Karta na týden od 22. února: Pokračujte ve své práci i přes překážky, vyplatí se to

Tarotové karty jsou v jistém smyslu odrazem lidské psychiky. Jde o jakousi mapu vědomí obsahující nejrůznější prožitky a lidské zkušenosti. Tazatele vždy jen zrcadlí, a je-li dotyčný sám k sobě pozorný, v podstatě ho odpovědi na jeho otázky příliš nepřekvapí.

Týdnu od 22. února bude vládnout tarotová karta Trojka holí. Ta patří ke skupině karet tzv. malé arkány. Zjednodušeně lze říci, že karty z tohoto okruhu dokreslují základní dějovou linku, kterou ve výkladu určují karty arkány velké. Objasňují způsob a udávají směr, jakým tazatel ke svému cíli dojde. Dodávají výkladu hloubku a jasnost. Co však tato karta znamená jako samostatně vytažená?

Význam karty

Trojka holí ujišťuje, že vaše snaha má smysl. To, co jste započali, stojí na pevných základech a má i dobrý potenciál do budoucna. Někdy je rozjezd snadnější než následné pokračování, proto je třeba vytrvat. Možná bude nutné uchopit celou záležitost trochu jinak, zvolit nový postup. Na výběr máte víc možností. V každém případě jste na správné cestě s příjemnými vyhlídkami, přestože aktuálně cítíte stagnaci a máte možná chuť na celou záležitost rezignovat. Největším uměním pro tuto chvíli je umění pokračovat a vytrvat přes všechny dočasné překážky.

Co můžete udělat

Zůstaňte v klidu, nenechte se znervóznit, ne vždy jdou věci tak, jak jsme si vysnili. Buďte trpěliví, plánujte a věřte si. Předvídejte, abyste následně nebyli zaskočeni. Vězte, že váš projekt, ať jde o cokoli, má pevné základy a skvělý potenciál do budoucna.

Na co pozor

Nebuďte příliš váhaví, ať vám neuteče příležitost. Zapomeňte na pesimismus a nerezignujte při prvním neúspěchu. Nemějte strach z nových a v tuto chvíli možná neznámých věcí. Nebrzděte sami sebe nesmyslnými obavami.