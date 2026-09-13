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Týden podle hvězd: Býci si řeknou o to, co jim náleží, Vodnáři přestanou hrát podle cizích pravidel

Horoskop
Týden od 14. do 20. září přinese důležitá rozhodnutí, nové impulzy i potřebu zpomalit a některým znamením ukáže, kde má smysl zabrat a kde už je lepší změnit směr.Foto: Shutterstock – Rroselavy
Horoskop
Týden od 14. do 20. září přinese důležitá rozhodnutí, nové impulzy i potřebu zpomalit a některým znamením ukáže, kde má smysl zabrat a kde už je lepší změnit směr.Foto: Shutterstock – Rroselavy
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Týden od 14. do 20. září přinese víc potřeby srovnat si priority, ubrat tam, kde už dochází síly, a zároveň nepřehlédnout nové příležitosti. V práci, vztazích i osobním životě se může ukázat, že největší posun nepřichází vždy přes tlak, ale často ve chvíli, kdy si člověk konečně dovolí změnit směr.

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Týden od 14. do 20. září přinese potřebu víc si hlídat vlastní energii a nenechat se strhnout tempem ostatních. Některá znamení budou stát před rozhodnutím, zda pokračovat ve známém směru, nebo si konečně dovolit změnu, jiná naopak zjistí, že největší posun přinese návrat k jednoduchosti, klidu a tomu, co už dávno funguje.

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Ve vztazích se vyplatí mluvit otevřeněji a nespoléhat na to, že druzí sami poznají, co potřebujeme. Pracovní oblast může přinést nové impulzy, nabídky i chvíle, kdy bude nutné jasněji si nastavit hranice. Kdo nebude tlačit na výsledek za každou cenu, může zjistit, že některé věci se začnou skládat mnohem přirozeněji.

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Beran

Znamení zvěrokruhu - Beran
BeranFoto: Shutterstock

Týden od 14. do 20. září vás bude nutit trochu přibrzdit tam, kde byste nejraději všechno rozhodli během pěti minut. Některé věci se budou vyvíjet pomaleji, než vám bude příjemné, ale právě to vám může pomoct udělat méně ukvapených kroků. Nejde o období stagnace, spíš o týden, kdy se vyplatí správně načasovat energii. Jakmile přestanete tlačit na každé dveře, některé se otevřou samy.

Zdraví

Na začátku týdne můžete mít pocit, že jedete na větší výkon než lidé kolem vás. Energie vám nechybí, problém bude spíš v tom, že ji budete chtít využít úplně všechnu. Dávejte si pozor na klasický beraní scénář: několik dnů fungovat naplno a pak zjistit, že vám tělo vystavilo účet.

Nejvíc vám prospěje pravidelnost. Pokud jste poslední dobou přeskakovali jídlo, málo spali nebo sportovali podle toho, kolik času zbylo, zkuste tentokrát dát základním věcem větší prioritu. Nemusíte převracet režim naruby. Stačí přestat odkládat odpočinek na chvíli, „až bude všechno hotové“, protože ta chvíle pravděpodobně stejně nepřijde.

Pohyb vám udělá velmi dobře, hlavně pokud jste ve stresu. Potřebujete aktivitu, která vás zaměstná natolik, abyste na chvíli vypnuli hlavu. Zároveň ale hlídejte, zda sport nepoužíváte jen jako další způsob, jak se honit za výkonem. Tento týden vám může víc prospět svižná procházka nebo lehčí trénink než potřeba pokořit vlastní rekord.

Kolem čtvrtka se může dostavit větší únava nebo podrážděnost. Berte ji jako signál, že potřebujete ubrat množství podnětů, ne jako důkaz, že se něco nedaří. Víkend bude ideální pro regeneraci, pobyt venku a jednodušší program. Pokud si necháte alespoň půl dne bez pevně stanoveného plánu, zjistíte, jak moc vám podobný prostor chyběl.

Kariéra

Práce vám tento týden může připravit několik situací, ve kterých budete chtít jednat rychleji než ostatní. Vaše rozhodnost bude výhodou, ale jen tehdy, pokud ji doplníte trpělivostí. Něco, co se nejprve jeví jako zdržování nebo zbytečná opatrnost, vám může později ušetřit nepříjemnou opravu.

Na začátku týdne může přijít úkol, který bude vyžadovat okamžitou reakci. Zvládnete ho dobře, ale nesnažte se všechno vzít na sebe. Někdo kolem vás může být ochotný pomoci, pokud mu vůbec dáte šanci. Berani mají tendenci nejdřív všechno udělat a až potom si postěžovat, že musí řešit všechno sami.

Středa a čtvrtek přejí důležitým rozhovorům. Pokud potřebujete něco vyjednat, upozornit na problém nebo se ozvat kvůli nové příležitosti, buďte přímí, ale ne útoční. Tentokrát bude víc fungovat jasná argumentace než tlak. Někoho můžete přesvědčit právě tím, že ukážete, že jste o věci přemýšleli do hloubky.

Pokud přemýšlíte nad změnou práce, novou spoluprací nebo vlastním projektem, během týdne se může objevit zajímavý impuls. Nemusí mít podobu konkrétní nabídky. Může to být člověk, informace nebo poznámka, která vám ukáže směr, o kterém jste dosud neuvažovali.

Finance budou vyžadovat trochu sebekontroly. Může vás lákat rychlý nákup nebo rozhodnutí pod vlivem nadšení. Dejte si alespoň den na rozmyšlenou. Pokud budete danou věc chtít stejně i zítra, nejspíš nejde jen o momentální impuls.

Vztahy

V osobním životě budete mít silnou potřebu jasnosti. Pokud máte pocit, že někdo kolem vás mluví v náznacích nebo se vyhýbá konkrétní odpovědi, může vás to velmi rychle podráždit. Jenže ne každý řeší věci stejně přímo jako vy. Zkuste druhému dát chvíli prostor dřív, než situaci vyhodnotíte jako nezájem nebo odmítnutí.

Ve vztahu se může otevřít téma společných priorit. Může jít o čas, peníze, domácnost nebo plány na následující týdny. Pokud se ukáže, že máte každý jinou představu, nesnažte se okamžitě rozhodnout, kdo má pravdu. Tentokrát bude důležitější najít řešení, se kterým dokážete oba žít.

Některým Beranům může vadit pocit, že do vztahu dávají víc energie než partner. Než začnete počítat, kdo kolikrát napsal nebo kdo zařídil poslední tři věci, zkuste si položit jednodušší otázku: cítíte se ve vztahu dobře? Pokud ano, drobná nerovnováha nemusí nic znamenat. Pokud ne, stojí za to o tom mluvit.

Nezadaní Berani mohou narazit na někoho, kdo je na první pohled trochu provokuje. Právě rozdílnost názorů nebo lehké škádlení může vytvořit zajímavou chemii. Dejte si ale pozor, aby vás nepřitahovala spíš výzva než samotný člověk.

Rodina může chtít vaši pomoc nebo rozhodnutí v situaci, do které se vám příliš nechce. Nemusíte být tím, kdo všechno vyřeší. Někdy je úplně v pořádku říct, že se do určitého sporu nechcete zapojovat. Víkend pak přinese větší klid a možnost strávit čas s lidmi, vedle kterých nemusíte nic vysvětlovat.

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