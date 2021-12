Karta na týden od 6. prosince: Dojde na emoční neklid i zklamání. Co nejvíc pomůže?

Prosinec je v plném proudu a přípravy na Vánoce vrcholí. Jak se na nadcházející období dívají tarotové karty? Čemu jejich energie fandí a co raději nedělat?

Týdnu od 6. prosince bude vládnout tarotová karta Tři meče. Ta patří ke skupině karet tzv. malých arkán. Zjednodušeně lze říci, že karty z tohoto okruhu dokreslují základní dějovou linku, kterou ve výkladu určují karty arkán velkých. Objasňují způsob a udávají směr, jakým tazatel ke svému cíli dojde. Dodávají výkladu hloubku a jasnost. Co však tato karta znamená jako samostatně vytažená?

Význam karty

Trojka mečů hovoří o citovém poranění, odmítání a obavě ze ztráty milované osoby. Předznamenává období emočního neklidu, smutku a citového strádání. Často také hovoří o zklamání a symbolizuje milostný trojúhelník. Přináší pocit prohry, zrady a bolesti. Zrcadlí přesvědčení, že je život nespravedlivý, a nabízí otázku: proč právě já. V takových okamžicích je dobré podělit se o své trápení s druhým člověkem, vypovídat se ze svých pocitů, svěřit se. Často pak následuje zjištění, že to nejsme pouze my samotní, kterým život naložil.

Co můžete udělat

Odevzdejte se smutku a nechte přijít bolest. Prožijte ji a vnímejte, co vám říká. Udělejte to, co víte, že je správné, přestože víte, že vás to bude bolet.

Na co pozor

Neobviňujte ostatní, nevymlouvejte se na okolnosti, neházejte vinu na druhé. Nekritizujte a nechtějte ublížit. Neopouštějte přátele jen na základě poraněných emocí.