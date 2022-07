Karta na týden od 18. července: Je čas jednat, chopte se aktivity a věřte si

Týdnu od 18. července bude vládnout tarotová karta Páže pentaklů. Ta patří ke skupině karet takzvaných malých arkán. Zjednodušeně lze říci, že karty z tohoto okruhu dokreslují základní dějovou linku, kterou ve výkladu určují karty arkán velkých. Objasňují způsob a udávají směr, jakým tazatel ke svému cíli dojde. Dodávají výkladu hloubku a jasnost. Co však tato karta znamená jako samostatně vytažená?

Význam karty

Páže pentaklů je poslem dobrých příležitostí, praktického chování, dostupných cílů a potenciálu stability. Právě teď je ideální doba začít něco nového, zapojit se do zajímavého projektu, zhmotnit svou vizi. Myslet na budoucnost se vyplatí, stejně jako jasné plánování a vytyčení konkrétních kroků. Máte skvělé nápady a vize, které je možné uskutečnit, nestavíte vzdušné zámky. Stojíte nohama pevně na zemi, přesto hledíte před sebe a do daleka. Vaše momentální rozpoložení je nadějeplné, právem pociťujete jistotu v tom, co děláte. Také ve vztazích jsou věci tak, jak mají být. Doba přeje i smyslovým a smyslným prožitkům.

Co můžete udělat

Soustřeďte se na svůj cíl, najděte jistotu sami v sobě. Nečekejte na souhlas druhého, sami nejlépe víte, co je pro vás nejlepší. Pracujte pilně a vytrvale, plody vaší práce se brzy dostaví. Využijte svou praktičnost a věřte ve své schopnosti. Užívejte si také světské záležitosti, pečujte o sebe.

Na co pozor

Nebuďte líní, sobečtí a marnotratní. Nemrhejte svým talentem, nezahazujte příležitosti. Nechtějte zisk pouze pro sebe, nejednejte bezohledně.