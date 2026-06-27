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Osudové léto podle hvězd: Blížence čeká nebezpečný flirt, Štíry spalující přitažlivost. Koho čeká zklamání?

Letní horoskop
Letní horoskopFoto: Shutterstock – Sudarat Thaneerat
Letní horoskop
Letní horoskopFoto: Shutterstock – Sudarat Thaneerat
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Léto přeje dobrodružství, novým začátkům i důležitým uvědoměním. Podívejte se, co prázdniny přinesou jednotlivým znamením v oblasti zdraví, práce, volného času i vztahů.

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Prázdniny nejsou jen časem dovolených, výletů a dlouhých večerů pod širým nebem. Pro každé znamení zvěrokruhu mohou přinést i chvíle, kdy se zastavíme, víc nasloucháme sami sobě a začneme si všímat, co nám dodává energii a co nás naopak zbytečně vyčerpává. Letní měsíce často odhalí, po čem skutečně toužíme – ve vztazích, práci, volném čase i v péči o vlastní tělo.

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Někoho čeká období nových zážitků a odvážných rozhodnutí, jiný zatouží po klidu, návratu k sobě a pomalejším tempu. Hvězdy naznačují, že letošní prázdniny mohou být pro mnohá znamení nejen odpočinkem, ale i důležitým vnitřním restartem. Podívejte se, co léto přinese právě vám a na co byste si měli dát pozor.

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Beran

Znamení zvěrokruhu - Beran
BeranFoto: Shutterstock

Zdraví

Léto vás může zastihnout v mnohem živější náladě, než v jaké jste vstupovali do posledních týdnů. Berani obvykle neumějí sedět dlouho na místě, a právě prázdniny ve vás mohou znovu probudit chuť zkoušet, vyrážet, měnit plány na poslední chvíli a říkat ano i věcem, které byste jindy odložili. Po zdravotní stránce vám to prospěje, pokud si pohlídáte jednu důležitou věc: tempo. Vaše tělo nebude potřebovat extrémní výkony, ale pravidelnost a rozumné rozložení sil. Dlouhé dny, horko, cestování nebo společenské akce vás mohou snadno vyčerpat, aniž byste si toho včas všimli. Snažte se proto vnímat signály únavy dřív, než vás zastaví samy. Neznamená to ubrat z radosti, spíš si ji chytře dávkovat.

Během léta vám bude dělat dobře pohyb venku, voda, ranní procházky nebo svižnější aktivita, která vám vyčistí hlavu. Pozor si dejte na přehánění, impulzivní sportovní nápady a chuť dokázat ostatním, že zvládnete víc než oni. Právě tam by mohlo přijít zbytečné přetažení nebo drobný úraz. Pokud se naučíte zpomalit bez pocitu, že něco ztrácíte, budete mít z prázdnin mnohem víc.

Kariéra

V práci se prázdninové období nemusí nést jen v duchu klidu. U Beranů se může objevit zvláštní vnitřní neklid, jako byste cítili, že se blíží další etapa, ale ještě přesně nevíte, jak bude vypadat. Možná budete přemýšlet, jestli vás současné pracovní nastavení opravdu baví, zda vám dává dost prostoru, nebo jestli se jen necháváte táhnout povinnostmi. Léto vám může ukázat, které projekty vás nabíjejí a které vám energii spíš berou.

Není nutné dělat okamžitá rozhodnutí. Naopak, hvězdy vám radí využít prázdniny k pozorování. Všímejte si, u čeho máte chuť přidat, kde se přirozeně zapojujete a co odkládáte s odporem. To může být lepší ukazatel než jakýkoli seznam pro a proti. Pokud pracujete i během léta, snažte se nebrat na sebe všechno jen proto, že jste rychlí a schopní. Lidé kolem vás si na to rádi zvyknou. Vaší letní lekcí bude říct ne tam, kde byste dřív automaticky přikývli.

Volný čas

Prázdniny vám budou svědčit, když si dovolíte trochu dobrodružství. Nemusí jít o velké cesty ani nákladné plány. Stačí změna prostředí, spontánní výlet, večer pod širým nebem nebo návrat k něčemu, co jste dlouho chtěli vyzkoušet. Berani budou letos v létě potřebovat pocit, že život není jen seznam úkolů. Právě volný čas vám může připomenout, že radost často začíná ve chvíli, kdy pustíte kontrolu a necháte den plynout jinak, než jste si ráno naplánovali.

Zároveň si ale dejte pozor, abyste si prázdniny nepřeplnili. Vaše touha být u všeho by vás mohla dostat do stavu, kdy budete mít sice spoustu zážitků, ale málo skutečného odpočinku. Vyberte si několik věcí, na které se opravdu těšíte, a zbytek nechte volně dýchat. Nejvíc vám prospějí aktivity, ve kterých se spojí pohyb, smích a pocit svobody.

Vztahy

Ve vztazích může být léto intenzivní. Budete přímí, vášniví a někdy možná až příliš rychlí v reakcích. Pokud máte partnera, mohou prázdniny přinést novou jiskru, ale také pár situací, kdy bude potřeba brzdit jazyk dřív, než řeknete něco, co ve skutečnosti nemyslíte tak ostře. Vaše upřímnost je silná stránka, jen je dobré ji občas zabalit do větší citlivosti. Ne každý unese vaši rychlost a přímočarost.

Nezadaní Berani mohou být v létě nepřehlédnutelní. Budete působit živě, otevřeně a magneticky, což může přitáhnout zajímavé lidi. Pozor jen na vztahy, které začnou jako ohňostroj a po pár dnech zhasnou, protože za nimi není nic víc než momentální vzrušení. Užívejte si flirt, lehkost i prázdninovou atmosféru, ale nespěchejte s velkými slovy. Letní láska může být krásná, pokud jí nedáte úkol stát se okamžitě osudovou.

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