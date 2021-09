Karta na týden od 6. září: Nebuďte ukřivdění a neteční, ať nepřehlédnete svou šanci

Když někdo promarní svou šanci, často lituje a chtěl by čas vrátit zpátky. Pro jedno nevidí druhé a svou pozornost soustředí špatným směrem. Právě to je z obecného hlediska téma nadcházejícího týdne.

Týdnu od 6. září bude vládnout tarotová karta Čtyři poháry. Ta patří ke skupině karet tzv. malých arkán. Zjednodušeně lze říci, že karty z tohoto okruhu dokreslují základní dějovou linku, kterou ve výkladu určují karty arkán velkých. Objasňují způsob a udávají směr, jakým tazatel ke svému cíli dojde. Dodávají výkladu hloubku a jasnost. Co však tato karta znamená jako samostatně vytažená?

Význam karty

Čtyřka pohárů je kartou určité netečnosti, uzavřenosti vůči okolí, vnitřních hradeb a nezájmu. Osoba na obrázku nevidí, co se jí nabízí, protože je její pozornost obrácena do sebe, do vlastní sebelítosti a pocitu ukřivdění, do smutku a zklamání z něčeho či někoho. Častým tématem karty je i truc a záměrné přehlížení případné příležitosti.

Člověk uvíznutý v netečnosti nemá snahu ani potřebu podívat se dál. Nehodlá naslouchat hlasu vnitřní moudrosti, aby si uvědomil, že vše co potřebuje, je nadosah. Pohár, který se mu nabízí, může mít lahodný obsah, ale pokud dotyčná osoba setrvá ve své strnulosti, pohár vyschne a šance bude promarněná.

Co můžete udělat

Vzdejte se myšlenky, že jste jediní na světě, komu se něco nepovedlo. Pocit ukřivdění může být zavádějící, záleží vždy na úhlu pohledu. Vystupte ze své ulity a rozhlédněte se okolo. Šance, jak si polepšit, je nadohled. Možná ji máte přímo před očima a je pouze na vás, zda ji budete chtít vidět.

Na co pozor

Nebuďte příliš kritičtí a nespokojení s podmínkami, kterých se vám dostalo. Nekritizujte nepřiměřeně ani sami sebe, věci, co se staly, nezměníte. Nepochybujte o sobě ani o druhých a snažte se vidět vždy to lepší.