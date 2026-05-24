24. 5. Jana
Týden podle hvězd: Lvi zazáří v práci, Ryby pochopí, co už nemá smysl držet při životě

Huge antique clock and astrological calendar with dial and zodiac signs. Horizontal photoFoto: Shutterstock
Huge antique clock and astrological calendar with dial and zodiac signs. Horizontal photoFoto: Shutterstock
Jana Harmáčková
Týdenní horoskop od 25. do 31. května přináší silné téma rovnováhy, hranic a osobní energie. Některá znamení zatouží po změně, jiná po klidu a jistotě. Podívejte se, co vás čeká ve zdraví, kariéře i vztazích.

Konec května přináší zvláštní směs únavy, očekávání a nové chuti něco změnit. Jaro se pomalu překlápí k létu, dny jsou delší, tempo rychlejší a mnohá znamení mohou cítit, že už nejde dál přehlížet to, co se v posledních týdnech hromadilo pod povrchem. Někdo zatouží po větší svobodě, jiný po jistotě, další si konečně přizná, že potřebuje zpomalit.

Týden od 25. do 31. května bude přát upřímnosti, praktickým rozhodnutím i malým osobním restartům. V práci se ukáže, kde má smysl zabrat a kde už jen plýtváte energií. Ve vztazích bude důležité mluvit jasněji, ale s větší laskavostí. A zdraví? To si tentokrát řekne o pozornost hlavně tam, kde jste dlouho fungovali na autopilota.

Beran

BeranFoto: Shutterstock

Zdraví

Týden od 25. do 31. května vás může zastihnout ve chvíli, kdy budete mít chuť všechno urychlit. Berani jsou zvyklí fungovat v tempu, které ostatním někdy připadá až nepochopitelné, jenže tentokrát se vyplatí hlídat, zda vaše tělo opravdu stíhá držet krok s hlavou. Můžete mít pocit, že zvládnete ještě jednu schůzku, ještě jeden úkol, ještě jeden večerní plán, ale únava se nemusí ozvat hned. Spíš se bude tiše ukládat do napětí v ramenou, horšího spánku nebo podrážděnosti, která vás překvapí ve chvíli, kdy půjde vlastně o maličkost.

Neznamená to, že byste měli celý týden zpomalit do nečinnosti. Právě naopak, pohyb vám může prospět, ale měl by mít spíš vybíjecí a očistný efekt než charakter dalšího výkonu. Pokud sportujete, zkuste aspoň jeden den nahradit tvrdý trénink delší procházkou, protažením nebo něčím, co vás vrátí zpátky do těla. Důležitá bude také pravidelnost v jídle a pití. Ve spěchu můžete sklouzávat k tomu, že budete fungovat na kávě, rychlých soustech a odkládání skutečného odpočinku na neurčito. Tento týden vám ale připomene, že energie není samozřejmost. Čím lépe se o sebe postaráte v malých věcech, tím méně vás dožene únava ve chvíli, kdy budete potřebovat být opravdu výkonní.

Kariéra

V práci se může otevřít téma, které jste už delší dobu chtěli posunout, ale zatím k tomu nebyla vhodná chvíle. Tento týden vám přeje odvaha, tah na branku a schopnost říct věci přímo. To je vaše silná stránka, jen si pohlídejte, aby přímost nepůsobila jako netrpělivost. Ne každý kolem vás bude reagovat stejně rychle a ne každý bude mít hned jasno. Pokud budete chtít ostatní získat na svou stranu, pomůže vám víc věcné vysvětlení než tlak.

Můžete dostat příležitost ukázat, že umíte převzít iniciativu, vyřešit problém nebo rozhýbat něco, co se delší dobu zasekávalo. Výhodu budou mít ti Berani, kteří dokážou spojit energii s plánem. Nestačí jen říct „pojďme do toho. Bude potřeba ukázat, jak se tam dostanete, kdo co udělá a proč to dává smysl právě teď. V druhé polovině týdne si dejte pozor na příliš rychlá rozhodnutí, hlavně pokud se budou týkat peněz, změny podmínek nebo slibů, které by vás mohly zavázat na delší dobu. To, co bude ve středu vypadat jako jasná věc, si může do pátku říct o doplnění detailů.

Pokud hledáte práci, klienta nebo nový směr, může být tento týden příznivý pro aktivní oslovení lidí. Nečekejte ale, že se všechno vyřeší hned. Důležité bude otevřít dveře, připomenout se a ukázat, že víte, co nabízíte. Vaše sebejistota bude působit dobře, pokud nebude přehlušovat schopnost naslouchat.

Vztahy

Ve vztazích se tento týden může ukázat, jak moc potřebujete prostor a zároveň opravdový kontakt. Na jedné straně budete chtít svobodu, spontánnost a možnost rozhodovat se podle sebe. Na druhé straně vás může mrzet, pokud někdo blízký nebude reagovat tak vřele nebo rychle, jak byste si přáli. Klíčem bude nečekat, že ostatní automaticky pochopí, co se ve vás děje. Mluvte jasně, ale ne útočně. Řekněte, co potřebujete, dřív než se z malé nespokojenosti stane výbuch.

Zadaní Berani mohou řešit rozdíl mezi tím, co chtějí dělat oni, a tím, co potřebuje partner. Může jít o volný čas, rodinné povinnosti, finance nebo obyčejnou únavu. Pokud budete tlačit jen na vlastní tempo, druhá strana se může stáhnout. Když ale dáte najevo, že nechcete bojovat, ale najít řešení, může se atmosféra rychle uvolnit. Pomůže humor, fyzická blízkost a společný plán, který nebude připomínat další povinnost.

Nezadaní Berani mohou působit velmi přitažlivě, protože z vás bude cítit energie, chuť žít a odvaha. Pozor ale na to, abyste si nepletli jiskru s jistotou. Některé seznámení může být vzrušující právě proto, že je nejasné. Dejte věcem čas a nesnažte se hned rozhodnout, zda z toho bude velký příběh. Tento týden přeje flirtu, otevřenosti a návratu radosti, ale zároveň vás učí, že opravdová blízkost nevzniká tlakem, nýbrž postupným pouštěním druhého člověka blíž.

