13. 4.
Na Berany čekají zásadní rozhodnutí, Raci si projdou zkouškou ve vztazích. Co přinese nový týden vám?

Týdenní horoskop
Jana Harmáčková
Týden od 13. do 19. dubna přinese silné momenty, které Vás mohou posunout dál, ale také Vás přinutí zpomalit a přehodnotit priority. Některá znamení čekají důležitá rozhodnutí v práci, jiná se nevyhnou upřímným rozhovorům ve vztazích. Jak se bude dařit právě Vám a na co si dát pozor?

Týden od 13. do 19. dubna přináší zajímavou směs energie, která Vás může posunout vpřed, ale zároveň Vás přinutí zpomalit tam, kde dlouhodobě přehlížíte sami sebe. Planety tentokrát nebudou tlačit jen na výkon, ale hlavně na uvědomění – co Vám dává smysl, kde zbytečně ztrácíte energii a co už si zaslouží změnu. Můžete pocítit větší citlivost na své okolí, ale i silnější potřebu jednat podle sebe.

Tento týden přeje upřímnosti – k sobě i k ostatním. V práci se mohou objevit nové impulzy nebo rozhodnutí, která Vás nasměrují jinam, než jste původně plánovali. Ve vztazích se budou řešit věci, které už delší dobu visí ve vzduchu. A co se týče zdraví, tělo Vám dá jasně najevo, kde je potřeba ubrat a kde naopak přidat.

Naslouchejte svým pocitům, nepodceňujte signály, které k Vám přicházejí, a dovolte si udělat krok jinak než obvykle. Právě v tom může být Vaše největší síla tohoto týdne.

Beran

Znamení zvěrokruhu - Beran
BeranFoto: Shutterstock

Zdraví
Tento týden Vás může přinutit zpomalit, i když to není Vaše přirozenost. Budete mít tendenci jet naplno a ignorovat signály těla, ale právě ty budou důležitější než kdy jindy. Může se objevit únava, která není jen fyzická, ale i psychická. Pokud jste v posledních týdnech řešili více věcí najednou, tělo si teď vyžádá pauzu. Dopřejte si dostatek spánku a nepodceňujte regeneraci. Velmi Vám pomůže i pohyb, ale spíše klidnější – procházky, lehké cvičení nebo strečink. Dávejte si pozor na impulzivní rozhodnutí v oblasti stravy nebo životního stylu. Extrémy by Vám nyní mohly spíše uškodit než pomoci.

Kariéra
V pracovní oblasti Vás čeká dynamický týden. Budete mít pocit, že se věci konečně dávají do pohybu, ale zároveň se může objevit tlak na rychlá rozhodnutí. Vaše přirozená energie a tah na branku Vám pomohou posunout důležité projekty, ale zároveň si dejte pozor na zbytečné konflikty. Ne každý kolem Vás bude sdílet Vaše tempo a nadšení. Pokud dokážete zpomalit a více naslouchat, můžete dosáhnout výrazně lepších výsledků. Tento týden je ideální pro iniciativu, ale ne pro tvrdé prosazování za každou cenu. Spolupráce bude klíčová.

Vztahy
Ve vztazích budete intenzivní a otevření. Pokud něco cítíte, budete mít tendenci to říct napřímo, což může být osvobozující, ale také riskantní. Partner může Vaši upřímnost ocenit, ale zároveň se může cítit pod tlakem. Zkuste více naslouchat a dát prostor i druhé straně. Pokud jste single, může se objevit někdo, kdo Vás zaujme svou energií a spontánností. Dejte si ale čas – nemusíte hned vědět, kam to směřuje.

