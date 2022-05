Karta na týden od 2. května: Pozor na podvod a nečestné jednání. Mějte oči otevřené

Co nás čeká během nadcházejících sedmi dnů, v prvním květnovém týdnu? Jaká energie bude počátek nejkrásnějšího měsíce v roce provázet, prozradí tarotové karty.

Týdnu od 2. května bude vládnout tarotová karta Sedm mečů. Ta patří ke skupině karet takzvaných malých arkán. Zjednodušeně lze říci, že karty z tohoto okruhu dokreslují základní dějovou linku, kterou ve výkladu určují karty arkán velkých. Objasňují způsob a udávají směr, jakým tazatel ke svému cíli dojde. Dodávají výkladu hloubku a jasnost. Co však tato karta znamená jako samostatně vytažená?

Význam karty

Sedmička mečů nepatří ke kartám, které přinášení radost. Naopak. Sedmičky v tarotu obecně bývají kartami zkoušek a podobně je tomu také v numerologii. Sedmička zkouší naši trpělivost a chystá někdy velice nepříjemné úkoly, které mají prověřit naši pevnost. Sedmička mečů v tarotu upozorňuje na to, že ne každý, kdo se tváří jako přítel, jím skutečně je. Varuje před nečestným jednáním, možnou lstí či podvodem. Možná máme sami problém s pravdou, činíme úskoky a nejednáme fér. Dalším tématem je vyhýbání se něčemu, co je nám nepříjemné, co nechceme řešit, před čím utíkáme. Ať už jde o pracovní povinnosti, nepříjemný rozhovor, anebo nějaký druh závazku.

Co můžete udělat

Mějte oči otevřené a přemýšlejte o tom, co komu svěříte. Buďte upřímní a zachovejte si tvář. Podívejte se pravdě do očí, byť je jakkoli nepříjemná. Přemýšlejte, zda svým činem, pro který jste se rozhodli, nepoškodíte někoho jiného. Jednejte čestně a myslete kromě vlastního prospěchu i na pohodlí a práva druhých.

Na co pozor

Nebuďte zbabělí, úskoční, vyhýbaví. Nelžete a neintrikujte. Neutíkejte od započatého, věci je třeba dokončovat. Nepomlouvejte druhé a nesnažte se zmanipulovat okolí ve svůj prospěch.