Poslední červencový týden se ponese ve znamení změn tempa, uzavírání starých záležitostí a prvních náznaků toho, co přinese srpen. Některá znamení pocítí potřebu konečně se rozhodnout, jiná naopak zjistí, že nejvíc jim prospěje zpomalit a přestat tlačit na výsledek. V práci se mohou otevřít nové možnosti, ve vztazích zase témata, která už nějakou dobu čekají na pojmenování.
Týden podle hvězd: Beranům dojde dech, Střelci dostanou chuť riskovat. Co přinesou hvězdy vám?
Poslední červencové dny a začátek srpna přinesou některým znamením zásadní rozhodnutí, jiným novou energii do vztahů i práce a pár z nich čeká překvapení, které může změnit jejich další plány.
Týden od 27. července do 2. srpna bude přát hlavně těm, kteří dokážou včas poznat, kdy zabrat a kdy naopak ubrat. Léto sice láká ke spontánnosti, zároveň ale může vytáhnout na povrch únavu, nevyřčené emoce i touhu něco změnit. Podívejte se, co čeká právě vaše znamení v oblasti zdraví, kariéry a vztahů.
Beran
Zdraví
Začátek týdne vás může zastihnout v poměrně vysokém tempu. Budete mít pocit, že zvládnete všechno najednou, a právě v tom se skrývá největší riziko. Energie vám sice chybět nebude, ale tělo může dávat jasně najevo, že potřebuje pravidelnější odpočinek. Nečekejte, až vás únava úplně zastaví. Mnohem lépe uděláte, když si už během pracovních dnů najdete chvíli, kdy opravdu vypnete – bez telefonu, povinností a přemýšlení nad tím, co ještě musíte stihnout.
Kolem poloviny týdne se může přidat větší citlivost na stres. To, co byste jindy přešli mávnutím ruky, vás tentokrát snadněji podráždí. Pomůže pohyb, ale ne nutně intenzivní výkon. Procházka, plavání nebo lehčí cvičení vám mohou udělat větší službu než snaha překonávat vlastní rekordy. O víkendu už by se vaše energie měla více srovnat. Dopřejte si ale dostatek spánku, protože tělo bude dohánět to, co jste během týdne zanedbali.
Kariéra
V práci budete tento týden působit velmi přesvědčivě. Když budete něco chtít prosadit, ostatní jen těžko přehlédnou vaši rozhodnost. Problém může nastat ve chvíli, kdy budete očekávat stejně rychlé reakce také od okolí. Ne každý totiž dokáže držet vaše tempo a netrpělivost by mohla zbytečně vyvolat konflikt tam, kde by jinak stačila krátká domluva.
První polovina týdne přeje novým nápadům, vyjednávání a situacím, kdy je potřeba ukázat iniciativu. Máte-li něco delší dobu připraveného v šuplíku, právě teď může přijít správná chvíle vytáhnout to na světlo. Ve středu nebo ve čtvrtek se ale může objevit drobná komplikace, která vás donutí upravit původní plán. Neberte ji jako prohru. Naopak vás může nasměrovat k řešení, které bude nakonec praktičtější.
Finance budou vyžadovat trochu střízlivější přístup. Chuť odměnit se za náročné období může být silná, ale větší nákup si raději ještě jednou promyslete. Ke konci týdne se vám může objevit informace nebo pracovní nabídka, která bude zpočátku působit nenápadně, ale do budoucna by mohla mít zajímavý potenciál.
Vztahy
V lásce vás čeká týden, který se nebude odehrávat jen na povrchu. Budete chtít vědět, na čem skutečně jste, a neurčité odpovědi vás tentokrát příliš neuspokojí. Zadaní Berani mohou otevřít téma, které se mezi nimi a partnerem už nějakou dobu obchází. Nemusí jít o dramatický problém. Spíš o věc, o které oba víte, ale nikomu se do jejího řešení příliš nechce. Tento týden však může přijít chvíle, kdy se vyplatí říct věci napřímo.
Dejte si pouze pozor na tón. Vaše upřímnost je silná zbraň, ale někdy může znít ostřeji, než zamýšlíte. Když partnerovi necháte prostor vysvětlit jeho pohled, můžete se překvapivě rychle dobrat k dohodě.
Nezadaní Berani budou působit velmi přitažlivě, zejména díky přirozenému sebevědomí a spontánnosti. Zajímavé setkání může přijít ve chvíli, kdy ho vůbec nebudete plánovat – přes přátele, během cesty nebo při běžné aktivitě. Nespěchejte však s vytvářením velkých očekávání. Tentokrát bude mnohem příjemnější nechat situaci chvíli volně plynout. Víkend přeje flirtu, lehkosti a návratu dobré nálady.
Beran
Zdraví
Začátek týdne vás může zastihnout v poměrně vysokém tempu. Budete mít pocit, že zvládnete všechno najednou, a právě v tom se skrývá největší riziko. Energie vám sice chybět nebude, ale tělo může dávat jasně najevo, že potřebuje pravidelnější odpočinek. Nečekejte, až vás únava úplně zastaví. Mnohem lépe uděláte, když si už během pracovních dnů najdete chvíli, kdy opravdu vypnete – bez telefonu, povinností a přemýšlení nad tím, co ještě musíte stihnout.
Kolem poloviny týdne se může přidat větší citlivost na stres. To, co byste jindy přešli mávnutím ruky, vás tentokrát snadněji podráždí. Pomůže pohyb, ale ne nutně intenzivní výkon. Procházka, plavání nebo lehčí cvičení vám mohou udělat větší službu než snaha překonávat vlastní rekordy. O víkendu už by se vaše energie měla více srovnat. Dopřejte si ale dostatek spánku, protože tělo bude dohánět to, co jste během týdne zanedbali.
Kariéra
V práci budete tento týden působit velmi přesvědčivě. Když budete něco chtít prosadit, ostatní jen těžko přehlédnou vaši rozhodnost. Problém může nastat ve chvíli, kdy budete očekávat stejně rychlé reakce také od okolí. Ne každý totiž dokáže držet vaše tempo a netrpělivost by mohla zbytečně vyvolat konflikt tam, kde by jinak stačila krátká domluva.
První polovina týdne přeje novým nápadům, vyjednávání a situacím, kdy je potřeba ukázat iniciativu. Máte-li něco delší dobu připraveného v šuplíku, právě teď může přijít správná chvíle vytáhnout to na světlo. Ve středu nebo ve čtvrtek se ale může objevit drobná komplikace, která vás donutí upravit původní plán. Neberte ji jako prohru. Naopak vás může nasměrovat k řešení, které bude nakonec praktičtější.
Finance budou vyžadovat trochu střízlivější přístup. Chuť odměnit se za náročné období může být silná, ale větší nákup si raději ještě jednou promyslete. Ke konci týdne se vám může objevit informace nebo pracovní nabídka, která bude zpočátku působit nenápadně, ale do budoucna by mohla mít zajímavý potenciál.
Vztahy
V lásce vás čeká týden, který se nebude odehrávat jen na povrchu. Budete chtít vědět, na čem skutečně jste, a neurčité odpovědi vás tentokrát příliš neuspokojí. Zadaní Berani mohou otevřít téma, které se mezi nimi a partnerem už nějakou dobu obchází. Nemusí jít o dramatický problém. Spíš o věc, o které oba víte, ale nikomu se do jejího řešení příliš nechce. Tento týden však může přijít chvíle, kdy se vyplatí říct věci napřímo.
Dejte si pouze pozor na tón. Vaše upřímnost je silná zbraň, ale někdy může znít ostřeji, než zamýšlíte. Když partnerovi necháte prostor vysvětlit jeho pohled, můžete se překvapivě rychle dobrat k dohodě.
Nezadaní Berani budou působit velmi přitažlivě, zejména díky přirozenému sebevědomí a spontánnosti. Zajímavé setkání může přijít ve chvíli, kdy ho vůbec nebudete plánovat – přes přátele, během cesty nebo při běžné aktivitě. Nespěchejte však s vytvářením velkých očekávání. Tentokrát bude mnohem příjemnější nechat situaci chvíli volně plynout. Víkend přeje flirtu, lehkosti a návratu dobré nálady.
Býk
Zdraví
Tento týden vám bude dělat dobře všechno, co do života vrátí trochu pravidelnosti. Poslední dny mohly být hektičtější, než vám vyhovuje, a nyní můžete pocítit potřebu zpomalit. Poslechněte ji. Vaše tělo bude reagovat nejlépe na jednoduchý režim – dostatek spánku, pravidelné jídlo, dost tekutin a pohyb, který vás nebude nutit překonávat vlastní limity.
Začátkem týdne se může ozvat únava, kterou jste dosud přehlíželi. Nemusí jít o nic dramatického, spíš o jasný signál, že nemůžete donekonečna fungovat pouze silou vůle. Býci mají někdy tendenci vydržet mnohem déle, než je rozumné, a odpočinek si dovolí až ve chvíli, kdy už opravdu nemají jinou možnost. Tentokrát zkuste jednat dřív.
Ve druhé polovině týdne se vaše energie zlepší. Přesto vám prospěje klidnější tempo, pobyt venku a omezení všeho, co vás zbytečně zahlcuje. Víkend může být ideální na malý restart. Nemusíte podnikat nic velkého – stačí dobré jídlo, dlouhá procházka, koupání nebo odpoledne, během kterého nebudete nikomu nic dokazovat.
Kariéra
V pracovních záležitostech budete mít jednu velkou výhodu: dokážete vidět, co je skutečně důležité, a nenecháte se snadno rozptýlit. Tam, kde ostatní začnou panikařit kvůli změně plánu, vy můžete působit jako člověk, který drží situaci pevně v rukou. Právě vaše klidná energie může být během tohoto týdne velmi ceněná.
Na začátku týdne se ale můžete dostat do situace, kdy někdo bude chtít věci urychlit. A to vám nemusí být příjemné. Než automaticky odmítnete cizí návrh, zkuste zvážit, zda za ním přece jen není něco užitečného. Nemusíte přijmout všechno, ale drobná změna zaběhnutého postupu by vám mohla ušetřit čas.
Středa a čtvrtek mohou přinést důležitější rozhovor s kolegou, nadřízeným nebo obchodním partnerem. Vyplatí se přijít připravení a držet se faktů. Máte velkou šanci prosadit svou představu, pokud nebudete působit příliš tvrdohlavě. Ke konci týdne se může otevřít otázka peněz, odměny nebo většího výdaje. Nespěchejte. Váš přirozený smysl pro hodnotu vám tentokrát dobře napoví, co stojí za investici a co je jen momentální lákadlo.
Vztahy
Ve vztazích budete toužit především po pocitu jistoty. Velká gesta vás tento týden nemusí zajímat tolik jako drobné důkazy, že se na druhého člověka můžete opravdu spolehnout. Zadaní Býci mohou citlivěji vnímat, jestli partner drží slovo, všímá si jejich potřeb a skutečně naslouchá tomu, co mu říkají.
Pokud vás něco delší dobu trápí, nenechávejte to v sobě jen proto, abyste udrželi klid. Právě nevyřčené věci by se totiž mohly ke konci týdne ozvat mnohem hlasitěji. Rozhovor vedený bez výčitek může vztah naopak výrazně uklidnit. Váš protějšek možná ani netuší, že vám něco vadí.
Nezadaní Býci mohou být tentokrát překvapeni někým, koho by na první pohled nezařadili mezi svůj obvyklý typ. Přitažlivost nemusí přijít jako okamžitý zásah bleskem. Spíš se může rozvíjet pomalu, přes příjemný rozhovor, podobný humor nebo pocit, že si s druhým člověkem nemusíte na nic hrát. Dejte tomu čas.
Víkend bude přát blízkosti, romantice a návratu k lidem, se kterými se cítíte opravdu dobře. A právě v tom může být největší poselství tohoto týdne: nemusíte mít kolem sebe mnoho lidí. Důležitější bude vědět, kteří z nich jsou skutečně vaši.
Blíženci
Zdraví
Tento týden může být pro Blížence trochu neklidný. Ne nutně špatný, ale rozhodně nebude působit dojmem, že máte všechno pevně pod kontrolou. Vaše hlava pojede na vysoké obrátky a právě mentální únava může být větším problémem než nedostatek fyzické energie. Budete přeskakovat z jednoho tématu na druhé, něco plánovat, něco řešit a do toho se vám mohou ozývat lidé, kteří od vás budou něco potřebovat.
Na začátku týdne si dejte pozor hlavně na přetížení. Pokud budete mít pocit, že musíte reagovat na každou zprávu okamžitě a že každá povinnost hoří, velmi rychle se dostaví nervozita. Prospěje vám větší odstup od telefonu a především jasně nastavené hranice. Nemusíte být dostupní všem a pořád.
Ve druhé polovině týdne už může přijít větší klid. Přesto nepodceňujte spánek. Večer vám může déle trvat, než skutečně vypnete, protože v hlavě budete přehrávat rozhovory i plány na další dny. Pomůže jednoduchý rituál, při kterém se vědomě odpojíte od práce a sociálních sítí. Víkend bude vhodný pro lehký pohyb a změnu prostředí. Blížencům tentokrát udělá dobře výlet, krátké cestování nebo cokoli, co jim nabídne nové podněty, ale nebude spojeno s tlakem na výkon.
Kariéra
Pracovní oblast bude velmi živá a přinese vám několik momentů, kdy budete muset rychle reagovat. To je přesně prostředí, ve kterém se Blíženci umějí pohybovat. Budete pohotoví, komunikativní a snadno najdete řešení i tam, kde ostatní chvíli tápou. Pozor si ale dejte na přílišné rozmělňování energie. Pokud se pokusíte řešit pět věcí najednou, hrozí, že ani jedna nebude dotažena tak, jak byste chtěli.
Začátek týdne přeje schůzkám, prezentacím, vyjednávání a všemu, kde záleží na rychlé komunikaci. Můžete někoho přesvědčit o svém nápadu nebo získat podporu, kterou jste dosud neměli. Kolem středy se však může objevit drobný zmatek, například změna termínu, nejasná instrukce nebo informace, která si bude protiřečit s tím, co jste slyšeli dříve. Než začnete jednat, všechno si raději ověřte.
Ve čtvrtek a pátek už se situace stabilizuje. Může přijít nabídka spolupráce nebo nápad, který bude na první pohled působit trochu mimo váš původní směr. Neodmítejte ho automaticky. Právě nečekaná odbočka může přinést velmi zajímavý výsledek.
Finance budou tento týden spíš o drobných výdajích než o jednom velkém rozhodnutí. Pozor na impulzivní nákupy. Částka, která jednotlivě vypadá nevinně, se může na konci týdne nepříjemně nasčítat.
Vztahy
Ve vztazích budete potřebovat především pocit, že se něco děje. Rutina vás může začít nudit rychleji než obvykle a budete mít chuť vztah trochu rozhýbat. Zadaným Blížencům prospěje společný plán, který nebude úplně běžný. Nemusí jít o drahou cestu nebo velké gesto. Stačí společný výlet, spontánní večeře nebo rozhodnutí udělat něco, k čemu se dlouho odhodláváte.
Problém může nastat ve chvíli, kdy budete partnerovu potřebu klidu vnímat jako nezájem. Ne každý bude mít tento týden stejnou potřebu komunikovat jako vy. Zkuste si dát pozor na to, abyste z krátkého mlčení nedělali velké závěry. Většina nedorozumění se vyřeší jednodušeji, než bude zpočátku vypadat.
Nezadaní Blíženci mohou zažít velmi zajímavé setkání. Přitahovat vás bude především inteligence, humor a schopnost držet s vámi krok v konverzaci. Chemie se může objevit velmi rychle, ale vy sami možná nebudete hned vědět, zda jde o skutečný zájem, nebo jen o příjemné vzrušení z něčeho nového.
Víkend přinese větší jasno. Někteří Blíženci mohou zjistit, že je člověk, kterého dosud vnímali jen přátelsky, začíná zajímat jinak. Jiní naopak pochopí, že něco, čemu přikládali velkou váhu, byl spíš krátký flirt. V obou případech vám toto zjištění může přinést překvapivou úlevu.
Rak
Zdraví
Raci budou tento týden citlivější na prostředí i nálady lidí kolem sebe. Pokud se ocitnete ve stresující společnosti nebo budete dlouho řešit cizí problémy, může se únava dostavit velmi rychle. Není to slabost. Jen si tentokrát budete muset lépe hlídat, kolik energie rozdáváte ostatním a kolik vám jí zůstává pro sebe.
Začátek týdne bude trochu pomalejší. Můžete mít pocit, že se do běžných povinností musíte nutit a že vám chybí obvyklá lehkost. Nepřetlačujte to silou. Vaše výkonnost se během několika dnů zlepší, ale bude důležité dopřát tělu prostor. Pokud máte možnost upravit si režim, dělejte náročnější věci dopoledne a večer už se snažte zpomalit.
Kolem poloviny týdne se může projevit větší citlivost na nepravidelný spánek a stravování. Raci budou tentokrát velmi rychle cítit, pokud něco zanedbají. Prospěje vám jednoduchost a pravidelnost, ne žádné drastické změny.
O víkendu se energie zlepší a zároveň se vrátí chuť něco podniknout. Neděle bude vhodná hlavně pro odpočinek v prostředí, kde se cítíte bezpečně. Nemusíte mít nabitý program. Mnohem víc vám dá klidný den s lidmi, u kterých nemusíte být neustále ve střehu.
Kariéra
V práci se tento týden vyplatí spoléhat na intuici, ale zároveň si ji podpořit fakty. Můžete totiž velmi přesně vycítit, že se něco mění ještě dřív, než to někdo otevřeně řekne. To vám dá náskok, pokud nezačnete předčasně panikařit.
Začátek týdne může přinést drobnou nejistotu. Někdo kolem vás nebude komunikovat úplně otevřeně nebo dostanete méně informací, než byste potřebovali. Místo domněnek si raději položte konkrétní otázky. Je možné, že za celou situací nebude nic dramatického, jen špatná komunikace.
Středa a čtvrtek budou vhodné pro práci, která vyžaduje soustředění. Můžete dokončit něco, co jste delší dobu odkládali, nebo konečně vyřešit problém, který vás už začínal obtěžovat. Nebojte se také připomenout své zásluhy. Raci často odvádějí velký kus práce, ale automaticky očekávají, že si toho někdo všimne. Tento týden bude lepší mluvit konkrétně.
Ke konci týdne se může objevit téma peněz nebo pracovních podmínek. Pokud máte pocit, že vaše úsilí není dostatečně oceněno, nezačínejte rozhovor podrážděně. Připravte si argumenty a čísla. Praktický přístup bude mít mnohem větší sílu než emotivní výčitky.
Vztahy
Vztahy budou tento týden pro Raky velmi důležité. Budete potřebovat blízkost, ale zároveň můžete být náchylnější k tomu, že si některé věci vezmete příliš osobně. Partner může být unavený, zaneprázdněný nebo jednoduše méně komunikativní a vy v tom můžete hledat význam, který tam ve skutečnosti není.
Zadaní Raci by se měli vyhnout tichým testům typu „když mě zná, musí vědět, co potřebuji“. Tentokrát bude lepší své potřeby vyslovit nahlas. Může se ukázat, že partner je ochotný vám vyjít vstříc, jen vůbec netušil, co se ve vás odehrává.
Ve druhé polovině týdne se vztahová atmosféra výrazně zjemní. Vhodný čas nastane pro společné plánování, rodinné záležitosti nebo rozhovor o něčem, co chcete v následujících měsících změnit. Některé páry mohou řešit bydlení, cestování nebo větší finanční rozhodnutí.
Nezadaní Raci mohou tento týden potkat někoho, kdo nebude působit okázale, ale postupně v nich vyvolá pocit důvěry. A právě ten pro vás bude důležitější než efektní první dojem. Zajímavý člověk se může objevit přes známé, rodinu nebo v prostředí, které dobře znáte.
Víkend může přinést silnější emoce, ale spíš v příjemném smyslu. Někteří Raci si uvědomí, že se vztah posunul dál, než čekali. Jiní naopak konečně pustí něco, co už dlouho drželi při životě jen ze zvyku. V obou případech může přijít pocit, že se vám dýchá o něco lehčeji.
Lev
Zdraví
Lvi vstoupí do nového týdne s poměrně silnou energií, ale zároveň s tendencí přeceňovat vlastní možnosti. Můžete mít chuť dohnat všechno, co se v posledních dnech nahromadilo, a ještě si k tomu přidat něco navíc. Právě tady bude potřeba trochu brzdit. Vaše tělo vám sice bude zpočátku stačit, ale pokud si nenecháte prostor na odpočinek, únava se může ozvat ve chvíli, kdy to budete čekat nejméně.
Na začátku týdne budete potřebovat pohyb a pocit, že něco děláte pro sebe. Dobře vám může udělat sport, delší procházka nebo jakákoli aktivita, při které se odreagujete od práce a lidí kolem sebe. Dávejte si ale pozor na přepínání. Tento týden nebude ideální pro dokazování si, že ještě zvládnete o něco víc.
Kolem středy a čtvrtka může přijít větší únava nebo podrážděnost, která bude souviset hlavně s nedostatkem klidu. Pokud poslední dobou hůř spíte nebo se večer neumíte odpojit od povinností, zkuste udělat režimu trochu pevnější rámec. Víkend už bude mnohem příjemnější. Energie se vrátí, ale tentokrát ji využijte spíš na věci, které vás těší, než na další seznam úkolů.
Kariéra
V pracovní oblasti budete tento týden velmi vidět. Ať už se vám to líbí, nebo ne, pozornost se bude přirozeně stáčet vaším směrem. Můžete dostat příležitost ukázat, co umíte, prezentovat vlastní nápad nebo převzít vedení v situaci, kde ostatní váhají. Pro Lvy to bude příjemné prostředí, ale zároveň si dejte pozor, abyste nepůsobili dojmem, že názor ostatních není důležitý.
První polovina týdne bude vhodná pro rozhodování a nové kroky. Pokud už delší dobu přemýšlíte o změně, právě teď se může objevit informace, která vás posune blíž k rozhodnutí. Nemusí jít rovnou o výpověď nebo nový projekt. Může to být i drobná změna role, větší odpovědnost nebo nabídka spolupráce.
Kolem středy se může objevit člověk, který bude chtít váš nápad zpochybnit. Neberte to jako osobní útok. Pokud si udržíte klid, můžete z kritiky vytěžit něco užitečného. Přehnaně obranná reakce by naopak mohla zbytečně oslabit vaši pozici.
Finance budou vyžadovat rozumný přístup. Můžete mít větší chuť utrácet za věci, které vám udělají radost nebo zvýrazní váš styl. Není na tom nic špatného, ale hlídejte si, abyste neutrácěli hlavně proto, že si chcete zlepšit náladu. Ke konci týdne se může objevit zajímavá pracovní možnost nebo kontakt, který stojí za pozornost.
Vztahy
Ve vztazích budete chtít cítit, že jste pro druhého důležití. Pokud se vám bude zdát, že partner věnuje příliš mnoho energie práci, přátelům nebo vlastním starostem, můžete začít být citlivější na každý náznak nezájmu. Než ale vytvoříte konflikt, zkuste si položit jednoduchou otázku: skutečně se něco děje, nebo jen potřebujete trochu více pozornosti?
Zadaným Lvům prospěje otevřenost. Řekněte partnerovi, co vám chybí, místo abyste čekali, zda si toho všimne sám. Tento týden může být velmi romantický, pokud odložíte hrdost a dovolíte si říct, že vám na něčem záleží. Druhá polovina týdne přeje společným plánům, výletům i spontánním rozhodnutím.
Nezadaní Lvi budou velmi snadno přitahovat pozornost. Budete působit sebejistě, vtipně a otevřeně, což může přinést několik zajímavých kontaktů. Pozor ale na člověka, který vás bude fascinovat hlavně tím, že vám nebude dávat tolik pozornosti jako ostatní. Mohli byste začít honit něco jen proto, že to není okamžitě dostupné.
Víkend přinese lehčí atmosféru a větší chuť užívat si přítomnost. Některé vztahy mohou dostat nový impuls a nezadaní mohou zažít flirt, který se rozvine rychleji, než čekali. Tentokrát bude nejlepší nic netlačit a jednoduše sledovat, kam vás situace zavede.
Panna
Zdraví
Panny mohou tento týden nejvíc potrápit vlastní hlavu. Budete mít tendenci analyzovat všechno do nejmenšího detailu, a pokud se vám něco nebude dařit podle plánu, snadno začnete hledat chybu u sebe. Právě proto bude důležité hlídat si nejen fyzickou kondici, ale také to, kolik prostoru necháváte odpočinku a obyčejnému nicnedělání.
Začátek týdne bude poměrně pracovní a může vás svádět k tomu, že odpočinek odsunete až na dobu, kdy bude všechno hotové. Jenže všechno hotové nebude nikdy. Udělejte si proto jasný konec pracovního dne a snažte se ho dodržovat. Vaše tělo bude citlivější na nedostatek spánku a příliš mnoho kávy nebo nepravidelné jídlo se vám může rychle vrátit v podobě únavy.
Ve středu a čtvrtek může přijít potřeba většího klidu. Pokud budete mít možnost, vyhněte se přeplněnému programu a dejte přednost jednodušším aktivitám. Pomůže vám pobyt venku, lehký pohyb a především chvíle, kdy nebudete muset nic organizovat.
Víkend přinese zlepšení nálady i energie. Ideální bude spojit odpočinek s něčím praktickým, co vám zároveň udělá radost. Panny si často odpočinou lépe při drobné činnosti než při úplném nicnedělání. Dejte si ale pozor, abyste si z relaxace nakonec neudělali další výkonový projekt.
Kariéra
Práce bude tento týden vyžadovat přesnost, což vám bude vyhovovat. Můžete si všimnout detailu, který ostatní přehlédli, nebo odhalit chybu ještě dřív, než začne způsobovat problémy. Právě vaše pečlivost může být důvodem, proč se na vás někdo obrátí s důležitějším úkolem.
Na začátku týdne se vám podaří udělat velký kus práce, pokud si dobře nastavíte priority. Největší překážkou tentokrát nebude nedostatek schopností, ale spíš vaše tendence věnovat příliš mnoho času věcem, které už jsou dostatečně dobré. Ne všechno musí být dotažené do absolutní dokonalosti.
Kolem středy může přijít změna zadání nebo kritika, kterou si zpočátku vezmete osobně. Zkuste se od ní trochu odpojit. Je možné, že problém není ve vaší práci, ale v tom, že někdo na začátku špatně vysvětlil, co vlastně chce. Ptejte se konkrétně a nenechte se zatáhnout do zbytečného chaosu.
Ve druhé polovině týdne se může otevřít možnost, jak si práci zjednodušit nebo přesunout část odpovědnosti jinam. Neodmítejte pomoc jen proto, že máte pocit, že si všechno uděláte nejlépe sami. Páteční den může přinést příjemnou zprávu, uznání nebo alespoň pocit, že se vaše úsilí konečně začíná projevovat.
Finance budou poměrně stabilní. Větší výdaj si ale raději rozmyslete s odstupem jednoho či dvou dnů. Tentokrát se vám vyplatí dát přednost praktickým věcem před nákupem, který má jen zahnat momentální nespokojenost.
Vztahy
V lásce můžete mít tento týden tendenci všechno příliš rozebírat. Jedna kratší odpověď, změna tónu nebo zrušený plán ve vás může spustit dlouhou sérii otázek, přestože skutečné vysvětlení bude mnohem jednodušší. Zkuste se vyhnout domýšlení a raději se ptejte přímo.
Zadané Panny mohou řešit praktickou stránku vztahu. Domácnost, peníze, rozdělení povinností nebo plánování dalších týdnů se mohou stát důležitějším tématem než romantika. To ale nemusí být špatně. Právě pocit, že s partnerem dokážete fungovat jako tým, vám může přinést větší jistotu než velká gesta.
Ve druhé polovině týdne se atmosféra uvolní. Partner vás může překvapit něčím, co jste nečekali, nebo se konečně vyjasní záležitost, která ve vás vyvolávala nejistotu. Dejte si jen pozor, abyste dobrý okamžik nepokazili potřebou okamžitě řešit, co bude dál.
Nezadané Panny mohou potkat někoho, kdo je zaujme spíš postupně. Nemusí to být okamžitá chemie, ale spíš pocit, že rozhovor plyne přirozeně a druhý člověk vás opravdu poslouchá. Takové spojení může mít větší potenciál než dramatické okouzlení na první pohled.
Víkend bude přát intimnějším rozhovorům a uklidnění starších nedorozumění. Některé Panny si mohou uvědomit, že od vztahu očekávají až přílišnou jistotu a snaží se předem naplánovat něco, co potřebuje čas. Právě větší lehkost vám může tento týden paradoxně přinést největší pocit bezpečí.
Váhy
Zdraví
Váhy budou tento týden potřebovat hlavně rovnováhu mezi tím, co chtějí zvládnout, a tím, co jejich tělo skutečně unese. Můžete mít pocit, že jste poslední dobou trochu přepínali síly, a právě teď se začne ozývat potřeba zpomalit. Ne nutně dramaticky, spíš tak, že vám některé činnosti půjdou hůř, než jste zvyklí, nebo vám bude déle trvat, než se dostanete do správného tempa.
Začátek týdne může být trochu ospalý. Pokud si můžete vybrat, neplánujte na pondělí a úterý úplně všechno důležité najednou. Vaše energie se bude rozjíždět postupně. Pomůže vám pravidelný režim, dostatek tekutin a zejména kvalitnější spánek. Večer se snažte nevytvářet další program jen proto, že máte pocit, že byste měli být aktivní.
Kolem středy už se situace zlepší a můžete pocítit větší chuť hýbat se nebo něco podniknout. Vhodný bude lehčí sport, plavání, jóga nebo delší procházka. Dávejte si ale pozor na to, abyste nepřebírali tempo někoho jiného. Váhy mají někdy tendenci přizpůsobovat se okolí a zapomínat na vlastní potřeby.
Víkend vám přinese možnost skutečně si odpočinout. Nejvíc vám prospěje změna prostředí, hezké místo a společnost lidí, se kterými nemusíte nic řešit. Pokud budete mít chuť na úplně klidný den, dopřejte si ho bez výčitek.
Kariéra
V pracovní oblasti se dostanete do několika situací, kde bude potřeba vyjednávat a hledat kompromis. To je přesně disciplína, ve které se Váhy dokážou pohybovat velmi dobře. Tento týden ale bude důležité nezapomenout, že kompromis neznamená automaticky ustoupit. Pokud máte pocit, že něco není fér nebo že na vás někdo přesouvá příliš velkou část odpovědnosti, řekněte to včas.
Začátek týdne bude vhodný pro komunikaci s kolegy, klienty nebo nadřízenými. Dokážete formulovat svůj pohled tak, že nebude působit útočně, a právě díky tomu můžete prosadit víc, než kdybyste šli do otevřeného konfliktu. Kolem středy může přijít drobná změna plánu, která vás nejdřív rozhodí, ale nakonec může být výhodná.
Pozor si dejte na nerozhodnost. Některé Váhy budou mít tento týden před sebou dvě podobně dobré možnosti a budou se snažit najít absolutně správnou odpověď. Ta ale možná neexistuje. Pokud budete čekat příliš dlouho, rozhodnutí za vás udělá někdo jiný.
Ve čtvrtek a pátek se může objevit zajímavý kontakt nebo informace, která se vám bude hodit až později. Neignorujte nenápadné nabídky jen proto, že nevypadají jako velký průlom. Z hlediska financí bude lepší držet se rozumného středu. Dopřát si můžete, ale výdaje spojené hlavně s momentální náladou by vás později mohly mrzet.
Vztahy
Ve vztazích budete tento týden hledat především harmonii. Budete mít menší chuť na hádky a dramata, ale pozor, aby se z vaší snahy udržet klid nestalo mlčení o věcech, které vás skutečně trápí. Některé Váhy mají tendenci konflikt odkládat tak dlouho, až začne být mnohem větší, než původně musel být.
Zadané Váhy mohou na začátku týdne řešit praktickou záležitost, která se postupně promění v hlubší rozhovor o tom, co kdo od vztahu očekává. Není potřeba se toho bát. Právě upřímnost může přinést mnohem větší pocit blízkosti.
Kolem poloviny týdne se atmosféra uvolní. Budete mít větší chuť někam vyrazit, bavit se a užít si společné chvíle bez řešení povinností. Pokud máte pocit, že se vztah v poslední době změnil v nekonečné plánování a organizaci, udělejte něco spontánního.
Nezadané Váhy mohou potkat někoho velmi charismatického. Přitažlivost může být okamžitá, ale nenechte se unést jen prvním dojmem. Zajímavější může být člověk, který vás na začátku nepřekvapí ničím okázalým, ale postupně ukáže, že s ním můžete být sami sebou.
Víkend přeje romantice a novým začátkům. Některé Váhy mohou dostat zprávu od člověka, o kterém si myslely, že se už neozve. Než otevřete dveře minulosti, připomeňte si ale také důvod, proč jste je kdysi zavřeli.
Štír
Zdraví
Štíři mohou tento týden cítit poměrně silnou vnitřní energii, ale zároveň také napětí, které se bude hromadit, pokud si nenajdou způsob, jak ho uvolnit. Nebudete mít problém zvládat povinnosti, spíš může být obtížnější skutečně vypnout. Některé věci si totiž budete nosit v hlavě i dlouho poté, co už je objektivně není potřeba řešit.
Začátkem týdne se snažte rozlišovat mezi tím, co můžete ovlivnit, a tím, co už je mimo vaši kontrolu. Právě snaha držet všechno pevně v rukou vás může stát nejvíc energie. Pohyb vám udělá dobře, zejména pokud při něm dokážete úplně přestat přemýšlet o práci nebo vztazích.
Ve středu a ve čtvrtek může přijít větší citlivost na nedostatek spánku. Pokud budete několik nocí po sobě chodit spát pozdě, tělo se ozve rychleji než obvykle. Dopřejte si proto pravidelnější režim a nesnažte se únavu zachraňovat jen kávou.
Druhá polovina týdne přinese postupné uvolnění. Budete mít větší chuť být mezi lidmi, někam vyrazit nebo změnit prostředí. Víkend může být velmi aktivní, ale hlídejte si, abyste do něj nenacpali příliš mnoho plánů. Část dne si nechte bez programu. Právě nečekaně volná chvíle vám může udělat nejlépe.
Kariéra
V práci budete tento týden velmi soustředění a jen tak něco vám neunikne. Štíři dokážou dobře číst mezi řádky a tentokrát můžete jako první pochopit, co se skutečně odehrává za nějakým rozhodnutím nebo změnou. To vám může dát důležitou výhodu.
Na začátku týdne se může objevit situace, ve které někdo nebude hrát úplně otevřenou hru. Nemusí jít o nic závažného, ale můžete cítit, že nedostáváte všechny informace. Nesnažte se nikoho okamžitě usvědčovat. Raději si fakta postupně ověřte a teprve potom jednejte.
Kolem středy budete velmi výkonní. Pokud před sebou máte něco náročného, právě tento den se vyplatí zabrat. Dokážete se ponořit do práce a zvládnout i úkol, který ostatní dlouho odkládali. Dávejte si však pozor na přílišnou kontrolu. Pokud pracujete v týmu, nemusíte dohlížet na každý detail, který udělají ostatní.
Ve druhé polovině týdne se může otevřít téma nové role, větší odpovědnosti nebo změny způsobu práce. Některým Štírům může přijít nabídka, která je zaujme právě tím, že znamená větší samostatnost. Neříkejte ano jen kvůli prestiži. Zvažte také, kolik času a energie by vás nový závazek skutečně stál.
Finance budou poměrně stabilní, ale může se objevit jeden nečekaný výdaj. Pokud máte rezervu, neměl by vás příliš rozhodit. Tento týden je lepší investovat do věcí, které mají dlouhodobou hodnotu, než do krátkodobého potěšení.
Vztahy
Vztahy budou pro Štíry tento týden intenzivní. Budete potřebovat pocit opravdovosti a velmi rychle poznáte, pokud se druhý člověk bude něčemu vyhýbat. Zadaní Štíři mohou otevřít téma, které ve vztahu visí už nějakou dobu. Nebudete mít chuť chodit kolem horké kaše a budete chtít vědět, na čem jste.
Právě tady si dejte pozor na jednu věc: ne každý dokáže mluvit o citlivých tématech stejně rychle jako vy. Pokud partner potřebuje chvíli na rozmyšlenou, nemusí to znamenat, že něco skrývá. Dejte mu prostor, ale zároveň nenechte důležitý rozhovor vyšumět.
Ve druhé polovině týdne může přijít výrazné zlepšení atmosféry. Některé páry mohou mít pocit, že si po delší době konečně řekly něco podstatného a vztah se díky tomu pročistil. Víkend pak bude mnohem lehčí, romantičtější a otevřenější.
Nezadaní Štíři mohou zažít velmi silnou přitažlivost. Člověk, který vás zaujme, může být úplně jiný než lidé, které si běžně vybíráte. Právě to vás na něm bude fascinovat. Nezaměňujte ale intenzitu za skutečnou kompatibilitu. Chemie může být silná, ale teprve čas ukáže, zda za ní stojí něco víc.
Někteří Štíři se také mohou znovu setkat s někým z minulosti. Takové setkání může vyvolat víc emocí, než jste čekali. Tentokrát ale máte šanci podívat se na starý příběh jinýma očima a rozhodnout se podle toho, kdo jste dnes, ne podle toho, co jste cítili před lety.
Střelec
Zdraví
Střelci vstoupí do nového týdne s chutí něco změnit. Může vás přepadnout potřeba rozhýbat se, vyrazit ven, upravit denní režim nebo konečně udělat něco, co už delší dobu odkládáte. Energie vám rozhodně nebude chybět, ale důležité bude nepřepálit začátek. Máte tendenci nadchnout se pro nový plán a hned první den mu dát sto procent. Tentokrát bude mnohem rozumnější rozložit síly do celého týdne.
Začátek týdne přeje pohybu a pobytu venku. Dobře vám udělá všechno, co vám dá pocit prostoru a svobody. Pokud jste poslední dobou trávili příliš mnoho času uvnitř nebo u počítače, tělo vám rychle ukáže, jak moc změnu potřebovalo. Pozor si dejte pouze na přílišnou spontánnost. Ne každý sportovní nápad musíte realizovat bez přípravy.
Kolem středy může přijít krátký útlum. Nemusí znamenat nic zásadního, spíš vás dožene únava z rychlého začátku týdne. Neignorujte ji a nesnažte se ji přebít další aktivitou. Jeden klidnější večer vám může vrátit mnohem víc energie, než čekáte.
Víkend bude velmi příjemný. Střelci budou mít chuť cestovat, setkávat se s lidmi a užívat si léto naplno. Nezapomeňte ale na spánek a pitný režim. Právě v zápalu zábavy budete mít největší tendenci na základní potřeby těla zapomínat.
Kariéra
V pracovní oblasti budete tento týden potřebovat hlavně pocit pohybu dopředu. Rutinní úkoly vás mohou začít nudit a budete hledat způsob, jak si práci zpestřit nebo zjednodušit. To může být velmi užitečné, pokud nezačnete měnit věci jen proto, že se momentálně nudíte.
Na začátku týdne se může objevit nový úkol, nabídka nebo možnost zapojit se do něčeho, co je trochu mimo vaši běžnou agendu. Právě to vás může zaujmout. Střelci mají tento týden dobrý odhad na příležitosti, které mohou časem přinést něco většího. Nečekejte ale, že všechno bude jasné okamžitě.
Kolem středy může dojít k nedorozumění kvůli příliš rychlé komunikaci. Něco řeknete v nadsázce nebo bez dlouhého vysvětlování a druhá strana to pochopí jinak, než jste zamýšleli. V důležitých pracovních záležitostech proto raději volte přesnější formulace a nespoléhejte na to, že ostatní automaticky pochopí váš záměr.
Ve čtvrtek a pátek se otevře prostor pro jednání, nové kontakty a plánování dalších týdnů. Někteří Střelci mohou dostat nabídku spojenou s cestováním, vzděláváním nebo větší volností. Zvažte ji prakticky, ne pouze podle prvního nadšení.
Finance budou spíš stabilní, ale zároveň vás bude lákat utrácet za zážitky, výlety nebo věci, které vám mají zpříjemnit léto. Dopřát si můžete, jen si hlídejte hranici mezi spontánností a úplným ignorováním rozpočtu.
Vztahy
V lásce budete tento týden potřebovat hlavně lehkost. Těžká témata a nekonečné rozebírání detailů vás mohou rychle unavit. To ale neznamená, že byste měli před důležitými rozhovory utíkat. Jen budete potřebovat, aby vztah nebyl celý postavený na řešení problémů.
Zadaní Střelci mohou pocítit silnou chuť něco s partnerem podniknout. Pokud se váš společný život v poslední době točil hlavně kolem práce a povinností, zkuste do něj vrátit trochu spontánnosti. Nemusíte plánovat nic velkého. Někdy stačí nečekaný výlet, večerní koupání nebo rozhodnutí změnit program na poslední chvíli.
Pozor si dejte na přílišnou potřebu svobody. Partner může některé vaše plány vnímat jako signál, že se mu vzdalujete. Pokud chcete něco podniknout sami nebo s přáteli, řekněte to jednoduše a bez obranného tónu. Pravděpodobně zjistíte, že problém není v samotném plánu, ale spíš v tom, jak o něm komunikujete.
Nezadaní Střelci mohou zažít velmi příjemný flirt, zejména při cestování, na společenské akci nebo přes přátele. Přitahovat vás bude někdo, kdo působí otevřeně, sebevědomě a trochu nepředvídatelně. Mezi vámi může rychle přeskočit jiskra.
Víkend bude vztahově velmi živý. Někteří Střelci se mohou rozhodnout dát šanci člověku, kterého dosud brali jen jako zajímavé zpestření. Jiní si naopak uvědomí, že potřebují méně slibů a víc skutečných činů. V obou případech vám pomůže nechat věci plynout přirozeně a nesnažit se hned pojmenovat, kam přesně směřují.
Kozoroh
Zdraví
Kozorozi mohou tento týden zjistit, že jejich tělo potřebuje o něco víc pozornosti, než mu poslední dobou věnovali. Povinnosti jste možná zvládali bez větších problémů, ale to ještě neznamená, že máte neomezené zásoby energie. Právě drobné signály únavy byste neměli přehlížet.
Začátek týdne může být pomalejší. Budete potřebovat delší rozjezd a pokud se pokusíte hned od pondělí fungovat na maximum, můžete ve středu zjistit, že vám síly docházejí. Rozložte si proto náročnější činnosti a nesnažte se mít všechno hotové předem.
Dobře vám udělá pravidelný pohyb, ale nemusí být extrémně intenzivní. Kozorozi někdy vnímají odpočinek jako něco, co si musí nejdřív zasloužit, a právě tento přístup byste měli na pár dní odložit. Odpočinek není odměna za výkon, ale jeho součást.
Ve druhé polovině týdne se energie stabilizuje. Budete se cítit lépe, pokud si uhlídáte spánek a nebudete večer řešit pracovní věci dlouho do noci. Víkend vám prospěje zejména tehdy, pokud ho nenecháte zaplnit domácími povinnostmi. Vyberte si jednu nebo dvě věci, které opravdu chcete udělat, a zbytek nechte na později.
Kariéra
Pracovní oblast bude pro Kozorohy tento týden důležitá a zároveň poměrně příznivá. Budete schopni soustředit se na dlouhodobé cíle a nenecháte se snadno rozhodit drobnými komplikacemi. Právě vaše vytrvalost vám může přinést výhodu ve chvíli, kdy ostatní začnou ztrácet trpělivost.
Začátkem týdne se může objevit úkol, který na první pohled nebude působit příliš atraktivně, ale mohl by mít větší význam, než se zdá. Neodmítejte ho automaticky. Může vám otevřít cestu k člověku nebo projektu, který bude důležitý později.
Kolem středy může přijít rozhodnutí, které bude vyžadovat realistický pohled. Někteří Kozorozi budou zvažovat, zda má smysl dál investovat energii do něčeho, co nepřináší očekávané výsledky. Nebojte se přiznat si, že určitá cesta nefunguje. Změna strategie není selhání.
Čtvrtek a pátek budou vhodné pro jednání o podmínkách, termínech nebo penězích. Pokud máte pocit, že vaše práce není dostatečně oceněná, můžete otevřít téma odměny nebo odpovědnosti. Připravte si konkrétní argumenty. Tento týden vám bude vyhovovat věcná, klidná komunikace mnohem víc než emotivní tlak.
Finance budou stabilní, ale zároveň se může objevit větší výdaj, který bude souviset s domácností, cestováním nebo něčím praktickým. Pravděpodobně nepůjde o zbytečnost, přesto si před rozhodnutím dejte čas na porovnání možností.
Vztahy
Ve vztazích budete tento týden potřebovat větší jistotu. Ne nutně velká vyznání, ale pocit, že druhý člověk stojí pevně vedle vás. Zadaní Kozorozi mohou začít citlivěji vnímat, jestli jsou povinnosti a péče o společný život rozdělené spravedlivě.
Pokud máte pocit, že dlouhodobě táhnete větší část zátěže, může se to na začátku týdne konečně ozvat. Snažte se ale nezačínat rozhovor ve chvíli, kdy jste nejvíc podráždění. Partner pravděpodobně zareaguje lépe na konkrétní příklad než na obecné tvrzení, že „všechno musíte dělat sami“.
Ve druhé polovině týdne se atmosféra zklidní. Některé páry mohou mluvit o budoucnosti, bydlení, penězích nebo plánech na podzim. Tentokrát vás budou zajímat hlavně konkrétní kroky. Prázdné sliby vám stačit nebudou.
Nezadaní Kozorozi budou působit zdrženlivěji, ale právě to může někoho velmi přitahovat. Zajímavý člověk se může objevit v pracovním prostředí, přes známé nebo během úplně běžné každodenní situace. Nemusí přijít žádná dramatická jiskra. Spíš pocit, že je vám s někým překvapivě příjemně a že konverzace nemusí být za každou cenu efektní.
Víkend může přinést důležitý moment uvědomění. Někteří Kozorozi zjistí, že vztah, který dlouho hodnotili velmi racionálně, pro ně znamená víc, než si chtěli připustit. Jiní naopak pochopí, že samotná stabilita nestačí, pokud ve vztahu chybí radost a opravdová blízkost. Tentokrát nebude nutné dělat okamžité závěry. Stačí být k sobě upřímní.
Vodnář
Zdraví
Vodnáři mohou tento týden cítit, že jejich tělo a hlava potřebují každé něco trochu jiného. Zatímco mysl bude mít chuť stále něco řešit, plánovat nebo objevovat, fyzicky můžete mít potřebu ubrat. Právě rozdíl mezi těmito dvěma polohami může být důvodem, proč se budete chvílemi cítit neklidně, přestože objektivně nemusí být nic špatně.
Začátek týdne bude poměrně aktivní. Budete mít mnoho nápadů a pravděpodobně i větší chuť být mezi lidmi. Dávejte si ale pozor na to, abyste si program nezaplnili až do posledního volného místa. Potřebujete totiž i chvíle, kdy nikdo nic nechce a nemusíte reagovat na žádné zprávy. Mentální únava může být tento týden mnohem výraznější než únava fyzická.
Kolem středy se může ozvat potřeba zpomalit. Pokud jste několik dní jeli ve vysokém tempu, může vás přepadnout nečekaná únava nebo podrážděnost. Neřešte to další kávou a snahou všechno přetlačit. Jeden klidnější večer, delší spánek nebo obyčejná procházka mohou udělat velký rozdíl.
Ve druhé polovině týdne se energie znovu zvedne. Dobře vám udělá pohyb, který nebude svázaný výkonem. Vyrazte ven, zkuste jinou trasu, změňte prostředí nebo si dopřejte něco, co běžně neděláte. Víkend může být velmi společenský, ale hlídejte si vlastní hranice. Nemusíte přijmout každé pozvání jen proto, že nechcete o něco přijít.
Kariéra
Pracovní oblast bude tento týden přát nápadům, novým řešením a všemu, co trochu vybočuje ze zaběhnutého systému. Vodnáři budou mít velmi dobrou schopnost vidět problém z jiného úhlu a právě díky tomu mohou přijít s řešením, které ostatní nenapadlo.
Na začátku týdne se může objevit příležitost něco změnit. Nemusí jít o velký kariérní obrat, spíš o možnost upravit pracovní postup, převzít nový úkol nebo začít spolupracovat s někým, kdo vám přinese jiný pohled. Vaše zvědavost bude tentokrát velkou výhodou.
Pozor si ale dejte na netrpělivost. Pokud budete mít pocit, že je nějaký systém zastaralý nebo zbytečně komplikovaný, můžete být až příliš přímočaří. To, že máte pravdu, ještě automaticky neznamená, že ostatní budou připraveni přijmout změnu stejně rychle jako vy. Pokud chcete něco prosadit, ukažte konkrétní přínos místo toho, abyste pouze kritizovali dosavadní stav.
Kolem středy se může objevit drobný chaos v komunikaci. Nejasná zpráva, změna termínu nebo špatně pochopené zadání vás mohou zbytečně zdržet. Všechno důležité si raději potvrďte.
Ve čtvrtek a pátek už budete mít situaci mnohem více pod kontrolou. Někteří Vodnáři mohou získat zajímavý kontakt nebo se dozvědět o projektu, který by je mohl časem posunout dál. Finance budou poměrně stabilní, jen si dejte pozor na impulzivní nákupy spojené s technikou, zážitky nebo věcmi, které vám připadají zajímavé hlavně proto, že jsou nové.
Vztahy
Ve vztazích budete tento týden potřebovat trochu více prostoru než obvykle. To ale neznamená, že se chcete od partnera vzdálit. Spíš budete potřebovat pocit, že můžete být sami sebou a nemusíte každou volnou chvíli plánovat společně.
Zadaní Vodnáři mohou na začátku týdne narazit na drobné nedorozumění. Partner může vaši potřebu samostatnosti chápat jako nezájem, zatímco vy budete mít pocit, že se po vás chce příliš mnoho vysvětlování. Nejlepší bude mluvit jednoduše a otevřeně. Není nutné z malého rozdílu v potřebách dělat velké vztahové téma.
Druhá polovina týdne bude mnohem lehčí. Přijde větší chuť sdílet zážitky, někam vyrazit nebo udělat něco spontánního. Vztahu prospěje zejména změna rutiny. Pokud pořád chodíte na stejná místa a řešíte stejná témata, zkuste společně něco úplně nového.
Nezadaní Vodnáři mohou potkat člověka, který je zaujme hlavně svou originalitou. Nemusí odpovídat představě vašeho „typu“, ale právě proto vás může přitahovat. Důležitý bude humor, rozhovor a pocit, že vedle druhého člověka nemusíte nic předstírat.
Víkend může přinést překvapivý posun. Někdo, koho jste dosud vnímali jen jako známého, může dát svůj zájem najevo mnohem jasněji. Jinde se může ozvat člověk z minulosti. Tentokrát ale nebude nejdůležitější to, co bylo kdysi. Ptejte se spíš sami sebe, zda se vedle něj cítíte dobře právě teď.
Ryby
Zdraví
Ryby budou tento týden citlivější na všechno, co se kolem nich děje. Nálady lidí, změny plánů i drobné konflikty se vás mohou dotýkat víc než obvykle, a pokud si nebudete hlídat vlastní prostor, můžete mít ke konci dne pocit, že jste unavení bez jasného důvodu.
Začátek týdne proto nebude vhodný pro přehnaně nabitý program. Pokud můžete, dopřejte si mezi jednotlivými povinnostmi trochu více prostoru. Vaše tělo bude potřebovat pravidelný rytmus a hlavně dostatek spánku. Večer se snažte nerozebírat každou situaci, která během dne nastala. Některé věci skutečně nemusíte vyřešit ještě před usnutím.
Kolem středy můžete pocítit větší únavu, zejména pokud jste poslední dobou příliš často upřednostňovali potřeby ostatních. Ryby mají někdy tendenci říct ano i tehdy, když už dávno chtějí říct ne. Tento týden bude velmi důležité naučit se odmítnout bez pocitu viny.
Ve druhé polovině týdne se vaše energie zlepší a vrátí se větší chuť něco podniknout. Dobře vám udělá voda, příroda, lehký pohyb nebo jakákoli aktivita, která vám pomůže vyčistit hlavu. Víkend se snažte nepřetížit společenskými povinnostmi. Vyberte si lidi, se kterými se cítíte dobře, místo toho, abyste se snažili být všude.
Kariéra
V práci budete tento týden velmi dobře vnímat atmosféru a vztahy mezi lidmi. Dokážete rychle odhadnout, kdo něco neříká naplno nebo kde vzniká napětí ještě dřív, než se projeví otevřeně. Tato intuice vám může být velmi užitečná, pokud si ji nebudete plést s domněnkami.
Začátkem týdne může přijít situace, ve které nebudete mít všechny potřebné informace. Místo toho, abyste si začali vytvářet vlastní scénáře, raději se ptejte. Jedna konkrétní otázka může vyřešit něco, co byste jinak v hlavě rozebírali několik hodin.
Kolem středy se vám bude dobře pracovat na kreativních úkolech, psaní, plánování nebo všem, kde můžete využít představivost. Pokud vaše práce bývá spíš rutinní, zkuste hledat způsob, jak si ji trochu zpříjemnit nebo zjednodušit. Nemusíte měnit všechno, někdy stačí jeden nový postup.
Ve čtvrtek a pátek se může objevit důležitější rozhovor s někým, kdo má vliv na vaše další směřování. Nebojte se říct, co skutečně chcete. Ryby mají někdy tendenci formulovat své požadavky tak opatrně, až druhá strana ani nepozná, že o něco žádají.
Finance budou tento týden vyžadovat hlavně pozornost. Může vás lákat utratit peníze za věci, které vám mají zlepšit náladu nebo vytvořit pocit pohodlí. Dopřejte si něco příjemného, ale u větších částek si dejte alespoň jeden den na rozmyšlenou.
Vztahy
Vztahy budou pro Ryby tento týden velmi emotivní, ale zároveň mohou přinést něco, na co jste dlouho čekali. Budete mít potřebu cítit, že vám druhý člověk opravdu rozumí, a povrchní komunikace vám nebude stačit. Zadané Ryby mohou otevřít téma, které v sobě už nějakou dobu nosí.
Na začátku týdne budete citlivější na tón a způsob, jakým s vámi partner mluví. Jedna věta vás může zasáhnout mnohem víc, než druhý zamýšlel. Než se stáhnete do sebe, zkuste si vyjasnit, co tím skutečně myslel. Velká část napětí může vzniknout jen kvůli rozdílnému vnímání stejné situace.
Ve druhé polovině týdne se atmosféra výrazně zlepší. Přijde větší otevřenost, něha a chuť být spolu bez zbytečných komplikací. Některé páry mohou mít velmi důležitý rozhovor o budoucnosti, který jim dodá pocit větší jistoty.
Nezadané Ryby mohou tento týden zaujmout někoho, kdo se zpočátku bude držet spíš v pozadí. Všímejte si drobných signálů. Ne každý dává zájem najevo velkými gesty. Právě nenápadný člověk může být nakonec ten, se kterým si budete rozumět nejvíc.
Pozor ale na návraty do minulosti. Může se ozvat někdo, kdo ve vás kdysi vyvolával silné emoce. Než si začnete představovat nový začátek, připomeňte si také, proč příběh tehdy skončil. Víkend vám v tomto směru může přinést překvapivě jasnou odpověď. Některé Ryby se rozhodnou minulost definitivně pustit, jiné zjistí, že určitý vztah skutečně stojí za druhou šanci. Tentokrát ale poslouchejte nejen srdce, ale také zkušenost.