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Týden podle hvězd: Kozorozi přestanou zachraňovat ostatní, Blížence dožene minulost

Horoskop
HoroskopFoto: Shutterstock – Max4e Photo
Horoskop
HoroskopFoto: Shutterstock – Max4e Photo
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Týden od 13. do 19. července přinese zásadní rozhodnutí, návraty starých témat i šanci konečně si ujasnit, komu a čemu chcete věnovat svou energii.

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Týden od 13. do 19. července přinese potřebu zpomalit, ujasnit si priority a přestat plýtvat energií na věci, které už dávno nemají smysl. Letní atmosféra bude svádět k odpočinku a spontánním rozhodnutím, zároveň se ale připomenou povinnosti, nedokončené rozhovory i plány, které už není možné dál odkládat. Některá znamení dostanou šanci napravit starou chybu, jiná konečně pochopí, že změna nemusí znamenat ztrátu jistoty.

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Vztahy budou vyžadovat více otevřenosti a méně domněnek, v práci se vyplatí hlídat detaily a nepodléhat tlaku okolí. Důležitou roli sehraje také zdraví a schopnost včas rozpoznat únavu. Hvězdy tento týden připomínají, že největší síla nemusí spočívat v neustálém výkonu, ale v umění zastavit se, správně si vybrat a soustředit se na to, co je skutečně podstatné.

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Beran

Znamení zvěrokruhu - Beran
BeranFoto: Shutterstock

Zdraví

Týden od 13. do 19. července vás zastihne v období, kdy budete mít chuť zvládnout všechno najednou, jenže tělo vám tentokrát poměrně rychle ukáže, kde jsou vaše limity. Největším rizikem nebude nedostatek energie, ale spíše její nešikovné dávkování. V první polovině týdne se můžete cítit silní, výkonní a odhodlaní, a právě proto hrozí, že přepálíte tempo. Dávejte si pozor hlavně při sportu, práci na zahradě, dlouhém cestování nebo pobytu na slunci. Organismus bude citlivější na přehřátí, nedostatek tekutin a nepravidelný režim. Není nutné se šetřit, ale vyplatí se vědomě zařazovat pauzy dříve, než vás k nim donutí únava.

Kolem středy se může ozvat napětí v oblasti krku, ramen nebo zad, zejména pokud trávíte hodně času u počítače nebo za volantem. Pomůže krátké protažení, chůze a omezení večerního sledování telefonu. Spánek bude v tomto týdnu zásadní. Jakmile ho začnete odbývat, podrážděnost a únava se projeví téměř okamžitě. O víkendu vám prospěje voda, příroda, klidnější pohyb a vše, co vás dostane z hlavy zpět do těla. Berani, kteří dlouhodobě odkládají preventivní kontrolu nebo řešení drobného problému, by si měli přestat namlouvat, že to samo přejde.

Kariéra

V práci se před vámi otevře prostor ukázat, že umíte nejen rychle jednat, ale také dobře odhadnout situaci. Pondělí a úterý budou vhodné pro rozhodování, vyjednávání a prezentaci nápadů, které jste dosud drželi v šuplíku. Vaše přesvědčivost bude silná, jen si dejte pozor, abyste nepůsobili, že už máte hotový verdikt a ostatní pouze informujete. Tento týden vám totiž může výrazně pomoci člověk, kterého jste dosud vnímali spíše jako konkurenci nebo brzdu. Zkuste poslouchat i názory, které nejsou totožné s vašimi.

Ve středu nebo ve čtvrtek se může objevit komplikace, která naruší původní plán. Nemusí jít o nic zásadního, ale bude vyžadovat trpělivost, přesnost a ochotu vrátit se k detailům. Právě tady se ukáže, zda dokážete svou energii proměnit ve skutečný výsledek. Nespěchejte s odpovědí na důležitý e-mail, nabídku ani finanční rozhodnutí. U podnikatelů a lidí na volné noze se rýsuje zajímavá možnost spolupráce, ale podmínky bude potřeba číst opravdu důkladně. O víkendu se vám může v hlavě zrodit nový plán, který bude mít potenciál, pokud ho nezačnete okamžitě tlačit silou.

Vztahy

Ve vztazích budete tento týden potřebovat více pozornosti, než si sami přiznáte. Navenek můžete působit samostatně a sebejistě, uvnitř však budete citlivější na nezájem, odmítnutí nebo chladnější reakce. Zadaní Berani by si měli dát pozor, aby z každé drobnosti nedělali důkaz, že se partner málo snaží. Místo testování jeho pozornosti bude mnohem účinnější říct napřímo, co potřebujete. Partner může být v první polovině týdne zaměstnanější nebo unavenější, což nemusí mít s vámi vůbec nic společného.

Ve druhé polovině týdne se atmosféra zjemní a přinese šanci obnovit blízkost. Vhodný bude společný výlet, večeře nebo prostě večer bez telefonů a dalších rušivých vlivů. Nezadaní mohou narazit na člověka, který je zpočátku nebude ohromovat, ale postupně je zaujme klidem, humorem nebo inteligencí. Dejte šanci i kontaktu, který se nevyvíjí dramaticky od první minuty. V rodinných vztazích se může znovu otevřít starší téma. Tentokrát však máte možnost reagovat jinak než dříve – méně výbušně, ale o to přesněji. Víkend přeje usmíření, otevřeným rozhovorům a rozhodnutí, komu už nechcete dál věnovat svou energii.

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