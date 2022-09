Jak se bude učit vaše dítě a co ho bude bavit? Záleží na jeho datu narození

Před pár týdny začal nový školní rok a s ním i každodenní povinnosti. Časné vstávání, rychlá snídaně a obvyklý úprk do školy. Ne každé dítě to vítá a zdaleka ne každé to dobře snáší. Záleží i na datu narození. O tom, jací jsou školáci podle jednotlivých znamení zvěrokruhu, si přečtěte v naší grafice.