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Týden podle hvězd: Býci začnou pochybovat o tom, co považovali za jistotu, Ryby si pohlídají návraty z minulosti

Horoskop
Přelom října a listopadu přinese některým znamením nové možnosti, jiným potřebu nastavit si jasnější hranice a všem připomene, že někdy stačí malá změna, aby se věci začaly ubírat lepším směrem.Foto: Shutterstock – Rawpixel.com
Horoskop
Přelom října a listopadu přinese některým znamením nové možnosti, jiným potřebu nastavit si jasnější hranice a všem připomene, že někdy stačí malá změna, aby se věci začaly ubírat lepším směrem.Foto: Shutterstock – Rawpixel.com
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Přelom října a listopadu přinese potřebu zpomalit, srovnat si priority a jasněji vnímat, kam má ještě smysl investovat čas i energii. Některá znamení čekají změny v práci, jiná si budou nastavovat nové hranice ve vztazích. Týden přeje otevřené komunikaci, menším korekcím směru a rozhodnutím, která mohou přinést překvapivou úlevu.

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Přelom října a listopadu přinese potřebu trochu zpomalit a podívat se na věci s větším odstupem. Některá znamení budou řešit pracovní změny, jiná si začnou jasněji uvědomovat, které vztahy jim dodávají energii a které je naopak vyčerpávají. Důležité bude nenechat se tlačit do rozhodnutí jen proto, že okolí spěchá.

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Ve vztazích se vyplatí mluvit otevřeněji, v práci zase nepřebírat automaticky odpovědnost za všechno kolem. Celý týden přeje menším korekcím, zdravějším hranicím a návratu k tomu, co je skutečně důležité. Ne každá změna musí být radikální, aby přinesla úlevu.

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Beran

Znamení zvěrokruhu - Beran
BeranFoto: Shutterstock

Zdraví

Berani mohou na přelomu října a listopadu pocítit, že jejich tělo potřebuje trochu jiný režim než v předchozích týdnech. Energie nebude špatná, ale může být méně rovnoměrná. Některé dny budete mít chuť zvládnout všechno najednou, jindy vás může překvapit únava, která přijde bez jasného důvodu. Největší chybou by bylo reagovat tím, že ještě víc přidáte.

Začátek týdne bude vhodný pro pohyb, ale bez přehnaných očekávání. Pokud cvičíte pravidelně, dejte si pozor na snahu překonávat vlastní limity jen proto, že máte pocit, že byste „měli. Tento týden bude tělo lépe reagovat na pravidelnost než na extrémy.

Důležitý bude také spánek. Konec října může u některých Beranů přinést pocit, že se všechno trochu zpomaluje, zatímco vy sami byste nejraději drželi letní tempo. Zkuste s tím nebojovat. Pokud jste večer unavení dřív než obvykle, poslouchejte to. Jedna hodina spánku navíc může udělat víc než několik dalších káv.

Psychicky vám prospěje, pokud si najdete chvíli, kdy nebudete nic řešit. Berani mají tendenci i odpočinek proměnit v další aktivitu, ale tentokrát může být léčivé právě obyčejné nicnedělání. Delší procházka bez telefonu, klidný večer nebo víkendový půlden bez plánu vám pomohou víc, než čekáte.

Ke konci týdne se může vrátit větší chuť do pohybu a společnosti. Dopřejte si ji, ale neberte ji jako důkaz, že můžete všechno znovu naložit do jednoho dne.

Kariéra

V práci můžete tento týden pocítit silnou potřebu něco konečně uzavřít. Rozdělaný projekt, rozhovor, který se dlouho odkládá, nebo úkol, který vás už jen mentálně zatěžuje, může dojít do bodu, kdy budete chtít mít jasno.

To je dobře, ale dávejte si pozor na ukvapenost. Touha „mít to z krku není totéž jako dobré rozhodnutí. Pokud jde o něco důležitého, dejte si ještě jednu noc na rozmyšlenou, zvlášť pokud jste naštvaní nebo unavení.

Berani budou tento týden působit rozhodněji než obvykle a může se jim dařit v situacích, kde ostatní váhají. Vaše schopnost rychle zaujmout stanovisko může být velkou výhodou. Jen si hlídejte, abyste nezačali přebírat i věci, které by měl rozhodnout někdo jiný.

Některým Beranům se může otevřít pracovní příležitost, která bude vypadat nenápadně, ale může mít větší potenciál, než se zdá. Může jít o menší spolupráci, vedlejší projekt nebo člověka, kterého zatím nepovažujete za klíčový kontakt. Neodmítejte něco jen proto, že to nevypadá jako „velká věc.

V komunikaci se snažte ubrat na ostrosti. Pokud někoho potřebujete přesvědčit, bude tento týden fungovat klidnější argumentace lépe než tlak. Pravdu můžete mít i bez toho, abyste ji museli prosadit silou.

Finančně pozor na impulzivní výdaje. Pokud vás něco nadchne, počkejte alespoň do druhého dne. Chuť koupit si něco jen proto, že jste měli náročný týden, může být silnější než skutečná potřeba.

Vztahy

Ve vztazích budou Berani tento týden chtít víc jasnosti. Pokud máte pocit, že se někdo vyhýbá odpovědi, mění téma nebo nechává věci schválně v mlze, můžete velmi rychle ztratit trpělivost.

Zadaní mohou otevřít rozhovor, který se týká společné budoucnosti, času nebo rozdělení povinností. Nemusí jít o nic dramatického, ale něco, co jste dlouho přehlíželi, už vám může začít vadit. Zkuste však nezačínat konfrontačně. Pokud půjdete rovnou do útoku, druhá strana se spíš stáhne.

Týden také ukáže, jestli ve vztahu umíte být spolu i bez neustálého programu. Berani mají rádi akci, ale někdy vztah nepotřebuje další výlet ani další zážitek. Potřebuje spíš obyčejný čas, kdy se opravdu vnímáte.

Nezadaní mohou narazit na člověka, který bude působit sebejistě a trochu nedostupně. Právě to vás může lákat. Dejte si ale pozor, abyste si zájem nezačali dokazovat jako výzvu. Pokud druhá strana neukazuje skutečnou snahu, nemusíte ji přesvědčovat.

V přátelství může přijít moment, kdy si uvědomíte, že jste dlouho byli tím, kdo se ozývá první. Zkuste na chvíli ustoupit a sledovat, kdo vás vyhledá sám. Výsledek může být trochu překvapivý, ale zároveň osvobozující.

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