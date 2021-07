Karta na týden od 12. července: Těšte se na novou lásku, pozor si dejte na naivitu

Týden vystřídal týden, prázdniny jsou v plném proudu a karty protentokrát laskavější než minule. Co nás podle tarotu čeká a jaká jsou případná rizika?

Týdnu od 12. července bude vládnout tarotová karta Rytíř pohárů. Ta patří ke skupině karet tzv. malých arkán. Zjednodušeně lze říci, že karty z tohoto okruhu dokreslují základní dějovou linku, kterou ve výkladu určují karty arkán velkých. Objasňují způsob a udávají směr, jakým tazatel ke svému cíli dojde. Dodávají výkladu hloubku a jasnost. Co však tato karta znamená jako samostatně vytažená?

Význam karty

Rytíř pohárů je symbolem romantického citu, příjemných emocí a atmosféry lásky. Přináší s sebou radost a dobrou náladu, nezřídka signalizuje nový vztah. Protože jde o rytíře, je s ním spojen pohyb, a tedy i jistá pomíjivost. Nedá se vždy spolehnout na to, že setrvá. Častokrát jde o pomyslného prince na bílém koni, vysněnou lásku, partnera/partnerku, který/která se zdá být "bez vad". Pozor ale na růžové brýle zamilovanosti, iluzi něčeho, co ve skutečnosti nemá zdaleka takový lesk. To platí i v přeneseném slova smyslu. V každém případě ale jde o kartu milou a šťastnou, zkrátka takovou, která se tak akorát hodí k červencovým dnům.

Co můžete udělat

Těšte se z krásných dnů a atmosféry lásky. Otevřete se druhým či druhému, neváhejte projevit city. Potěšte své blízké láskyplným gestem, ukažte, jak jsou pro vás důležití. Buďte citliví a vstřícní. Snažíte-li se "dobýt" něčí srdce, jděte na to přes emoce, nikoli prostřednictvím hmotných dárků.

Na co pozor

Nebuďte naivní a nechovejte se jako děti. Nesnažte si vynutit něčí lásku a nebuďte povrchní, nespolehliví a nemluvte do větru.