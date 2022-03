Karta na týden od 7. března: Nevolte kompromisy, pozor na citovou manipulaci

Pomalu, ale jistě se přibližujeme k jaru. Zimní splín pozvolna ustupuje, a přestože nikdy nic nebude ideální, věřme, že lepší ano. Potvrzuje to i karta, která udává energii nadcházejícímu týdnu.

Týden od 7. března budou svou energií ovlivňovat Zamilovaní. Jde o kartu takzvaných velkých arkán, což je skupina 22 tarotových karet, které určují základní dějovou linku - hlavní téma.

Význam karty

Zamilovaní je karta lásky a volby. Řešíte-li milostný vztah, představuje tato karta právě jej, v ostatních případech znamená rozhodování srdcem. Umět si dobře vybrat může být složité a je třeba zvážit všechny aspekty. Základ musí být pevný, s potenciálem do budoucna. Jeden prvek by neměl zastínit další, příkladem může být třeba vášnivý vztah, který stojí a padá pouze na fyzické přitažlivosti. Proto karta Zamilovaní upozorňuje na důležitost rozhodování se ve více souvislostech. Umění volby je skutečným uměním, kdy svou roli hrají srdce i rozum. Ty by v ideálním případě měly být zajedno.

Co můžete udělat

Nechte věci volně plynout, aniž byste nad nimi museli mít kontrolu. Důvěřujte sobě, věřte i ostatním. Vnímejte své pocity a dejte na ně. Rozum v této souvislosti upozaďte, a až poté, co získáte "nějaký" pocit, analyzujte. Řešíte-li volbu ano - ne, značí karta Zamilovaní jednoznačný souhlas.

Na co pozor

Nevyčítejte a nemanipulujte prostřednictvím citů. Neuchylujte se ke kompromisům, nepodléhejte pochybnostem. Nehledejte chyby tam, kde nejsou, nelžete.