Karta na týden od 29. srpna: Čeká vás šťastné období, využijte svou šanci

Týden od 29. srpna bude svou energií ovlivňovat Hvězda. Jde o kartu takzvaných velkých arkán, což je skupina 22 tarotových karet, které určují základní dějovou linku - hlavní téma. Co karta znamená, je-li vytažena jednotlivě, nikoli v rámci celého karetního výkladu?

Význam karty

Hvězda patří k nejmilejším kartám celého tarotu. Poskytuje ochranu a naději do budoucna, slibuje štěstí i v případě, že se momentálně nedaří. Obrací pozornost do budoucnosti, předurčuje stávající záležitosti k úspěchu. To však pouze v případě, že nezůstanete se složenýma rukama stát. Hvězda inspiruje a podněcuje k aktivitě, pak teprve může úspěch dorazit. Ukazuje také na možnost pomoci zvenčí a ruší špatnou energii - jde o jednu ze tří ochranných karet celého tarotu. Je laskavá, trpělivá a transparentní, s odzbrojující samozřejmostí předvádí, že se v životě dějí i hezké věci. Její vliv je uklidňující a nadějeplný.

Co můžete udělat

Zůstaňte optimističtí i v situaci, která pro vás momentálně nevypadá dobře. Věřte si a s radostí hleďte do budoucna. Stanovte si cíle, udržte si naději. Uspořádejte si myšlenky a zamyslete se nad svými prioritami. Využijte pozitivní energii a nevzdávejte se.

Na co pozor

Neupínejte se příliš na budoucnost, aby vám neutekly aktuální šance. Neztrácejte kontakt s realitou, zůstaňte stát nohama na zemi. Pozor na příliš vysoká očekávání, přehodnoťte, zda neživíte plané naděje, které nedokáže nikdo splnit.