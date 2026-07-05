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Týden podle hvězd: Raci si řeknou o víc lásky, Kozorozi přehodnotí své priority

Horoskop
HoroskopFoto: Shutterstock
Horoskop
HoroskopFoto: Shutterstock
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Červencový týden přinese šanci srovnat si priority, říct nahlas to, co už delší dobu zůstávalo pod povrchem, a udělat krok k větší vnitřní pohodě. Některá znamení čeká pracovní posun, jiná silnější vztahové uvědomění nebo potřeba konečně ubrat tam, kde dlouho fungovala na doraz.

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Týden od 6. do 12. července přináší energii, která vybízí ke zpomalení, upřímnějšímu pohledu na vlastní potřeby a větší pozornosti k tomu, co nám v každodenním životě skutečně dělá dobře. Letní dny mohou na jednu stranu lákat k lehkosti, setkávání a novým zážitkům, na druhou stranu se může ukázat, že některé věci už nejde dál odsouvat. Vztahy, práce i péče o tělo budou tento týden vyžadovat víc vědomého přístupu než automatického fungování.

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Hvězdy tentokrát přejí těm, kteří se nebudou bát pojmenovat, co cítí, ale zároveň si dají pozor na unáhlené reakce. Někde bude potřeba nastavit hranice, jinde naopak otevřít srdce, odpustit nebo si připustit, že toužíme po změně. Každé znamení čeká trochu jiná lekce, společným tématem ale bude návrat k rovnováze: mezi výkonem a odpočinkem, svobodou a závazkem, péčí o druhé a péčí o sebe.

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Beran

Znamení zvěrokruhu - Beran
BeranFoto: Shutterstock

Zdraví

Týden od 6. do 12. července vás může zastihnout v rozpoložení, kdy budete chtít všechno zvládnout rychle, hned a nejlépe sami. Jenže právě tady bude největší riziko. Vaše energie nebude slabá, ale může být nerovnoměrná. Jeden den budete mít pocit, že unesete celý svět, další den vás může zaskočit únava, podrážděnost nebo potřeba vypnout úplně všechno. Berani často fungují na vůli a vnitřním motoru, jenže tělo si tentokrát řekne o pravidelnost. Pomůže vám víc než obvykle obyčejný režim: dostatek vody, lehčí jídlo, pohyb bez přepínání a večery, ve kterých nebudete dohánět všechno, co přes den nestihnete.

Pozor si dejte hlavně na stres, napětí v oblasti hlavy, krku a ramen. Pokud cítíte, že jedete na výkon, zkuste si během dne několikrát vědomě povolit čelist, protáhnout záda a na pár minut odejít od telefonu. Nebude to ztráta času, ale prevence toho, abyste se na konci týdne necítili vyčerpaní a přetažení. Vhodné budou svižnější procházky, plavání, lehký běh nebo jakýkoliv pohyb, který vám pomůže vybít nahromaděnou energii, ale nestrhne vás do soutěžení. Tento týden vám prospěje, když se nebudete měřit s ostatními ani sami se sebou. Nejde o rekordy, ale o návrat do rovnováhy.

Kariéra

V práci se může otevřít téma, které ve vás probudí chuť jednat okamžitě. Můžete mít pocit, že přesně víte, co je potřeba udělat, kdo zdržuje a kde se zbytečně přešlapuje na místě. Částečně budete mít pravdu, ale hvězdy vám radí, abyste tentokrát nešli do věcí příliš tvrdě. Vaše přímočarost bude užitečná, pokud ji spojíte s taktem. Když budete tlačit, můžete narazit na odpor. Když ale jasně pojmenujete řešení a zároveň dáte druhým prostor, získáte mnohem víc.

Týden přeje rozhodnutím, úpravám plánů a praktickým krokům, které posunou zaseknuté záležitosti. Není ale ideální pro impulzivní odchody, prudké reakce ani sliby, u kterých si nejste jistí, zda je budete chtít za měsíc plnit. Pokud čekáte na odpověď, schválení nebo reakci někoho důležitého, obrňte se trpělivostí. Věci se mohou hýbat pomaleji, než by vám bylo příjemné, ale to neznamená, že stojí. Nejlepší výsledky přijdou tam, kde zkombinujete odvahu s přípravou. Místo věty „to nějak zvládnu si tentokrát položte otázku, co k tomu opravdu potřebujete.

Finančně buďte opatrnější u nákupů, které mají být odměnou za stres. Můžete mít chuť dopřát si něco jen proto, že jste toho hodně unesli. Radost je v pořádku, ale nepoužívejte peníze jako náplast na únavu. V druhé polovině týdne se může ukázat zajímavá pracovní příležitost, kontakt nebo nápad, který si zaslouží pozornost. Neodmítejte ho jen proto, že nepřichází v dokonalé podobě.

Vztahy

Ve vztazích budete tento týden silní, upřímní a možná trochu netrpěliví. Pokud vás něco trápí, pravděpodobně nevydržíte dlouho mlčet. To samo o sobě není špatně. Důležité ale bude, jakým způsobem své pocity podáte. Berani mají dar říct věci bez obalu, jenže ne každý unese stejnou rychlost a intenzitu. Jestli chcete, aby vás druhá strana opravdu slyšela, zkuste nejdřív vysvětlit, co potřebujete, a teprve potom mluvte o tom, co vám vadí.

Zadaní Berani mohou řešit praktické téma, které se opakuje: rozdělení povinností, volný čas, finance, rodinu nebo pocit, že jeden táhne víc než druhý. Tento týden může přinést dobrou příležitost nastavit věci férověji, ale nepůjde to přes výčitky. Pokud se vám podaří ubrat z tónu a přidat konkrétnost, můžete se ve vztahu dostat dál než za posledních několik týdnů. Partner může ocenit vaši otevřenost, pokud nebude působit jako útok.

Nezadaní mohou být přitažliví právě tím, že nebudou nic předstírat. Máte šanci zaujmout někoho, komu imponuje vaše energie, humor a schopnost jít rovnou k věci. Jen si dejte pozor, abyste si nepletli chemii s opravdovým zájmem. Jiskra může přeskočit rychle, ale tento týden se vyplatí sledovat, jestli druhý člověk umí být přítomný i ve chvíli, kdy nejde jen o flirt. V rodině nebo mezi přáteli se může objevit drobné napětí, ale i tady platí, že méně razance a více trpělivosti udělá zázraky.

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