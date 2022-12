Karta na týden od 26. prosince: Nechte věci, aby se staly, naslouchejte sobě i druhým

Týden od 26. prosince bude svou energií ovlivňovat Velekněžka. Jde o kartu takzvaných velkých arkán, což je skupina 22 tarotových karet, které určují základní dějovou linku - hlavní téma. Co karta znamená, je-li vytažena jednotlivě, nikoli v rámci celého karetního výkladu?

Význam karty

Velekněžka symbolizuje vše neznámé. Skrývá odpovědi i veškeré vědění, nic ale nepoodhalí "jen tak". Tajemství podvědomí střeží důsledně, přesto - či právě proto - nám poskytuje hlubší vhled do událostí. Představuje spojnici mezi světem, který vnímáme jako reálný, a všemi ostatními dimenzemi. Vybízí nahlédnout pod povrch a nespokojit se pouze s jedním úhlem pohledu, s jedinou vrstvou. Velekněžka představuje okem neviditelné skutečnosti, na které však dává příležitost se naladit. Značí důvěru v sebe sama, vnitřní nápovědu, intuici a často nelogické jednání. Nabádá k pozvolnosti a učí umění nechat věci plynout. Naladíme-li se na její vibrace, pomůže nám překonat překážky a dosáhnout cíle.

Co můžete udělat

Nechte věci jen tak plynout, dovolte jim, aby se staly, aniž byste do toho jakkoli zasahovali. Buďte pozorní ke svému okolí, laskaví ke svým blízkým i sami k sobě. Naslouchejte si a naslouchejte druhým, abyste slyšeli i to, co slova nedokážou vyjádřit.

Na co pozor

Netlačte věci před sebou, neovlivňujte za každou cenu jejich průběh. Nesnažte se umlčet svůj vnitřní hlas, nebuďte jako zabednění. Nezapomínejte, že méně je někdy více.