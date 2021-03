Karta na týden od 8. března: Přijde životní průlom, převezměte jen kontrolu

Přestože je aktuálně mnoho věcí jinak, než jsme byli dříve zvyklí, karta týdne zůstává. Jaké jsou naše vyhlídky podle tarotu?

Týden od 8. března bude svou energií ovlivňovat karta Poslední soud. Ta patří do skupiny karet velké arkány, které udávají hlavní téma výkladu a základní dějovou linku celého "příběhu", kterým lidský život dozajista je.

Význam karty

Poslední soud symbolizuje jakýsi životní průlom, nastavení rovnováhy, vysvobození a pocit lehkosti. Jako by někdo sejmul břemeno z vašich zad. Aktuálně máte dobré vyhlídky a skvělý potenciál zbavit se starých zvyklostí, získat nový pohled na události i dění okolo vás. Blíží se změna, ať už jde o jakékoli téma. Potkat můžete novou lásku, změnit způsob života, práci… Minulost vás nebude zatěžovat, máte možnost posunout se vpřed. Pochopit, přijmout a poučit se z dosavadních zkušeností. Nad situací získáte kontrolu. Chcete-li změnu, rozhodnete se pro správný směr - v současné době máte skvělý úsudek. Pomůže vám moudrost, rozum i intuice.

Co můžete udělat

Spolehněte se sami na sebe. Nechte se vést intuicí, prostor však nechte také pro rozum a logiku. Buďte trpěliví a odvážní, změňte, co je třeba. Zbavte se nefunkčních vzorů chování, přemýšlejte, co vás v životě brzdí. Otevřete se novým příležitostem a těšte se na to, co přinese zítřek.

Na co pozor

Nebuďte příliš váhaví, neodkládejte rozhodnutí a řešení problémů. Neutečete před nimi. Nebuďte podezíraví a nevytvářejte si domněnky na základě ničeho. Nenechte za sebe jednat strach.