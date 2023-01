Karta na týden od 23. ledna: Otevřete se změně, i když je nečekaná a bolí

Týden od 23. ledna bude svou energií ovlivňovat Věž. Jde o kartu takzvaných velkých arkán, což je skupina 22 tarotových karet, které určují základní dějovou linku - hlavní téma. Co karta znamená, je-li vytažena jednotlivě, nikoli v rámci celého karetního výkladu?

Význam karty

Věž obvykle nepřináší nic, co by v prvním okamžiku působilo šťastně. V naprosté většině případů jde o událost nepříjemnou, někdy bolavou, dramatický zlom či pád. V konečném důsledku však často karta přinese vysvobození, uvolnění okovů, závan čerstvosti a novou příležitost. Nánosy starého a nefunkčního se stanou minulostí, podobně jako strnulost, přetvářka a trpěný stereotyp. Může se ukázat bolestivá pravda, která přijde nečekaně, a zastihne vás zcela nepřipravené. Nemilé události se mohou dít i v důsledku vašeho ega a přesvědčení, že nad vaši pravdu není. Ovšem i tady platí ikonické "všeho do času" a vaše bublina může zničehonic prasknout.

Co můžete udělat

Otevřete se změně, přestože to bolí. Život spočívá v pohybu, vše dlouhodobě strnulé je odsouzeno k zániku. Přehodnoťte své představy o tom, jak by měly věci fungovat, a připusťte, že jiné může někdy znamenat lepší. Otočte list, máte před sebou nové příležitosti.

Na co pozor

Pozor na bublinu vlastního ega a přesvědčení, že jste neomylní. Nezneužívejte svou moci, neponižujte druhé ani sami sebe. Nelitujte se, a přestože je momentálně svět okolo vás pěkně nakloněný, neberte to fatálně.