat člověka domluvit a potom přijít s přesným argumentem než se snažit vyhrát diskusi silou.

Ke konci týdne může přijít menší komplikace, která vás nejprve rozčílí. Ve výsledku ale může ukázat slabinu v plánu, kterou je lepší objevit teď než za měsíc.

Finančně se držte při zemi. Začátek podzimu může svádět k pocitu, že je potřeba nakoupit všechno nové, od vybavení přes kurzy až po další věci „na restart. Ne každá změna potřebuje investici.

Vztahy

Ve vztazích budete chtít jasno. Pokud se kolem něčeho dlouho chodilo opatrně, může vás tento týden přestat bavit čekat. Budete mít potřebu vědět, na čem jste.

Zadaní Berani by si ale měli dát pozor na tón. To, že chcete něco vyřešit, ještě neznamená, že musí rozhovor připomínat výslech. Partner může potřebovat trochu více času, aby dokázal pojmenovat, co se v něm děje.

Může se otevřít téma společných plánů na podzim, financí, práce nebo rozdělení času. Některé páry zjistí, že během léta fungovaly velmi spontánně, ale teď bude potřeba znovu nastavit pravidla každodennosti. Neberte to jako ztrátu romantiky. Naopak, pokud si praktické věci vyjasníte, zůstane víc prostoru na ty příjemné.

Nezadaní Berani mohou potkat někoho, kdo je zaujme rychle a intenzivně. Jiskra může být silná, ale právě proto se vyplatí trochu zpomalit. Nemusíte během prvních dvou setkání vědět, kam to celé směřuje.

Zároveň se může ozvat někdo, kdo už ve vašem životě jednou byl. Dřív než zareagujete, připomeňte si nejen hezké momenty, ale i důvod, proč jste se rozešli nebo vzdálili. Nostalgie umí na začátku září pracovat velmi přesvědčivě.

Víkend přeje spontánnosti a společným zážitkům. Pokud vztah v poslední době sklouzl hlavně do praktického režimu, udělejte něco, co nemá žádný užitek kromě toho, že vás to bude bavit.

Pro Berany bude hlavní vztahové poselství týdne jednoduché: jasnost je dobrá, ale nemusí vzniknout nátlakem.

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