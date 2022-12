Karta na týden od 12. prosince: Vítejte změnu a neztrácejte naději

Týden od 12. prosince bude svou energií ovlivňovat Smrt. Jde o kartu takzvaných velkých arkán, což je skupina 22 tarotových karet, které určují základní dějovou linku - hlavní téma. Co karta znamená, je-li vytažena jednotlivě, nikoli v rámci celého karetního výkladu?

Význam karty

Smrt bývá jednou z nejobávanějších tarotových karet; nutno dodat, že často zbytečně. Jen ve zcela výjimečných případech jde o smrt tak, jak ji vnímáme, tedy na fyzické úrovni. Obvykle se jedná spíše o transformaci, přerod či přirozené ukončení něčeho, co se ukončit mělo, a dosavadní vývoj k tomu směřoval. Tedy nic, s čím by člověk - alespoň podvědomě - nepočítal. A ač to mnohým může znít jako paradox, není od věci kartu vítat, těšit se z ní. Staré končí, aby uvolnilo místo novému. V každém případě jde o proces, životní změnu, která posouvá dál. Ať už jde o konec nefunkčního vztahu (klidně i v profesním smyslu), uzdravení (konec nemoci), anebo třeba prodej domu, změna je namístě. Obvykle s ní bývají spojeny obavy, strach z neznáma a nové situace, v konečném důsledku lze ale dojít k závěru, že nový stav má své opodstatnění a je (může být) přínosem.

Co můžete udělat

Vítejte změnu a těšte se na nové příležitosti. Všechno zlé je pro něco dobré, a nakonec to ani zlé být nemusí. Nechte odejít to, co odejít má. Zamyslete se nad smyslem toho, co děláte, oč usilujete. Možná je načase něco ukončit.

Na co pozor

Neobávejte se budoucnosti, nemějte strach začít jinak. Nepropadejte panice, nepodléhejte pesimismu. Nelitujte se a neutápějte ve smutku. Neuzavírejte se do sebe, není třeba zanevřít na celý svět.