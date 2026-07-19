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Týden podle hvězd: Panny překvapí vlastní odvaha, Vodnářům zamíchá kartami nečekaná zpráva

Horoskop
HoroskopFoto: Shutterstock
Horoskop
HoroskopFoto: Shutterstock
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Týden od 20. do 26. července přinese některým znamením důležitá rozhodnutí, jiným nové šance v lásce či práci. Hvězdy ale radí nepodceňovat odpočinek, naslouchat intuici a nebát se změn, které mohou otevřít cestu k něčemu lepšímu.

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Týden od 20. do 26. července se ponese ve znamení změn, nových rozhodnutí i potřeby zpomalit. Některá znamení mohou pocítit příval energie a chuť pustit se do věcí, které dlouho odkládala, jiná naopak zjistí, že největší službu sama sobě udělají tím, když na chvíli vypnou a přestanou řešit všechno kolem. V práci se mohou objevit zajímavé příležitosti, ale také situace, které prověří trpělivost a schopnost jasně říct svůj názor.

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Rušno může být i v osobním životě. Zatímco někoho čeká nečekané setkání nebo nový flirt, jiní se budou muset vrátit k tématu, které ve vztahu zůstávalo příliš dlouho nevyřčené. Hvězdy tentokrát připomínají, že není nutné mít na všechno okamžitou odpověď. Mnohem důležitější bude naslouchat vlastní intuici, nepřehlížet signály těla a dobře si rozmyslet, komu a čemu během tohoto týdne věnujete svou energii.

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Beran

Znamení zvěrokruhu - Beran
BeranFoto: Shutterstock

Zdraví

Týden od 20. do 26. července vám připomene, že ani vaše pověstná energie není bezedná. Začátek týdne můžete rozjet ve vysokém tempu a mít pocit, že zvládnete práci, sport, domácnost i společenský život bez jediné pauzy. Právě tady ale hrozí, že své síly přeceníte. Tělo vám může začít vysílat drobné signály únavy, které by byla chyba ignorovat. Nemusí jít o nic vážného, spíš o potřebu na chvíli sundat nohu z plynu a dopřát si víc spánku, pravidelné jídlo a chvíle, kdy skutečně nic nemusíte.

Pozor si dejte zejména na přehřátí a nedostatek tekutin. Letní počasí vás může lákat k aktivitám venku, ale není nutné dokazovat si kondici právě v největším vedru. Mnohem lépe vám udělá pohyb ráno nebo večer. Pokud poslední dobou cítíte napětí v zádech, ramenou nebo krční páteři, může být jeho příčinou spíš stres než fyzická námaha. Pomůže protažení, plavání nebo jednoduše den bez nabitého programu.

O víkendu se vaše energie stabilizuje a můžete se cítit výrazně lépe než na začátku týdne. Udělejte si ale jasno v tom, zda odpočíváte skutečně podle svých potřeb, nebo jen proto, že to od vás očekává okolí. Tentokrát vám prospěje něco aktivnějšího – výlet, voda nebo čas v přírodě.

Kariéra

V pracovních záležitostech budete chtít věci posouvat rychle kupředu. Vaše rozhodnost může být velkou výhodou, zejména pokud se v posledních týdnech některý projekt zbytečně vlekl. Nyní máte šanci převzít iniciativu a ukázat ostatním směr. Dejte si však pozor na způsob komunikace. To, co vám připadá jako jasný a efektivní pokyn, může někdo jiný vnímat jako příliš ostré jednání.

V první polovině týdne se může objevit situace, kdy budete muset reagovat na změnu plánu nebo nečekané rozhodnutí někoho nad vámi. Vaší první reakcí může být odpor, později ale zjistíte, že nová cesta nemusí být horší. Zkuste si nechat několik hodin na rozmyšlenou, než něco kategoricky odmítnete.

Finančně je tento týden vhodnější pro rozumné plánování než pro impulzivní nákupy. Mohou vás lákat věci, které slibují okamžité zlepšení života, ale skutečný užitek by mohl rychle vyprchat. Pokud uvažujete o větší investici, dejte si čas minimálně do konce týdne.

Berani, kteří hledají novou práci nebo se snaží prosadit vlastní projekt, mohou kolem středy či čtvrtka narazit na zajímavý kontakt. Nepodceňujte ani zdánlivě nezávazný rozhovor. Právě z něj může později vzniknout příležitost, kterou nyní ještě nedokážete odhadnout.

Vztahy

V osobním životě budete tento týden potřebovat větší pocit svobody. Neznamená to, že byste se chtěli od partnera vzdalovat, spíš budete citlivější na jakékoli omezování nebo příliš mnoho otázek. Pokud máte vedle sebe člověka, který respektuje váš prostor, můžete spolu prožít velmi příjemné dny. Horší to bude tam, kde se dlouhodobě hromadí žárlivost, nedůvěra nebo pocit, že jeden z vás rozhoduje za oba.

Ve stabilních vztazích může přijít rozhovor o budoucnosti, společných plánech nebo změně, kterou už delší dobu odkládáte. Nemusíte mít okamžitě odpověď na všechno. Důležité bude především mluvit otevřeně a nesnažit se nepříjemnější témata obrátit v žert.

Nezadaní Berani mohou být tentokrát přitahováni někým, kdo je na první pohled jejich pravým opakem. Právě rozdílnost může být překvapivě osvěžující. Nedělejte ale ukvapené závěry po jednom setkání. Člověk, který vám zpočátku připadá rezervovaný, může jen potřebovat víc času.

Také rodinné vztahy si mohou vyžádat vaši pozornost. Někdo blízký může potřebovat pomoc, ale nebude chtít o ni říct přímo. Zkuste se chvíli dívat kolem sebe a nečekat, až vás někdo výslovně požádá.

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