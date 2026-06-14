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Týden podle hvězd: Raci se naučí chránit svůj klid, Vodnářům se otevřou nové pracovní možnosti

Týdenní horoskop
Týdenní horoskopFoto: Shutterstock
Týdenní horoskop
Týdenní horoskopFoto: Shutterstock
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Týden od 15. do 21. června přinese každému znamení jinou výzvu: někoho čeká potřeba zpomalit, jiného odvaha říct věci naplno a další zase šance znovu najít radost ve vztazích i práci. Hvězdy tentokrát přejí upřímnosti, návratu k vlastnímu tělu a rozhodnutím, která možná nebudou nejjednodušší, ale mohou přinést větší klid.

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Druhá polovina června bude mít zvláštní tempo. Léto už je téměř na dosah, dny jsou dlouhé, energie kolem nás se zrychluje, ale zároveň se může ozývat únava z předchozích týdnů. Právě období od 15. do 21. června proto mnohým znamením připomene, že není nutné všechno zvládnout silou. Někdy je důležitější dobře poznat, kdy zabrat, kdy se stáhnout a kde už zbytečně plýtváme energií.

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Vztahy, práce i zdraví se tento týden budou točit kolem jedné společné otázky: co nám skutečně dává smysl a co už děláme jen ze zvyku? Některá znamení pocítí potřebu jasněji nastavit hranice, jiná dostanou chuť změnit každodenní rutinu nebo si konečně říct o víc pozornosti. Hvězdy přejí upřímnosti, ale ne zbytečnému dramatu. Kdo dokáže zpomalit, naslouchat sobě i druhým a nelpět na starých scénářích, může z tohoto týdne vytěžit víc, než čekal.

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Beran

Znamení zvěrokruhu - Beran
BeranFoto: Shutterstock

Berani, týden od 15. do 21. června vás může zastihnout v rozpoložení, kdy budete chtít všechno zvládnout rychle, nejlépe hned a ideálně bez zbytečného vysvětlování. Vaše energie bude poměrně silná, ale ne úplně rovnoměrná. Jeden den můžete mít pocit, že zvládnete práci, domácnost, sport i společenský život najednou, druhý den vás může doběhnout únava, podrážděnost nebo nechuť cokoliv řešit. Právě proto bude důležité zacházet se silami trochu chytřeji než obvykle.

Tělo vám tento týden může jasně ukazovat, kde jste poslední dobou tlačili příliš na výkon. Může se ozývat hlava, krční páteř, ramena nebo spánek, který nebude tak hluboký, jak byste potřebovali. Neznamená to, že máte všechno zastavit, ale spíš že si máte přestat dokazovat, že vydržíte úplně všechno. Pomůže vám pravidelnější režim, lehčí večeře, dostatek vody a hlavně pohyb, který není trestem. Pokud sportujete, nepřepalte začátek. Týden přeje spíš budování kondice než rekordům.

Psychicky vám prospěje, když si dovolíte vypnout dřív, než budete úplně vyčerpaní. Berani často odpočívají až ve chvíli, kdy jim nic jiného nezbývá, ale teď by se vyplatilo obrátit pořadí. Krátká procházka, deset minut bez telefonu, sprcha, večer bez neustálého kontrolování zpráv nebo jednoduchý úklid prostoru kolem sebe vám může udělat překvapivě dobře. Vaše tělo nebude chtít velká gesta, ale pravidelnost a méně chaosu.

Kariéra

V práci vás čeká týden, ve kterém se může ukázat, že vaše přímočarost je velká výhoda, ale jen pokud ji dokážete správně dávkovat. Budete mít chuť věci posouvat, říkat nahlas, co nefunguje, a rychle hledat řešení. To může být velmi užitečné, protože tam, kde ostatní váhají, vy často vidíte jasnou cestu. Jen si dejte pozor, abyste nepůsobili zbytečně tvrdě nebo netrpělivě. Některé věci se skutečně pohnou, ale ne všechny půjdou tempem, které by vám bylo příjemné.

Začátek týdne může přinést drobné napětí kolem organizace, termínů nebo komunikace. Můžete mít pocit, že někdo komplikuje jednoduchou věc, nebo že se příliš dlouho mluví o něčem, co by se podle vás už dávno mělo dělat. Než vybuchnete, zkuste si ověřit, jestli vám nechybí část informací. Tento týden se vám vyplatí méně reagovat v afektu a víc strategicky přemýšlet, co skutečně chcete získat.

Dobře se vám může dařit v projektech, kde je potřeba odvaha, tah na branku a schopnost rozhodnout. Pokud máte prezentovat nápad, říct si o změnu, převzít iniciativu nebo rozjet něco, co delší dobu stálo, hvězdy vám dávají poměrně silný vítr do zad. Jen počítejte s tím, že úspěch nepřijde tím, že všechno urvete silou. Tentokrát bude důležité získat lidi na svou stranu. Když vysvětlíte, proč něco dává smysl, místo abyste jen tlačili na výsledek, můžete dosáhnout mnohem víc.

Vztahy

Ve vztazích budete tento týden intenzivní, upřímní a možná trochu netrpěliví. Pokud vás něco trápí, nebude se vám chtít chodit kolem horké kaše. To samo o sobě není špatně. Naopak, některé rozhovory mohou být velmi očistné, pokud se povedou bez snahy vyhrát. Dejte si ale pozor na tón. To, co vy myslíte jako jasné pojmenování problému, může druhá strana slyšet jako útok.

V partnerských vztazích se může otevřít téma prostoru, pozornosti nebo rozdílných očekávání. Můžete mít pocit, že dáváte hodně, ale nedostáváte stejnou energii zpět. Nebo naopak zjistíte, že jste poslední dobou jeli hlavně podle sebe a na potřeby druhého člověka nezbylo tolik místa. Nejlepší bude mluvit jednoduše a konkrétně. Nevracejte se k dávným křivdám, pokud řešíte jednu aktuální věc. Tento týden přeje upřímnosti, ne dramatickému účtování.

Nezadaní Berani mohou být velmi přitažliví, protože z vás půjde sebevědomí a živost. Můžete zaujmout někoho, kdo ocení vaši energii, humor a spontánnost. Jen pozor, abyste si příliš rychle nevytvořili představu, jak by se něco mělo vyvíjet. Nechte druhého člověka trochu dýchat a nesnažte se přeskočit přirozené tempo poznávání. V rodině a mezi přáteli se vyplatí nebrat si všechno osobně. Někdo může být unavený nebo nesoustředěný, aniž by to mělo cokoliv společného s vámi.

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