Karta na týden od 4. října: Pozor na vlastní morálku, minulost vás může brzdit

Šestka je podle numerologie číslem lásky, zamilovanosti, péče, estetiky, ale i naivity a nezdravého očekávání. V tarotu odpovídá šestka kartě Milenci v rámci velkých arkán, u zbývajících karet, resp. jednotlivých tarotových barev, bývají šestky kartami vcelku přívětivými, vždy v souvislosti s živlem, kterému přísluší.

Týdnu od 4. října bude vládnout tarotová karta Šestka pohárů. Ta patří ke skupině karet tzv. malých arkán. Zjednodušeně lze říci, že karty z tohoto okruhu dokreslují základní dějovou linku, kterou ve výkladu určují karty arkán velkých. Objasňují způsob a udávají směr, jakým tazatel ke svému cíli dojde. Dodávají výkladu hloubku a jasnost. Co však tato karta znamená jako samostatně vytažená?

Význam karty

Šestka pohárů je kartou určité nostalgie, návratu do minulosti a prolínání starých prožitků s aktuálním děním. Obvykle ji provázejí příjemné až euforické pocity na základě "ničeho", nelogická radost a vnitřní štěstí. Doba přeje navazování vztahů a schopnosti vcítit se do prožívání druhých lidí. Budete k nim mít blíž a snadněji je pochopíte. Intuice vám bude skvěle fungovat, nebojte se na ni spolehnout. Setkat se můžete i s někým z dávné minulosti, dostat můžete cenou radu, nebo sami někomu dobře poradíte. Vnitřně budete prožívat silné emoce a do určité míry budete mít tendence unikat z reality všedních dnů.

Co můžete udělat

Vraťte se ve vzpomínkách do dětství, bezstarostného období, ve kterém vám bylo hezky. Připomeňte si příjemné okamžiky z minulosti a čerpejte z nich ve chvílích, kdy se budete cítit vyčerpaní. Radujte se z každodenních maličkostí a zkuste se na svět podívat očima dítěte, které je schopné spatřit zázrak i v docela obyčejných věcech.

Na co pozor

Čeho je moc, toho je příliš. I sentimentu. Vzpomínat je hezké, ale uvíznout v minulosti bez schopnosti posunout se dál v pořádku není. Nelpěte na věcech, které vám už nic nepřinášejí. Nesuďte druhé, nemoralizujte. Raději se sami zamyslete nad tím, zda je váš život morálně čistý.