Přeskočit na obsah
22. 6. Pavla
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Týden podle hvězd: Býci přestanou ustupovat, Blížencům může změnit plány jediný rozhovor

Týdenní horoskop
Poslední červnový týden některým znamením přinese úlevu a nový směr, jiným nastaví zrcadlo v práci, vztazích i v tom, jak zacházejí sama se sebou.Foto: Shutterstock – BABAROGA
Týdenní horoskop
Poslední červnový týden některým znamením přinese úlevu a nový směr, jiným nastaví zrcadlo v práci, vztazích i v tom, jak zacházejí sama se sebou.Foto: Shutterstock – BABAROGA
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Poslední červnový týden přinese silné emoce, potřebu zpomalit i odvahu udělat malé změny, které mohou výrazně ovlivnit zdraví, práci i vztahy. Některá znamení si konečně nastaví hranice, jiná dostanou šanci napravit to, co dlouho odkládala.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Týden od 22. do 28. června přinese směs letní energie, vnitřního neklidu i potřeby udělat si jasno v tom, kam vlastně směřujeme. Mnohá znamení mohou cítit, že se něco začíná lámat – ne dramaticky, ale dost výrazně na to, aby už nešlo některé věci dál přehlížet. Do popředí se dostanou vztahy, pracovní tempo i otázka, kolik energie rozdáváme ostatním a kolik si necháváme pro sebe.

Související

Hvězdy tentokrát přejí těm, kteří se nebudou bát zpomalit, pojmenovat své potřeby a udělat drobné změny v každodenním rytmu. Někdo zatouží po větší jistotě, jiný po svobodě, další konečně pochopí, že nemusí všechno zvládnout sám. Tento týden může být překvapivě očistný, pokud si dovolíme poslouchat nejen okolí, ale hlavně vlastní tělo, intuici a srdce.

Předchozí
1234512
Pokračovat

Beran

Znamení zvěrokruhu - Beran
BeranFoto: Shutterstock

Zdraví

Týden od 22. do 28. června vás může zastihnout v lehce netrpělivé náladě. Budete mít chuť věci rozhýbat, zařídit, dotáhnout a nejlépe všechno hned. Jenže tělo vám může poměrně jasně naznačit, že nejste stroj. Pokud jste poslední dobou jeli na výkon, nedivte se únavě, podrážděnosti nebo horšímu spánku. Nejvíc vám prospěje, když si nastavíte jednodušší režim a nebudete se snažit dohnat všechno najednou.

Pozor si dejte hlavně na přepínání sil a na tendenci ignorovat drobné signály těla. Bolest hlavy, napětí v zádech nebo sevřený žaludek nemusí být nic dramatického, ale mohou být připomínkou, že potřebujete ubrat. Berani bývají zvyklí fungovat i tehdy, když už ostatní dávno odpočívají, jenže právě teď bude klíčové naučit se včas zastavit. Krátká procházka, lehký pohyb, dostatek vody a večer bez telefonu vám mohou udělat větší službu než další ambiciózní plán.

V druhé polovině týdne se vám energie začne vracet, ale nepoužívejte ji hned na další závod s časem. Věnujte ji raději něčemu, co vás těší. Tělo ocení pravidelnost, klidnější tempo a také to, když mu nebudete dokazovat, že zvládnete úplně všechno.

Kariéra

V práci se tento týden může otevřít téma, které už delší dobu visí ve vzduchu. Může jít o rozhodnutí, nepříjemný rozhovor, změnu plánu nebo úkol, který se pořád odsouval. Vy budete mít tendenci vzít situaci do vlastních rukou, což může být výhoda, pokud si pohlídáte tón. Vaše přímost bude užitečná, ale jen tehdy, když ji neproměníte v tlak na ostatní.

Začátek týdne přeje rychlému řešení praktických věcí. Pokud potřebujete něco vyjednat, připravit, poslat nebo prosadit, nenechávejte to na poslední chvíli. Budete mít dobrý tah na branku, jen si dejte pozor, abyste nepřeskočili důležité detaily. Někdo ve vašem okolí může být pomalejší nebo opatrnější, což vás bude rozčilovat, ale právě takový člověk vám může pomoci odhalit chybu, kterou byste v rychlosti přehlédli.

Koncem týdne se může ukázat, že některé věci nejdou urychlit silou. Pokud narazíte na odpor, neberte ho hned jako osobní útok. Někdy je lepší chvíli počkat, získat víc informací a teprve potom jednat. Vaše největší šance tento týden neleží v tom, že budete nejhlasitější, ale v tom, že dokážete spojit odvahu s rozvahou.

Vztahy

Ve vztazích budete tento týden výrazní, upřímní a možná i trochu výbušní. Co cítíte, to dáte najevo. Na jednu stranu to může pročistit atmosféru, na druhou stranu hrozí, že řeknete víc, než jste původně chtěli. Pokud se ve vás něco hromadí delší dobu, nepouštějte to ven v jedné velké bouři. Zkuste nejdřív pojmenovat, co vás skutečně trápí. Ne vždy je problém tam, kde ho v první chvíli vidíte.

Zadaní Berani mohou řešit téma prostoru a pozornosti. Možná budete mít pocit, že se vám partner nevěnuje tak, jak by měl, nebo že na vás padá příliš mnoho povinností. Pomůže otevřený rozhovor, ale bez výčitek. Místo „ty nikdy zkuste říct, co konkrétně potřebujete. Tento týden se může ukázat, že i malá změna v komunikaci dokáže udělat velký rozdíl.

Nezadaní mohou být přitahováni někým, kdo je baví svou energií, humorem nebo nedostupností. Jen si dejte pozor, abyste si nezaměnili chemii s opravdovým zájmem. Jiskra je krásná, ale sama o sobě nestačí. Pokud někdo vzbuzuje víc nejistoty než radosti, zpomalte. Láska vás tento týden může překvapit, ale nebude chtít, abyste se kvůli ní přestali poslouchat.

Reklama
Reklama
Reklama
Prohlédnout grafiku
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama