Karta na týden od 29. března: Očekávejte šťastné vyhlídky, naději neztrácejte

Máme za sebou posun času a rostoucí naději, že spolu s teplejšími dny přijde i uklidnění a pomalý návrat do starých známých kolejí. Co na to aktuálně říkají tarotové karty?

Týden od 29. března bude svou energií ovlivňovat karta Hvězda. Ta patří do skupiny karet velké arkány, které udávají hlavní téma výkladu a základní dějovou linku celého "příběhu", kterým lidský život dozajista je.

Význam karty

Hvězda je jednou z nejšťastnějších karet tarotu. Patří ke třem ochranným kartám velké arkány a přináší naději do - na první pohled - neřešitelné situace. Jde o kartu obnovy a šťastných vyhlídek, ovšem v dlouhodobém horizontu. Uklidňuje, ruší zlé vlivy a slibuje úspěch, o který je ale třeba se zasloužit, protože nečinnost nikam nevede. Naopak aktivita a správně definovaný záměr se časem vyplatí a bohatě zúročí. Důležité je vytrvat, neztrácet naději a zachovat si optimistické smýšlení. Přidruženým tématem karty je také zamyšlení se nad tím, zda není náš úhel pohledu příliš omezený. Hvězda podněcuje k převzetí zodpovědnosti a důvěře v sebe sama, pomáhá zvolit správnou cestu a realizovat sny.

Co můžete udělat

Strach a nedůvěra ve vlastní schopnosti nejsou namístě. Smýšlejte optimisticky a ve stejném duchu se pusťte do práce. Do budoucna hleďte s nadějí a vírou v dobré konce. Vzpomeňte si na své sny a udělejte první krok k jejich realizaci. Utřiďte si myšlenky, vytvořte plán, definujte cíl a začněte s jeho plněním.

Na co pozor

Neztrácejte kontakt s realitou všedního dne, neunikejte do světa snů a fantazie. Neupínejte se k nemožným cílům, nemějte nepřiměřená očekávání. Neztrácejte naději v dobré konce a nepodléhejte pesimismu.