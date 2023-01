Karta na týden od 16. ledna: Využijte svou šanci, máte skvělé vyhlídky

Týdnu od 16. ledna bude vládnout tarotová karta Eso pohárů. Ta patří ke skupině karet takzvaných malých arkán. Zjednodušeně lze říci, že karty z tohoto okruhu dokreslují základní dějovou linku, kterou ve výkladu určují karty arkán velkých. Objasňují způsob a udávají směr, jakým tazatel ke svému cíli dojde. Dodávají výkladu hloubku a jasnost. Co však tato karta znamená jako samostatně vytažená?

Význam karty

Eso pohárů představuje - podobně jako všechna tarotová esa - dar. Zdaleka však nemusí jít o věcnou záležitost; obvykle se týká spíše emocí, příjemných pocitů, myšlenek a tužeb. Půjde o veskrze šťastné období, nakloněné radosti a lásce, tvůrčím činnostem a kreativitě napříč všem životním oblastem. Karta symbolizuje šanci, kterou by byla škoda nevyužít, nabízí nový pohled na události a odkrývá zajímavé perspektivy. Není vyloučena ani nová láska, ať už k člověku nebo v rámci nějaké činnosti nebo objeveného zájmu. Potkat můžete i sami sebe v bodě, kde naleznete klid a vnitřní harmonii.

Co můžete udělat

Využijte toto šťastné období a nedržte se zbytečně při zemi. Popusťte uzdu fantazii, nebojte se emocí, tvořte. Dovolte si zazářit, dopřávejte sobě i druhým radost. Buďte empatičtí a pozorní, sdílejte své pocity s lidmi, kteří jsou vám blízcí. Pokud bude třeba, buďte jim citovou oporou.

Na co pozor

Vyvarujte se přecitlivělosti a utápění se v emocích. Všechno má své hranice a není dobré dokola pitvat to, co už jste rozebrali tisíckrát. Nesnažte se za každou cenu vnutit do něčí přízně a nenabízejte opakovaně svou pomoc tam, kde o ni nikdo nestojí.