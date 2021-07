Karta na týden od 26. července: Přijdou znepokojující pocity, přestaňte se obviňovat

Nebude to dlouho trvat a prázdniny se přehoupnou do své druhé poloviny. Jaké jsou vyhlídky na poslední červencový týden podle tarotových karet?

Týdnu od 26. července bude vládnout tarotová karta Devítka mečů. Ta patří ke skupině karet tzv. malých arkán. Zjednodušeně lze říci, že karty z tohoto okruhu dokreslují základní dějovou linku, kterou ve výkladu určují karty arkán velkých. Objasňují způsob a udávají směr, jakým tazatel ke svému cíli dojde. Dodávají výkladu hloubku a jasnost. Co však tato karta znamená jako samostatně vytažená?

Význam karty

Devítka mečů už od pohledu nepatří ke kartám, které přinášejí radost. Nicméně i tady lze najít to lepší, i když to někdy může dát trochu víc zabrat. Protože jde o mečovou kartu, týká se obecně hlavy, resp. myšlenek. V tomto případě to ale nejsou myšlenky příjemné; naopak - můžete se v noci převalovat víc než jindy a nad ránem se probouzet plni znepokojujících pocitů. Ke slovu se dostanou starosti, pochybnosti, trápení, případně sebeobviňování. Neklid zaplní vaši hlavu a vnese vám do života možná trochu nepříjemného chaosu. Únava z probdělých nocí nepohodlný stav ještě vystupňuje. Nastává čas zamyslet se nad příčinou takových pocitů. Z čeho pramení a co s tím můžete udělat?

Co můžete udělat

Zamyslete se nad tím, co vám brání v pohybu vpřed. Proč jste ustrnuli na místě a jaký je důvod této stagnace? Přestaňte se obviňovat - co se stalo, stalo se. Zaměřte se na budoucnost, pojmenujte cíl a vytvořte plán. Najděte svou brzdu - obvykle jí býváme my sami.

Na co pozor

Neposlouchejte tak pozorně svého vnitřního kritika, nepodléhejte jeho pochybnostem. Nevyčítejte si své "neúspěchy", neviňte sebe ani své okolí. Nemalujte čerta na zeď a nepohlížejte na život příliš pesimisticky. Zamračené ráno ještě nutně neznamená špatný den.