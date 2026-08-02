Týden od 6. do 12. srpna bude přát změnám, otevřeným rozhovorům i rozhodnutím, která už delší dobu odkládáme. Letní atmosféra sice bude svádět k odpočinku a spontánním zážitkům, zároveň ale mnozí pocítí potřebu udělat si jasno v práci, vztazích i vlastních prioritách. Ne všechno půjde podle plánu, právě nečekané situace však mohou ukázat cestu, které jsme si dosud nevšímali.
Týden podle hvězd: Lvy čeká chvíle slávy, Štíry zkouška důvěry a Ryby osudové setkání
Zdánlivě obyčejné chvíle mohou v následujících dnech odstartovat něco mnohem většího – jedno setkání, nečekaná zpráva nebo odvážné rozhodnutí totiž může změnit směr v lásce, práci i osobním životě.
Důležité bude nepřepínat síly a nesnažit se vyřešit všechno během několika dní. Některá znamení čeká příval energie, jiná budou potřebovat zpomalit a více naslouchat tělu. Ve vztazích se vyplatí mluvit přímo, ale s respektem, zatímco v kariéře může rozhodnout správné načasování a ochota přizpůsobit se změnám. Co konkrétně přinese tento srpnový týden právě vašemu znamení?
Beran
Zdraví
V týdnu od 6. do 12. srpna budete mít energie na rozdávání, ale právě to by se vám mohlo stát menší pastí. Snadno získáte pocit, že zvládnete všechno najednou – sport, práci, společenské povinnosti i resty, které jste během léta odkládali. Vaše tělo však může mít trochu jiný názor než vaše hlava. Zejména v první polovině týdne si hlídejte přetížení, únavu a nedostatek spánku. Nemusíte čekat, až vás tělo donutí zastavit. Mnohem prospěšnější bude rozložit síly rovnoměrně a dopřát si každý den alespoň chvíli, kdy nebudete nic organizovat ani řešit.
Pohyb vám udělá dobře, volte však spíše aktivity, které vás příjemně rozhýbou, než takové, při nichž budete chtít překonávat rekordy. Procházka, plavání nebo lehčí běh vám pomohou pročistit hlavu a zbavit se napětí. Zaměřte se také na dostatek tekutin a pravidelné jídlo. Když se do něčeho ponoříte, míváte tendenci zapomenout na základní potřeby, což by se tentokrát mohlo projevit podrážděností nebo bolestí hlavy. O víkendu zpomalte a dopřejte si regeneraci bez výčitek. Odpočinek není ztracený čas, ale způsob, jak si připravit sílu na další dny.
Kariéra
V pracovní oblasti budete působit rozhodně a přesvědčivě. Může se před vámi objevit úkol, do kterého se ostatním příliš nechce, vy v něm ale uvidíte příležitost ukázat, co umíte. Vaše iniciativa nezůstane bez povšimnutí, přesto byste si měli dát pozor, abyste svým tempem ostatní zbytečně netlačili. To, co je pro vás rychlá a jasná cesta, může kolegům připadat příliš riskantní. Místo prosazování své pravdy silou zkuste vysvětlit, proč navrhujete právě toto řešení. Získáte tak větší podporu a vyhnete se zbytečným sporům.
Kolem poloviny týdne se může změnit plán, termín nebo zadání. První reakce bude nejspíš podrážděná, ale změna vám nakonec může hrát do karet. Budete-li pružní, dokážete situaci využít ve svůj prospěch. Dejte si však pozor na unáhlené sliby. Než řeknete, že něco bez problémů zvládnete, ověřte si, kolik času a energie vás to skutečně bude stát.
Pokud přemýšlíte o změně práce, vlastní aktivitě nebo novém projektu, tento týden přeje sbírání informací a prvním konkrétním krokům. Nemusíte hned dělat radikální rozhodnutí. Stačí oslovit člověka, který vás může posunout dál, upravit životopis nebo si sepsat, čeho chcete v příštích měsících dosáhnout. Finance držte pod kontrolou především o víkendu, kdy vás může lákat spontánní nákup nebo dražší zážitek.
Vztahy
Ve vztazích budete toužit po otevřenosti a jasných odpovědích. Nebudete mít náladu na náznaky, mlčení ani věty, za nimiž se skrývá úplně jiný význam. Upřímnost vám může pomoci pročistit atmosféru, záležet však bude na způsobu, jakým své pocity sdělíte. Říct pravdu neznamená druhého zahnat do kouta. Zkuste mluvit především o tom, co potřebujete vy, místo abyste vyjmenovávali, co partner dělá špatně.
Zadaní Berani mohou řešit téma společného času. Jeden z vás bude chtít aktivní program, zatímco druhý zatouží po klidu. Není nutné, aby jeden ustoupil úplně. Najděte kompromis, který nabídne něco oběma. Společný výlet můžete spojit s pohodovým večerem doma a každý si přijde na své. V závěru týdne se může objevit příležitost připomenout si, proč jste se do sebe kdysi zamilovali.
Nezadaní budou působit sebevědomě a přitažlivě, ale mohou vysílat signál, že nikoho nepotřebují. Trocha zranitelnosti vám neuškodí. Nemusíte hned odhalovat své nejhlubší city, stačí dát najevo skutečný zájem a nehrát si na nedostupné. Zajímavé setkání může přijít při cestování, sportu nebo prostřednictvím přátel. V rodině se vyhněte přebírání odpovědnosti za všechny kolem. Pomoci můžete, ale nemusíte za druhé řešit jejich život.
Beran
Zdraví
V týdnu od 6. do 12. srpna budete mít energie na rozdávání, ale právě to by se vám mohlo stát menší pastí. Snadno získáte pocit, že zvládnete všechno najednou – sport, práci, společenské povinnosti i resty, které jste během léta odkládali. Vaše tělo však může mít trochu jiný názor než vaše hlava. Zejména v první polovině týdne si hlídejte přetížení, únavu a nedostatek spánku. Nemusíte čekat, až vás tělo donutí zastavit. Mnohem prospěšnější bude rozložit síly rovnoměrně a dopřát si každý den alespoň chvíli, kdy nebudete nic organizovat ani řešit.
Pohyb vám udělá dobře, volte však spíše aktivity, které vás příjemně rozhýbou, než takové, při nichž budete chtít překonávat rekordy. Procházka, plavání nebo lehčí běh vám pomohou pročistit hlavu a zbavit se napětí. Zaměřte se také na dostatek tekutin a pravidelné jídlo. Když se do něčeho ponoříte, míváte tendenci zapomenout na základní potřeby, což by se tentokrát mohlo projevit podrážděností nebo bolestí hlavy. O víkendu zpomalte a dopřejte si regeneraci bez výčitek. Odpočinek není ztracený čas, ale způsob, jak si připravit sílu na další dny.
Kariéra
V pracovní oblasti budete působit rozhodně a přesvědčivě. Může se před vámi objevit úkol, do kterého se ostatním příliš nechce, vy v něm ale uvidíte příležitost ukázat, co umíte. Vaše iniciativa nezůstane bez povšimnutí, přesto byste si měli dát pozor, abyste svým tempem ostatní zbytečně netlačili. To, co je pro vás rychlá a jasná cesta, může kolegům připadat příliš riskantní. Místo prosazování své pravdy silou zkuste vysvětlit, proč navrhujete právě toto řešení. Získáte tak větší podporu a vyhnete se zbytečným sporům.
Kolem poloviny týdne se může změnit plán, termín nebo zadání. První reakce bude nejspíš podrážděná, ale změna vám nakonec může hrát do karet. Budete-li pružní, dokážete situaci využít ve svůj prospěch. Dejte si však pozor na unáhlené sliby. Než řeknete, že něco bez problémů zvládnete, ověřte si, kolik času a energie vás to skutečně bude stát.
Pokud přemýšlíte o změně práce, vlastní aktivitě nebo novém projektu, tento týden přeje sbírání informací a prvním konkrétním krokům. Nemusíte hned dělat radikální rozhodnutí. Stačí oslovit člověka, který vás může posunout dál, upravit životopis nebo si sepsat, čeho chcete v příštích měsících dosáhnout. Finance držte pod kontrolou především o víkendu, kdy vás může lákat spontánní nákup nebo dražší zážitek.
Vztahy
Ve vztazích budete toužit po otevřenosti a jasných odpovědích. Nebudete mít náladu na náznaky, mlčení ani věty, za nimiž se skrývá úplně jiný význam. Upřímnost vám může pomoci pročistit atmosféru, záležet však bude na způsobu, jakým své pocity sdělíte. Říct pravdu neznamená druhého zahnat do kouta. Zkuste mluvit především o tom, co potřebujete vy, místo abyste vyjmenovávali, co partner dělá špatně.
Zadaní Berani mohou řešit téma společného času. Jeden z vás bude chtít aktivní program, zatímco druhý zatouží po klidu. Není nutné, aby jeden ustoupil úplně. Najděte kompromis, který nabídne něco oběma. Společný výlet můžete spojit s pohodovým večerem doma a každý si přijde na své. V závěru týdne se může objevit příležitost připomenout si, proč jste se do sebe kdysi zamilovali.
Nezadaní budou působit sebevědomě a přitažlivě, ale mohou vysílat signál, že nikoho nepotřebují. Trocha zranitelnosti vám neuškodí. Nemusíte hned odhalovat své nejhlubší city, stačí dát najevo skutečný zájem a nehrát si na nedostupné. Zajímavé setkání může přijít při cestování, sportu nebo prostřednictvím přátel. V rodině se vyhněte přebírání odpovědnosti za všechny kolem. Pomoci můžete, ale nemusíte za druhé řešit jejich život.
Býk
Zdraví
Nadcházející týden vás povede ke zpomalení a větší pozornosti k vlastnímu tělu. Možná si uvědomíte, že jste v poslední době fungovali spíše ze zvyku než podle toho, co skutečně potřebujete. Únava, ztuhlost nebo horší soustředění nemusí znamenat nic dramatického, ale mohou být jasným signálem, že byste měli upravit svůj denní režim. Nejvíce vám prospěje pravidelnost. Snažte se chodit spát přibližně ve stejnou dobu, nezanedbávat snídani nebo oběd a během dne si dělat krátké pauzy.
Nemusíte překopávat celý život. Mnohem účinnější budou malé změny, které dokážete dodržovat dlouhodobě. Přidejte více čerstvých potravin, omezte těžká jídla ve večerních hodinách a nezapomínejte pít, zejména během teplých dnů. Citlivější může být oblast krku, ramen a zad, proto se vyplatí zařadit protažení nebo lehké posilování. Pokud trávíte hodně času u počítače, hlídejte si, zda nesedíte celé hodiny bez pohybu.
Po psychické stránce budete potřebovat klidnější prostředí. Hluk, chaos a příliš mnoho lidí vás mohou unavovat více než obvykle. Dopřejte si chvíli o samotě, ideálně v přírodě nebo na místě, kde se cítíte bezpečně. O víkendu si dovolte vypnout telefon a alespoň na několik hodin nevnímat povinnosti. Vaše tělo i mysl vám za to poděkují.
Kariéra
V práci se vám vyplatí sázet na trpělivost, důslednost a zdravý selský rozum. Zatímco někdo ve vašem okolí může přicházet s velkolepými nápady, vy dokážete odhalit, co je skutečně proveditelné. Tato schopnost bude v týdnu od 6. do 12. srpna velmi cenná. Nebojte se upozornit na slabá místa plánu, udělejte to však věcně a bez ironie. Lidé vás vyslechnou spíše tehdy, když zároveň nabídnete možné řešení.
Začátkem týdne se mohou některé záležitosti pohybovat pomaleji, než byste si představovali. Čekání na odpověď, schválení nebo podklady ve vás může vyvolat pocit, že se nic neposouvá. Nenechte se tím rozhodit. Využijte volnější chvíli k dotažení detailů, kontrole dokumentů nebo přípravě na další krok. Kolem poloviny týdne se situace začne zrychlovat a vy budete rádi, že jste nic neuspěchali.
Pozor si dejte na přílišnou tvrdohlavost. Změna postupu nemusí znamenat, že váš původní plán byl špatný. Někdy se jen objeví nové informace, na které je třeba reagovat. Finančně se držte spíše při zemi. Může vás lákat investice do něčeho krásného nebo kvalitního, ale před nákupem si položte otázku, zda danou věc opravdu využijete. Tento týden přeje dlouhodobým plánům, spoření a promyšleným rozhodnutím, nikoli impulzivnímu utrácení.
Vztahy
Ve vztazích budete potřebovat jistotu, blízkost a pocit, že se na druhého můžete spolehnout. Problém může nastat ve chvíli, kdy budete očekávat, že partner vaše potřeby automaticky vycítí. Přestože vám některé věci připadají samozřejmé, druhý člověk je může vnímat úplně jinak. Mluvte proto otevřeně, ale klidně. Jednoduchá věta o tom, co vám chybí, může předejít několika dnům tichého napětí.
Zadaní Býci mohou společně řešit praktickou záležitost týkající se domácnosti, peněz nebo plánování dalších týdnů. Rozhovor nemusí znít romanticky, ale může váš vztah výrazně posílit. Když si rozdělíte povinnosti a stanovíte společný plán, získáte více prostoru na příjemnější chvíle. O víkendu si dopřejte něco, co máte oba rádi – dobré jídlo, výlet, kulturu nebo obyčejný večer bez spěchu.
Nezadaní mohou pocítit přitažlivost k člověku, který na první pohled nepůsobí jako jejich obvyklý typ. Nezavírejte dveře jen proto, že setkání nezačne velkým ohňostrojem. Některé vztahy potřebují čas, aby ukázaly svou sílu. Dejte šanci klidnější konverzaci a všímejte si toho, jak se vedle druhého cítíte. V rodině může někdo požadovat vaši pomoc nebo radu. Buďte oporou, ale nenechte se zatáhnout do konfliktu, který vám ve skutečnosti nepatří.
Blíženci
Zdraví
Týden od 6. do 12. srpna pro vás bude ve znamení rychlého tempa, množství podnětů a neustálého přeskakování od jedné věci ke druhé. Vaše mysl bude pracovat naplno, tělo však může mít problém držet s ní krok. Největším rizikem proto nebude nedostatek energie, ale její roztříštěnost. Jeden den budete mít chuť sportovat, uklízet, plánovat výlet a ještě večer vyrazit mezi lidi, druhý den na vás může dolehnout únava. Snažte se nepřepálit začátek týdne a neplánujte si každou volnou hodinu.
Citlivější může být nervová soustava. Pokud budete dlouho sledovat telefon, reagovat na zprávy a zároveň řešit pracovní povinnosti, večer se vám bude obtížně vypínat. Pomůže vám jednoduché pravidlo: alespoň hodinu před spaním omezit obrazovky a věnovat se něčemu, co nevyžaduje výkon. Nemusí to být žádný dokonale propracovaný večerní rituál. Stačí sprcha, krátká procházka, kniha nebo klidná hudba.
Pohyb vám prospěje především tehdy, když nebude jednotvárný. Vyhovovat vám mohou kratší tréninky, jízda na kole, tanec, plavání nebo svižná chůze. Důležité je, aby vás aktivita bavila a nemuseli jste se k ní nutit. Hlídejte si také pravidelný příjem tekutin. Když jste zabraní do práce nebo rozhovoru, snadno zapomenete pít i jíst, což se může projevit bolestí hlavy, únavou nebo podrážděností. O víkendu si nechte část dne zcela bez programu. Právě prázdné místo v diáři vám pomůže znovu získat vnitřní rovnováhu.
Kariéra
V pracovní oblasti budete mít náskok díky rychlému úsudku a schopnosti improvizovat. Dokážete pohotově reagovat na změnu, propojit informace a přijít s řešením, které ostatní nenapadlo. Tento týden vám může přinést zajímavou konverzaci, nabídku nebo kontakt, který se později ukáže jako velmi užitečný. Nepodceňujte proto zdánlivě náhodná setkání ani neformální pracovní rozhovory.
Vaší slabinou může být nedokončování rozdělaných úkolů. Nový nápad vás nadchne natolik, že ten předchozí odložíte, přestože mu chybí jen několik posledních kroků. Zkuste si každé ráno určit jednu hlavní věc, kterou opravdu dokončíte. Až poté se vrhejte do dalšího projektu. Jinak byste na konci týdne mohli mít pocit, že jste byli neustále v pohybu, ale výsledky tomu neodpovídají.
Kolem poloviny týdne si dejte pozor na komunikaci. Můžete něco říct příliš rychle, odpovědět bez rozmyšlení nebo poslat zprávu, která bude působit ostřeji, než jste zamýšleli. Než odešlete důležitý e-mail, ještě jednou si ho přečtěte. Zvlášť opatrní buďte u témat, která se týkají peněz, kompetencí nebo termínů.
Pokud hledáte práci nebo přemýšlíte o nové profesní cestě, týden přeje pohovorům, navazování kontaktů a prezentaci vlastních schopností. Budete působit vtipně, přirozeně a přesvědčivě. Jen si dejte pozor, abyste ve snaze zaujmout neslíbili víc, než můžete reálně splnit. Ve financích vás mohou zlákat drobné nákupy, které samy o sobě nevypadají nebezpečně, ale dohromady vytvoří nepříjemnou částku. Mějte přehled o tom, za co utrácíte.
Vztahy
Ve vztazích budete potřebovat především komunikaci, lehkost a pocit, že se vedle druhého člověka nemusíte nudit. Budete mít chuť sdílet dojmy, plány i drobné příhody, partner však nemusí být vždy naladěný na stejně rychlou vlnu. Pokud bude mlčenlivější, neznamená to automaticky nezájem. Možná jen potřebuje více času, aby si své pocity srovnal.
Zadaní Blíženci mohou v první polovině týdne řešit nedorozumění, které vzniklo z maličkosti. Jeden z vás něco řekne, druhý si to vyloží jinak a napětí je na světě. Nesnažte se spor vyhrát pomocí argumentů. Mnohem důležitější bude zjistit, co se skrývá pod povrchem. Partner možná nepotřebuje další vysvětlení, ale ujištění, že ho vnímáte a berete vážně. Ve druhé polovině týdne se atmosféra uvolní a společný výlet, večer s přáteli nebo spontánní plán vám připomene, že spolu umíte být i bez zbytečného dramatu.
Nezadaní budou velmi společenští a mohou poznat hned několik zajímavých lidí. Pozornost vám udělá dobře, zároveň však budete mít problém rozhodnout se, komu dát skutečnou šanci. Nenechte se oslnit pouze vtipem a sebevědomým vystupováním. Všímejte si, zda druhý člověk umí také naslouchat a zda se zajímá o vás, ne jen o vlastní příběhy. Zajímavé setkání může přijít přes přátele, během cestování nebo při kulturní akci.
V rodinných vztazích se může ozvat někdo, s kým jste delší dobu nebyli v kontaktu. Rozhovor může otevřít staré téma, ale tentokrát budete mít možnost podívat se na něj s větším odstupem. Nemusíte všechno vyřešit během jednoho dne. Někdy stačí udělat první krok.
Rak
Zdraví
V týdnu od 6. do 12. srpna budete citlivěji reagovat na své okolí. Nálada lidí kolem vás, pracovní napětí i atmosféra doma se mohou rychle promítnout do toho, jak se budete cítit fyzicky. Pokud budete příliš dlouho potlačovat emoce nebo se snažit být oporou úplně všem, tělo vám může dát najevo, že potřebuje zpomalit. Únava, těžší usínání nebo stažený žaludek mohou být spíš důsledkem psychického přetížení než skutečného nedostatku sil.
Dopřejte si proto pravidelný čas, kdy nebudete řešit problémy ostatních. Neznamená to, že jste sobečtí. Naopak, když budete odpočatí, dokážete pomáhat mnohem lépe. Prospěje vám pobyt u vody, pomalá procházka, plavání nebo jakákoli aktivita, která vás vrátí do přítomného okamžiku. Nemusíte se nutit do náročného sportu. Tento týden bude důležitější pravidelnost a dobrý pocit než výkon.
Pozornost věnujte stravování. Ve stresu můžete mít tendenci jíst nepravidelně, sáhnout po sladkém nebo naopak celý den téměř nic nesníst. Tělu prospějí lehčí, ale výživná jídla a klid při stolování. Zkuste alespoň jednou denně jíst bez telefonu a bez práce. Citlivější může být trávení, proto se vyhněte experimentům s těžkými pokrmy, zejména večer.
O víkendu si vytvořte příjemné domácí prostředí. Ukliďte jen tolik, aby vám bylo dobře, nikoli proto, abyste splnili vlastní přehnané nároky. Čisté povlečení, oblíbená vůně nebo chvíle s knihou pro vás mohou udělat víc než přeplněný program. Vaším hlavním úkolem bude rozlišit, co skutečně potřebujete vy a co děláte jen proto, aby byli spokojení ostatní.
Kariéra
V práci se projeví vaše schopnost vnímat skryté souvislosti a odhadnout, co lidé neříkají nahlas. Můžete velmi přesně vycítit, že se v týmu něco mění, že kolega potřebuje pomoc nebo že určitý projekt nemá tak pevné základy, jak se zdá. Důvěřujte své intuici, ale nespoléhejte pouze na ni. Než uděláte důležité rozhodnutí, ověřte si fakta.
Začátek týdne může být pomalejší. Některé úkoly se budou táhnout a vy můžete mít pocit, že vaše práce není dostatečně vidět. Nenechte se tím znejistit. To, co děláte, má smysl, i když se výsledky neukážou okamžitě. Kolem poloviny týdne se může objevit možnost převzít větší odpovědnost nebo ukázat své schopnosti v situaci, která bude vyžadovat trpělivost a diplomatický přístup.
Pozor si dejte na přebírání cizích povinností. Když uvidíte, že někdo nestíhá, automaticky budete chtít pomoci, ale snadno se může stát, že nakonec odvedete jeho práci a na tu vlastní vám nezbude energie. Nabídněte radu nebo konkrétní pomoc, zároveň však jasně stanovte hranice. Nemusíte zachraňovat celý tým.
Pokud uvažujete o změně práce, tento týden vám může napovědět, co už nechcete dál tolerovat. Možná nepřijde okamžité rozhodnutí, ale uvědomíte si, jaké prostředí a typ spolupráce potřebujete, abyste byli spokojení. Ve financích buďte opatrní u výdajů spojených s domácností nebo rodinou. Budete chtít druhým udělat radost, ale není nutné dokazovat lásku drahými dárky. Mnohem větší hodnotu bude mít čas a pozornost.
Vztahy
Vztahy budou tento týden vaší nejsilnější i nejcitlivější oblastí. Budete toužit po blízkosti, bezpečí a jistotě, že se můžete na své nejbližší spolehnout. Zároveň však můžete být snadno zranitelní a některé poznámky si vezmete osobně, přestože nebyly myšlené zle. Než se stáhnete do sebe, zkuste se zeptat, co druhý skutečně myslel. Jedna otevřená otázka může zabránit několika dnům ticha.
Zadaní Raci mohou řešit téma důvěry nebo rozdělení pozornosti. Můžete mít pocit, že partner věnuje příliš mnoho energie práci, přátelům nebo vlastním zájmům a na vás už nezbývá dost. Místo výčitek zkuste popsat konkrétně, co vám chybí. Řekněte, že byste chtěli společný večer, více fyzické blízkosti nebo obyčejnou chvíli bez telefonu. Partner pravděpodobně nebude schopen číst vaše myšlenky, ale na jasně vyslovené přání může reagovat velmi vstřícně.
Ve druhé polovině týdne přeje atmosféra domácím plánům, společnému vaření nebo setkání s rodinou. Dávejte si však pozor, abyste se nestali prostředníkem v cizích sporech. Pokud se dva lidé neshodnou, nemusíte automaticky rozhodovat, kdo má pravdu.
Nezadaní Raci mohou potkat člověka, vedle něhož pocítí nečekaný klid. Nemusí jít o oslnivou chemii na první pohled. Mnohem důležitější bude pocit, že si nemusíte na nic hrát. Dejte šanci někomu, kdo působí spolehlivě a zajímá se o vaše skutečné názory. Zároveň si hlídejte, abyste si nového člověka příliš rychle nezidealizovali. Nechte vztah rozvíjet postupně a všímejte si činů, nejen slov.
Lev
Zdraví
V týdnu od 6. do 12. srpna budete mít velkou chuť být aktivní, vidět výsledky a užít si léto naplno. Energie vám rozhodně nebude chybět, problém ale může nastat ve chvíli, kdy si naložíte víc, než je skutečně rozumné. Budete mít tendenci fungovat naplno od rána do večera a únavu ignorovat, dokud vás tělo samo nezastaví. Zkuste proto nečekat na chvíli, kdy už nebudete moci. Pravidelný odpočinek vám nevezme tempo, naopak vám pomůže udržet dobrou kondici po celý týden.
Nejvíce vám prospěje pohyb, při kterém se budete bavit a nebudete ho vnímat jako povinnost. Může to být tanec, plavání, jízda na kole, sport s přáteli nebo delší procházka na zajímavém místě. Potřebujete aktivitu, která vám dodá nejen sílu, ale také dobrou náladu. Pokud se nutíte do cvičení, které vás dlouhodobě nebaví, právě tento týden si můžete uvědomit, že existuje příjemnější cesta.
Pozor si dejte na přehřátí, nedostatek tekutin a nepravidelný režim. V zápalu zábavy nebo práce můžete snadno zapomenout jíst a pít, následkem čehož přijde prudký pokles energie. Mějte po ruce vodu a snažte se jíst v klidu, nikoli ve spěchu. Vaše tělo bude citlivěji reagovat také na nedostatek spánku. Několik pozdních večerů za sebou se může projevit podrážděností, horší koncentrací nebo pocitem, že vám všechno trvá déle než obvykle.
Po psychické stránce budete potřebovat uznání, ale neměli byste svou náladu stavět pouze na tom, zda vás někdo pochválí. Udělejte si radost i sami a oceňte, co všechno zvládáte. O víkendu zvolněte a dopřejte si něco, co vám připomene, že život není jen výkon. Příjemný den bez pevného programu vám může dodat více energie než další položka odškrtnutá v diáři.
Kariéra
Pracovně můžete v tomto týdnu zazářit. Budete působit sebevědomě, přesvědčivě a lidé si vašich nápadů všimnou. Pokud potřebujete něco prezentovat, prosadit nebo vyjednat, máte dobrou šanci uspět. Především v první polovině týdne dokážete strhnout ostatní svým nadšením a ukázat jim, že i náročný projekt může mít zajímavý potenciál.
Vaším úkolem však bude nepřehlížet detaily. Budete se soustředit na velký obraz, konečný výsledek a celkový dojem, zatímco drobnosti vám mohou unikat. Před odevzdáním důležité práce si proto vše zkontrolujte nebo požádejte někoho pečlivého, aby se na výsledek podíval. Jedna malá chyba by zbytečně zastínila jinak velmi dobrý výkon.
V týmu se může objevit soupeření o pozornost nebo zásluhy. Nenechte se zatáhnout do hry, kdo je důležitější. Vaše výsledky budou mluvit samy za sebe, pokud jim dáte čas. Nesnažte se každou poznámku chápat jako útok na svou autoritu. Někdy může být kritika skutečně užitečná, i když není podaná způsobem, který by se vám líbil. Oddělte tón od obsahu a vezměte si z něj to, co vám může pomoci.
Kolem poloviny týdne se může objevit možnost převzít vedení, zastoupit kolegu nebo rozhodnout o dalším postupu. Nebojte se odpovědnosti, ale neslibujte, že všechno zvládnete sami. Dobrý lídr nemusí být člověk, který všechno udělá vlastníma rukama. Mnohem důležitější bude umět rozdělit úkoly a důvěřovat ostatním.
Pokud přemýšlíte o změně práce, podnikání nebo novém projektu, tento týden přeje viditelnosti. Připomeňte se správným lidem, ukažte svou práci nebo dejte vědět, o jakou příležitost máte zájem. Finančně se snažte odolat potřebě zapůsobit. Nemusíte utrácet za věci jen proto, abyste vytvořili určitý dojem. Investujte raději do něčeho, co vám dlouhodobě pomůže nebo přinese skutečnou radost.
Vztahy
V osobních vztazích budete tento týden výrazní, srdeční a velmi přitažliví. Budete mít chuť rozdávat dobrou náladu, bavit své okolí a vytvářet zážitky, na které se bude vzpomínat. Zároveň však můžete očekávat, že vám druzí budou věnovat stejnou pozornost, jakou jim dáváte vy. Když se tak nestane, můžete se cítit odstrčení nebo nedocenění. Než se urazíte, zkuste si uvědomit, že lidé kolem vás mohou jen řešit své vlastní starosti.
Zadaní Lvi budou toužit po romantice a větší spontánnosti. Pokud máte pocit, že vztah sklouzl do rutiny, nečekejte, až se partner postará o změnu. Naplánujte výlet, připravte překvapení nebo navrhněte něco, co jste dlouho neudělali. Vaše iniciativa může probudit příjemnou jiskru. Pozor si však dejte na potřebu mít hlavní slovo. Partner může přijít s jinou představou a vztahu prospěje, když mu dáte prostor.
Kolem poloviny týdne může vzniknout konflikt kvůli žárlivosti, pozornosti nebo společenskému programu. Není nutné dělat z každého nedorozumění důkaz, že je ve vztahu něco špatně. Mluvte otevřeně, ale ne dramaticky. Pokud vás něco zraní, řekněte to přímo a bez přehánění. Upřímná věta bude mít větší sílu než tiché trestání nebo okázalé odcházení.
Nezadaní Lvi budou středem pozornosti a mohou se těšit na zajímavý flirt. Přitahovat vás budou lidé, kteří se nebojí vaší energie a zároveň mají vlastní názor. Nenechte se zlákat pouze obdivem. Člověk, který vám všechno odkývá, vás může brzy začít nudit. Mnohem zajímavější může být někdo, kdo vás dokáže rozesmát, překvapit a zároveň respektovat. O víkendu je možná zpráva nebo setkání, které ve vás probudí větší zájem, než jste čekali.
Panna
Zdraví
Týden od 6. do 12. srpna vás může přimět zamyslet se nad tím, kolik energie věnujete povinnostem a kolik zbývá vám samotným. V poslední době jste možná fungovali velmi zodpovědně, starali se o druhé, dokončovali úkoly a hlídali, aby všechno běželo správně. Vaše tělo však může naznačit, že potřebuje více péče a méně požadavků. Nečekejte, až se únava promění v naprosté vyčerpání.
Nejvíce vám prospěje jednoduchý a pravidelný režim. Nemusíte hledat žádné zázračné metody. Dostatek spánku, kvalitní jídlo, pohyb a chvíle bez telefonu budou fungovat lépe než příliš složité plány, které stejně dlouho nevydržíte. Zkuste si každý den vytvořit alespoň krátký prostor, kdy nebudete nic opravovat, kontrolovat ani vyhodnocovat.
Citlivější může být trávení, zejména pokud budete jíst ve stresu nebo příliš rychle. Všímejte si, jak vaše tělo reaguje na těžká jídla, příliš mnoho kávy nebo nepravidelné stravování. Není nutné být na sebe přísní, ale určité zjednodušení jídelníčku vám může přinést úlevu. Dobře vám udělají také procházky, protahování, jóga nebo lehké posilování. Potřebujete pohyb, po kterém se budete cítit lépe, nikoli další disciplínu, ve které musíte být dokonalí.
Po psychické stránce vás může vyčerpávat přemíra přemýšlení. Budete rozebírat rozhovory, vracet se k vlastním rozhodnutím a hledat, co jste mohli udělat lépe. Zkuste si připomenout, že ne každá situace potřebuje okamžitou analýzu. Některé věci se vyjasní samy, když jim dáte čas. O víkendu si dopřejte prostředí, ve kterém se vám snadno dýchá. Pořádek vám může pomoci, ale nepřehánějte to s úklidem. Vaším cílem není dokonale srovnaná domácnost, ale klidnější hlava.
Kariéra
V pracovní oblasti budete velmi pečliví a spolehliví. Dokážete odhalit chyby, kterých si ostatní nevšimli, a zachránit situaci dříve, než se z drobného problému stane větší komplikace. Vaše schopnost pracovat systematicky bude v tomto týdnu velkou výhodou. Zvlášť dobře se vám bude dařit u úkolů, které vyžadují plánování, kontrolu, práci s daty nebo přesné načasování.
Dávejte si však pozor, abyste na sebe nepřevzali příliš mnoho práce jen proto, že máte pocit, že ji ostatní neudělají dost dobře. Možná máte pravdu, ale pokud budete neustále napravovat cizí chyby, brzy vám nezbude energie na vlastní úkoly. Naučte se říct, co potřebujete, a požadujte jasnější rozdělení odpovědnosti.
Začátkem týdne může být práce trochu chaotická. Někdo změní zadání, nedodá podklady nebo posune termín. Vy se budete snažit celý systém zachránit, ale ne všechno musí ležet na vašich bedrech. Zaměřte se nejprve na to, co je skutečně důležité, a drobnosti řešte až později. Vaše potřeba mít všechno dokonale připravené by vás mohla zdržovat.
Kolem poloviny týdne se může objevit pochvala, zajímavá nabídka nebo možnost získat větší důvěru. Možná nepůjde o okázalé uznání, ale o důležitý signál, že si někdo všímá vaší práce. Nebagatelizujte své výsledky a naučte se je představit bez omlouvání. Není namyšlené říct, co jste zvládli.
Pokud hledáte nové zaměstnání, týden přeje úpravě životopisu, přípravě portfolia a konkrétním odpovědím na nabídky. Vaše důslednost vám pomůže působit velmi profesionálně. Finančně budete spíše opatrní, což je výhoda. Dejte si však pozor, abyste kvůli šetření neodkládali nákup něčeho, co skutečně potřebujete a co by vám dlouhodobě usnadnilo život.
Vztahy
Vztahy pro vás budou tento týden místem, kde se budete učit říkat své potřeby nahlas. Často dokážete velmi přesně odhadnout, co potřebují ostatní, a automaticky se jim přizpůsobíte. Pak vás ale může mrzet, že stejnou pozornost nedostáváte zpět. Problém je v tom, že druzí nemusí vůbec vědět, co od nich očekáváte. Místo tichého zklamání zkuste být konkrétní.
Zadané Panny mohou řešit praktické záležitosti spojené s domácností, společnými plány nebo penězi. Budete mít jasnou představu, jak by se věci měly udělat, partner však může postupovat úplně jinak. Nesnažte se ho neustále opravovat. Výsledek může být v pořádku, i když cesta nebude odpovídat vašemu systému. Vztahu prospěje, když vedle povinností vytvoříte prostor také pro spontánnost a humor.
Kolem poloviny týdne se může otevřít téma, které jste dlouho odkládali. Může jít o společnou budoucnost, rozdělení odpovědnosti nebo pocit, že jeden dává více než druhý. Rozhovor nemusí být nepříjemný, pokud do něj nevstoupíte s připraveným seznamem chyb. Mluvte o konkrétních situacích a zaměřte se na řešení. Partner bude mnohem otevřenější, když nebude mít pocit, že skládá zkoušku.
Nezadané Panny mohou zaujmout člověka, který působí klidně, inteligentně a spolehlivě. Nemusí jít o bouřlivou lásku na první pohled, ale vztah může mít velmi dobrý základ. Dejte si pozor, abyste novou známost příliš rychle nevyřadili kvůli drobnosti, která vám nesedí. Nikdo nebude dokonale odpovídat vašim představám. Zaměřte se na to, zda se vedle druhého cítíte bezpečně a zda dokážete být sami sebou.
V rodině může někdo potřebovat vaši praktickou pomoc. Rádi poradíte a zařídíte, co je nutné, ale hlídejte si hranice. Pomoc neznamená, že musíte převzít zodpovědnost za celý problém.
Váhy
Zdraví
Týden od 6. do 12. srpna vás povede k hledání rovnováhy mezi společenským životem, povinnostmi a potřebou odpočinku. Budete mít chuť být mezi lidmi, vyrážet ven a využít každý pěkný letní den, zároveň však můžete citlivěji vnímat únavu. Pokud se budete snažit vyhovět každému pozvání a zaplníte si program od rána do večera, tělo vás může ke konci týdne přinutit zpomalit. Nečekejte, až se vyčerpání projeví podrážděností nebo bolestí hlavy, a dopřejte si pravidelně chvíli, během které nebudete nikomu k dispozici.
Dobře vám udělá pohyb, který není zaměřený jen na výkon. Ideální bude tanec, plavání, svižná procházka nebo cvičení ve společnosti někoho, s kým se cítíte příjemně. Samotní se můžete obtížně motivovat, ale domluvená aktivita s kamarádkou či partnerem vás bude bavit. Nepřehánějte to však s porovnáváním. To, že někdo uběhne delší trasu nebo zvládne náročnější lekci, neznamená, že musíte okamžitě dokazovat totéž.
Pozornost věnujte také pitnému režimu a pravidelnému stravování. V rušných dnech můžete jídlo odkládat a večer pak sníst mnohem více, než vám udělá dobře. Zkuste si během dne dopřát několik menších, výživných jídel a neodbývat se jen kávou nebo sladkostmi. Citlivější mohou být ledviny a bederní oblast, proto se vyhněte prochladnutí a dlouhému sezení bez pohybu.
Po psychické stránce vás může vyčerpávat nerozhodnost. Budete chtít zvolit nejlepší možnost, nikoho nezklamat a zároveň nepřijít o vlastní pohodlí. Ne každé rozhodnutí však musí být dokonalé. Někdy stačí vybrat řešení, které je dostatečně dobré, a dál se k němu nevracet. O víkendu si dopřejte něco krásného jen pro vlastní potěšení. Příjemné prostředí, hudba, kultura nebo čas strávený venku vám pomohou znovu najít vnitřní klid.
Kariéra
V pracovní oblasti bude vaší největší předností schopnost diplomacie. Dokážete propojit lidi s odlišnými názory, zmírnit napětí a najít řešení, se kterým mohou souhlasit všechny strany. Pokud se v týmu objeví konflikt, pravděpodobně budete tím člověkem, na kterého se ostatní obrátí. Vaše pomoc může být velmi cenná, dejte si však pozor, abyste na sebe nepřevzali odpovědnost za vztahy mezi kolegy. Můžete pomoci otevřít rozhovor, ale nemusíte za každého hledat omluvu.
Začátkem týdne se může objevit nabídka nebo úkol, který bude na první pohled působit lákavě. Než souhlasíte, zjistěte si všechny podrobnosti. Může se za ním skrývat více práce, než vám někdo původně naznačí. Nebojte se zeptat na termíny, odměnu a jasné rozdělení kompetencí. Vaše snaha působit mile by vás neměla připravit o možnost stanovit si férové podmínky.
Kolem poloviny týdne budete mít skvělé nápady a cit pro prezentaci. Pokud potřebujete připravit návrh, vystoupení nebo vizuální podobu projektu, dokážete zaujmout. Vaše práce bude působit promyšleně a zároveň lehce. Dávejte si však pozor, abyste kvůli snaze vytvořit perfektní dojem neztráceli čas drobnostmi. Stanovte si okamžik, kdy už přestanete výsledek upravovat a odešlete ho dál.
Pokud zvažujete profesní změnu, tento týden vám může přinést zajímavý kontakt. Příležitost nemusí přijít prostřednictvím oficiálního inzerátu, ale během rozhovoru, společenského setkání nebo doporučení od známého. Mluvte otevřeně o tom, co hledáte, a nesnižujte své schopnosti jen proto, abyste nepůsobili příliš sebevědomě. Ve finanční oblasti budete mít chuť dopřát si něco hezkého. Menší radost vám neuškodí, ale dejte si pozor na nákupy motivované pouze tím, že chcete zlepšit náladu.
Vztahy
Vztahy budou v tomto týdnu velmi důležité. Budete toužit po harmonii, romantice a pocitu, že si s druhými rozumíte bez zbytečných konfliktů. Jenže právě vaše potřeba udržet klid může vést k tomu, že některé své pocity raději neřeknete. Navenek budete působit spokojeně, uvnitř vás však může něco trápit. Nečekejte, až se drobné zklamání nahromadí. Klidně a konkrétně řekněte, co vám vadí nebo co byste potřebovali jinak.
Zadané Váhy mohou řešit společné plány. Jeden z vás bude chtít více spontánnosti, druhý bude trvat na předem domluveném programu. S trochou vstřícnosti dokážete obě představy spojit. Nemusíte mít připravenou každou hodinu, ale základní dohoda vám pomůže vyhnout se zbytečnému dohadování. Velmi dobře vám udělá společný zážitek mimo běžné prostředí. Nemusí jít o drahou dovolenou, stačí výlet, večeře nebo kulturní akce.
Kolem poloviny týdne se může otevřít citlivější téma spojené s žárlivostí, minulostí nebo rozdílným přístupem k závazkům. Nesnažte se problém uhladit dřív, než ho skutečně pochopíte. Někdy je zdravější připustit, že se na určitou věc díváte jinak, než předstírat naprostou shodu. Vztah nepotřebuje, abyste vždy měli stejný názor, ale abyste dokázali respektovat rozdílnost.
Nezadané Váhy budou působit velmi přitažlivě a okolí si bude všímat jejich šarmu. Můžete získat více pozornosti, než jste očekávali, což vám zvedne sebevědomí. Nenechte se však unést člověkem, který umí krásně mluvit, ale jeho činy za slovy zaostávají. Dejte šanci tomu, kdo se ozve ve chvíli, kdy slíbil, a skutečně se zajímá o váš život. V rodině se můžete stát prostředníkem mezi dvěma znesvářenými lidmi. Vyslechněte je, ale nenechte se nutit, abyste se přiklonili na jednu stranu.
Štír
Zdraví
Týden od 6. do 12. srpna pro vás může být emočně intenzivnější, než jste čekali. Navenek budete působit silně a soustředěně, uvnitř se však mohou hromadit pocity, které si nebudete chtít přiznat. Pokud budete dlouho ignorovat napětí, může se projevit horším spánkem, únavou nebo pocitem, že nedokážete úplně vypnout. Vaším hlavním úkolem proto bude najít způsob, jak emoce bezpečně uvolnit, místo abyste je drželi pod kontrolou za každou cenu.
Velmi dobře vám udělá pohyb, při kterém se můžete pořádně soustředit na tělo. Vyhovovat vám může plavání, běh, silový trénink nebo delší procházka v rychlejším tempu. Potřebujete aktivitu, která vám umožní odložit myšlenky a vypustit nahromaděnou energii. Nepřehánějte to však s intenzitou. Když vás něco trápí, můžete mít tendenci jít až na hranici svých sil, abyste si dokázali, že máte situaci pod kontrolou. Tělo ale nepotřebuje trest, nýbrž péči.
Hlídejte si dostatek spánku a omezte večerní přemýšlení nad problémy, které stejně nedokážete vyřešit během noci. Pomůže vám sepsat si myšlenky na papír a vědomě je odložit na další den. Citlivější může být oblast trávení a pánve, zejména pokud budete dlouho sedět nebo zanedbávat pravidelný pohyb. Dostatek vody a lehčí strava vám pomohou cítit se příjemněji.
Po psychické stránce vám prospěje upřímnost vůči sobě. Nemusíte okamžitě sdílet všechno s okolím, ale měli byste si přiznat, co vás zraňuje, čeho se obáváte nebo na co se zlobíte. Pocity nezmizí jen proto, že je dobře schováte. O víkendu se vyhněte lidem a situacím, po kterých býváte dlouhodobě vyčerpaní. Vaše energie je cenná a nemusíte ji rozdávat každému, kdo si o ni řekne.
Kariéra
V pracovní oblasti budete mimořádně soustředění a odhodlaní. Pokud máte před sebou náročný úkol, dokážete se ponořit do detailů a odhalit problém, který ostatním uniká. Vaše schopnost vidět pod povrch bude v tomto týdnu velkou výhodou. Nespokojíte se s první odpovědí a budete chtít vědět, co se skutečně děje. To vám může pomoci při analýze, vyjednávání i řešení komplikované situace.
Dávejte si však pozor, abyste v každém nejasném jednání nehledali skrytý úmysl. Ne každý kolega, který vám neřekne všechny informace, se vás snaží obejít. Někdy je vysvětlení mnohem jednodušší. Než si vytvoříte vlastní závěr, položte přímou otázku. Otevřenost vám ušetří čas i zbytečné napětí.
Začátkem týdne může vzniknout situace, ve které budete muset hájit své hranice. Někdo může očekávat, že převezmete další úkol nebo opravíte chybu, kterou jste nezpůsobili. Pomoci můžete, ale trvejte na tom, aby bylo jasné, kdo nese odpovědnost. Pokud budete vždy mlčky zachraňovat problémy druhých, okolí si na to rychle zvykne.
Kolem poloviny týdne můžete získat zajímavou informaci nebo výhodu, která vám pomůže posunout projekt dál. Zacházejte s ní opatrně a neříkejte všechno dříve, než bude správný čas. Vaše strategie může být velmi úspěšná, pokud se nenecháte strhnout potřebou ukázat výsledky okamžitě. Některé kroky potřebují dozrát.
Pokud uvažujete o změně zaměstnání nebo vlastní cestě, týden přeje důkladnému průzkumu. Neřiďte se jen výší platu nebo atraktivním názvem pozice. Zajímejte se o to, kdo skutečně rozhoduje, jaká je atmosféra a co se od vás očekává. Ve financích se můžete dostat k tématu společných peněz, půjček nebo investic. Nedělejte rozhodnutí pod tlakem a chtějte mít všechny podmínky jasně napsané.
Vztahy
V osobním životě budete toužit po skutečné blízkosti a nebudete mít trpělivost na povrchní rozhovory. Budete chtít vědět, na čem jste, co druhý cítí a kam se vztah posouvá. Vaše intenzita může být přitažlivá, ale také trochu náročná. Ne každý je připravený mluvit o hlubokých pocitech ve chvíli, kdy to potřebujete vy. Dejte druhému prostor, ale zároveň se nespokojte s mlžením, pokud jde o důležité věci.
Zadaní Štíři mohou řešit téma důvěry. Možná vás znejistí partnerovo chování, nejasná zpráva nebo pocit, že vám něco neříká. Než začnete pátrat a vytvářet dramatické scénáře, zkuste se zeptat přímo. Vaše intuice je silná, ale v tomto týdnu ji může ovlivnit strach ze zklamání. Otevřený rozhovor vám přinese více jistoty než kontrolování drobných detailů.
Ve druhé polovině týdne se může vztah výrazně prohloubit. Pokud si dovolíte ukázat také svou zranitelnou stránku, partner lépe pochopí, co se za vaší přísností nebo odstupem skrývá. Nemusíte mít vždy poslední slovo ani působit, že vás nic nezraní. Právě upřímnost může vrátit do vztahu něhu a pocit opravdového spojení.
Nezadaní Štíři mohou potkat člověka, ke kterému pocítí velmi silnou přitažlivost. Chemie bude intenzivní, ale nenechte se jí úplně zaslepit. Zajímejte se také o to, zda je druhý emocionálně dostupný a zda jeho život nabízí prostor pro vztah. Tajemnost může být na začátku vzrušující, dlouhodobě však potřebujete důvěru a jasnost. V rodinných vztazích se může vrátit staré téma, které nebylo úplně uzavřené. Tentokrát máte šanci říct svou pravdu klidněji a bez potřeby druhého porazit.
Střelec
Zdraví
Týden od 6. do 12. srpna vás bude lákat k pohybu, změně prostředí a spontánním plánům. Budete mít pocit, že léto je potřeba využít naplno, a tak si snadno naložíte více aktivit, než vaše tělo ocení. Energie vám sice nebude chybět, ale může přicházet ve vlnách. Jeden den budete schopni zvládnout práci, sport i večerní setkání s přáteli, další ráno se vám nebude chtít ani vstát z postele. Klíčem bude nepovažovat únavu za slabost a včas zařadit odpočinek.
Nejlépe vám udělá pohyb venku. Dlouhá procházka, výlet, jízda na kole nebo plavání vám pomohou uvolnit přebytečnou energii a zároveň si pročistit hlavu. Dávejte si však pozor na přílišnou soutěživost. Můžete si říct, že ještě zvládnete poslední kilometr, vyšší kopec nebo další trénink, a přitom přehlédnout signály těla. Zejména citlivější mohou být nohy, kyčle a bederní oblast. Nepodceňujte protažení a kvalitní obuv.
V rušném programu můžete zanedbávat jídlo a pití. Budete mít tendenci něco rychle sníst cestou nebo celý den fungovat na kávě a dobré náladě. Večer se pak dostaví hlad a únava zároveň. Zkuste si připravit jednoduché jídlo předem a nosit s sebou láhev vody. Nemusíte dodržovat žádný přísný režim, ale pravidelnost vám pomůže udržet stabilní energii.
Po psychické stránce vám bude dobře, když budete mít před sebou něco, na co se můžete těšit. Nemusí jít o velkou dovolenou. Stačí naplánovat výlet, setkání nebo aktivitu, která naruší stereotyp. Pokud však máte pocit, že utíkáte od nepříjemných myšlenek neustálým programem, zkuste si vytvořit i chvíli ticha. O víkendu vám prospěje kombinace dobrodružství a odpočinku. Dopoledne můžete vyrazit ven a večer si bez výčitek lehnout s knihou nebo filmem.
Kariéra
V práci budete přicházet s nápady, které mohou posunout věci zajímavým směrem. Vaší největší předností bude nadhled. Zatímco ostatní se budou soustředit na jednotlivé problémy, vy dokážete vidět širší souvislosti a připomenout, proč se projekt vůbec dělá. Tato schopnost může být velmi cenná zejména při plánování, prezentaci nebo hledání nové strategie.
Problém může nastat ve chvíli, kdy vás přestanou bavit detaily. Jakmile pochopíte hlavní myšlenku, budete mít chuť přeskočit přípravu a rovnou se pustit do akce. Tento týden se vám ale vyplatí trochu zpomalit. Ověřte si termíny, čísla a podmínky, než něco slíbíte nebo představíte ostatním. Nadšení vám otevře dveře, pečlivost rozhodne o tom, zda zůstanou otevřené.
Začátkem týdne může přijít nečekaná změna nebo nabídka, která vás okamžitě zaujme. Neodpovídejte pouze podle prvního dojmu. Zjistěte, co by pro vás nový úkol skutečně znamenal, kolik času zabere a zda za něj získáte odpovídající uznání nebo odměnu. Vaše ochota pustit se do neznáma je obdivuhodná, ale není nutné přijmout všechno, co vypadá dobrodružně.
Kolem poloviny týdne může vzniknout napětí s člověkem, který pracuje pomaleji nebo opatrněji než vy. Nesnažte se ho tlačit jen proto, že vám jeho tempo připadá zbytečně pomalé. Možná si všímá rizik, která vy přehlížíte. Když spojíte svůj optimismus s jeho důsledností, můžete vytvořit velmi silný tým.
Pokud hledáte novou práci, přemýšlíte o podnikání nebo chcete rozšířit své zkušenosti, tento týden přeje kontaktům, vzdělávání a projektům se zahraničním přesahem. Zajímavá příležitost může přijít přes člověka, se kterým jste se dlouho neviděli. Nebojte se připomenout ani otevřeně říct, co hledáte. Ve financích si hlídejte spontánní výdaje za zážitky, cestování nebo zábavu. Radost si dopřejte, ale nenechte se přesvědčit, že každá příležitost je neopakovatelná.
Vztahy
Ve vztazích budete potřebovat svobodu, humor a lehkost. Jakmile budete mít pocit, že vás někdo kontroluje nebo vám příliš organizuje čas, můžete reagovat podrážděně. Zároveň však můžete přehlédnout, že i druzí potřebují určitou jistotu a předvídatelnost. Tento týden bude důležité najít rovnováhu mezi vlastním prostorem a ohleduplností vůči lidem, které máte rádi.
Zadaní Střelci mohou řešit rozdílné představy o společném programu. Vy budete chtít improvizovat a rozhodovat se podle nálady, partner může potřebovat plán. Není nutné z toho vytvářet zásadní konflikt. Stačí si domluvit několik pevných bodů a zbytek nechat otevřený. Vztahu velmi prospěje výlet, nový zážitek nebo aktivita, kterou jste ještě nikdy nezkusili. Společná změna prostředí vám pomůže vystoupit z běžné rutiny.
Pozor si dejte na příliš ostrý humor. Něco, co vám připadá jako nevinný vtip, může partnera nebo blízkého člověka zasáhnout citlivěji, než očekáváte. Pokud zjistíte, že jste překročili hranici, nesnažte se situaci zlehčit dalšími vtipy. Upřímná omluva bude mnohem účinnější.
Nezadaní Střelci budou mít příležitost poznat někoho při cestování, sportu, kulturní akci nebo prostřednictvím širšího okruhu přátel. Přitahovat vás budou lidé, kteří mají vlastní život, názory a dobrodružného ducha. Silná jiskra může přeskočit velmi rychle, ale nechte si čas zjistit, zda si rozumíte i mimo zábavné chvíle. Někdo může být skvělým společníkem na výlet, ale nemusí být připravený na skutečný vztah.
V rodině se může objevit téma, kterému jste se dosud raději vyhýbali. Tentokrát budete schopni mluvit otevřeněji, ale hlídejte si tón. Pravda nemusí být podaná tvrdě, aby byla srozumitelná. Konec týdne přeje usmíření, společným plánům a návratu lehkosti do vztahu, který byl v poslední době trochu napjatý.
Kozoroh
Zdraví
Týden od 6. do 12. srpna vám připomene, že odpočinek není odměna, kterou si musíte nejdříve zasloužit. Můžete mít pocit, že ještě musíte dokončit několik povinností, vyřešit práci, postarat se o domácnost a teprve potom si dovolíte vypnout. Jenže seznam úkolů se bude neustále prodlužovat. Pokud budete čekat na okamžik, kdy bude všechno hotové, nemusíte si odpočinout vůbec.
Vaše tělo bude potřebovat pravidelný režim a dostatek spánku. Únava se může projevovat nenápadně – horší náladou, ztuhlostí, menší trpělivostí nebo pocitem, že i jednoduché věci vyžadují neobvykle mnoho energie. Nepřehlížejte tyto signály. Zkuste si během dne zařadit krátké pauzy a večer jasně určit chvíli, kdy už přestanete pracovat nebo kontrolovat zprávy.
Dobře vám udělá pohyb, který posílí tělo, ale nebude vás vyčerpávat. Vhodná bude svižná chůze, lehké posilování, jóga nebo plavání. Citlivější mohou být záda, kolena a klouby, zejména pokud dlouho sedíte nebo naopak přeháníte sportovní výkon. Nezapomínejte na zahřátí, protažení a dostatek času na regeneraci. Výsledky nemusí být okamžité. Tento týden bude důležitější vytrvalost než intenzita.
Ve stravování se snažte neodbývat. Když máte mnoho práce, můžete sáhnout po něčem rychlém a říct si, že kvalitnější jídlo vyřešíte později. Jenže právě stabilní příjem energie vám pomůže zvládnout povinnosti s menším stresem. Dávejte si pozor také na příliš mnoho kávy, která může krátkodobě pomoci, ale večer zhoršit usínání.
Po psychické stránce vás může zatěžovat pocit odpovědnosti za všechno a všechny. Připomeňte si, že nemusíte držet celý svět pohromadě. Některé věci mohou počkat a některé úkoly mohou zvládnout i druzí. O víkendu si naplánujte odpočinek stejně zodpovědně jako práci. Když ho necháte pouze na náhodu, pravděpodobně ho znovu zaplníte povinnostmi.
Kariéra
V pracovní oblasti budete spolehliví, soustředění a schopní zvládnout i náročnější úkoly. Tento týden vám může přinést příležitost ukázat, že se na vás dá skutečně spolehnout. Někdo vás může požádat o převzetí odpovědnosti, kontrolu důležitého projektu nebo řešení situace, která vyžaduje klid a disciplínu. Vaše práce nezůstane bez povšimnutí, i když pochvala nemusí přijít okamžitě.
Dávejte si však pozor, abyste automaticky nepřijímali další povinnosti jen proto, že víte, že je zvládnete. Schopnost není totéž co povinnost. Než řeknete ano, podívejte se na svůj současný program a zvažte, co by nový úkol znamenal. Pokud převezmete další práci, žádejte jasné priority. Nemůžete mít všechno na prvním místě.
Začátek týdne přeje plánování, dokončování a praktickým rozhodnutím. Můžete udělat velký pokrok v záležitosti, která se delší dobu posouvala jen pomalu. Nečekejte však, že ostatní budou postupovat stejným tempem jako vy. Někdo může potřebovat více vysvětlení nebo podpory. Místo podráždění zkuste jasně popsat, co od něj očekáváte.
Kolem poloviny týdne se může objevit konflikt s autoritou, kolegou nebo klientem. Můžete mít pocit, že někdo zpochybňuje vaši práci nebo přehlíží vaše zkušenosti. Reagujte věcně a nenechte se strhnout k tvrdému tónu. Vaše argumenty budou přesvědčivější, když je podložíte konkrétními výsledky. Nemusíte dokazovat svou hodnotu hlasitostí.
Pokud přemýšlíte o profesním posunu, vyšší pozici nebo vlastním projektu, tento týden je vhodný pro vytvoření konkrétního plánu. Stanovte si termíny, rozpočet a první realistický krok. Vaše síla spočívá v tom, že dokážete proměnit myšlenku v systém. Nečekejte však na dokonalé podmínky, protože ty nemusí přijít nikdy. Ve financích budete opatrní a praktičtí. Přesto si dejte pozor, abyste ze strachu neutrácet neodmítli investici, která může mít dlouhodobý přínos.
Vztahy
Ve vztazích budete hledat stabilitu, spolehlivost a pocit, že slova odpovídají činům. Nebudete mít trpělivost na neurčité sliby ani emocionální hry. Zároveň však můžete působit odtažitěji, protože budete mít hlavu plnou povinností. Lidé kolem vás nemusí poznat, že vám na nich záleží, pokud to vyjadřujete především tím, že něco zařídíte nebo vyřešíte. Tento týden zkuste přidat také slova a fyzickou blízkost.
Zadaní Kozorozi mohou řešit nedostatek společného času. Práce, domácnost a praktické záležitosti mohou vztah odsunout na vedlejší kolej. Nečekejte na ideální volný víkend. I krátká procházka, společná večeře nebo půlhodina bez telefonů může pomoci obnovit pocit blízkosti. Partner nepotřebuje dokonale připravený program, ale vaši skutečnou pozornost.
Kolem poloviny týdne se může otevřít téma budoucnosti, financí nebo rozdělení odpovědnosti. Budete chtít konkrétní odpovědi a jasnou dohodu. To je v pořádku, ale dejte druhému prostor vyjádřit také obavy a emoce. Ne každý problém se vyřeší tabulkou nebo plánem. Někdy je nejprve potřeba vyslechnout, co partner prožívá, a teprve potom hledat praktické řešení.
Nezadaní Kozorozi mohou potkat člověka, který na první pohled nebude příliš výrazný, ale postupně vás zaujme spolehlivostí a klidem. Dejte šanci pomalejšímu rozvoji vztahu. Nemusíte cítit okamžitý ohňostroj, aby mělo setkání budoucnost. Všímejte si toho, zda druhý dodržuje sliby, respektuje váš čas a chová se stejně i ve chvíli, kdy se nesnaží udělat dojem.
V rodině může někdo očekávat, že převezmete organizaci nebo vyřešíte praktický problém. Pomoc nabídněte, ale nerozhodujte za všechny. Máte právo říct, co zvládnete a co už je za hranicí vašich možností. Konec týdne přeje klidnému rozhovoru, který může napravit vztah, v němž se v poslední době nahromadilo nevyřčené napětí.
Vodnář
Zdraví
Týden od 6. do 12. srpna vás zastihne v období, kdy budete mít hlavu plnou nápadů, plánů a podnětů z okolí. Mentálně můžete být velmi aktivní, tělo však bude potřebovat mnohem pravidelnější režim, než mu obvykle dopřáváte. Snadno se vám stane, že se do něčeho ponoříte, ztratíte pojem o čase a teprve později zjistíte, že jste několik hodin nejedli, nepili nebo se téměř nepohnuli. Tento týden se proto zaměřte na jednoduché návyky, které vás udrží v rovnováze.
Citlivější může být nervová soustava. Příliš mnoho zpráv, rozhovorů, obrazovek a neustálého přepínání mezi úkoly vás může unavit víc, než si připustíte. Večer pak budete mít pocit, že jste vyčerpaní, ale zároveň nedokážete vypnout. Pomůže vám, když si alespoň hodinu před spaním vytvoříte klidnější prostor bez pracovních e-mailů a sociálních sítí. Nemusíte zavádět složitý rituál. Stačí ztlumit světla, otevřít knihu, pustit si hudbu nebo si na chvíli sednout venku.
Dobře vám udělá pohyb, který nebude příliš svazující. Vyhovovat vám mohou delší procházky, jízda na kole, plavání, tanec nebo kratší tréninky, které můžete střídat podle nálady. Pokud vás určitý druh cvičení dlouhodobě nebaví, nepřemlouvejte se k němu jen proto, že je zrovna populární. Vaše tělo potřebuje aktivitu, ke které se budete vracet dobrovolně.
Pozornost věnujte také nohám a krevnímu oběhu. Pokud dlouho sedíte, pravidelně se protáhněte a během dne si několikrát udělejte krátkou procházku. V teple nezapomínejte na dostatek tekutin. O víkendu můžete mít chuť zaplnit si program zajímavými akcemi, ale alespoň část dne si nechte volnou. Právě chvíle, kdy nemusíte reagovat na žádné požadavky, vám pomůže získat zpět vnitřní klid a chuť do dalších aktivit.
Kariéra
V pracovní oblasti budete přemýšlet jinak než většina lidí kolem vás. Tam, kde ostatní vidí zavedený postup, vy můžete objevit jednodušší nebo originálnější řešení. Nebojte se své nápady vyslovit, i když budou zpočátku působit nezvykle. Tento týden přeje inovacím, technologiím, kreativním projektům a všemu, co narušuje nefunkční rutinu.
Samotný dobrý nápad však nebude stačit. Budete potřebovat vysvětlit, jak může fungovat v praxi. Pokud přijdete pouze s vizí a necháte všechny detaily na ostatních, můžete narazit na odpor. Připravte si konkrétní argumenty, první kroky a alespoň základní představu o čase nebo rozpočtu. Čím srozumitelněji svůj návrh představíte, tím větší šanci dostane.
Začátkem týdne se může objevit změna v týmu, zadání nebo harmonogramu. Zatímco někoho vyvede z míry, vy se dokážete rychle přizpůsobit. Dávejte si však pozor, abyste nepůsobili, že starosti ostatních zlehčujete. To, co vám připadá jako vzrušující změna, může pro kolegu znamenat nejistotu. Trocha empatie vám pomůže získat důvěru a prosadit své řešení bez zbytečných konfliktů.
Kolem poloviny týdne může přijít zajímavá informace, nabídka ke spolupráci nebo kontakt s člověkem, který vás inspiruje. Neodmítejte příležitost jen proto, že nezapadá do vašeho původního plánu. Současně si ale ověřte, zda za lákavými slovy stojí také konkrétní podmínky. Máte tendenci nadchnout se pro vizi, ale praktické detaily by tentokrát mohly rozhodnout o tom, zda je projekt skutečně výhodný.
Pokud přemýšlíte o změně práce, tento týden vám pomůže ujasnit si, kolik svobody a prostoru pro vlastní rozhodování potřebujete. Nejde jen o pozici nebo výši platu. Důležitá bude i firemní kultura a možnost dělat věci po svém. Ve financích si hlídejte výdaje za techniku, zážitky nebo věci, které slibují, že vám okamžitě usnadní život. Než něco koupíte, zjistěte, zda to opravdu využijete i za několik měsíců.
Vztahy
Ve vztazích budete potřebovat především svobodu, přátelství a pocit, že můžete být sami sebou. Jakmile získáte dojem, že vás někdo omezuje, kontroluje nebo vám diktuje, jak byste se měli chovat, můžete se instinktivně stáhnout. Druhá strana si však váš odstup může vyložit jako nezájem. Tento týden proto bude důležité vysvětlovat své potřeby dříve, než kolem nich vznikne nedorozumění.
Zadaní Vodnáři mohou řešit rozdílné představy o společném čase. Vy budete chtít mít část programu otevřenou, partner může potřebovat více jistoty. Zkuste se dohodnout na několika pevných chvílích, které strávíte spolu, a zbytek si ponechte podle vlastních potřeb. Vztahu prospěje nová aktivita nebo setkání s lidmi, které oba baví. Společný zážitek vám připomene, že partnerství nemusí znamenat pouze řešení povinností.
Kolem poloviny týdne se může otevřít téma emocí. Partner může chtít vědět, co skutečně cítíte, zatímco vy budete mít tendenci mluvit spíše o situaci rozumově. Zkuste se neschovávat pouze za vysvětlování a analýzu. Jednoduchá věta o tom, že vás něco mrzí, těší nebo děsí, může mít větší hodnotu než dlouhý logický rozbor. Zranitelnost vás nepřipraví o svobodu. Naopak může vztah zbavit nejistoty.
Nezadaní Vodnáři mohou poznat někoho prostřednictvím přátel, internetu, práce nebo zájmové skupiny. Nejdříve vás nejspíš zaujme způsob, jakým člověk přemýšlí, a teprve potom fyzická přitažlivost. Zajímavý rozhovor se může rychle proměnit v něco osobnějšího. Dejte si však pozor, abyste vznikající vztah příliš dlouho neudržovali jen v bezpečné rovině přátelství, pokud ve skutečnosti cítíte víc.
V rodině může někdo očekávat, že se přizpůsobíte tradici nebo rozhodnutí, se kterým vnitřně nesouhlasíte. Nemusíte vyvolávat konflikt, ale máte právo zvolit si vlastní cestu. Mluvte klidně a nezesměšňujte názory druhých. Právě respekt vám umožní uhájit svou svobodu bez zbytečně zpřetrhaných vazeb.
Ryby
Zdraví
Týden od 6. do 12. srpna pro vás může být velmi citlivý na atmosféru, ve které se pohybujete. Budete snadno přebírat nálady ostatních a někdy budete mít problém poznat, zda únava, smutek nebo napětí skutečně patří vám. Pokud budete trávit příliš mnoho času s lidmi, kteří si neustále stěžují nebo po vás něco požadují, může vám rychle dojít energie. Vaším hlavním úkolem proto bude chránit si vlastní prostor bez pocitu viny.
Dopřejte si každý den alespoň chvíli ticha. Nemusíte meditovat ani dodržovat žádnou přísnou techniku. Stačí krátká procházka o samotě, poslech hudby, koupel nebo několik minut, během nichž nebudete číst zprávy ani odpovídat na telefon. Vaše mysl potřebuje čas, aby zpracovala všechny dojmy, které během dne nasbírá.
Velmi dobře vám udělá pohyb spojený s vodou. Plavání, pobyt u jezera nebo obyčejná procházka podél řeky vám může vrátit pocit lehkosti. Vhodná bude také jóga, protahování nebo tanec, při kterém se nemusíte soustředit na výkon. Dávejte si pozor na přílišnou pasivitu. Když budete unavení, můžete mít chuť celý den pouze ležet, ale krátký pohyb vám nakonec dodá více energie než dlouhé nicnedělání.
Citlivější může být spánek. Živé sny, pozdní usínání nebo probouzení během noci mohou souviset s tím, že si do postele přinášíte příliš mnoho emocí. Zkuste si večer napsat, co vás zaměstnává, a odložit řešení na ráno. Pomůže vám také pravidelnější čas usínání a lehčí večeře. Opatrní buďte s alkoholem, který může sice navodit ospalost, ale zhoršit kvalitu odpočinku.
Ve stravování se snažte poslouchat tělo, nikoli momentální náladu. Ve stresu můžete mít chuť na sladké nebo jídlem zahánět nepříjemné pocity. Nemusíte si nic zakazovat, ale zkuste nejprve zjistit, co skutečně potřebujete. Někdy bude odpovědí voda, odpočinek nebo obyčejné objetí. O víkendu si vytvořte prostor pro regeneraci a nedovolte, aby vám ho celý zaplnily potřeby ostatních.
Kariéra
V práci budete mít silnou intuici a dokážete vycítit, kam se situace vyvíjí ještě dříve, než se objeví jasné důkazy. Můžete odhadnout náladu klienta, skryté napětí v týmu nebo potenciál nápadu, který ostatní zatím přehlížejí. Tato schopnost bude velmi užitečná, ale měla by být doplněná konkrétními fakty. Než uděláte důležité rozhodnutí, ověřte si, zda váš dojem odpovídá realitě.
Začátek týdne může být trochu chaotický. Zadání nemusí být jasné, někdo vám poskytne neúplné informace nebo se termíny začnou měnit. Místo abyste se snažili intuitivně odhadnout, co se po vás chce, ptejte se. Jedna konkrétní otázka vám může ušetřit několik hodin zbytečné práce. Nebojte se také požádat o písemné potvrzení dohody, zejména pokud jde o odpovědnost nebo finance.
Vaše kreativita bude v tomto týdnu velmi silná. Dařit se vám může při psaní, tvorbě, práci s lidmi nebo projektech, které vyžadují představivost a cit. Nápady mohou přicházet v nečekaných chvílích, proto si je zapisujte. Nespoléhejte na to, že si na ně později vzpomenete. Současně si stanovte termín, kdy přestanete jen snít a začnete konkrétně pracovat.
Kolem poloviny týdne může někdo využívat vaši ochotu pomáhat. Může vám předat úkol se slovy, že jste jediní, kdo ho zvládne, nebo ve vás vyvolat pocit, že odmítnutím způsobíte problém. Než automaticky souhlasíte, zjistěte, zda máte skutečně kapacitu. Pomoc je krásná vlastnost, ale neměla by vést k tomu, že budete na konci týdne dokončovat svou práci po nocích.
Pokud hledáte novou profesní cestu, tento týden vás může přitahovat práce, která má větší smysl nebo prostor pro kreativitu. Nenechte se ale zlákat pouze krásnou vizí. Zajímejte se také o stabilitu, podmínky a každodenní náplň. Ve financích dávejte pozor na nejasné dohody a půjčování peněz. Pokud někomu pomáháte, stanovte si předem, zda jde o dar, nebo očekáváte vrácení. Nevyslovená očekávání by mohla později poškodit vztah.
Vztahy
V osobním životě budete velmi romantičtí, vnímaví a připravení vidět v druhých to nejlepší. To může přinést krásné okamžiky, ale také určité riziko. Snadno si něčí chování vysvětlíte tak, jak byste si přáli, nikoli tak, jaké skutečně je. Tento týden se proto snažte vnímat nejen slova a atmosféru, ale také konkrétní činy.
Zadané Ryby mohou toužit po větší blízkosti a něze. Partner však nemusí poznat, co přesně potřebujete, zvlášť pokud své přání vyjadřujete jen náznaky. Místo čekání, zda se sám dovtípí, řekněte mu, že chcete společný večer, obejmout nebo více pozornosti. Otevřenost vám nepokazí romantiku. Naopak sníží riziko zklamání.
V první polovině týdne může vzniknout napětí kvůli tomu, že jeden z vás bude příliš unavený nebo zaneprázdněný. Neberte automaticky nedostatek času jako nedostatek lásky. Současně ale neskrývejte, pokud se dlouhodobě cítíte přehlížení. Rozhovor veďte v klidu a mluvte o konkrétních situacích, nikoli o tom, že partner něco dělá vždy nebo nikdy.
Ve druhé polovině týdne se atmosféra zjemní. Společná hudba, film, výlet nebo chvíle u vody může vrátit do vztahu něhu a pocit propojení. Dávejte si však pozor, abyste kvůli klidu znovu neustoupili ve věci, která je pro vás skutečně důležitá. Harmonie není totéž co vlastní potlačení.
Nezadané Ryby mohou zažít setkání, které bude od první chvíle působit téměř osudově. Chemie a pocit důvěrnosti mohou být velmi silné, ale neznamenají automaticky, že druhý člověk hledá totéž co vy. Nespěchejte s vytvářením společné budoucnosti ve své představivosti. Dopřejte si romantiku, ale zároveň sledujte, zda se druhý ozývá, dodržuje sliby a je ochoten investovat do vztahu skutečný čas.
V rodině nebo přátelství může někdo potřebovat podporu. Vaše schopnost naslouchat bude velmi cenná, ale nemusíte problém druhého prožívat jako vlastní. Můžete být laskaví a současně si zachovat hranice. Konec týdne vám připomene, že nejkrásnější vztahy nejsou ty, ve kterých se pro druhé úplně ztratíte, ale ty, ve kterých můžete milovat a přitom zůstat sami sebou.