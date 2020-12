Karta na týden od 21. prosince: Neodkládejte své plány a vykročte, stůjte si za svým

Hole jsou v tarotu přiřazovány ohni. Symbolizují vášeň, energii, nasazení, pracovní a příležitostně i sexuální témata. Mohou posunout záležitosti dál, dokážou se zdravě naštvat, ukazují směr a pobízí k další cestě. Vždy záleží na celkovém výkladu a tématu, o kterém se chce tazatel dozvědět víc.

Týdnu od 21. prosince bude vládnout tarotová karta Devítka holí. Ta patří ke skupině karet tzv. malé arkány. Zjednodušeně lze říci, že karty z tohoto okruhu dokreslují základní dějovou linku, kterou ve výkladu určují karty arkány velké. Objasňují způsob a udávají směr, jakým tazatel ke svému cíli dojde. Dodávají výkladu hloubku a jasnost. Co však tato karta znamená jako samostatně vytažená?

Význam karty

Devítka holí je znakem připravenosti, celistvosti a vyčkávání těsně před tím, než se rozhodnete pokračovat v cestě, neohroženě a pevně. Znáte směr a přinejmenším tušíte, kam chcete dojít. Máte dost stávající situace a bez ohledu na případné šrámy na duši jste schopni pokračovat nezávisle ve své cestě. Sebelítost a uzavírání se do sebe nemají smysl, je čas zvednout se a jít dál bez ohledu na vnější okolnosti. Vždyť tou nejdůležitější, resp. zásadní a jedinou okolností jste tu vy.

Co můžete udělat

Jste připraveni k tomu, abyste pokračovali v cestě. Čerpejte z dosavadních zkušeností, ale neulpívejte na případných chybách. Přejděte je bez emocí a vezměte si to užitečné. Jste poučeni, věřte si a věřte v sebe. Stůjte si za svým rozhodnutím a už nezastavujte. Drobné překážky, které s sebou tato karta přináší, zvládnete s přehledem, bohatší o další zkušenost.

Na co pozor

Nenechte se zahnat do kouta, nesypte sůl do starých zranění. Neutápějte se v sebelítosti a neviňte druhé. Vyvarujte se konfliktům s okolím, neobviňujte ostatní. Neodkládejte své plány, mohly by tak už zůstat.