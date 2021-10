Karta na týden od 11. října: Situace se obrátí, uvidíte světlo na konci tunelu

Budoucnost do určité míry pravděpodobně zajímá naprostou většinu z nás. Existuje celá řada věšteckých systémů, karty ale jednoznačně - co do oblíbenosti - vedou. Zvlášť populární jsou pak tarotové karty, jejichž radu přinášíme každý týden i vám.

Týden od 11. října bude svou energií ovlivňovat Velekněz. Jde o kartu tzv. velkých arkán, což je skupina 22 tarotových karet, které určují základní dějovou linku - hlavní téma.

Význam karty

Velekněz patří ke třem ochranným kartám napříč tarotem. Ovlivňuje příznivý průběh událostí, byť se zdají jakkoli bezvýchodné. Učí pokoře, moudrosti a ujišťuje, že věci jsou a budou v pořádku. Jeho prostřednictvím máte možnost najít nový způsob řešení a uvidět světlo tam, kde dosud bylo zhasnuto. Velekněz může (ale nemusí) představovat i konkrétní osobu, "životního" učitele, moudrého člověka, jehož prostřednictvím získáte nadhled, uvolnění a možnost podívat se na situaci ještě trochu jinak.

Co můžete udělat

Uchovejte si víru v sebe a v dobrý vývoj událostí. Zůstaňte slušní, poctiví a ohleduplní, ctěte své hodnoty a jednejte v souladu s nimi. Mějte oči otevřené, učte se a své poznatky předávejte dál. Nahlédněte pod povrch a nevěřte všemu, co se povídá.

Na co pozor

Nebuďte nespravedliví a nesuďte druhé. Nelpěte na zbytečnostech, nebuďte úzkoprsí. Nesnažte se za každou cenu udržet tradiční a vyzkoušené postupy, někdy je dobré opustit zajeté koleje a zkusit věci jinak. Nesnažte se přesvědčit druhé o své pravdě, každý má právo na vlastní názor.