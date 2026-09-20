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Týden podle hvězd: Beranům se otevřou dveře, které považovali za zavřené, Raci si uleví jedním odmítnutím

Horoskop
Týden od 21. do 27. září přinese nové impulzy, důležitá rozhodnutí i potřebu zpomalit a některým znamením ukáže, kde má smysl zabrat a kde už je čas pustit věci dál.Foto: Shutterstock – agsandrew
Horoskop
Týden od 21. do 27. září přinese nové impulzy, důležitá rozhodnutí i potřebu zpomalit a některým znamením ukáže, kde má smysl zabrat a kde už je čas pustit věci dál.Foto: Shutterstock – agsandrew
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Týden od 21. do 27. září přinese potřebu zpomalit, srovnat si priority a lépe si hlídat, komu a čemu věnujeme energii. V práci se mohou objevit nové impulzy, ve vztazích bude důležitá otevřenost a některá znamení zjistí, že největší posun nepřijde přes tlak, ale ve chvíli, kdy si dovolí změnit směr.

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Týden od 21. do 27. září přinese větší potřebu udělat si jasno v tom, čemu ještě stojí za to věnovat energii a co už je lepší pustit. Některá znamení budou mít chuť věci urychlit, jiná naopak zjistí, že největší posun přijde ve chvíli, kdy přestanou tlačit na výsledek. Důležitou roli bude hrát načasování, trpělivost a schopnost rozlišit mezi skutečnou příležitostí a pouhým impulzem.

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Ve vztazích se vyplatí méně domýšlet a víc se ptát, v práci zase nepřehlédnout nenápadné signály a nabídky, které mohou později nabrat na významu. Konec týdne přeje klidnějšímu tempu, návratu k lidem, vedle kterých se cítíme dobře, a rozhodnutím, která nevznikají pod tlakem, ale z pocitu, že tentokrát opravdu víme, co chceme.

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Beran

Znamení zvěrokruhu - Beran
BeranFoto: Shutterstock

Týden od 21. do 27. září bude pro Berany hlavně o správném načasování. Budete mít chuť věci rozhýbat, něco ukončit a do něčeho jiného se naopak pustit naplno, jenže ne všechno půjde tak rychle, jak byste si představovali. To, co vás bude zpočátku trochu brzdit, se ale může ukázat jako užitečné. Některá rozhodnutí potřebují ještě jeden rozhovor, jeden detail nebo trochu odstupu. Pokud odoláte potřebě všechno vyřešit okamžitě, můžete na konci týdne udělat mnohem lepší krok.

Zdraví

Energie vám nebude chybět, ale může být trochu nevyrovnaná. Jeden den budete mít pocit, že zvládnete všechno bez přestávky, druhý vás překvapí únava nebo menší trpělivost. Nepokoušejte se tyto výkyvy přetlačit. Tělo vám spíš připomíná, že potřebuje pravidelnější režim.

Dobře vám udělá pohyb, ale ne ve stylu „všechno, nebo nic. Pokud jste v poslední době cvičení zanedbávali, nezačínejte hned extrémním tempem. Mnohem víc vám prospěje několik kratších aktivit během týdne než jeden výkon, po kterém budete další dva dny regenerovat.

Pozor si dejte hlavně na stres, který se může projevit napětím, podrážděností nebo pocitem, že vás lidé kolem zdržují. Právě tehdy si zkuste uvědomit, jestli opravdu potřebujete, aby se všechno dělo rychleji, nebo jste jen unavení.

Spánek bude důležitější, než se zdá. Pokud si večer nosíte do postele pracovní úkoly nebo v hlavě přehráváte, co jste měli říct jinak, zkuste si vytvořit jednoduchý konec dne. Nemusíte praktikovat žádné složité rituály, někdy stačí odložit telefon a dát hlavě půl hodiny klidu.

O víkendu vám prospěje změna prostředí. Výlet, delší procházka nebo prostě čas venku vás může rychle dostat zpět do rovnováhy. Neplánujte ale každou hodinu. Právě volný prostor vám tentokrát udělá nejlépe.

Kariéra

Pracovní oblast bude tento týden poměrně živá. Některé věci, které se v poslední době zadrhávaly, se mohou konečně pohnout, ale ne nutně způsobem, který jste očekávali. Buďte připraveni upravit plán, pokud se objeví lepší možnost.

Kolem úterý nebo středy může přijít rozhovor, který bude důležitější, než se na první pohled zdá. Někdo může nenápadně testovat váš názor, zjišťovat, zda máte zájem o nový projekt nebo vám nabídnout větší prostor. Poslouchejte pozorně i to, co není řečeno úplně napřímo.

Vaší výhodou bude rozhodnost. Pokud ostatní budou dlouho váhat, vy dokážete udělat krok vpřed. Jen pozor, abyste se nepustili do něčeho dřív, než znáte všechny podmínky. Nadšení není totéž co připravenost.

Berani, kteří uvažují o změně práce nebo vlastním projektu, mohou během týdne získat velmi konkrétní impulz. Nemusí to být hned nabídka, spíš moment, kdy si jasně uvědomíte, že současná situace už vám nestačí. Takovou myšlenku neodhánějte, ale ani kvůli ní nemusíte okamžitě dělat radikální krok.

Finance budou chtít trochu disciplíny. Můžete mít chuť utratit za něco, co vám má zlepšit náladu nebo usnadnit život. Pokud jde o větší částku, dejte si alespoň den odstup. Co bude dávat smysl i potom, stojí za další úvahu.

Vztahy

Ve vztazích budete tento týden citlivější na pocit, že něco není vyřčeno úplně otevřeně. Pokud partner nebo někdo blízký začne mluvit v náznacích, může vás to rychle znervóznit. Zkuste se ale místo domněnek prostě zeptat.

Ve stálém vztahu může přijít rozhovor o společných plánech, čase nebo prioritách. Jeden z vás může mít pocit, že vztah poslední dobou ustoupil práci nebo jiným povinnostem. Není potřeba z toho dělat drama, ale je vhodná chvíle připomenout si, že i fungující vztah potřebuje vědomou pozornost.

Pokud vám něco vadí, nečekejte, až partner sám pochopí proč. Vaše přímost může být tentokrát velkou výhodou, pokud ji nepoužijete jako zbraň. Říct jasně „tohle mi chybí“ bude mnohem účinnější než naštvané mlčení.

Nezadaní Berani mohou narazit na někoho, kdo je zaujme právě tím, že jim nebude okamžitě všechno usnadňovat. Může mezi vámi vzniknout lehké napětí, škádlení nebo rozdílnost názorů. Chemie může být silná, ale nenechte se unést jen soutěživostí.

Někoho může překvapit i zpráva od člověka, se kterým už kontakt téměř vyšuměl. Než staré dveře znovu otevřete, položte si otázku, zda se změnila skutečná situace, nebo jen vaše momentální nálada.

Rodina může chtít vaši pomoc při řešení něčeho praktického. Pomozte, pokud chcete, ale nemusíte automaticky přebírat vedení. Někdy ostatním prospěje, když si část věcí vyřeší sami.

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