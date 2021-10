Karta na týden od 25. října: Můžete očekávat úspěch či odměnu, neplýtvejte časem

Je tady poslední říjnový týden. Budeme měnit čas zpátky na zimní a o kousek blíž se posuneme k Vánocům. Někoho to těší, jiného děsí, ale je to tak. A třeba vám náladu vylepší nový týdenní výklad, tentokrát ve znamení pentaklů (mincí).

Týdnu od 25. října bude vládnout tarotová karta Tři pentakly. Ta patří ke skupině karet tzv. malých arkán. Zjednodušeně lze říci, že karty z tohoto okruhu dokreslují základní dějovou linku, kterou ve výkladu určují karty arkán velkých. Objasňují způsob a udávají směr, jakým tazatel ke svému cíli dojde. Dodávají výkladu hloubku a jasnost. Co však tato karta znamená jako samostatně vytažená?

Význam karty

Trojka pentaklů je kartou úspěchu, zejména v souvislosti se studiem a prací. Slibuje zdárné složení zkoušek, pracovní posun, úspěšné dokončení projektu, povýšení, odměnu či uznání. Vaše úsilí se zúročí, právě teď spatříte výsledky svého snažení, známky pokroku, případně zvýšený zájem ze strany šéfa či obchodních partnerů. Pokud se už nějakou dobu věnujete péči o tělo, cvičíte a žijete zdravěji, výsledky začnou být vidět. Nadcházející dny budou tedy ve znamení osobního naplnění a vědomí, že věci dávají dobrý smysl. Vytváříte hodnoty, které vás těší nejen navenek, zkrátka cítíte, že jdete po správné cestě. Doba je vhodná také pro poradu s někým, kdo se věnuje podobným záležitostem jako vy; jeho pohled může být pro vás velkým přínosem do budoucna.

Co můžete udělat

Vytrvejte ve svém úsilí a dokončete, co jste začali. Zůstaňte pozorní, přesní a precizní, všímejte si detailů a udržte si nadšení. To, na čem aktuálně pracujete, má do budoucna vysoký potenciál.

Na co pozor

Neplýtvejte svým časem, nebuďte pohodlní a laxní. Nenechte si ujít příležitost ukázat, co ve vás je. Svůj potenciál využijte naplno!