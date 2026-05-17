18. 5. Nataša
Týden podle hvězd: Blíženci dostanou nečekanou zprávu, Kozorozi konečně získají pevnou půdu pod nohama

HoroskopFoto: Shutterstock
Jana Harmáčková
Týdenní horoskop od 18. do 24. května přeje jasnějším rozhodnutím, upřímným rozhovorům i návratu k vlastním potřebám. Některá znamení čeká pracovní posun, jiná si budou muset hlídat energii, vztahy a osobní hranice.

Týden od 18. do 24. května přináší energii přelomu. Jaro se pomalu blíží ke svému vrcholu, dny jsou delší, tempo života se zrychluje a mnoho lidí může cítit, že už nestačí jen přežívat v zaběhnutém rytmu. Do popředí se dostávají vztahy, osobní hranice, práce i péče o tělo. Některá znamení pocítí chuť konečně se rozhýbat, jiná naopak zjistí, že potřebují zpomalit a dopřát si víc klidu.

Horoskop na tento týden proto přeje upřímnosti, ale i jemnosti. Může ukázat, kde se vyplatí zabrat, kde je čas pustit kontrolu a kde už dlouho ignorujete vlastní potřeby. V práci může přijít prostor pro důležité rozhovory a jasnější rozhodnutí, ve vztazích zase pro vyjasnění toho, co vám dává pocit bezpečí, blízkosti a respektu. Stačí naslouchat nejen okolí, ale i sobě.

Beran

Zdraví

Týden od 18. do 24. května vás může zastihnout v období, kdy budete mít chuť všechno urychlit. Jako byste najednou přesně věděli, co je potřeba změnit, do čeho se pustit a co už dál neodkládat. Jenže právě tady bude důležité nepodlehnout dojmu, že všechno musíte zvládnout hned. Vaše tělo vám může během týdne poměrně jasně ukazovat, kde jste na sebe v poslední době tlačili víc, než bylo zdravé. Může jít o únavu, horší spánek, napětí v ramenou, bolesti hlavy nebo neklid, který se objeví ve chvíli, kdy byste měli odpočívat.

Neberte tyto signály jako selhání, ale jako upozornění, že potřebujete lépe hospodařit s energií. Tento týden vám prospěje pravidelný režim, i kdyby měl být velmi jednoduchý. Jít spát o něco dřív, nesahat po telefonu hned po probuzení, najít si čas na procházku nebo si dopřát jídlo, které vás skutečně zasytí, může mít větší efekt, než čekáte. Berani často fungují na výkon, ale právě teď se ukáže, že síla není jen v akci. Síla je i v tom, že dokážete včas zpomalit.

Pozor si dejte hlavně na impulzivní rozhodnutí týkající se těla. Pokud jste se rozhodli začít cvičit, změnit jídelníček nebo se vrátit k nějakému zdravějšímu režimu, nepřepalte start. Místo tvrdého režimu zvolte postupné kroky. Tělo vám bude vděčné za konzistenci, ne za extrém. V druhé polovině týdne se může zlepšit vaše nálada i fyzická kondice, pokud si dopřejete dostatek pohybu, ale bez zbytečného soutěžení. Tentokrát nemusíte nikomu nic dokazovat.

Kariéra

V práci se před vámi může otevřít týden, který bude vyžadovat rychlé reakce, odvahu a schopnost říct věci napřímo. To vám obvykle nedělá problém, ale tentokrát bude důležité hlídat tón. Můžete mít pravdu, můžete vidět řešení dřív než ostatní, můžete cítit, že se věci zbytečně vlečou. Přesto se vyplatí volit slova tak, aby druhé neodradila, ale získala na vaši stranu. Vaše energie bude silná, jen s ní bude potřeba zacházet strategicky.

Začátek týdne může přinést tlak na výkon nebo rychlé rozhodování. Možná budete mít pocit, že se na vás valí několik věcí najednou a že ostatní nestíhají vaše tempo. Než se pustíte do kritiky, zkuste si ujasnit priority. Co je opravdu nutné udělat hned? Co může počkat? A kde by vám pomohlo, kdybyste část odpovědnosti pustili z ruky? Tento týden nebude o tom, že všechno odnesete sami. Naopak. Čím lépe rozdělíte síly, tím větší výsledek můžete získat.

V kariéře se může objevit i zajímavá příležitost ukázat, že se nebojíte převzít iniciativu. Může jít o projekt, schůzku, prezentaci, vyjednávání nebo situaci, kdy bude potřeba rychle najít řešení. Vaše rozhodnost může zapůsobit, ale jen tehdy, když ji spojíte s trpělivostí. Nepodceňujte přípravu. I když často spoléháte na instinkt, tento týden se vám vyplatí mít fakta, argumenty a jasný plán. Pokud budete jednat příliš zbrkle, mohli byste později opravovat chyby, kterým se dalo předejít.

Ke konci týdne se může ukázat, že některé pracovní vztahy potřebují víc diplomacie. Ne každý zvládá otevřenost tak dobře jako vy. Pokud chcete někoho přesvědčit, nesnažte se ho přetlačit. Ukažte mu, proč vaše řešení dává smysl. Tím získáte mnohem víc než pouhou poslušnost. Získáte respekt.

Vztahy

Ve vztazích bude tento týden důležité rozlišovat mezi upřímností a netrpělivostí. Můžete cítit potřebu říct věci, které ve vás už nějakou dobu zrály. To může být velmi očistné, ale jen pokud druhému dáte prostor reagovat. Pokud vletíte do rozhovoru jako bouře, můžete vyvolat konflikt i tam, kde by stačilo obyčejné vysvětlení. V partnerských vztazích se proto vyplatí zpomalit a ptát se, ne jen oznamovat.

Zadaní Berani mohou řešit téma pozornosti, společného času nebo pocitu, že jeden z partnerů táhne vztah víc než druhý. Možná budete mít chuť druhému vyčíst, že se nesnaží dostatečně, ale zkuste se nejdřív podívat na to, jestli jste o svých potřebách mluvili jasně. Někdy čekáte, že okolí pochopí vaše signály automaticky, ale tento týden bude lepší říct věci jednoduše a přímo. Ne útočně, ale srozumitelně.

Nezadaní Berani mohou být velmi přitažliví, protože z vás půjde sebevědomí a živost. Můžete přitahovat pozornost i tam, kde ji nečekáte. Dejte si však pozor, abyste se nenechali vtáhnout jen okamžitou chemií. Tento týden může být vzrušující, ale ne všechno, co začne rychle, má také pevný základ. Pokud potkáte někoho zajímavého, dopřejte si čas poznat, jestli vás spojuje víc než jen jiskra.

V rodině nebo mezi přáteli se může objevit situace, která prověří vaši ochotu naslouchat. Někdo vám může říct něco, co se vám nebude líbit, ale nebude to nutně útok. Možná jen potřebuje, abyste ho chvíli nevedli, neopravovali a neradili mu. Někdy je největším projevem lásky to, že druhému necháte jeho vlastní tempo. Právě to se tento týden můžete učit.

