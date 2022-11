Karta na týden od 14. listopadu: Seberte odvahu a využijte svou šanci

Týdnu od 14. listopadu bude vládnout tarotová karta Eso pentaklů. Ta patří ke skupině karet takzvaných malých arkán. Zjednodušeně lze říci, že karty z tohoto okruhu dokreslují základní dějovou linku, kterou ve výkladu určují karty arkán velkých. Objasňují způsob a udávají směr, jakým tazatel ke svému cíli dojde. Dodávají výkladu hloubku a jasnost. Co však tato karta znamená jako samostatně vytažená?

Význam karty

Eso pentaklů symbolizuje prosperitu a hojnost. Cokoli započnete, má dobré vyhlídky do budoucna, nese s sebou zajímavý potenciál a energii úspěchu. Okolnosti jsou příznivé a zisk na jakékoli úrovni velmi pravděpodobný. Kromě materiálních bonusů máte šanci také na zlepšení zdraví, duchovní posun i upevnění své pozice v podstatě kdekoli. Naskytne se vám příležitost získat a využít případné trumfy - budete mít jasnou výhodu před ostatními. V případě, že se snažíte počít dítě, nastává příznivé období.

Co můžete udělat

Nezdráhejte se využít příležitosti, které se vám nabízejí. Seberte odvahu a pusťte se do realizace svých plánů. Máte řadu zkušeností a skvělý potenciál učit se dál a rozšířit své obzory. Investujte do své budoucnosti a ukažte, co se ve vás skrývá. Rozvíjejte svůj talent a ostýchavost nechte stranou.

Na co pozor

Nebuďte neskromní, lakomí a hamižní. Nezneužívejte materiálních výhod, neutrácejte pro samotné utrácení. Nezáviďte druhým úspěch, nelžete a nebuďte lstiví. Nechtějte zvítězit za každou cenu - pozor na bezohlednost. Nestěžujte si a nepasujte se do role oběti.