Karta na týden od 13. února: Dopřejte si samotu, abyste našli odpovědi, které hledáte

Týden od 13. února bude svou energií ovlivňovat Poustevník. Jde o kartu takzvaných velkých arkán, což je skupina 22 tarotových karet, které určují základní dějovou linku - hlavní téma. Co karta znamená, je-li vytažena jednotlivě, nikoli v rámci celého karetního výkladu?

Význam karty

Poustevník obvykle přichází ve chvílích, kdy máme všeho dost a jediné, co nám udělá dobře, je klid a rozjímání. Společnost druhých lidí nebývá v takovém období žádoucí; naopak. Čas jen pro sebe je momentálně prioritou, abychom mohli najít vlastní zdroj energie, a především odpovědí, abychom objevili svou pravdu, zformovali názory a pochopili širší souvislosti. K situaci, která nastává, je třeba postavit se především na svou stranu, a právě k tomu nás Poustevník dokáže přivést.

Co můžete udělat

Než učiníte nějaké z důležitých rozhodnutí, dopřejte si čas. Spěch není v tomto případě žádoucí a zbrklé jednání by vás v budoucnu mohlo i velmi mrzet. Buďte trpěliví, uvážliví a obezřetní, pozorujte a čtěte mezi řádky. Soustřeďte se na své pocity - všechny odpovědi, které hledáte, máte uvnitř. Názor druhého člověka si můžete vyslechnout a zamyslet se nad ním, jednat byste ale měli v souladu s vlastní pravdou.

Na co pozor

Neutíkejte před okolním světem do izolace. Čas pro sebe je důležitý, nic se ale nemá přehánět. Poté, co načerpáte sílu ze své samoty, opět se otevřete svým blízkým a lidem, se kterými se cítíte dobře. Před problémy a případnou konfrontací se neschováte a je-li něco k řešení, pak to vy-řeště.