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Týden podle hvězd: Lvy čeká chvíle slávy, Štíry zkouška důvěry a Ryby osudové setkání

Horoskop
HoroskopFoto: Shutterstock – Billion Photos
Horoskop
HoroskopFoto: Shutterstock – Billion Photos
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Zdánlivě obyčejné chvíle mohou v následujících dnech odstartovat něco mnohem většího – jedno setkání, nečekaná zpráva nebo odvážné rozhodnutí totiž může změnit směr v lásce, práci i osobním životě.

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Týden od 6. do 12. srpna bude přát změnám, otevřeným rozhovorům i rozhodnutím, která už delší dobu odkládáme. Letní atmosféra sice bude svádět k odpočinku a spontánním zážitkům, zároveň ale mnozí pocítí potřebu udělat si jasno v práci, vztazích i vlastních prioritách. Ne všechno půjde podle plánu, právě nečekané situace však mohou ukázat cestu, které jsme si dosud nevšímali.

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Důležité bude nepřepínat síly a nesnažit se vyřešit všechno během několika dní. Některá znamení čeká příval energie, jiná budou potřebovat zpomalit a více naslouchat tělu. Ve vztazích se vyplatí mluvit přímo, ale s respektem, zatímco v kariéře může rozhodnout správné načasování a ochota přizpůsobit se změnám. Co konkrétně přinese tento srpnový týden právě vašemu znamení?

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Beran

Znamení zvěrokruhu - Beran
BeranFoto: Shutterstock

Zdraví

V týdnu od 6. do 12. srpna budete mít energie na rozdávání, ale právě to by se vám mohlo stát menší pastí. Snadno získáte pocit, že zvládnete všechno najednou – sport, práci, společenské povinnosti i resty, které jste během léta odkládali. Vaše tělo však může mít trochu jiný názor než vaše hlava. Zejména v první polovině týdne si hlídejte přetížení, únavu a nedostatek spánku. Nemusíte čekat, až vás tělo donutí zastavit. Mnohem prospěšnější bude rozložit síly rovnoměrně a dopřát si každý den alespoň chvíli, kdy nebudete nic organizovat ani řešit.

Pohyb vám udělá dobře, volte však spíše aktivity, které vás příjemně rozhýbou, než takové, při nichž budete chtít překonávat rekordy. Procházka, plavání nebo lehčí běh vám pomohou pročistit hlavu a zbavit se napětí. Zaměřte se také na dostatek tekutin a pravidelné jídlo. Když se do něčeho ponoříte, míváte tendenci zapomenout na základní potřeby, což by se tentokrát mohlo projevit podrážděností nebo bolestí hlavy. O víkendu zpomalte a dopřejte si regeneraci bez výčitek. Odpočinek není ztracený čas, ale způsob, jak si připravit sílu na další dny.

Kariéra

V pracovní oblasti budete působit rozhodně a přesvědčivě. Může se před vámi objevit úkol, do kterého se ostatním příliš nechce, vy v něm ale uvidíte příležitost ukázat, co umíte. Vaše iniciativa nezůstane bez povšimnutí, přesto byste si měli dát pozor, abyste svým tempem ostatní zbytečně netlačili. To, co je pro vás rychlá a jasná cesta, může kolegům připadat příliš riskantní. Místo prosazování své pravdy silou zkuste vysvětlit, proč navrhujete právě toto řešení. Získáte tak větší podporu a vyhnete se zbytečným sporům.

Kolem poloviny týdne se může změnit plán, termín nebo zadání. První reakce bude nejspíš podrážděná, ale změna vám nakonec může hrát do karet. Budete-li pružní, dokážete situaci využít ve svůj prospěch. Dejte si však pozor na unáhlené sliby. Než řeknete, že něco bez problémů zvládnete, ověřte si, kolik času a energie vás to skutečně bude stát.

Pokud přemýšlíte o změně práce, vlastní aktivitě nebo novém projektu, tento týden přeje sbírání informací a prvním konkrétním krokům. Nemusíte hned dělat radikální rozhodnutí. Stačí oslovit člověka, který vás může posunout dál, upravit životopis nebo si sepsat, čeho chcete v příštích měsících dosáhnout. Finance držte pod kontrolou především o víkendu, kdy vás může lákat spontánní nákup nebo dražší zážitek.

Vztahy

Ve vztazích budete toužit po otevřenosti a jasných odpovědích. Nebudete mít náladu na náznaky, mlčení ani věty, za nimiž se skrývá úplně jiný význam. Upřímnost vám může pomoci pročistit atmosféru, záležet však bude na způsobu, jakým své pocity sdělíte. Říct pravdu neznamená druhého zahnat do kouta. Zkuste mluvit především o tom, co potřebujete vy, místo abyste vyjmenovávali, co partner dělá špatně.

Zadaní Berani mohou řešit téma společného času. Jeden z vás bude chtít aktivní program, zatímco druhý zatouží po klidu. Není nutné, aby jeden ustoupil úplně. Najděte kompromis, který nabídne něco oběma. Společný výlet můžete spojit s pohodovým večerem doma a každý si přijde na své. V závěru týdne se může objevit příležitost připomenout si, proč jste se do sebe kdysi zamilovali.

Nezadaní budou působit sebevědomě a přitažlivě, ale mohou vysílat signál, že nikoho nepotřebují. Trocha zranitelnosti vám neuškodí. Nemusíte hned odhalovat své nejhlubší city, stačí dát najevo skutečný zájem a nehrát si na nedostupné. Zajímavé setkání může přijít při cestování, sportu nebo prostřednictvím přátel. V rodině se vyhněte přebírání odpovědnosti za všechny kolem. Pomoci můžete, ale nemusíte za druhé řešit jejich život.

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