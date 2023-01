Karta na týden od 30. ledna: Využijte svou momentální energii a seberte odvahu k akci

Týdnu od 30. ledna bude vládnout tarotová karta Páže holí. Ta patří ke skupině karet takzvaných malých arkán. Zjednodušeně lze říci, že karty z tohoto okruhu dokreslují základní dějovou linku, kterou ve výkladu určují karty arkán velkých. Objasňují způsob a udávají směr, jakým tazatel ke svému cíli dojde. Dodávají výkladu hloubku a jasnost. Co však tato karta znamená jako samostatně vytažená?

Význam karty

Páže holí představuje nové příležitosti, nekonvenční myšlení a chuť zkusit něco nového. Do života přináší lehkost a nekomplikovanost, živost a motivaci k akci. Může se objevit nová pracovní nabídka či možnost kariérního postupu ve stávajícím zaměstnání, zároveň i mimořádná kreativita ve všem, do čeho se pustíte. Nadšení a dynamika vás budou provázet a ostatním půjdete příkladem. Energie, kterou budete vysílat do okolí, bude inspirativní a tvůrčí. Nadcházející dny si zkrátka užijete nad očekávání příjemně a vše se bude dařit snáz a lépe než obvykle.

Co můžete udělat

Nechte se inspirovat, vnímejte okolní impulsy a dejte na svou intuici. Buďte odvážní, aktivní i ambiciózní. Udržte si nadšení a dovolte si nadchnout se i pro věci, na které jste dříve ani nepomysleli. Využijte svou momentální energii a započněte nový projekt, případně udělejte další krok k naplnění svého snu.

Na co pozor

Nebuďte neomalení, sobečtí a lhostejní. Netlačte na druhé a neobtěžujte je nesmyslnými požadavky, Nechovejte se afektovaně a teatrálně, nepřehánějte a nepřehrávejte.