Karta na týden od 7. února: Čeká vás pracovní nabídka, vaše váhání to může pokazit

Co nás čeká během nadcházejících sedmi dnů? Jaká energie bude provázet druhý únorový týden, prozradí tarotové karty.

Týdnu od 7. února bude vládnout tarotová karta Páže holí. Ta patří ke skupině karet tzv. malých arkán. Zjednodušeně lze říci, že karty z tohoto okruhu dokreslují základní dějovou linku, kterou ve výkladu určují karty arkán velkých. Objasňují způsob a udávají směr, jakým tazatel ke svému cíli dojde. Dodávají výkladu hloubku a jasnost. Co však tato karta znamená jako samostatně vytažená?

Význam karty

Páže holí představuje život v jeho čiré podobě, novou energii, elán a chuť začít něco nového. Přináší nový pohled na události, nekonvenční nápady i neotřelé způsoby řešení. Nabízí radost, živost a dynamiku. Události naberou rychlý spád, získat můžete novou pracovní nabídku, ať už ústní nebo písemnou formou. Vyloučen není ani kariérní postup a celkové zrychlení životního tempa. Očekávat lze účast na novém projektu, případně jej můžete sami začít. Vaše zaujetí pro cokoli, do čeho se pustíte, bude obdivuhodné a inspirativní.

Co můžete udělat

Udržte si nadšení a vyzkoušejte něco nového. Řiďte se intuicí a prvotním pocitem, jsou dobrými ukazateli. Nechte se inspirovat a sami inspirujte ostatní. Využijte energii, kterou máte, k realizaci svých nápadů. Vnímejte přicházející impulzy a bez zbytečných pochybností směřujte k cíli.

Na co pozor

Pozor na nedotahování věcí do konce. Pokud něco začnete, pokračujte v tom. Nebuďte nerozhodní a váhaví, mohla by vám utéct dobrá příležitost. Teatrálností nikoho neokouzlíte, proto si nehrajte na to, čím nejste. Vyhněte se povrchnosti a nestálosti, nebuďte otravní a nepřiměřeně nároční.