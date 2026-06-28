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Týden podle hvězd: Lvi zazáří, Štíři odkryjí pravdu a Ryby čeká citlivé procitnutí. Co přinese nový týden vám?

horoskop
HoroskopFoto: Shutterstock – Billion Photos
horoskop
HoroskopFoto: Shutterstock – Billion Photos
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Týden od 29. června do 5. července přinese směs letní lehkosti, pracovních povinností i vztahových otázek, které si řeknou o pozornost. Některá znamení zatouží po změně a dobrodružství, jiná budou potřebovat zpomalit a srovnat si priority. Co čeká právě vás ve zdraví, kariéře a lásce?

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Poslední červnové dny a začátek července přinášejí energii přelomu. Léto se naplno rozbíhá, mnozí už myslí na dovolenou, odpočinek nebo změnu tempa, ale zároveň se mohou ozývat i nedořešené pracovní povinnosti, rodinné plány a vztahová témata, která nejde jen tak odsunout. Týden od 29. června do 5. července proto nebude jen o lehkosti a prázdninové náladě. Může ukázat, kde potřebujeme zpomalit, kde si říct o víc prostoru a kde už nestačí fungovat ze zvyku.

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Hvězdy tentokrát přejí těm, kteří dokážou spojit praktičnost s intuicí. Některá znamení pocítí silnou touhu po svobodě a nových zážitcích, jiná budou řešit hlavně klid, stabilitu a vztahy s nejbližšími. Ve zdraví se vyplatí nepřepínat síly, v práci si hlídat jasnou komunikaci a ve vztazích raději mluvit otevřeně než čekat, že druhá strana všechno pochopí sama. Podívejte se, co čeká právě vaše znamení.

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Beran

Znamení zvěrokruhu - Beran
BeranFoto: Shutterstock

Zdraví

Týden od 29. června do 5. července vás zastihne ve chvíli, kdy budete mít chuť zrychlit, něco dohnat a možná i trochu přetlačit vlastní limity. Jenže právě tady bude dobré ubrat. Tělo vám může dávat najevo, že nadšení je sice krásná věc, ale nejde na něm fungovat donekonečna. Berani mívají tendenci přehlížet únavu, dokud je úplně nezastaví. Tentokrát bude lepší nečekat na varovný signál a dopředu si nastavit zdravější tempo.

Začátek týdne může být energický, ale kolem jeho poloviny se může objevit podrážděnost, horší soustředění nebo vnitřní neklid. Nepůjde nutně o velký problém, spíš o důsledek toho, že budete chtít zvládnout víc věcí najednou. Pomůže vám pravidelný pohyb, ale ne ten, při kterém si budete dokazovat, že vydržíte všechno. Ideální budou svižné procházky, plavání, lehčí běh, kolo nebo cokoli, co vás dostane z hlavy zpátky do těla.

Dávejte si pozor také na spánek. Pokud budete večer ještě dohánět práci, odpovídat na zprávy nebo v hlavě přehrávat, co všechno musíte stihnout, ráno se probudíte unavení dřív, než den vůbec začne. Tento týden vám prospěje jednoduchost: dostatek vody, lehčí jídlo, pravidelný režim a méně impulzivních rozhodnutí typu „to ještě zvládnu. Zvládnete hodně, ale nemusíte zvládnout všechno najednou.

Kariéra

V práci nebo ve studiu můžete mít pocit, že se věci konečně dávají do pohybu. Tam, kde jste se v minulých týdnech zasekli, se může otevřít nová možnost nebo přijít člověk, který vám pomůže posunout situaci správným směrem. Berani budou mít silnou potřebu jednat rychle, říkat věci napřímo a nenechat se brzdit lidmi, kteří podle nich zbytečně váhají. Vaše rozhodnost může být tento týden velkou výhodou, ale jen tehdy, když ji doplníte trpělivostí.

Pozor si dejte hlavně na komunikaci. Můžete mít pravdu, ale způsob, jakým ji podáte, rozhodne o tom, jestli vám okolí vyjde vstříc, nebo se proti vám zatvrdí. Pokud budete něco prosazovat, zkuste nejdřív vysvětlit, proč vám na tom záleží. Vyhněte se tónu, který může působit jako rozkaz. Váš tah na branku bude silný, ale nemusí každý kolem vás běžet stejným tempem.

Finančně bude dobré držet se při zemi. Týden může přinést chuť něco si dopřát, rychle investovat do zážitku, oblečení, vybavení nebo dovolené. Neznamená to, že si nemůžete udělat radost, jen si předem rozmyslete, jestli nejde spíš o nákup z nálady. V kariéře se vám bude dařit tam, kde spojíte odvahu s přípravou. Největší šanci budou mít Berani, kteří si dokážou říct o prostor, ale zároveň ukážou, že vědí, co dělají.

Vztahy

Ve vztazích se tento týden může ukázat, jak moc umíte naslouchat, když zrovna nejde všechno podle vás. Budete mít silnou potřebu autenticity a upřímnosti. To je dobře, protože nevyřčené věci mohou konečně vyplout na povrch. Jen pozor, aby se z upřímnosti nestala zbytečná tvrdost. Partner, rodina nebo blízcí přátelé nemusí reagovat tak rychle, jak byste si přáli. Některé rozhovory budou potřebovat čas.

Zadaní Berani mohou řešit téma společných plánů, domácnosti, dovolené nebo rozdělení povinností. Pokud máte pocit, že všechno táhnete sami, ozvěte se, ale nečekejte, až budete vyčerpaní a vybuchnete. Týden přeje férové domluvě. Když jasně řeknete, co potřebujete, můžete být příjemně překvapeni, že druhá strana není proti vám, jen možná netušila, jak moc vás něco zatěžuje.

Nezadaní Berani mohou působit velmi přitažlivě, protože z vás půjde energie, odvaha a chuť žít. Dejte si ale pozor na rychlé soudy. Někdo vás může zaujmout na první pohled, ale bude dobré nechat situaci trochu dozrát. Flirt, letní setkání nebo nečekaná zpráva mohou zpříjemnit týden, ale hvězdy radí nespěchat s velkými závěry. Nejlepší bude, když si dovolíte být spontánní, ale zároveň si zachováte zdravý odstup.

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