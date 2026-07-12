Týden od 13. do 19. července přinese potřebu zpomalit, ujasnit si priority a přestat plýtvat energií na věci, které už dávno nemají smysl. Letní atmosféra bude svádět k odpočinku a spontánním rozhodnutím, zároveň se ale připomenou povinnosti, nedokončené rozhovory i plány, které už není možné dál odkládat. Některá znamení dostanou šanci napravit starou chybu, jiná konečně pochopí, že změna nemusí znamenat ztrátu jistoty.
Týden podle hvězd: Kozorozi přestanou zachraňovat ostatní, Blížence dožene minulost
Týden od 13. do 19. července přinese zásadní rozhodnutí, návraty starých témat i šanci konečně si ujasnit, komu a čemu chcete věnovat svou energii.
Vztahy budou vyžadovat více otevřenosti a méně domněnek, v práci se vyplatí hlídat detaily a nepodléhat tlaku okolí. Důležitou roli sehraje také zdraví a schopnost včas rozpoznat únavu. Hvězdy tento týden připomínají, že největší síla nemusí spočívat v neustálém výkonu, ale v umění zastavit se, správně si vybrat a soustředit se na to, co je skutečně podstatné.
Beran
Zdraví
Týden od 13. do 19. července vás zastihne v období, kdy budete mít chuť zvládnout všechno najednou, jenže tělo vám tentokrát poměrně rychle ukáže, kde jsou vaše limity. Největším rizikem nebude nedostatek energie, ale spíše její nešikovné dávkování. V první polovině týdne se můžete cítit silní, výkonní a odhodlaní, a právě proto hrozí, že přepálíte tempo. Dávejte si pozor hlavně při sportu, práci na zahradě, dlouhém cestování nebo pobytu na slunci. Organismus bude citlivější na přehřátí, nedostatek tekutin a nepravidelný režim. Není nutné se šetřit, ale vyplatí se vědomě zařazovat pauzy dříve, než vás k nim donutí únava.
Kolem středy se může ozvat napětí v oblasti krku, ramen nebo zad, zejména pokud trávíte hodně času u počítače nebo za volantem. Pomůže krátké protažení, chůze a omezení večerního sledování telefonu. Spánek bude v tomto týdnu zásadní. Jakmile ho začnete odbývat, podrážděnost a únava se projeví téměř okamžitě. O víkendu vám prospěje voda, příroda, klidnější pohyb a vše, co vás dostane z hlavy zpět do těla. Berani, kteří dlouhodobě odkládají preventivní kontrolu nebo řešení drobného problému, by si měli přestat namlouvat, že to samo přejde.
Kariéra
V práci se před vámi otevře prostor ukázat, že umíte nejen rychle jednat, ale také dobře odhadnout situaci. Pondělí a úterý budou vhodné pro rozhodování, vyjednávání a prezentaci nápadů, které jste dosud drželi v šuplíku. Vaše přesvědčivost bude silná, jen si dejte pozor, abyste nepůsobili, že už máte hotový verdikt a ostatní pouze informujete. Tento týden vám totiž může výrazně pomoci člověk, kterého jste dosud vnímali spíše jako konkurenci nebo brzdu. Zkuste poslouchat i názory, které nejsou totožné s vašimi.
Ve středu nebo ve čtvrtek se může objevit komplikace, která naruší původní plán. Nemusí jít o nic zásadního, ale bude vyžadovat trpělivost, přesnost a ochotu vrátit se k detailům. Právě tady se ukáže, zda dokážete svou energii proměnit ve skutečný výsledek. Nespěchejte s odpovědí na důležitý e-mail, nabídku ani finanční rozhodnutí. U podnikatelů a lidí na volné noze se rýsuje zajímavá možnost spolupráce, ale podmínky bude potřeba číst opravdu důkladně. O víkendu se vám může v hlavě zrodit nový plán, který bude mít potenciál, pokud ho nezačnete okamžitě tlačit silou.
Vztahy
Ve vztazích budete tento týden potřebovat více pozornosti, než si sami přiznáte. Navenek můžete působit samostatně a sebejistě, uvnitř však budete citlivější na nezájem, odmítnutí nebo chladnější reakce. Zadaní Berani by si měli dát pozor, aby z každé drobnosti nedělali důkaz, že se partner málo snaží. Místo testování jeho pozornosti bude mnohem účinnější říct napřímo, co potřebujete. Partner může být v první polovině týdne zaměstnanější nebo unavenější, což nemusí mít s vámi vůbec nic společného.
Ve druhé polovině týdne se atmosféra zjemní a přinese šanci obnovit blízkost. Vhodný bude společný výlet, večeře nebo prostě večer bez telefonů a dalších rušivých vlivů. Nezadaní mohou narazit na člověka, který je zpočátku nebude ohromovat, ale postupně je zaujme klidem, humorem nebo inteligencí. Dejte šanci i kontaktu, který se nevyvíjí dramaticky od první minuty. V rodinných vztazích se může znovu otevřít starší téma. Tentokrát však máte možnost reagovat jinak než dříve – méně výbušně, ale o to přesněji. Víkend přeje usmíření, otevřeným rozhovorům a rozhodnutí, komu už nechcete dál věnovat svou energii.
Beran
Zdraví
Týden od 13. do 19. července vás zastihne v období, kdy budete mít chuť zvládnout všechno najednou, jenže tělo vám tentokrát poměrně rychle ukáže, kde jsou vaše limity. Největším rizikem nebude nedostatek energie, ale spíše její nešikovné dávkování. V první polovině týdne se můžete cítit silní, výkonní a odhodlaní, a právě proto hrozí, že přepálíte tempo. Dávejte si pozor hlavně při sportu, práci na zahradě, dlouhém cestování nebo pobytu na slunci. Organismus bude citlivější na přehřátí, nedostatek tekutin a nepravidelný režim. Není nutné se šetřit, ale vyplatí se vědomě zařazovat pauzy dříve, než vás k nim donutí únava.
Kolem středy se může ozvat napětí v oblasti krku, ramen nebo zad, zejména pokud trávíte hodně času u počítače nebo za volantem. Pomůže krátké protažení, chůze a omezení večerního sledování telefonu. Spánek bude v tomto týdnu zásadní. Jakmile ho začnete odbývat, podrážděnost a únava se projeví téměř okamžitě. O víkendu vám prospěje voda, příroda, klidnější pohyb a vše, co vás dostane z hlavy zpět do těla. Berani, kteří dlouhodobě odkládají preventivní kontrolu nebo řešení drobného problému, by si měli přestat namlouvat, že to samo přejde.
Kariéra
V práci se před vámi otevře prostor ukázat, že umíte nejen rychle jednat, ale také dobře odhadnout situaci. Pondělí a úterý budou vhodné pro rozhodování, vyjednávání a prezentaci nápadů, které jste dosud drželi v šuplíku. Vaše přesvědčivost bude silná, jen si dejte pozor, abyste nepůsobili, že už máte hotový verdikt a ostatní pouze informujete. Tento týden vám totiž může výrazně pomoci člověk, kterého jste dosud vnímali spíše jako konkurenci nebo brzdu. Zkuste poslouchat i názory, které nejsou totožné s vašimi.
Ve středu nebo ve čtvrtek se může objevit komplikace, která naruší původní plán. Nemusí jít o nic zásadního, ale bude vyžadovat trpělivost, přesnost a ochotu vrátit se k detailům. Právě tady se ukáže, zda dokážete svou energii proměnit ve skutečný výsledek. Nespěchejte s odpovědí na důležitý e-mail, nabídku ani finanční rozhodnutí. U podnikatelů a lidí na volné noze se rýsuje zajímavá možnost spolupráce, ale podmínky bude potřeba číst opravdu důkladně. O víkendu se vám může v hlavě zrodit nový plán, který bude mít potenciál, pokud ho nezačnete okamžitě tlačit silou.
Vztahy
Ve vztazích budete tento týden potřebovat více pozornosti, než si sami přiznáte. Navenek můžete působit samostatně a sebejistě, uvnitř však budete citlivější na nezájem, odmítnutí nebo chladnější reakce. Zadaní Berani by si měli dát pozor, aby z každé drobnosti nedělali důkaz, že se partner málo snaží. Místo testování jeho pozornosti bude mnohem účinnější říct napřímo, co potřebujete. Partner může být v první polovině týdne zaměstnanější nebo unavenější, což nemusí mít s vámi vůbec nic společného.
Ve druhé polovině týdne se atmosféra zjemní a přinese šanci obnovit blízkost. Vhodný bude společný výlet, večeře nebo prostě večer bez telefonů a dalších rušivých vlivů. Nezadaní mohou narazit na člověka, který je zpočátku nebude ohromovat, ale postupně je zaujme klidem, humorem nebo inteligencí. Dejte šanci i kontaktu, který se nevyvíjí dramaticky od první minuty. V rodinných vztazích se může znovu otevřít starší téma. Tentokrát však máte možnost reagovat jinak než dříve – méně výbušně, ale o to přesněji. Víkend přeje usmíření, otevřeným rozhovorům a rozhodnutí, komu už nechcete dál věnovat svou energii.
Býk
Zdraví
Tento týden vám připomene, že tělo potřebuje pravidelnost, i když se okolní svět snaží váš režim neustále narušovat. Nejlépe se budete cítit tehdy, když si pohlídáte základní věci: dostatek spánku, pravidelné jídlo, pitný režim a alespoň trochu pohybu každý den. Jakmile začnete fungovat nahodile, únava se ozve rychleji než obvykle. V první polovině týdne můžete mít sklon zajídat stres nebo naopak vynechávat jídlo, protože budete příliš zaměstnaní. Ani jedna varianta vám neprospěje. Tělo bude citlivější na těžká jídla, alkohol a přemíru sladkého, zejména ve večerních hodinách.
Pozornost věnujte trávení, krční páteři a nohám. Pokud vás čeká dlouhé stání, cesta nebo náročnější pracovní tempo, dopřejte si chvíle, kdy se protáhnete a zhluboka nadechnete. Kolem čtvrtka může přijít pocit zpomalení nebo malátnosti. Neberte ho jako selhání, ale jako signál, že je potřeba ubrat. Víkend bude ideální pro regeneraci, pobyt v přírodě, plavání nebo pomalejší výlet. Býci, kteří se snaží změnit životosprávu, by tento týden neměli usilovat o dokonalost. Mnohem důležitější bude vydržet u drobných návyků, které jsou skutečně dlouhodobě udržitelné.
Kariéra
V pracovní oblasti se bude hrát především o trpělivost a správné načasování. Můžete mít pocit, že ostatní jednají zbytečně pomalu, mění zadání nebo nejsou schopni dotáhnout věci do konce. Vaší výhodou však bude právě schopnost zachovat klid a nenechat se strhnout chaosem. Pondělí a úterý využijte k dokončování rozpracovaných úkolů, kontrole smluv, faktur, rozpočtů nebo důležitých podkladů. Detail, kterého by si jiní nevšimli, vám může ušetřit pozdější komplikace.
Ve středu se může objevit nabídka, informace nebo kontakt, který na první pohled nebude působit převratně. Nepřehlížejte ho. Může se z něj stát něco významnějšího, pokud mu dáte čas. Býci, kteří uvažují o změně práce, by neměli jednat pouze z momentálního rozčarování. Nejdříve si přesně pojmenujte, co vám chybí: peníze, respekt, volnost, nebo pocit smyslu. V druhé polovině týdne budete mít dobrou příležitost mluvit o podmínkách, rozdělení odpovědnosti nebo dalším směřování. Nesnižujte svou cenu jen proto, abyste měli klid. Víkend může přinést praktický nápad, jak si zjednodušit práci nebo vytvořit další zdroj příjmu.
Vztahy
Vztahy budou v tomto týdnu potřebovat méně velkých gest a více každodenní pozornosti. Zadaní Býci si mohou uvědomit, že s partnerem sice tráví dost času, ale skutečně spolu mluví méně, než by bylo zdravé. Rutina sama o sobě není problém, pokud se v ní neztratí zájem o druhého. Zkuste se neptat jen na to, co je potřeba zařídit, ale také na to, co partner prožívá. Menší nedorozumění může vzniknout kolem peněz, plánování dovolené nebo rodinných povinností. Nejde ani tak o samotné téma jako o pocit, že jeden nese větší díl zodpovědnosti.
Ve čtvrtek a v pátek se situace uklidní, pokud budete ochotni ustoupit od tvrdohlavého postoje. Nemusíte měnit svůj názor, ale pomůže dát druhému najevo, že jeho argumenty slyšíte. Nezadaní Býci mohou znovu navázat kontakt s někým, koho už znají, nebo si všimnout člověka ze svého běžného okolí. Přitažlivost tentokrát nemusí přijít jako blesk, spíše se bude rozvíjet pomalu a nenápadně. V rodině se může řešit praktická záležitost, která od vás bude vyžadovat pomoc. Pomozte, ale nenesete odpovědnost za všechny. O víkendu se snažte vytvořit si čas pro lidi, vedle kterých nemusíte nic dokazovat. Právě tam najdete klid, který vám v průběhu týdne mohl chybět.
Blíženci
Zdraví
Týden od 13. do 19. července vás zastihne ve svižném tempu, které vám bude zpočátku vyhovovat, ale postupně může začít vyčerpávat nervový systém. Budete mít chuť být všude, všechno vědět a nic důležitého nezmeškat. Právě přemíra podnětů však může stát za horším soustředěním, neklidným spánkem nebo pocitem, že vaše hlava nedokáže ani večer vypnout. V první polovině týdne si proto hlídejte, kolik času trávíte u telefonu, počítače a sociálních sítí. Ne každá zpráva vyžaduje okamžitou odpověď a ne každá informace je pro vás skutečně důležitá.
Citlivější mohou být dýchací cesty, ramena, paže a krční páteř. Pokud pracujete vsedě, často telefonujete nebo se pohybujete v klimatizovaných prostorách, dopřejte si pravidelné protažení a nevystavujte tělo prudkým změnám teplot. Kolem středy můžete zaznamenat větší únavu nebo bolest hlavy. Než sáhnete po další kávě, zkuste doplnit tekutiny, najíst se a alespoň na chvíli vyjít ven. Organismus vám bude jasně ukazovat, že potřebuje méně chaosu a více rytmu.
Ve druhé polovině týdne vám prospěje aktivita, která zaměstná tělo a zároveň zklidní mysl. Ideální bude svižná procházka, plavání, jízda na kole nebo lehký běh bez honby za výkonem. O víkendu si naplánujte čas bez pevného programu. I když vás spontánnost obvykle baví, tentokrát budete potřebovat také chvíle úplného ticha. Nepodceňujte drobné signály únavy. Jakmile zpomalíte včas, rychle se vám vrátí lehkost i dobrá nálada.
Kariéra
V pracovní oblasti budete patřit k nejrychlejším a nejpohotovějším znamením týdne. Vaše schopnost reagovat, propojovat informace a přicházet s novými řešeními bude výrazná především v pondělí a úterý. Dařit se vám bude při prezentacích, obchodních jednáních, psaní, tvorbě obsahu i všude tam, kde je potřeba pružně komunikovat. Můžete dostat příležitost zapojit se do projektu, který vás intelektuálně nadchne, ale než souhlasíte, ověřte si, kolik práce se za lákavým názvem skutečně skrývá.
Největší problém může nastat ve chvíli, kdy si na sebe vezmete příliš mnoho úkolů a u každého začnete s velkým nadšením. Ve středu nebo ve čtvrtek se pak může ukázat, že některé termíny není možné dodržet bez kompromisů. Nesnažte se situaci zachránit improvizací na poslední chvíli. Mnohem profesionálněji bude působit, když včas nastavíte realistická očekávání. Pozor také na nejasné dohody a informace předávané pouze ústně. Co je důležité, mějte písemně.
Blíženci, kteří hledají práci nebo nové klienty, mohou uspět díky doporučení, staršímu kontaktu nebo nenápadné konverzaci. Nebojte se připomenout lidem, čemu se věnujete. V pátek se může objevit zajímavá zpráva, která otevře dveře k dalšímu jednání. Finančně se vyplatí opatrnost, zejména pokud vás láká rychlý nákup vybavení, kurzu nebo služby, kterou možná ve skutečnosti nepotřebujete. O víkendu si zapište nápady, ale nenuťte se je okamžitě rozpracovat. Některé budou potřebovat dozrát.
Vztahy
Ve vztazích budete okouzlující, komunikativní a plní nápadů, zároveň však můžete působit trochu neklidně a neuchopitelně. Zadaní Blíženci by si měli dát pozor, aby partner neměl pocit, že mu věnují jen zbytky pozornosti mezi telefonáty, zprávami a dalšími plány. Nestačí být fyzicky ve stejné místnosti. Tento týden bude důležité skutečně poslouchat a nesnažit se každé vážnější téma odlehčit vtipem. Partner možná nepotřebuje radu ani zábavnou historku, ale pouze vědět, že jeho pocity berete vážně.
Kolem středy může vzniknout nedorozumění kvůli nevyřčeným očekáváním. Jeden z vás může předpokládat, že určitý plán platí, zatímco druhý ho považuje jen za možnost. Jasná domluva zabrání zbytečné hádce. Ve druhé polovině týdne se atmosféra uvolní a přeje společenským akcím, výletům i novým zážitkům. Vztahu prospěje změna prostředí a možnost zažít spolu něco jiného než běžnou rutinu.
Nezadaní Blíženci mohou přitahovat pozornost hned několika lidí. Zpočátku vás bude bavit lehký flirt, postupně však zjistíte, že jeden člověk ve vás probouzí hlubší zvědavost. Nespěchejte s hodnocením a nesnažte se udržovat všechny možnosti otevřené jen ze strachu, že by vám něco mohlo uniknout. V rodině se může objevit potřeba vyjasnit starší nedorozumění. Zkuste tentokrát méně argumentovat a více se ptát. O víkendu vás čeká rozhovor, který může změnit způsob, jakým vnímáte jednu blízkou osobu.
Rak
Zdraví
Tento týden vás vyzve k větší ohleduplnosti vůči vlastnímu tělu i psychice. Vaše energie nebude slabá, ale bude výrazně záviset na prostředí a lidech, se kterými trávíte čas. Pokud se ocitnete mezi nervózními nebo konfliktními osobami, můžete jejich napětí nevědomky přebírat a odnášet si ho až domů. V první polovině týdne proto pečlivěji rozlišujte, které starosti skutečně patří vám a které pouze nesete za druhé. Emoční únava se může projevit ospalostí, podrážděností, chutí na sladké nebo citlivějším trávením.
Důležitý bude pravidelný jídelníček. Rakům nedělá dobře, když dlouho fungují bez jídla a večer se snaží vše dohnat. V horkých dnech volte lehčí pokrmy, ale nezapomínejte na dostatek bílkovin a skutečně vydatné jídlo, které vás zasytí. Pozornost věnujte také žaludku, zadržování vody a kvalitě spánku. Pokud se budíte uprostřed noci s hlavou plnou myšlenek, pomůže večer zapisovat starosti a úkoly na papír místo toho, abyste je nosili do postele.
Ve čtvrtek a v pátek pocítíte více síly a chuť udělat něco pro sebe. Vhodné budou klidnější formy pohybu, plavání, jóga, protažení nebo delší procházka. Nepřemáhejte se jen proto, abyste splnili plán. O víkendu vám prospěje pobyt u vody, odpočinek doma nebo setkání s lidmi, vedle kterých se cítíte bezpečně. Pokud vás už delší dobu trápí drobný zdravotní problém, přestaňte jeho řešení odkládat. Péče o sebe není projev slabosti ani sobectví.
Kariéra
V práci budete tento týden potřebovat jasné hranice. Někdo ve vašem okolí může automaticky počítat s tím, že převezmete další úkol, pomůžete vyřešit problém nebo zachráníte situaci, kterou jste sami nezpůsobili. Vaše ochota bývá velká, tentokrát by vás však mohla stát příliš mnoho energie. V pondělí a úterý se snažte přesně pojmenovat, co je vaší odpovědností a co už nikoli. Nemusíte být nepříjemní. Stačí být konkrétní a nepřijímat každý požadavek bez rozmyšlení.
Vaše intuice bude silná a pomůže vám vycítit, co se odehrává pod povrchem. Můžete správně odhadnout, že se chystá změna v týmu, vedení nebo směru projektu, i když o ní zatím nikdo nemluví otevřeně. Nešiřte však neověřené domněnky. Raději pozorujte, ptejte se a připravujte si vlastní varianty. Ve středu nebo ve čtvrtek se může objevit příležitost, která bude působit nenápadně, ale nabídne větší stabilitu nebo prostor pro rozvoj.
Rakům, kteří podnikají, se vyplatí věnovat pozornost stálým klientům a vztahům, které už mají vybudované. Nový obchod může přijít právě prostřednictvím někoho, kdo s vámi má dobrou zkušenost. Finančně bude týden spíše stabilní, ale pozor na utrácení ovlivněné emocemi. Nákup vám nenahradí odpočinek ani pocit uznání. V pátek můžete dokončit něco, co se dlouho vleklo, a pocítit výraznou úlevu. O víkendu práci vědomě odložte, i když budete mít nutkání ještě něco kontrolovat.
Vztahy
Ve vztazích budete citliví na tón hlasu, drobná gesta i věci, které zůstanou nevyřčené. To vám může pomoci lépe porozumět partnerovi, ale také vás svést k přílišným domněnkám. Zadaní Raci by neměli automaticky předpokládat, že vědí, co si druhý myslí. Pokud vás něco znejistí, zeptejte se přímo. Tichá uraženost nebo čekání, až si partner sám všimne, co udělal špatně, by pouze prodloužily napětí.
V první polovině týdne se může řešit domácnost, rodinný rozpočet nebo plán, na kterém se neshodnete. Jeden z vás může chtít jistotu a jasnou organizaci, zatímco druhý bude toužit po větší volnosti. Kompromis je možný, pokud přestanete spor vnímat jako důkaz nedostatku lásky. Kolem čtvrtka přijde vhodná chvíle pro otevřený rozhovor, který může vztah výrazně uklidnit. Přiznat obavy nebude slabost, ale cesta k větší blízkosti.
Nezadaní Raci mohou potkat někoho, kdo v nich vyvolá pocit důvěrné známosti. Přitažlivost bude silná, ale nenechte se unést jen tím, že vám druhý připomíná něco z minulosti. Sledujte hlavně to, jak se k vám skutečně chová. V rodinných vztazích můžete být zataženi do cizího konfliktu. Nepřebírejte roli prostředníka, pokud vás o ni nikdo nepožádal. O víkendu se vám podaří vytvořit příjemnou atmosféru doma nebo uspořádat setkání, které všechny sblíží. Největší radost vám přinesou jednoduché chvíle, během nichž se nebudete muset přetvařovat ani nic dokazovat.
Lev
Zdraví
Týden od 13. do 19. července vás zastihne v období, kdy budete mít dost energie, ale ne vždy správný odhad, jak s ní zacházet. V první polovině týdne se můžete cítit téměř nezastavitelně. Budete chtít být aktivní, společensky viditelní a u všeho důležitého. Tělo vám však může připomenout, že ani silná vůle nedokáže nahradit odpočinek. Největším rizikem bude přehřátí, přecenění sil a snaha pokračovat i ve chvíli, kdy už potřebujete pauzu.
Pozornost věnujte srdci, krevnímu oběhu, páteři a celkovému napětí v těle. Pokud sportujete, nesnažte se za každou cenu překonávat vlastní rekordy. Lepší výsledek vám tento týden přinese pravidelnost než jednorázový přehnaný výkon. V horkých dnech dbejte na dostatek tekutin a nepodceňujte minerály. Únava se může projevit i nečekanou podrážděností, přecitlivělostí nebo pocitem, že vás ostatní zbytečně brzdí. Než se pustíte do konfliktu, položte si otázku, zda nejste jen vyčerpaní.
Kolem středy bude vhodné zpomalit a dopřát si klidnější večer. Spánek může být lehčí, pokud budete až do noci sledovat telefon, pracovat nebo řešit společenské dění. O víkendu vám naopak prospěje pohyb, zábava a pobyt venku, ale pouze tehdy, pokud se nebudete snažit zvládnout několik náročných aktivit během jediného dne. Vaše tělo nepotřebuje další důkaz, že jste silní. Potřebuje, abyste jeho signály brali vážně.
Kariéra
V pracovním prostředí budete výrazní, přesvědčiví a schopní přitáhnout pozornost ke svým nápadům. Pondělí a úterý budou ideální pro prezentace, důležitá jednání, pohovory nebo situace, v nichž potřebujete ukázat své schopnosti. Lidé vás budou vnímat a vaše slova mohou mít větší váhu než obvykle. Právě proto si dobře rozmyslete, co slíbíte. Mohli byste se nechat unést nadšením a přijmout závazek, který později zabere více času, než jste čekali.
Ve středu nebo ve čtvrtek se může objevit člověk, který zpochybní váš postup nebo si bude chtít přivlastnit část zásluh. Nereagujte okamžitě uraženě. Největší sílu ukážete tím, že si zachováte přehled a budete mluvit konkrétně. Nemusíte dokazovat svou hodnotu hlasitostí. Výsledky, dobře připravené argumenty a klidné vystupování budou působit mnohem přesvědčivěji.
Lvi, kteří uvažují o změně práce, mohou získat zajímavou informaci prostřednictvím známého nebo profesního kontaktu. Nabídka nemusí být okamžitě dokonalá, ale může otevřít dveře k dalšímu posunu. V oblasti financí si dejte pozor na potřebu odměnit se dražším nákupem jen proto, že jste měli náročný týden. Krátkodobá radost by mohla rychle vystřídat lítost. Pátek přeje dokončování, uznání i pochvale od někoho, na jehož názoru vám záleží. O víkendu vás může napadnout způsob, jak lépe využít svůj talent. Nápad si zapište, ale dopřejte mu čas.
Vztahy
V lásce budete toužit po pozornosti, obdivu a jasném důkazu, že jste pro druhého důležití. Problém může nastat ve chvíli, kdy budete očekávat, že partner vaše potřeby automaticky pozná. Zadaní Lvi by si měli dát pozor na dramatické reakce kvůli drobnostem. Pokud se partner neozve, nevymyslí program nebo nereaguje tak nadšeně, jak jste čekali, nemusí to znamenat ochladnutí vztahu. Možná je jen unavený nebo řeší vlastní starosti.
V první polovině týdne může vzniknout napětí kolem společných plánů, času nebo peněz. Budete mít jasnou představu, jak by věci měly vypadat, ale druhá strana může chtít něco jiného. Nesnažte se prosadit své přání prostřednictvím nátlaku, mlčení ani teatrálního odchodu. Otevřený rozhovor přinese mnohem lepší výsledek. Ve druhé polovině týdne se atmosféra výrazně zlepší a přeje romantice, výletům i společenským setkáním.
Nezadaní Lvi mohou být středem pozornosti a užívat si flirtování. Jeden člověk vás však může zaujmout právě tím, že se nebude snažit získat si vás za každou cenu. Nenechte se odradit jeho zdrženlivostí. Může se za ní skrývat opravdový zájem, který se rozvíjí pomaleji. V rodině se může objevit spor o to, kdo rozhoduje nebo komu se věnuje největší pozornost. Nesnažte se být hlavní postavou každé situace. O víkendu vám největší radost přinese blízkost, humor a chvíle, při nichž budete moci odložit svou hrdost.
Panna
Zdraví
V tomto týdnu vám prospěje návrat k jednoduchosti. Můžete mít tendenci sledovat každý detail svého režimu, analyzovat každou změnu energie a hledat chybu pokaždé, když se necítíte dokonale. Tělo však nebude potřebovat složitý plán, ale pravidelnost a klid. V první polovině týdne se zaměřte na dostatek spánku, lehčí jídlo, pitný režim a přirozený pohyb. Přetížená mysl se může projevit napětím v břiše, citlivějším trávením nebo neschopností skutečně odpočívat.
Pozornost věnujte žaludku, střevům a nervovému systému. Pokud vás čeká více povinností, nesnažte se vše zvládnout bez přestávky. Krátké pauzy vám nepokazí pracovní tempo, naopak vám pomohou udržet soustředění. Kolem středy můžete pocítit únavu, která nebude odpovídat tomu, kolik jste fyzicky udělali. Příčinou může být především dlouhodobé vnitřní napětí a neustálé přemýšlení nad tím, co ještě musíte zařídit.
Ve druhé polovině týdne vám prospěje úklid nejen domácnosti, ale i programu. Zrušte alespoň jednu povinnost, která není skutečně nutná. Panny někdy odpočívají až ve chvíli, kdy mají vše hotové, jenže takový okamžik téměř nikdy nepřijde. O víkendu si dovolte den, který nebude dokonale produktivní. Procházka, kniha, práce na zahradě nebo obyčejné nicnedělání vám pomohou víc než další seznam úkolů. Pokud se dlouhodobě necítíte dobře, nesnažte se stanovit si diagnózu sami a objednejte se k odborníkovi.
Kariéra
Pracovní týden bude náročnější na organizaci, ale zároveň vám poskytne příležitost ukázat, v čem skutečně vynikáte. V pondělí a úterý můžete objevit chybu, nejasnost nebo nedotažený detail, kterého si ostatní nevšimli. Vaše pečlivost zabrání větším problémům, ale dejte si pozor, jak na nedostatek upozorníte. Kritika podaná bez emocí a s návrhem řešení bude přijata dobře. Pokud však budete působit, že jste jediní, kdo dokáže pracovat správně, můžete vyvolat zbytečný odpor.
Ve středu se může zvýšit množství zpráv, požadavků a drobných úkolů. Nenechte se vtáhnout do řešení všeho, co vám přistane na stole. Stanovte si priority a zeptejte se, co má skutečně nejvyšší důležitost. Některé požadavky mohou počkat, i když je jejich zadavatel označí za naléhavé. V druhé polovině týdne se nabízí vhodná chvíle pro jednání o podmínkách, změně role nebo jasnějším rozdělení práce. Mluvte věcně a nespoléhejte na to, že si nadřízení sami všimnou, kolik toho zvládáte.
Panny hledající nové zaměstnání mohou uspět díky dobře připravenému životopisu, pečlivě napsané zprávě nebo doporučení od bývalého kolegy. Nebojte se oslovit člověka, se kterým jste delší dobu nebyli v kontaktu. Ve finanční oblasti bude potřeba hlídat menší výdaje, které se mohou nenápadně nasčítat. Pátek přeje uzavření restů a přinese pocit, že se konečně posouváte. O víkendu se však nesnažte dopředu vyřešit celý následující týden.
Vztahy
Ve vztazích budete hledat jistotu, spolehlivost a pocit, že věci mají jasný směr. Zadané Panny mohou být citlivější na partnerovu nepořádnost, nedochvilnost nebo nedodržené sliby. Problémem nebude samotná drobnost, ale dojem, že se na druhého nemůžete spolehnout. Než začnete vyjmenovávat všechna minulá selhání, zaměřte se na aktuální situaci. Jedna konkrétní prosba bude účinnější než dlouhý seznam výhrad.
V první polovině týdne může partner potřebovat více pochopení než praktických rad. Vaší přirozenou reakcí bývá hledat řešení, ale tentokrát zkuste nejdříve naslouchat. Druhý člověk možná nechce vědět, co udělal špatně, ale potřebuje cítit podporu. Ve čtvrtek nebo v pátek se může podařit vyjasnit téma, které se mezi vámi vracelo opakovaně. Důležité bude přestat se soustředit na to, kdo má pravdu, a zaměřit se na to, co vám oběma pomůže.
Nezadané Panny mohou potkat člověka, který nebude odpovídat jejich obvyklé představě ideálního partnera. Nedělejte závěry příliš rychle. Někdo, kdo vás na první pohled nezaujme vzhledem nebo vystupováním, může postupně ukázat humor, laskavost a stabilitu. V rodině se můžete stát tím, kdo organizuje společné plány nebo řeší praktické záležitosti. Pomoc je v pořádku, ale nemusíte kontrolovat každý detail. O víkendu vám prospěje setkání v menším kruhu a rozhovor, ve kterém budete moci být sami sebou, nikoli člověkem, který má vždy všechno pod kontrolou.
Váhy
Zdraví
Týden od 13. do 19. července vás může zastihnout v období, kdy budete navenek působit klidně, ale uvnitř se bude hromadit více napětí, než si chcete připustit. Budete se snažit vycházet vstříc druhým, udržovat příjemnou atmosféru a vyhnout se zbytečným konfliktům, jenže tělo vám může dát najevo, že některé emoce už nelze donekonečna uhlazovat. V první polovině týdne se proto mohou objevit bolesti hlavy, únava, horší soustředění nebo napětí v oblasti šíje a zad. Nehledejte okamžitě složité příčiny. Možná jen příliš dlouho ignorujete vlastní potřeby.
Citlivější mohou být také ledviny, bederní oblast a celková rovnováha tekutin v těle. V horkých dnech si hlídejte pitný režim, ale nespoléhejte jen na kávu, slazené nápoje nebo večerní sklenku vína. Tělo bude potřebovat jednoduchost, pravidelnost a dostatek odpočinku. Pokud máte tendenci přes den téměř nejíst a večer si vše vynahradit, tento týden se to může projevit těžkostí, nafouknutím nebo neklidným spánkem.
Kolem středy se vám vyplatí ubrat z programu. Nemusíte přijmout každé pozvání ani být vždy tím, kdo drží společnost pohromadě. Ve druhé polovině týdne vám prospěje jemnější pohyb, například plavání, jóga, procházka nebo jízda na kole v klidném tempu. O víkendu si dopřejte prostředí, které je příjemné nejen na pohled, ale také na duši. Váhy potřebují krásu, ale tentokrát především klid. Odpočinek nebude ztrátou času, nýbrž způsobem, jak znovu získat vnitřní rovnováhu.
Kariéra
V pracovní oblasti se tento týden bude hodně rozhodovat prostřednictvím komunikace, vztahů a schopnosti správně odhadnout atmosféru. V pondělí a úterý se můžete ocitnout mezi dvěma stranami, které budou mít odlišné názory. Vaše diplomatické schopnosti budou velmi cenné, ale dejte si pozor, abyste na sebe automaticky nepřevzali odpovědnost za nalezení řešení. Ne každý spor musíte urovnat a ne každé rozhodnutí musí být přijatelné úplně pro všechny.
Můžete dostat nabídku ke spolupráci, být přizváni k zajímavému projektu nebo se setkat s člověkem, který vás profesně posune. Nenechte se však oslnit pouze příjemným vystupováním nebo atraktivní prezentací. Ptejte se na konkrétní podmínky, rozpočet, termíny i rozdělení odpovědnosti. Ve středu se může ukázat, že některé informace byly příliš obecné nebo že si každá strana představovala výsledek jinak. Čím dříve vše upřesníte, tím méně komplikací vás čeká.
Váhy, které uvažují o změně práce, mohou být rozpolcené mezi jistotou a lákavou novou možností. Nesnažte se najít variantu bez jediného rizika, protože taková pravděpodobně neexistuje. Místo toho si sepište, co je pro vás skutečně důležité a přes co už nechcete ustupovat. Druhá polovina týdne přeje prezentacím, pohovorům, kreativní práci i vyjednávání. V oblasti financí si hlídejte výdaje spojené s módou, domácností nebo společenským životem. O víkendu vás může napadnout nový profesní směr, ale dopřejte si čas, než ho začnete oznamovat okolí.
Vztahy
Ve vztazích budete tento týden toužit po harmonii, ale možná zjistíte, že skutečný klid nevzniká tím, že se nepříjemným tématům vyhnete. Zadané Váhy mohou mít pocit, že v poslední době příliš často ustupují nebo že se partner automaticky spoléhá na jejich ochotu přizpůsobit se. Pokud vás něco trápí, řekněte to dříve, než se z drobné nespokojenosti stane chlad nebo pasivní odpor. Nemusíte začínat hádku. Stačí mluvit otevřeně a bez obalu.
V první polovině týdne se může řešit společný program, dovolená, peníze nebo rozdělení domácích povinností. Problém nebude v tom, že máte odlišné představy, ale v tom, že jeden z vás možná považuje své přání za samozřejmost. Nečekejte, že partner sám pozná, co vám vadí. Ve čtvrtek a v pátek se atmosféra zjemní a přinese více romantiky, pozornosti i ochoty hledat kompromis. Vztahu prospěje společná večeře, kulturní zážitek nebo výlet na místo, kde se oba dokážete uvolnit.
Nezadané Váhy mohou potkat někoho, kdo je zaujme kultivovaností, humorem nebo nenápadným sebevědomím. Přitažlivost může být oboustranná, ale jeden z vás bude zpočátku opatrnější. Nesnažte se urychlit vývoj jen proto, abyste měli jasno. V rodině se může objevit spor, do kterého vás budou ostatní chtít zatáhnout. Nezastávejte automaticky roli soudce. O víkendu si uvědomíte, že nejcennější vztahy nejsou ty nejdokonalejší, ale ty, v nichž se nemusíte bát vyslovit vlastní názor.
Štír
Zdraví
Tento týden bude pro vás silný, ale také trochu vyčerpávající. Budete mít tendenci fungovat naplno a dlouho ignorovat únavu, protože se nebudete chtít vzdát kontroly nad tím, co je potřeba zařídit. Tělo však může reagovat intenzivněji než obvykle. Pokud překročíte své hranice, únava nepřijde postupně, ale téměř náhle. V první polovině týdne proto sledujte, zda nejste podráždění, přecitlivělí nebo nezvykle netrpěliví. Může jít o signál, že potřebujete spánek a klid, nikoli další úkol.
Pozornost věnujte hormonální rovnováze, močovým cestám, trávení a oblasti pánve. V horkém počasí se vyhněte dlouhému pobytu v mokrých plavkách, prudkému střídání teplot a zbytečnému podceňování hygieny. Pokud cítíte, že na vás něco leze, dejte tělu šanci zareagovat včas. Štíři mají někdy tendenci vydržet všechno silou vůle, ale tento týden se vám více vyplatí prevence než hrdinství.
Kolem středy může být spánek mělčí a hlava plná myšlenek. Něco, co jste se snažili vytěsnit, se může vracet právě večer. Pomůže pohyb, psaní, delší sprcha nebo rozhovor s člověkem, kterému důvěřujete. Ve druhé polovině týdne se energie zlepší, pokud se přestanete snažit kontrolovat úplně všechno. O víkendu vám prospěje pobyt u vody, důkladný odpočinek nebo fyzická aktivita, při níž uvolníte nahromaděné napětí. Nepotřebujete uniknout před svými emocemi, ale dát jim zdravý prostor.
Kariéra
V práci budete tento týden velmi soustředění a dokážete odhalit věci, které ostatním unikají. Vaše schopnost číst mezi řádky vám pomůže při jednáních, analýze i řešení složitějšího problému. V pondělí a úterý můžete získat důležitou informaci, která změní váš pohled na projekt, kolegu nebo plánované rozhodnutí. Nejednejte však okamžitě. Nejprve si ověřte, co je skutečnost a co pouze domněnka.
Ve středu může vzniknout napětí s člověkem, který se bude snažit prosadit svůj vliv nebo zasahovat do vaší práce. Vaší první reakcí může být ostrý odpor, ale většího úspěchu dosáhnete promyšlenou strategií. Nenechte se vyprovokovat k emotivní odpovědi, kterou by někdo mohl později použít proti vám. Mluvte stručně, věcně a mějte připravené důkazy. Tento týden vyhrajete spíše přesností než silou.
Štíři, kteří podnikají nebo pracují s financemi, mohou objevit zajímavou příležitost, ale bude potřeba dobře prověřit všechny podmínky. Pozor na závazky, které vypadají výhodně jen proto, že jsou prezentovány jako časově omezené. V druhé polovině týdne se můžete posunout v otázce, která dlouho stála na místě. Pátek přeje uzavírání dohod, dokončení náročného úkolu i získání respektu. O víkendu se pokuste práci skutečně odložit. Neustálé přemýšlení nad strategií vám nepřinese lepší výsledek, pokud už nemáte dost energie.
Vztahy
Ve vztazích budete intenzivní, vnímaví a velmi citliví na jakýkoli náznak neupřímnosti. Dokážete rychle poznat, že partner něco neříká, ale můžete si nesprávně vyložit důvod. Zadaní Štíři by si měli dát pozor na vyslýchání, testování nebo vytváření scénářů bez dostatku důkazů. Pokud vás něco znejistí, zeptejte se přímo. Otevřená otázka přinese více než chladné mlčení nebo narážky.
V první polovině týdne se může otevřít starší téma spojené s důvěrou, žárlivostí nebo pocitem, že jeden z vás dává vztahu více. Tentokrát nebude stačit problém jen přikrýt a pokračovat dál. Budete mít příležitost říct nahlas, co skutečně potřebujete, ale zároveň bude nutné vyslechnout i druhou stranu. Ve čtvrtek nebo v pátek může přijít silný moment blízkosti, který vztah znovu propojí. Podmínkou bude upřímnost bez snahy druhého ovládat.
Nezadaní Štíři mohou prožít setkání s výraznou chemií. Přitažlivost bude okamžitá, ale nedělejte z ní automaticky důkaz osudového spojení. Dejte si čas zjistit, zda je za silnými emocemi také spolehlivost a respekt. V rodinných vztazích se může objevit tajemství nebo informace, která vás překvapí. Nešiřte ji dál, dokud nebudete znát celý kontext. O víkendu budete potřebovat buď hlubokou blízkost, nebo úplné soukromí. Obojí je v pořádku, pokud to dokážete svému okolí sdělit bez zbytečných dramat.
Střelec
Zdraví
Týden od 13. do 19. července vám přinese chuť vyrazit ven, změnit prostředí a konečně se nadechnout trochu svobodněji. Energie budete mít dost, ale může být rozptýlená do příliš mnoha směrů. Jeden den budete chtít sportovat, druhý cestovat, třetí dohnat všechny resty a čtvrtý se přidat k programu, který vznikl na poslední chvíli. Právě neustálé přepínání mezi aktivitami může vést k únavě, i když se budete subjektivně cítit v dobré kondici. V první polovině týdne si proto hlídejte tempo a nesnažte se využít každou volnou minutu.
Pozornost věnujte nohám, kyčlím, zádům a přetížení způsobenému delší chůzí, během nebo sportem, na který nejste zvyklí. Při výletech a cestování nepodceňujte vhodnou obuv, pitný režim ani ochranu před sluncem. Vaše nadšení vás může snadno přesvědčit, že zvládnete víc, než je rozumné. Pokud se objeví bolest nebo nepříjemné tahání, nesnažte se ji „rozchodit“ za každou cenu. Krátký odpočinek vám může ušetřit několik dní komplikací.
Kolem středy se může ozvat únava z nedostatku spánku nebo nepravidelného režimu. Pozor na večírky, pozdní večeře a alkohol, zejména pokud vás ráno čekají další povinnosti. Ve druhé polovině týdne se budete cítit lépe, když si dopřejete pohyb venku, ale bez soutěžení a honby za výkonem. O víkendu vám prospěje výlet, plavání nebo delší procházka na novém místě. Vaše psychika potřebuje pocit dobrodružství, tělo však zároveň potřebuje základní řád. Jakmile spojíte obojí, vrátí se vám lehkost i dobrá nálada.
Kariéra
V pracovní oblasti budete tento týden plní nápadů a budete chtít posunout věci kupředu rychleji než ostatní. Pondělí a úterý přejí plánování, jednáním, prezentacím a činnostem, při nichž můžete ukázat širší vizi. Dokážete dobře odhadnout, kam se situace může vyvíjet, a nabídnout řešení, které ostatní zatím nevidí. Vaší slabinou však může být nechuť zabývat se detaily. Než nový plán představíte, ověřte si čísla, termíny a praktické možnosti jeho provedení.
Ve středu se může objevit administrativní komplikace, změna zadání nebo člověk, který bude požadovat přesnější podklady. Nevnímejte to jako zbytečné brzdění. Právě detail, který vás nyní obtěžuje, může později rozhodnout o úspěchu. Střelci, kteří pracují v zahraničním prostředí, vzdělávání, médiích nebo obchodu, mohou získat zajímavý kontakt. Nebojte se oslovit člověka, kterého považujete za zkušenějšího nebo nedostupného.
Pokud hledáte novou práci, může vás zaujmout pozice, která slibuje více svobody, cestování nebo kreativního prostoru. Než se nadchnete, zjistěte si, jak vypadá každodenní realita. V oblasti financí buďte opatrní s utrácením za dovolenou, zážitky nebo spontánní nákupy. Touha užít si život je v pořádku, ale nemusíte kvůli ní ignorovat rozpočet. Pátek může přinést dobrou zprávu, schválení nebo posun v jednání. O víkendu vás napadne nový směr, který stojí za pozornost, ale nejdříve ho proberte s někým prakticky založeným.
Vztahy
Ve vztazích budete potřebovat dostatek prostoru, lehkosti a společných zážitků. Zadaní Střelci mohou být podráždění, pokud budou mít pocit, že partner příliš plánuje, kontroluje nebo omezuje jejich spontánnost. Než však začnete mluvit o nedostatku svobody, zamyslete se, zda jste sami dodrželi předchozí dohody. Partner možná nechce rozhodovat za vás, ale pouze potřebuje vědět, s čím může počítat. Jasná komunikace vám umožní zachovat volnost bez toho, aby se druhý cítil odstrčený.
V první polovině týdne může vzniknout spor kolem programu, dovolené nebo času stráveného s přáteli. Nesnažte se situaci obrátit v žert, pokud je pro partnera důležitá. Ve čtvrtek a v pátek se atmosféra uvolní a přinese chuť vyrazit společně ven, něco nového zažít nebo obnovit jiskru, která se v každodenní rutině trochu ztratila. Vztahu prospěje spontánní výlet, sportovní aktivita nebo večer na místě, kde jste ještě nebyli.
Nezadaní Střelci mohou potkat člověka z jiného města, prostředí nebo kultury. Přitažlivost bude založená na humoru, společných názorech a pocitu, že se spolu nenudíte. Dejte si však pozor, abyste si nezamilovali spíše představu dobrodružství než konkrétního člověka. V rodině se může objevit tlak, abyste se zapojili do plánů, které vás příliš nelákají. Odmítnout můžete slušně a bez pocitu viny. O víkendu vás čeká příjemné setkání, které vám připomene, že svoboda a blízkost se nemusí navzájem vylučovat.
Kozoroh
Zdraví
Tento týden vás přiměje věnovat pozornost únavě, kterou jste možná delší dobu přehlíželi. Kozorozi dokážou fungovat i ve chvíli, kdy už tělo volá po odpočinku, protože mají pocit, že nejdříve musí splnit všechny povinnosti. Jenže seznam úkolů nebude nikdy úplně prázdný. V první polovině týdne se proto může objevit ztuhlost, horší spánek, menší výkonnost nebo pocit, že vás běžné činnosti stojí nečekaně mnoho energie. Nejde o lenost, ale o signál, že je potřeba obnovit síly.
Pozornost věnujte zádům, kolenům, kloubům a celkovému svalovému napětí. Pokud dlouho sedíte nebo pracujete v jedné poloze, pravidelně se protahujte. Nárazový intenzivní sport po několika dnech nečinnosti by vám nemusel udělat dobře. Prospěje vám spíše každodenní krátký pohyb, svižná chůze, plavání nebo lehké posilování. V horku si hlídejte také dostatek tekutin a minerálů. Únava a bolest hlavy mohou být jednoduše důsledkem dehydratace.
Kolem středy se může zhoršit nálada, pokud budete mít pocit, že nic nestíháte podle plánu. Zkuste si místo kritiky položit otázku, co můžete vypustit. Ve druhé polovině týdne se energie postupně stabilizuje, zvlášť když si vytvoříte jasnější režim. O víkendu vám prospěje klidný pohyb v přírodě, domácí odpočinek a kvalitní jídlo. Nedělejte z regenerace další výkonový úkol. Nemusíte dokonale spát, jíst ani cvičit. Stačí, když přestanete jít sami proti sobě.
Kariéra
V pracovním prostředí budete tento týden patřit k nejspolehlivějším lidem, ale hrozí, že na vás ostatní začnou nakládat více, než je únosné. V pondělí a úterý můžete být požádáni o pomoc, převzetí odpovědnosti nebo dokončení úkolu, který někdo jiný zanedbal. Vaše první reakce bude pravděpodobně praktická: raději to uděláte sami, než abyste ztráceli čas vysvětlováním. Tentokrát si však položte otázku, zda tím dlouhodobě nevytváříte očekávání, že vždy všechno zachráníte.
Ve středu může přijít důležitá kontrola, jednání nebo rozhodnutí, při němž se vyplatí mít připravené podklady. Vaše důslednost bude oceněna, ale nesnažte se zakrýt únavu tím, že budete působit ještě tvrději. Pokud něco není možné stihnout, řekněte to včas. V druhé polovině týdne se může otevřít téma odměny, povýšení, změny role nebo dlouhodobého směřování. Mluvte konkrétně o výsledcích, které jste přinesli. Nespoléhejte na to, že si jich všichni automaticky všimli.
Kozorozi hledající práci mohou narazit na nabídku, která působí stabilně, ale zároveň trochu konzervativně. Neodmítejte ji bez bližšího zkoumání. Mohla by vám poskytnout zázemí, z něhož se později posunete dál. Ve financích budete rozumní, jen pozor na přehnanou šetrnost. Některé investice do zdraví, vzdělání nebo kvalitního vybavení se vyplatí. Pátek přinese možnost uzavřít náročnou kapitolu. O víkendu se snažte neřešit práci, i kdyby vás lákalo připravit si vše dopředu.
Vztahy
Ve vztazích budete tento týden potřebovat pocit jistoty, respektu a spolehlivosti. Zadaní Kozorozi mohou být citlivější na nedodržené sliby nebo partnerovu lehkovážnost. Jakmile získáte dojem, že všechno stojí jen na vás, můžete se uzavřít a začít komunikovat pouze prostřednictvím stručných praktických vět. Partner pak nemusí pochopit, že se za chladnějším vystupováním skrývá zklamání a únava. Řekněte jasně, co vám vadí, ale nepředkládejte druhému soupis všech jeho minulých chyb.
V první polovině týdne se mohou řešit peníze, domácnost nebo rozdělení povinností. Pomůže konkrétní domluva, nikoli předpoklad, že každý přece musí vědět, co má dělat. Ve čtvrtek nebo v pátek se atmosféra uvolní a přinese více něhy i ochoty být spolu bez praktického programu. Vztahu prospěje večer, během něhož nebudete plánovat rekonstrukci, rozpočet ani budoucí povinnosti. Připomeňte si, proč jste spolu i mimo každodenní provoz.
Nezadaní Kozorozi mohou potkat člověka, který působí klidně, schopně a trochu nedostupně. Právě zdrženlivost ve vás může vzbudit zvědavost. Dejte však pozor, abyste si nezaměnili emoční odstup za tajemnost. Sledujte, zda druhý dokáže projevit zájem také činy. V rodině můžete být požádáni o radu nebo praktickou pomoc. Nabídněte ji, ale nenesete odpovědnost za rozhodnutí druhých. O víkendu vám prospěje čas s člověkem, vedle kterého nemusíte být neustále silní. Dovolit si opřít se o někoho jiného bude tentokrát projevem důvěry, nikoli slabosti.
Vodnář
Zdraví
Týden od 13. do 19. července vám přinese proměnlivou energii. Jeden den budete mít chuť zvládnout několik věcí najednou, další den vás může přepadnout únava a potřeba úplně se stáhnout. Největší chybou by bylo snažit se fungovat stále stejně bez ohledu na to, co vám tělo naznačuje. V první polovině týdne budete mentálně velmi aktivní, ale právě hlava může být unavenější než tělo. Neustálé přemýšlení, plánování a sledování dění kolem vás může způsobit horší usínání, roztěkanost nebo pocit, že si ani během odpočinku skutečně neodpočinete.
Citlivější může být nervový systém, lýtka, kotníky a krevní oběh. Pokud dlouho sedíte, pravidelně se projděte a protáhněte. Pozor si dávejte také při sportu nebo na výletech v nerovném terénu. Vaše pozornost může být chvílemi rozptýlená a drobná nešikovnost by mohla vést k podvrtnutí nebo přetížení. V horku nepodceňujte pitný režim a nesnažte se únavu přebíjet několika kávami. Krátkodobě vás povzbudí, ale večer se vám může ještě hůře usínat.
Kolem středy se může objevit neklid nebo podrážděnost bez zjevné příčiny. Místo dalšího rozptýlení vám prospěje ticho, pobyt venku a omezení obrazovek. Ve druhé polovině týdne budete potřebovat pohyb, který není příliš svazující a dovolí vám měnit tempo. Ideální bude jízda na kole, plavání, svižná procházka nebo volnější cvičení. O víkendu si dopřejte také chvíli samoty. Nemusíte být neustále mezi lidmi jen proto, že se něco děje. Nejvíce energie získáte tehdy, když si dovolíte na chvíli vypnout svět kolem sebe.
Kariéra
V pracovním prostředí budete tento týden přicházet s originálními řešeními a dokážete se na problém podívat z úhlu, který ostatní nenapadl. Pondělí a úterý budou vhodné pro brainstorming, strategické plánování, kreativní práci i projekty spojené s technologiemi nebo komunikací. Vaše nápady budou mít potenciál, ale budete je muset představit tak, aby jim rozuměli i lidé, kteří nepřemýšlejí stejným způsobem jako vy. Nezůstávejte jen u velké vize. Přidejte konkrétní příklady, rozpočet a první kroky.
Ve středu se může objevit odpor ze strany člověka, který dává přednost osvědčeným postupům. Neberte jeho připomínky automaticky jako útok na svou kreativitu. Některé z nich vám mohou pomoci odhalit slabé místo projektu. Zároveň však není nutné ustupovat jen proto, že se novinka někomu zdá nepohodlná. Hledejte způsob, jak svůj návrh obhájit věcně a bez zbytečné potřeby šokovat.
Vodnáři, kteří přemýšlejí o změně práce, mohou získat zajímavou informaci prostřednictvím internetu, sociálních sítí nebo člověka z širšího okruhu kontaktů. Nabídka může být netradiční, flexibilní nebo spojená s oborem, o kterém jste dosud vážně neuvažovali. Neodmítejte ji jen proto, že neodpovídá původnímu plánu. V oblasti financí pozor na impulzivní nákup elektroniky, předplatného nebo služby, jejíž výhody se později ukážou jako menší, než slibovala reklama. Pátek může přinést náhlý posun nebo překvapivou odpověď. O víkendu si od práce vytvořte odstup, protože nejlepší řešení vás může napadnout právě ve chvíli, kdy se jím přestanete intenzivně zabývat.
Vztahy
Ve vztazích budete tento týden potřebovat volnost, ale zároveň se můžete cítit zranění, pokud vám partner nebude věnovat dostatek pozornosti. Tento rozpor může být pro druhou stranu těžko čitelný. Zadaní Vodnáři by měli říct otevřeně, kdy chtějí být sami a kdy naopak potřebují blízkost. Nespoléhejte na to, že partner dokáže odhadnout vaše momentální rozpoložení. Pokud budete jednou odmítaví a o pár hodin později uražení, že se vám druhý nevěnuje, může vzniknout zbytečné napětí.
V první polovině týdne se mohou střetnout vaše individuální plány se společnými závazky. Budete chtít jednat spontánně, zatímco partner může vyžadovat jasnou domluvu. Není to snaha vás omezovat. Pravděpodobně jen potřebuje vědět, zda se na vás může spolehnout. Ve čtvrtek nebo v pátek se nabízí prostor pro rozhovor o budoucnosti, životním stylu nebo změně, kterou jeden z vás zvažuje. Nebojte se neobvyklých řešení, ale nezapomínejte, že vztah tvoří dva lidé.
Nezadaní Vodnáři mohou navázat kontakt s někým, kdo je zaujme neotřelým pohledem na svět. Seznámení může vzniknout přes přátele, internet, komunitní akci nebo společný zájem. Rozhovor bude velmi živý, ale nesnažte se citovou nejistotu zakrýt pouze intelektuální debatou. V rodině se může objevit požadavek, abyste dodrželi tradici nebo plán, který vám nedává smysl. Můžete si zachovat vlastní cestu, aniž byste ostatní zesměšňovali. O víkendu vás potěší lidé, kteří respektují vaši originalitu a zároveň se nebojí říct vám pravdu.
Ryby
Zdraví
Tento týden budete citlivější na atmosféru, změny počasí i nálady lidí kolem vás. Pokud budete trávit čas ve stresujícím prostředí, únava se může dostavit mnohem rychleji, než by odpovídalo skutečné fyzické námaze. V první polovině týdne si proto pečlivě hlídejte, komu a čemu věnujete pozornost. Vaše ochota naslouchat druhým je velká, ale tentokrát byste mohli snadno vstřebat jejich problémy a ještě večer přemýšlet nad situacemi, které ve skutečnosti nemůžete vyřešit.
Citlivější mohou být chodidla, lymfatický systém, trávení a kvalita spánku. Dlouhé stání, nevhodná obuv nebo celodenní chození po rozpáleném městě vám nemusí udělat dobře. Dopřejte nohám odpočinek, pohodlné boty a večer klidně krátkou koupel. V horkých dnech nezapomínejte na tekutiny, ale dávejte si pozor na alkohol, který může únavu i citovou rozkolísanost ještě zesílit. Pravidelné jídlo vám pomůže udržet stabilnější energii.
Kolem středy se může objevit pocit vyčerpání, ospalost nebo chuť před vším utéct. Není nutné se nutit do společnosti, pokud cítíte, že potřebujete samotu. Zároveň však nenechte jednu horší náladu proměnit v několik dní pasivity. Krátká procházka, plavání, hudba nebo tvořivá činnost vám pomohou postupně se vrátit do rovnováhy. Ve druhé polovině týdne budete mít více energie, pokud si dopřejete dostatek spánku. O víkendu vám prospěje pobyt u vody, příroda a setkání s člověkem, před kterým nemusíte nic skrývat. Vaše tělo potřebuje něhu, nikoli tvrdou disciplínu.
Kariéra
V pracovní oblasti budete tento týden velmi intuitivní a dokážete zachytit i to, co není řečeno přímo. Můžete správně vycítit, že se mění nálada v týmu, že klient není zcela spokojený nebo že projekt potřebuje jiný směr. Vaším úkolem však bude převést tento pocit do konkrétní podoby. Nestačí říct, že něco není v pořádku. Připravte si příklady, data nebo jasný návrh, jak situaci zlepšit.
V pondělí a úterý se vám bude dařit v kreativních úkolech, práci s lidmi, psaní, designu i činnostech, které vyžadují empatii. Můžete přijít s řešením, které bude méně nápadné, ale velmi účinné. Ve středu hrozí nejasnost v zadání nebo komunikaci. Ověřte si, co přesně se od vás očekává, a nespoléhejte na ústní dohodu. Mohli byste věnovat mnoho energie úkolu, který si druhá strana představovala úplně jinak.
Ryby, které hledají práci, mohou narazit na nabídku, jež je osloví svou atmosférou nebo smyslem. Nezapomínejte však vedle pocitu posoudit také plat, smluvní podmínky a reálné pracovní zatížení. Máte sklon souhlasit s méně výhodnou variantou, pokud se bojíte, že byste jinak někoho zklamali. Tento týden se učíte svou práci nepodceňovat. V oblasti financí buďte opatrní při půjčování peněz a při nákupech ovlivněných soucitem nebo momentálním nadšením. Pátek přeje dokončení tvůrčího projektu a může přinést pozitivní zpětnou vazbu. O víkendu práci odložte a nechte svou mysl volně plynout.
Vztahy
Vztahy budou během tohoto týdne intenzivní, něžné, ale také citově trochu nepřehledné. Zadané Ryby mohou mít pocit, že partner není dostatečně vnímavý nebo že přehlíží něco, co je pro ně velmi důležité. Než se stáhnete do sebe, zkuste svou potřebu pojmenovat nahlas. To, co je pro vás zřejmé z tónu hlasu a drobných náznaků, nemusí druhý člověk vůbec rozpoznat. Mlčení by tentokrát mohlo vytvořit větší vzdálenost než samotný problém.
V první polovině týdne se může vrátit starší citlivé téma. Možná jste ho sice přestali řešit, ale uvnitř vás stále zůstalo. Pokud se rozhodnete o něm mluvit, nezacházejte do neurčitých narážek. Popište konkrétně, co vás zranilo a co byste nyní potřebovali. Partner může reagovat lépe, než očekáváte, pokud nebude mít pocit, že ho obviňujete ze všeho, co se ve vztahu kdy pokazilo. Ve druhé polovině týdne přijde více něhy, romantiky a ochoty znovu se přiblížit.
Nezadané Ryby mohou potkat člověka, vedle kterého okamžitě pocítí zvláštní blízkost. Setkání může působit téměř osudově, ale nespěchejte s vytvářením příběhu o společné budoucnosti. Sledujte, zda jsou slova druhého člověka v souladu s jeho chováním. Silná chemie ještě nemusí znamenat bezpečný vztah. V rodině vás může někdo požádat o podporu nebo radu. Naslouchejte, ale nepřebírejte jeho bolest za vlastní. O víkendu si dopřejte blízkost bez velkých očekávání. Nejhezčí okamžiky přijdou ve chvíli, kdy přestanete tlačit na to, aby všechno bylo dokonalé.