Karta na týden od 14. března: Pozor na chtíč a manipulaci, postavte se překážkám

Březen je v plném proudu. Tento týden nás kromě jiného čeká i první jarní den - astronomické jaro nastane 20. března, tedy v neděli. Na co dalšího se můžete těšit podle tarotových karet?

Týden od 14. března bude svou energií ovlivňovat Síla. Jde o kartu takzvaných velkých arkán, což je skupina 22 tarotových karet, které určují základní dějovou linku - hlavní téma.

Význam karty

Síla je kartou energie, vůle, instinktu a odvahy. Přináší tvořivou sílu i schopnost užívat si všeho, co život nabízí. Rozkoš, vášeň i plné nasazení, dynamika a vytrvalost - to jsou základní témata této karty. Překážky, které se dosud zdály nepřekonatelné, jako by se náhle rozestoupily. Problémy nezmizely, ale odhodlání je překonat se znásobilo. Častým tématem karty je i snaha potlačit cosi uvnitř nás samých, stejně jako upozornění na to, že cokoli uzamčené se dříve nebo později ozve. Lepší než ignorovat některou ze stránek své povahy je postavit se jí přímo a najít cestu k jejímu pochopení a přijetí.

Co můžete udělat

Přijměte sebe i ostatní. Najděte v sobě pochopení a sílu odpouštět, buďte tolerantní k chybám a dopřejte sobě i druhým dostatek prostoru. Neignorujte pudovost, ale snažte se svou elementární energii kultivovat. Postavte se překážkám, máte dostatek síly zdárně je překonat.

Na co pozor

Nenechte se ovládat chtíčem, nebuďte neurvalí a panovační. Nezneužívejte své moci a nevměšujte se do záležitostí druhých. Nebuďte malicherní, pyšní a domýšliví.