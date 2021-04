Karta na týden od 5. dubna: Využijte příležitost něco změnit, buďte přesvědčiví

Venku se otepluje, sluneční svit je intenzivnější a nálada lepší. Vše by mělo být na dobré cestě k tomu, abychom se zase cítili lépe a svobodněji. Co na to říkají tarotové karty?

Týdnu od 5. dubna bude vládnout tarotová karta Páže mečů. Ta patří ke skupině karet tzv. malých arkán. Zjednodušeně lze říci, že karty z tohoto okruhu dokreslují základní dějovou linku, kterou ve výkladu určují karty arkán velkých. Objasňují způsob a udávají směr, jakým tazatel ke svému cíli dojde. Dodávají výkladu hloubku a jasnost. Co však tato karta znamená jako samostatně vytažená?

Význam karty

Páže mečů symbolizuje rozum a logiku, ostražitost, rychlé jednání a jistou míru drzosti. Obecně jsou pážata v tarotu nositeli zpráv. V tomto případě by se téma mohlo dotknout nějakého problému a rychlého vyřešení, případně nápadu, kudy se v celé záležitosti vydat. Nezřídka však toto páže s sebou přináší také konflikt nebo pomluvu. Hrozí nepříjemná situace, která bude působit tak trochu jako studená sprcha. Páže mečů rovněž představuje nenasytnou zvědavost, která může být pro okolí až obtížná, vám ale dokáže otevřít oči a zbystřit uvažování. Jste na cestě k vyřešení problému, nicméně v případě této karty nepůjde o procházku růžovou zahradou.

Co můžete udělat

Nechte oči otevřené a všímejte si souvislostí. Ujasněte si, oč stojíte, pojmenujte problém a najděte cestu vyřešit jej. Nebraňte se nekonvenčním řešením, využijte příležitosti něco změnit. Komunikujte, argumentujte a buďte přesvědčiví. Stůjte si za svým a na pomoc si vezměte i zdravou míru drzosti.

Na co pozor

Nekritizujte jen pro kritiku samotnou, nepřekrucujte pravdu ve svůj prospěch a nebuďte falešní. Nepleťte se do toho, do čeho vám nic není, nevyzvídejte a nepomlouvejte druhé.