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Týden podle hvězd: Býci si přestanou plést jistotu se spokojeností, Ryby přestanou omlouvat to, co je vyčerpává

Horoskop
Přelom září a října přinese nová rozhodnutí, změny tempa i potřebu ujasnit si, kde ještě stojí za to zabrat a kde už bude lepší vydat se jiným směrem.Foto: Shutterstock – Adam Serba
Horoskop
Přelom září a října přinese nová rozhodnutí, změny tempa i potřebu ujasnit si, kde ještě stojí za to zabrat a kde už bude lepší vydat se jiným směrem.Foto: Shutterstock – Adam Serba
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Přelom září a října přinese potřebu přehodnotit tempo, vztahy i pracovní priority. Některá znamení čeká nový impuls, jiná budou muset ubrat a přestat tlačit na věci, které se nechtějí pohnout. Týden ukáže, kde má smysl vytrvat a kde už je lepší změnit směr.

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Přelom září a října bývá obdobím, kdy se tempo léta definitivně mění a do popředí se dostává větší potřeba řádu, klidu a jasnějších priorit. Některá znamení budou mít chuť něco rozjet, jiná naopak zjistí, že největší úlevu přinese ubrat, přestat tlačit na výsledek a nechat některé věci chvíli dozrát.

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Ve vztazích se vyplatí méně domýšlet a víc mluvit otevřeně, v práci zase nepřehlížet drobné příležitosti, které mohou později nabrat na významu. Celý týden přeje malým korekcím směru spíš než velkým gestům a může připomenout, že ne každá změna musí být dramatická, aby měla dlouhodobý dopad.

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Beran

Znamení zvěrokruhu - Beran
BeranFoto: Shutterstock

Týden od 28. září do 4. října vás přiměje podívat se na několik věcí trochu jinak, než jste byli zvyklí. To, co ještě před pár týdny vypadalo jako jasný plán, může najednou dostat jiný směr. Nemusí to být nepříjemná změna, spíš příležitost přestat tlačit na něco, co se očividně nechce pohnout, a všimnout si jiné cesty. Vaším největším úkolem bude tentokrát rozeznat, kdy má smysl bojovat a kdy už jen zbytečně spalujete energii.

Zdraví

Začátek týdne vás může zastihnout ve vysokém tempu. Budete mít chuť stihnout práci, domácnost, lidi kolem sebe i vlastní plány, ale právě proto hrozí, že se během několika dnů dostaví únava. Nečekejte, až vás tělo zastaví samo. Už malé zpomalení může zabránit tomu, abyste se ve čtvrtek cítili, jako by za vámi byly dva týdny místo čtyř dnů.

Pohyb vám udělá velmi dobře, hlavně pokud ho využijete k uvolnění napětí. Nepotřebujete ale další soutěž. Pokud běháte, cvičíte nebo chodíte do posilovny, zkuste se tentokrát nesoustředit na čísla, rychlost ani výkon. Důležitější bude, jestli se po aktivitě cítíte lépe než před ní.

Pozor také na spánek. Můžete mít tendenci ještě pozdě večer něco dokončovat, odpovídat na zprávy nebo řešit věci, které by stejně počkaly do rána. Právě tento týden vám nedostatek odpočinku vezme víc energie, než si budete chtít připustit.

Kolem poloviny týdne se může objevit podrážděnost. Než se pustíte do konfliktu s někým, kdo vám údajně leze na nervy, zkuste si položit jednoduchou otázku, jestli nejste jen unavení. Odpověď vás možná překvapí.

Víkend přeje pobytu venku a změně prostředí. Pokud můžete, vypadněte alespoň na pár hodin někam, kde nebudete mít před očima seznam věcí, které „ještě musíte. Hlava si potřebuje odpočinout stejně jako tělo.

Kariéra

Pracovně může přijít týden, který vás trochu vyvede z rovnováhy, ale zároveň přinese zajímavou možnost. Něco se může změnit na poslední chvíli: termín, zadání, člověk, se kterým spolupracujete, nebo dokonce celý směr projektu. První reakce může být podráždění, ale právě změna vám může nakonec hrát do karet.

Kolem úterý nebo středy se vyplatí dávat velký pozor na rozhovory, které vypadají nenápadně. Někdo může zmínit možnost, kontakt nebo plán, který se zatím nezdá důležitý, ale během října může nabrat mnohem větší význam.

Berani, kteří už delší dobu přemýšlejí o změně práce, mohou začít cítit, že nestačí jen nadávat na současný stav. Něco vás může donutit udělat první konkrétní krok: napsat člověku, podívat se na nabídky nebo konečně rozpracovat vlastní plán. Nemusíte hned všechno bourat, ale tentokrát vám samotné přemýšlení už nebude stačit.

Pokud řešíte peníze, větší odpovědnost nebo povýšení, snažte se být konkrétní. Nečekejte, že si někdo automaticky všimne, kolik práce odvádíte. Umět se ozvat není totéž jako být náročný.

Pozor si dejte na impulzivní rozhodnutí. Můžete mít chuť říct „tak dost ve chvíli, kdy vás něco rozčílí. Pokud je rozhodnutí správné, bude vám dávat smysl i druhý den. Dopřejte si proto alespoň jednu noc.

Vztahy

Ve vztazích budete tento týden potřebovat víc upřímnosti než uhlazenosti. Pokud vás něco trápí, bude stále těžší dělat, že je všechno v pořádku. Dobrou zprávou je, že otevřený rozhovor nemusí vést ke konfliktu. Naopak může uvolnit napětí, které už nějakou dobu visí ve vzduchu.

Ve stálém vztahu se může řešit otázka společného času. Jeden z vás může mít pocit, že práce, rodina nebo jiné povinnosti začínají vztah příliš vytlačovat. Místo výčitek zkuste vymyslet konkrétní změnu. Někdy stačí jeden večer bez telefonů a bez organizačních témat, aby se atmosféra úplně proměnila.

Berani mají rádi jasné signály a tento týden vás může rozčilovat někdo, kdo je neposílá. Pokud jste nezadaní a člověk, který vás zajímá, komunikuje stylem jednou ano a třikrát možná, neplýtvejte příliš mnoho času luštěním. Zájem by neměl být rébus.

Na druhou stranu může přijít nové setkání s někým, kdo vás okamžitě trochu vyprovokuje. Nemusí jít o konflikt, spíš o člověka, který vám nebude všechno odkývávat. A právě to vás může přitahovat víc, než čekáte.

V rodině si dejte pozor na automatickou roli zachránce. Nemusíte být tím, kdo vždycky zařídí, rozhodne a vyřeší. Některé věci tentokrát klidně nechte na ostatních.

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