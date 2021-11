Karta na týden od 22. listopadu: Ukáže se, jak reagujete na krizi. Důvod se ukáže

Pětky obecně platí v tarotu za poněkud krizové karty. Téma následně rozkrývají tarotové symboly, které upřesňují oblast potíží. V případě pohárů jde o emoce, tedy zásah na velmi citlivých místech.

Týdnu od 22. listopadu bude vládnout tarotová karta Pět pohárů. Ta patří ke skupině karet tzv. malých arkán. Zjednodušeně lze říci, že karty z tohoto okruhu dokreslují základní dějovou linku, kterou ve výkladu určují karty arkán velkých. Objasňují způsob a udávají směr, jakým tazatel ke svému cíli dojde. Dodávají výkladu hloubku a jasnost. Co však tato karta znamená jako samostatně vytažená?

Význam karty

Pětka pohárů předznamenává dobu potíží a ztrát. Ukazuje, jak jsme schopní vyrovnat se s nastalou krizí, a napovídá, kudy ze začarovaného kruhu ven. Pravděpodobně budete prožívat smutek nad ztrátou něčeho, co bylo vašemu srdci blízké. Emočně vás situace zasáhne - možná až příliš. Vaše zranitelnost však může spočívat i v neschopnosti přijmout změnu. Třeba se zbytečně moc bráníte novému, necháváte se opanovat strachem a nejrůznějšími domněnkami. Zkuste se na věc podívat z jiného úhlu: hledejte příležitost, těšte se na nové šance, zážitky… Nic nekončí, život jde dál. Potřebujete-li, dejte prostor pláči, uvolněte své emoce, ale neuvázněte v minulosti. Neřešte příliš dlouho vylité poháry, když za vašimi zády stojí jiné, po okraj naplněné.

Co můžete udělat

Přijměte změnu a otevřete srdce novým zážitkům a příležitostem. Všechno má svůj dobrý důvod, který se nakonec vždycky ukáže.

Na co pozor

Nepěstujte v sobě zášť a sebelítost. Nepasujte se do role věčné oběti, neživte myšlenku, že si na vás život zasedl. Nezapomínejte na to hezké, co vám život přináší, a dejte sbohem nereálným očekáváním.