Karta na týden od 30. května: Zbavte se pocitů viny, dojde k velkým činům

Týdnu od 30. května bude vládnout tarotová karta Devět mečů. Ta patří ke skupině karet takzvaných malých arkán. Zjednodušeně lze říci, že karty z tohoto okruhu dokreslují základní dějovou linku, kterou ve výkladu určují karty arkán velkých. Objasňují způsob a udávají směr, jakým tazatel ke svému cíli dojde. Dodávají výkladu hloubku a jasnost. Co však tato karta znamená jako samostatně vytažená?

Význam karty

Devítka mečů patří ke kartám, u kterých lze jen těžko najít pozitiva. Je plná obav a nepříjemných myšlenek, co vás nenechávají v klidu spát. Chaos a neklid mohou zaplnit vaši hlavu a najít cestu ven z bludného kruhu nemusí být úplně snadné. Případný nedostatek spánku situaci ještě zhorší a prohloubí vnitřní zmatek. Snažte se své pocity zanalyzovat a přijít na důvod temných myšlenek. Zamyslete se nad příčinou a definujte ji. Právě to je první krok k vysvobození. Devítka je v numerologii spojena s dokončením nějaké etapy, životního cyklu, v tarotu navíc koresponduje s činy. To je samo o sobě nápovědou, co si počít ve chvíli, kdy máte pocit zamrznutí a stagnace. Přemýšlejte o tom.

Co můžete udělat

Přestaňte obviňovat sebe i okolí, definujte problém a opět se zaměřte na původní cíl. Uvědomte si, co je pro vás důležité, a tomu následně věnujte svou pozornost a energii. Zanalyzujte, zda jsou vaše obavy postavené na reálném základu, nebo jde jen o domněnky a konstrukce neopodstatněného strachu.

Na co pozor

Neuvažujte negativně, nepředpokládejte automaticky špatný konec. Nebuďte k sobě ani k ostatním krutí, nesuďte tak přísně. Nezraňujte sebe ani druhé tvrdými soudy a nepřiměřenou kritikou.