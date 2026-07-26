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Týden podle hvězd: Beranům dojde dech, Střelci dostanou chuť riskovat. Co přinesou hvězdy vám?

Horoskop
Nový týden přinese Beranům potřebu ubrat a přehodnotit tempo, zatímco Střelci mohou narazit na příležitost, která je vyvede z dosavadních kolejí.Foto: Shutterstock – Solarisys
Horoskop
Nový týden přinese Beranům potřebu ubrat a přehodnotit tempo, zatímco Střelci mohou narazit na příležitost, která je vyvede z dosavadních kolejí.Foto: Shutterstock – Solarisys
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Poslední červencové dny a začátek srpna přinesou některým znamením zásadní rozhodnutí, jiným novou energii do vztahů i práce a pár z nich čeká překvapení, které může změnit jejich další plány.

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Poslední červencový týden se ponese ve znamení změn tempa, uzavírání starých záležitostí a prvních náznaků toho, co přinese srpen. Některá znamení pocítí potřebu konečně se rozhodnout, jiná naopak zjistí, že nejvíc jim prospěje zpomalit a přestat tlačit na výsledek. V práci se mohou otevřít nové možnosti, ve vztazích zase témata, která už nějakou dobu čekají na pojmenování.

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Týden od 27. července do 2. srpna bude přát hlavně těm, kteří dokážou včas poznat, kdy zabrat a kdy naopak ubrat. Léto sice láká ke spontánnosti, zároveň ale může vytáhnout na povrch únavu, nevyřčené emoce i touhu něco změnit. Podívejte se, co čeká právě vaše znamení v oblasti zdraví, kariéry a vztahů.

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Beran

Znamení zvěrokruhu - Beran
BeranFoto: Shutterstock

Zdraví

Začátek týdne vás může zastihnout v poměrně vysokém tempu. Budete mít pocit, že zvládnete všechno najednou, a právě v tom se skrývá největší riziko. Energie vám sice chybět nebude, ale tělo může dávat jasně najevo, že potřebuje pravidelnější odpočinek. Nečekejte, až vás únava úplně zastaví. Mnohem lépe uděláte, když si už během pracovních dnů najdete chvíli, kdy opravdu vypnete – bez telefonu, povinností a přemýšlení nad tím, co ještě musíte stihnout.

Kolem poloviny týdne se může přidat větší citlivost na stres. To, co byste jindy přešli mávnutím ruky, vás tentokrát snadněji podráždí. Pomůže pohyb, ale ne nutně intenzivní výkon. Procházka, plavání nebo lehčí cvičení vám mohou udělat větší službu než snaha překonávat vlastní rekordy. O víkendu už by se vaše energie měla více srovnat. Dopřejte si ale dostatek spánku, protože tělo bude dohánět to, co jste během týdne zanedbali.

Kariéra

V práci budete tento týden působit velmi přesvědčivě. Když budete něco chtít prosadit, ostatní jen těžko přehlédnou vaši rozhodnost. Problém může nastat ve chvíli, kdy budete očekávat stejně rychlé reakce také od okolí. Ne každý totiž dokáže držet vaše tempo a netrpělivost by mohla zbytečně vyvolat konflikt tam, kde by jinak stačila krátká domluva.

První polovina týdne přeje novým nápadům, vyjednávání a situacím, kdy je potřeba ukázat iniciativu. Máte-li něco delší dobu připraveného v šuplíku, právě teď může přijít správná chvíle vytáhnout to na světlo. Ve středu nebo ve čtvrtek se ale může objevit drobná komplikace, která vás donutí upravit původní plán. Neberte ji jako prohru. Naopak vás může nasměrovat k řešení, které bude nakonec praktičtější.

Finance budou vyžadovat trochu střízlivější přístup. Chuť odměnit se za náročné období může být silná, ale větší nákup si raději ještě jednou promyslete. Ke konci týdne se vám může objevit informace nebo pracovní nabídka, která bude zpočátku působit nenápadně, ale do budoucna by mohla mít zajímavý potenciál.

Vztahy

V lásce vás čeká týden, který se nebude odehrávat jen na povrchu. Budete chtít vědět, na čem skutečně jste, a neurčité odpovědi vás tentokrát příliš neuspokojí. Zadaní Berani mohou otevřít téma, které se mezi nimi a partnerem už nějakou dobu obchází. Nemusí jít o dramatický problém. Spíš o věc, o které oba víte, ale nikomu se do jejího řešení příliš nechce. Tento týden však může přijít chvíle, kdy se vyplatí říct věci napřímo.

Dejte si pouze pozor na tón. Vaše upřímnost je silná zbraň, ale někdy může znít ostřeji, než zamýšlíte. Když partnerovi necháte prostor vysvětlit jeho pohled, můžete se překvapivě rychle dobrat k dohodě.

Nezadaní Berani budou působit velmi přitažlivě, zejména díky přirozenému sebevědomí a spontánnosti. Zajímavé setkání může přijít ve chvíli, kdy ho vůbec nebudete plánovat – přes přátele, během cesty nebo při běžné aktivitě. Nespěchejte však s vytvářením velkých očekávání. Tentokrát bude mnohem příjemnější nechat situaci chvíli volně plynout. Víkend přeje flirtu, lehkosti a návratu dobré nálady.

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