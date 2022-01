Karta na týden od 17. ledna: Měli byste si vzít dovolenou, sílu budete potřebovat

Týdnu od 17. ledna bude vládnout tarotová karta Čtyři meče. Ta patří ke skupině karet tzv. malých arkán. Zjednodušeně lze říci, že karty z tohoto okruhu dokreslují základní dějovou linku, kterou ve výkladu určují karty arkán velkých. Objasňují způsob a udávají směr, jakým tazatel ke svému cíli dojde. Dodávají výkladu hloubku a jasnost. Co však tato karta znamená jako samostatně vytažená?

Význam karty

Čtyřka mečů představuje dočasný ústup, klid a příměří, pomyslné složení zbraní a prostor k načerpání sil. V současné době je vhodné dát si pauzu, přestat o to či ono usilovat, nevyčerpávat se. Čas je vhodný i na krátkou dovolenou a regeneraci těla i mysli. To, co byste možná rádi udělali, je teď lepší odložit; věci by stejně nešly podle vašich představ. Výhodná pro vás bude i pozice "mrtvého brouka". Ne všechny záležitosti se vás musí nutně týkat, ne všechno je potřeba aktuálně řešit. Dopřejte si klid a možnost načerpat novou energii do dalších dnů a pomyslných bojů.

Co můžete udělat

Nechte věci volně plynout. Stáhněte se do pozadí, uvažujte nad budoucími kroky, plánujte. Využijte čas klidu k regeneraci a odpočinku. Nabírejte sílu, uvolněte se a zachovejte si nadhled.

Na co pozor

Nepleťte se do věcí, do kterých vám nic není. Nebuďte hádaví a konfliktní. Nevynucujte si pozornost a netlačte na druhé. Nerozhodujte se bez rozmyslu, nebuďte zbrklí.